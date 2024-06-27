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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Пророссийский экс-президент Молдовы Додон не уверен, является ли Херсон и Донбасс частью Украины: Дождемся результатов переговоров. ВИДЕО

Експрезидент Молдови Додон не вважає Херсон і Донбас частиною України

Бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что необходимо дождаться окончания боевых действий, после чего станет понятно, какие ныне оккупированные области принадлежат Украине, а какие - России.

Об этом он заявил в интервью"Настоящему времени", передает Цензор.НЕТ.

Во время интервью Додон избежал прямого ответа на вопрос о том, кто ввел войска в Украину, заявив, что "все стороны виноваты в том, что произошло в Украине".

О принадлежности оккупированных регионов

Когда молдавского экс-президента спросили о принадлежности Крыма, Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей, то он уклонился от прямого ответа, сказав: "По результатам мирных переговоров будет понятно, где остановится война".

Кто-то говорит, что эти области - часть России, кто-то говорит, - что часть Украины. Поэтому давайте дождемся, что будет происходить по результатам переговоров и окончания конфликта войны в Украине", - отметил Додон.

Также смотрите: Украинцы Молдовы подали в суд на экс-президента Додона за то, что он назвал россиян "нашими" и сказал, что они "уже близко". ВИДЕО

О событиях в Буче

Кроме того, на вопрос о событиях в Буче, где российские захватчики убивали мирных жителей в начале полномасштабного вторжения, Додон сказал, что "видел разные позиции по Буче".

"Некоторые говорят, что это постановка. Я не буду сейчас утверждать, постановка это или нет. Первое, что я могу сказать - это ужасно", - резюмировал пророссийский экс-президент Молдовы.

Читайте также: Пророссийский экс-президент Молдовы Додон вышел на свободу и обещает новые протесты

Автор: 

Молдова (1883) Додон Игорь (137)


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Топ комментарии
+16
Кто сказал Дон?
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27.06.2024 09:59
+15
Враховуючі від кого цей натяк можна зробити висновок, що не доведеться.
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27.06.2024 10:13
+13
А доведеться йти нахой з Криму, от незадача.
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27.06.2024 10:17
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Кто сказал Дон?
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27.06.2024 09:59 Ответить
Хм, диров в пєчалі. Хтось не просто "дон", а двічі - "дон-дон"
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27.06.2024 10:30 Ответить
Це натяк на те, що Україні таки доведеться "возвращать" Херсон за результатами пєрєговоров (а за фактом - навіть перед початком пєрєговоров).
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27.06.2024 10:01 Ответить
Враховуючі від кого цей натяк можна зробити висновок, що не доведеться.
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27.06.2024 10:13 Ответить
У русні дуже великі плани на цю осінь, і чотири області - це самий мінімум того, що вони готові прийняти.
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27.06.2024 10:16 Ответить
А доведеться йти нахой з Криму, от незадача.
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27.06.2024 10:17 Ответить
Вже майже рік пройшов від невдалого контрнаступу. Тоді навіть до першої лінії оборони не підійшли, а увесь рік потім русня без діла не сиділа, і ліній оборони щонайменше три, а то може вже і п'ять. Чим пробивати будемо?
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27.06.2024 10:20 Ответить
Крим більш схожий на Херсон по складності логістики для кацапів, ніж Мелітополь чи Маріуполь. Тому F-16 і ATACAMS допоможуть добити їх до "жеста добрай волі" звідти. Ось із сходом складніше буде.

Странно, що ти другий російський нахрюк на Харків вже підзабув, коли тужився нас тут лякати здачею Херсону
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27.06.2024 10:26 Ответить
Чого лякати? ***** відкрито умови початку пєрєговоров висунуло.
Думаєте, задкуватиме?
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27.06.2024 10:30 Ответить
Справа в тому, що ніхто ці "умови" за умови не сприймає. Або задкуватиме (що вже неодноразово робив), або русні доведеться шукати іншого, більш договороздатного представника.
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27.06.2024 10:32 Ответить
Сподіваюсь, не позадкує. Бо інакше дійсно з точки зору Трампа і йому подібних виглядатиме як "готовность к пєрєговорам". А це дуже небезпечно. Тому що перша умова - визнання анексованих територій (це вже перемога росії), друга - скорочення і роззброєння ЗСУ, третя - нейтралітет України. Після цього на Україні можна сміливо ставити хрест.
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27.06.2024 10:36 Ответить
Визнання якихось територій чи роззброєння ЗСУ не є предметом перемовин взагалі.
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27.06.2024 10:40 Ответить
На такі пєрєговори русня не згодиться.
Їй потрібна фіксація територіальних здобутків (а насправді - права перекроювати кордони силою) і гарантії нєпротівлєнія України проведенню СВО 2.0.
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27.06.2024 10:42 Ответить
Тому спочатку буде примус русні до перемовин і поки він не закінчиться успіхом - перемовини не стануть можливі, нажаль.
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27.06.2024 10:43 Ответить
Єдиний дієвий примус - це дати ЗСУ стільки зброї, щоб вони добряче ********** русню. Аж до такого стану, коли вона ледь триматиме свої рубежі, й не буде мови про можливе просування уперед.
А з цим якраз і проблемка.
Поки що русні її союзники дають більше БК, ніж нам наші.
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27.06.2024 10:45 Ответить
Зі Сходу - так, там не до кінця зрозуміло щє, як і чим всю цю нєчість вичищати з тунелів. А ось із Кримом буде трохи легше зза логістики, там корейська артилерія вже кацапам не допоможе.
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27.06.2024 10:51 Ответить
Щоб вибити криську логістику, треба сотні і сотні АТАКАМСів, безперервним потоком. Сумніваюсь, що нам їх надаватимуть у такій кількості. Закінчиться пакет допомоги - і русня почне відновлюватись. Он вже запустили деякі НПЗ, пошкоджені взимку і навесні.
Ресурси - ось що вирішує у війнах.
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27.06.2024 10:52 Ответить
Ці НПЗ скоро знов вибʼють на декілька місяців, задовбуться відновлювати, їх дроном вибивають, а не ATACAMSом.

Логістика в Крим вже частково розбита: по мосту возять тільки особовий склад, великі десантні кораблі працюють баржами і плавають з великим гаком на Південь з Новоросійська, бо половину з них вже рознесли. В основному туди зараз перекидують тільки ППО, яке одразу ж знищується.
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27.06.2024 11:01 Ответить
Це все добре, коли є чим знищувати.
Якби у відповідь по росії летіло хоча б половина того, що летить по Україні, русня б вже готова була до жєста доброй волі.
Але не летить і десятої частини.
Балістика по Україні - кожного дня. По Криму - хвилями.
Дрони по Україні - щоночі. По росії - з тижневими перервами.
Співвідношення КАБів взагалі до нескінченності наближується. Вони - багато тисяч, ми - одиниці.
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27.06.2024 11:05 Ответить
Тому я і кажу, що про Схід поки не зрозуміло до кінця, а ось з Криму москаль таки буде вирізаний.
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27.06.2024 11:07 Ответить
Думаю, нехай готує побільше чемоданів - вони йому будуть потрібні.
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27.06.2024 10:33 Ответить
Це ж треба таке- НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ хароших уZZкіх відкопало ДОДОНА, аби шевелити тему миру, до якої готуєй Єрмак наступний саміт вже восени з Рашкою. Вова ж не може на перемовини з Хйлом сідати - сам указ свій же видав .А от тепер самітами колотять увесь світ, баблом заливають щоб таки посадити за один стіл Хйла з вовою
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27.06.2024 10:04 Ответить
Значить, перший саміт виявився занадто проукраїнським, раз хочуть павтаріть, бо жєлаємий рєзультат нє достігнут.
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27.06.2024 10:07 Ответить
Звісно ж хочуть Хйла посадити
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27.06.2024 10:10 Ответить
Доведеться вже зараз починати роз'яснювальну роботу серед мешканців Херсона, Запоріжжя та інших населених пунктів чотирьох названих областей.
Бо умови початку пєрєговоров вже озвучені ******. Навряд чи відмовиться, нє по-пацанскі.
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27.06.2024 10:13 Ответить
Можеш йому передати, щоб починав сосати.
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27.06.2024 10:15 Ответить
Не вдасться. Це вам не Ріші Сунак, якому в приватний басейн може надзюрити будь-який пересічний пропалестинець.
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27.06.2024 10:17 Ответить
Тоді тобі доведеться за нього відпрацьовувати ротом...
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27.06.2024 10:20 Ответить
Після бійки - стане зроміло - яка сторона права
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27.06.2024 10:09 Ответить
Кто ето такое и кого интересует его бздо?
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27.06.2024 10:11 Ответить
Я вот провел опрос и среди 90% опрошенных не уверены кому принадлежат Кубань и Белгородская Народная республики
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27.06.2024 10:14 Ответить
На хвилинку, майбутній президент Молдови.
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27.06.2024 10:14 Ответить
Не будет. Потому что ести етого ************* выберут то и Молдовы не будет
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27.06.2024 10:20 Ответить
Так, його виберуть *************. Так, Молдови у цьому разі не буде.
Але пересічним молдаванам дуже не сподобались європейські ціни за енергоносії.
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27.06.2024 10:22 Ответить
можу погодитися з ним в одному - "". Тому що 73/43% в 2019-му обрали в українську владу таких же додонівців, як і цей додон. Так що винні, по сутті обидві сторони...
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27.06.2024 10:13 Ответить
Війна з Росією почалась щє в лютому 2014, киця.
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27.06.2024 10:16 Ответить
дурепа, мова тут йде за вторгнення 22 року.
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27.06.2024 10:53 Ответить
Вторгнення триває з 2014 року.
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27.06.2024 11:02 Ответить
Найбільше винувата кацапка Ан Мур, що виправдовує війну росії і геноцид українців.
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27.06.2024 12:39 Ответить
Кому цікава думка *********** хвойди?
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27.06.2024 10:14 Ответить
Як кому? Це їжа для кремльовских тролів. Ось, наприклад, Деніс Войцеховський вже висерає про віддачу Херсону кацапам.
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27.06.2024 10:27 Ответить
У Молдови два шляхи :
1) Повернення Придністров"я Це може буть лише збройним шляхом Однак у Молдови для цього нема ні зброї ні військ (тим більше що вся тетиторія наступу прикрита Дністром - а форсування водної перешкоди вимагає значних втрат ресурсів Як у техніці так і людях) Тому тут два шляхи - звернення за військовою допомогою до Румунії чи України Який інтерес у Румунії - невідомо У нас інтерес один - анулювання проросійського анклаву на своєму кордоні
В результаті допомоги Румунії Молдова отримує "упокорений" але ворожий регіон який більш ніж наполовину складається з обрусівших "немолдован" - росіян українців та інших національних меншин І це залишиться її проблемою на довгі роки - бо "омолдавить" їх можна буде лише насильно Фактично вони отримають свій "Донбас"
2) Переуступка Придністров"я Україні (Яке до початку ІІ СВітової й було частиною УРСР) При цьому Україна з своєю мобілізованою та боєздатною армією запобіжить військовій операції та пролиттю крові Українська меншина сприйме перехід під владу України якщо не доброзичливо - то хоча-б "нейтрально" Так само нейтрально зреагують й інші нацменшини Бо їм психологічно більш вигідно жить в складі України як повноправним громадянам ніж буть "другосортними "придністровцями" у складі Молдови Залишаться "москалі та "упороті" Але їх буде незначна меншість
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27.06.2024 10:17 Ответить
Насправді є ще й третій шлях.
https://biz.censor.net/r3447288
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27.06.2024 10:23 Ответить
"Інтеграцію" КУДИ? Читай другу частину пункту першого
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27.06.2024 10:27 Ответить
Назад в Молдову. Без усіляких БД. Бо без російської халяви ПМР перетвориться на failed state.
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27.06.2024 10:28 Ответить
Читай другу частину пункту першого
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27.06.2024 10:30 Ответить
Молдова ні на які силові сценарії не піде, якщо не хоче перетворення Кишиніву на другий Харків (ракер у русні на цю "святу справу" вистачить).
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27.06.2024 10:32 Ответить
Щоб щось перетворити на другий Харків, це "щось" має бути не далі ніж 100 кілометрів від кордону з рашкою.
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27.06.2024 10:34 Ответить
"Калібри" літають на 2500 км і запускаються з підводних човнів.
ПРО у Молдови де-факто відсутня.
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27.06.2024 10:37 Ответить
Щоб перетворити щось на Харків, калібрів недостатньо. Потрібні КАБи і С-300, які до Молдови не дістануть
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27.06.2024 10:46 Ответить
Вибити всю енергетику та нечисленну промисловість - легко. Молдова - і так країна маленька, економічно слабка. Початок війни на її території призведе до швидкого краху. Люди почнуть тікати світ за очі, все зупиниться.
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27.06.2024 10:51 Ответить
Поки що нікому в історії не вдалося вибити всю енергетику і промисловість, а у вас це вже "легко". Це вже балабольство пішло.
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27.06.2024 10:53 Ответить
В Україні знищена майже вся тепло і гідрогенерація. Залишились лише АЕС, сонце і вітер. Це при наявній ППО/ПРО.
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27.06.2024 10:55 Ответить
Ну і як, все зупинилось?
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27.06.2024 11:05 Ответить
Світло половину доби є, половину доби немає. Останні дні графіки припинили працювати. І це літо, не зима.
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27.06.2024 11:06 Ответить
от бачиш, як ми із тобою чудово наполовину підрізали осетра з "все зупиниться", "все вибʼють"
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27.06.2024 11:10 Ответить
Жіночка розбирається у підарському озброєнні....
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27.06.2024 16:13 Ответить
От саме про це я й кажу в першому коментарі! І думаю що в країнах НАТО підуть по "намальованому" мною другому сценарію - їм ще один "геморой" не потрібен Тому можуть і румунів "притримать" від "допомоги" Молдові Адже це буде новий військовий конфлікт у який буде прямо втягнута країна НАТО
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27.06.2024 10:39 Ответить
Є ризик, що росія оголосить винним уряд Молдови і почне військову операцію проти неї.
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27.06.2024 10:49 Ответить
Тобто перекине в Молдову війська з якихось напрямків в Україні. Супер👍
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27.06.2024 10:55 Ответить
Достатньо буде ракетних ударів.
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27.06.2024 10:57 Ответить
І що дадуть ті "ракетні удари"? Вони їм багато дали на фронті проти нас? Один з полководців давнини сказав : "Територія вважається завойованою коли на неї ступить нога піхотинця" Поясни мені - як на територію Молдови попадуть солдати Росії? Москалі проведуть військово-морську десантну операцію? Так до гирл Дністра і Дунаю ще доплисти треба! І все це - під прицілом українських "Нептунів" з "Гарпунами" І ствольної артилерії Крім того - повітряний простір України контролюється нашим ППО ТОму й повітряно-десантну операцію провести проблематично
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27.06.2024 11:06 Ответить
Будуть бити доти, доки президентом Додона не оберуть. Бо він пообіцяє знайти шлях до миру. І знайде, звичайно.
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27.06.2024 11:07 Ответить
Ну - б"ють по нас! Ти бачиш в Києві Медведчука з Януковичем? Ти бачиш як "Блазень" з д"Єрмаком "все підписують"?
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27.06.2024 11:11 Ответить
Ще не осінь.
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27.06.2024 11:23 Ответить
Як я зрозумів - аргументація закінчилася... Пішов "злив"...
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27.06.2024 11:44 Ответить
Ну хай так буде.
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27.06.2024 11:50 Ответить
Якісь хворі фантазії вже пішли, у рашки ракет не вистачає навіть щоб Україну перемогти, якщо вони почнуть розпорошувати ці ракети на різні операції, то зсу більш вільно почнуть маневрувати і вбивати більше русні на полі бою
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27.06.2024 11:14 Ответить
Добре, хай буде так.
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27.06.2024 11:24 Ответить
Менше буде ракетних ударів по Україні, теж підходить. 👍
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27.06.2024 11:06 Ответить
Щоб почати військову операцію з Молдовою, треба до Молдови підійти! Спільного кордону у рашкі з Молдовою немає. Контингент у Придністров'ї занадто малий для серйозних бойових дій. У 1999-х Україна дала коридор російським військам. А зараз?

Пара "Калібрів" задачу не вирішать, а наступати ніким, поки Одеса українська.

Тож доволі скиглити. Так, "ми всє умрьом!", але не зараз і не так.
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27.06.2024 11:09 Ответить
я не впевнений що Кубань, Виборг, Калінінград, Владівосток та Хабаровськ це паРаша
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27.06.2024 10:26 Ответить
Цікаво а цьому уйобню,відомі статути та принципи ООН,про недоторканність кордонів,країн світу?
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27.06.2024 10:34 Ответить
Га*дон прокацапский...
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27.06.2024 11:00 Ответить
ця гілка форуму вчергове (хоча і нечасто) демонструє, що екстремістка є провокаторшою на форумі, можливо, засранецею касапів, скоріш за все пов'язаною з ********* (бо свободівці - інші екстремісти, як правило вільно володіють мовою, а в неї часто язик вилазить наззовні)
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27.06.2024 11:04 Ответить
Якщо зовсім про політику, я колись була повʼязана із Демократичною Сокирою (друзі там були), але нажаль вони нікуди не пройшли, та й багато з них пішли добровольцями потім, то не до політики стало.
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27.06.2024 11:19 Ответить
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27.06.2024 11:24 Ответить
Це якійсь парад підорів, орбани сіярі, *******, і цей ще дондигидон
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27.06.2024 12:15 Ответить
СБУ, пристрельте цього кацапського вилупка невідкладно!
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27.06.2024 12:36 Ответить
Дондон з"явився не випадково і не на порожньому місці. Хто знає і буває у Молдові і Придністрянщині - настрої молдаванів і придністровців (читай - українців Лівобережжя) виражено погіршилися щодо політики М.Санду. Основа тут не в "руці москви", а е к о н о м і ч н а. Молдавани і придністровці при Додоні жили краще, ніж при режимі Санду. Передвиборчі заклики Санду до "упокорення" Тирасполя і братання з румунами викликали різкий негативізм і не тільки на Лівому березі (хто не знає - більше третини населення Молдови - етнічні українці). І основа економіки і енергетики Молдови - на Лівобережжі Дністра у т.з. Придністрянщині. Вкотре повторюся - споконвічній українській землі споконвіків заселеній українцями у котрих немає антиукраїнських настроїв., які ще добряче пам"ятають і румунську окупацію і т.з. Трансністрію, і румунську нагайку. Українці Лівобережжя ніколи не ляжуть під румуна і "аншлюс" Молдови Румунією лише призведе до встановлення кордону по Дністру і повернення Придністрянщини до складу України, як це було віками. Додон "заспівав" не випадково...
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27.06.2024 13:02 Ответить
Мені ось цікаво, а втиснути на форум тему з висловлюваннями вже призабутого "тричі несудимого" слабо!? Це ж яке "вирування гівень" можна створити, практично на порожньому місці ...
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27.06.2024 16:00 Ответить
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27.06.2024 16:31 Ответить
Цей дон- дон звичайний тупий мудак і холуй кремля
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27.06.2024 19:43 Ответить
якщо гондон каже що будуть переговори - то вони будуть.хватить тут довбойоби молоти всяку гуйню.зрозумійте суть новини.
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27.06.2024 21:37 Ответить
Слизький додон
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27.06.2024 22:14 Ответить
ось вірний заголовок до новини про цього "всрусофіла": Українській народ не впевнений чи був пророс. експрезидент Додон частиною Молдови:
Дочекалися результатів переговорів вступу України та Молдови
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28.06.2024 11:09 Ответить
прокацапская мразь купленная рашкой за бабло,ненавижу его!
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29.06.2024 11:44 Ответить
 
 