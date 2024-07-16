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Трамп готовий стати посередником у мирних переговорах між РФ та Україною після обрання його президентом США, - Орбан

Орбан: Трамп готовий стати посередником між Росією та Україною

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у разі перемоги на виборах кандидат у президенти США Дональд Трамп одразу готовий бути посередником на мирних переговорах між Україною та РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

"Я можу з упевненістю сказати, що відразу після перемоги на виборах він не буде чекати до своєї інавгурації, а відразу буде готовий виступити в ролі мирного посередника. Він має для цього детальні та обґрунтовані плани", - заявив Орбан.

Водночас прем'єр Угорщини наголошує, що в разі перемоги Трампа фінансові відносини між ЄС та США щодо підтримки України зміняться.

"Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол ФРН Єґер про візит Орбана до РФ: Його дії не відповідають правилам ЄС

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії Єврокомісії до Угорщини.

5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

8 липня у межах своєї "миротворчої місії" прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіну.

Автор: 

Трамп Дональд (6314) Віктор Орбан (593)


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Топ коментарі
+23
трамп з орбаном ідуть за кораблем.
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16.07.2024 07:22 Відповісти
+16
Вони то підуть за корблем, а що робити нам, коли майже вся зброя і гроші на зарплати військовим і пенсіонерам йдуть із США? Наш Найвєлічайший Боневтік Херпідович за 5 років, крім як обіцяти і брехати через відоси і марафон, так і нічого не зробив для оборони. А його попереджали!
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16.07.2024 08:51 Відповісти
+12
Мадярська наволоч,=вбивцю Путіна,залитоно кров'ю вбивством дітей, Який фвін мироттворец бабло нафти трубопроводу'Дружба" перекрити в Все,чому дітей бомбят а Нафту качають мадярами,морда свиняча!
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16.07.2024 07:29 Відповісти
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Похоже снюхались тремпель с торбаном! Лохматый писарем возьмёт будку мордатую на переговоры. Что же осень поздняя нам готовит? Как же херово---когда свои руки крюки и мозги солома!
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16.07.2024 22:22 Відповісти
За знищену Україною ядерну зброю бувшого СРСР націлену на НАТО ще в 1996 році ні один підписант доречі включно з РФ не хоче виконувати свої забовязання по забеспеченню суверенитету і теріторіальній цілосності України, а всі хочуть бути посередниками , заробляючи на цьому, а навіщо , якщо "українська" влада за 30 років ні підіймала це питання, тому що теж на цьому заробила і заробляє і зараз.
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16.07.2024 22:23 Відповісти
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