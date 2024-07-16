Трамп готовий стати посередником у мирних переговорах між РФ та Україною після обрання його президентом США, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у разі перемоги на виборах кандидат у президенти США Дональд Трамп одразу готовий бути посередником на мирних переговорах між Україною та РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

"Я можу з упевненістю сказати, що відразу після перемоги на виборах він не буде чекати до своєї інавгурації, а відразу буде готовий виступити в ролі мирного посередника. Він має для цього детальні та обґрунтовані плани", - заявив Орбан.

Водночас прем'єр Угорщини наголошує, що в разі перемоги Трампа фінансові відносини між ЄС та США щодо підтримки України зміняться.

"Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України", - додав він.

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Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії Єврокомісії до Угорщини.

5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

8 липня у межах своєї "миротворчої місії" прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіну.