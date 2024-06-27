Пророссийский экс-президент Молдовы Додон не уверен, является ли Херсон и Донбасс частью Украины: Дождемся результатов переговоров. ВИДЕО
Бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что необходимо дождаться окончания боевых действий, после чего станет понятно, какие ныне оккупированные области принадлежат Украине, а какие - России.
Об этом он заявил в интервью"Настоящему времени", передает Цензор.НЕТ.
Во время интервью Додон избежал прямого ответа на вопрос о том, кто ввел войска в Украину, заявив, что "все стороны виноваты в том, что произошло в Украине".
О принадлежности оккупированных регионов
Когда молдавского экс-президента спросили о принадлежности Крыма, Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей, то он уклонился от прямого ответа, сказав: "По результатам мирных переговоров будет понятно, где остановится война".
Кто-то говорит, что эти области - часть России, кто-то говорит, - что часть Украины. Поэтому давайте дождемся, что будет происходить по результатам переговоров и окончания конфликта войны в Украине", - отметил Додон.
О событиях в Буче
Кроме того, на вопрос о событиях в Буче, где российские захватчики убивали мирных жителей в начале полномасштабного вторжения, Додон сказал, что "видел разные позиции по Буче".
"Некоторые говорят, что это постановка. Я не буду сейчас утверждать, постановка это или нет. Первое, что я могу сказать - это ужасно", - резюмировал пророссийский экс-президент Молдовы.
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Странно, що ти другий російський нахрюк на Харків вже підзабув, коли тужився нас тут лякати здачею Херсону
Думаєте, задкуватиме?
Їй потрібна фіксація територіальних здобутків (а насправді - права перекроювати кордони силою) і гарантії нєпротівлєнія України проведенню СВО 2.0.
А з цим якраз і проблемка.
Поки що русні її союзники дають більше БК, ніж нам наші.
Ресурси - ось що вирішує у війнах.
Логістика в Крим вже частково розбита: по мосту возять тільки особовий склад, великі десантні кораблі працюють баржами і плавають з великим гаком на Південь з Новоросійська, бо половину з них вже рознесли. В основному туди зараз перекидують тільки ППО, яке одразу ж знищується.
Якби у відповідь по росії летіло хоча б половина того, що летить по Україні, русня б вже готова була до жєста доброй волі.
Але не летить і десятої частини.
Балістика по Україні - кожного дня. По Криму - хвилями.
Дрони по Україні - щоночі. По росії - з тижневими перервами.
Співвідношення КАБів взагалі до нескінченності наближується. Вони - багато тисяч, ми - одиниці.
Бо умови початку пєрєговоров вже озвучені ******. Навряд чи відмовиться, нє по-пацанскі.
Але пересічним молдаванам дуже не сподобались європейські ціни за енергоносії.
1) Повернення Придністров"я Це може буть лише збройним шляхом Однак у Молдови для цього нема ні зброї ні військ (тим більше що вся тетиторія наступу прикрита Дністром - а форсування водної перешкоди вимагає значних втрат ресурсів Як у техніці так і людях) Тому тут два шляхи - звернення за військовою допомогою до Румунії чи України Який інтерес у Румунії - невідомо У нас інтерес один - анулювання проросійського анклаву на своєму кордоні
В результаті допомоги Румунії Молдова отримує "упокорений" але ворожий регіон який більш ніж наполовину складається з обрусівших "немолдован" - росіян українців та інших національних меншин І це залишиться її проблемою на довгі роки - бо "омолдавить" їх можна буде лише насильно Фактично вони отримають свій "Донбас"
2) Переуступка Придністров"я Україні (Яке до початку ІІ СВітової й було частиною УРСР) При цьому Україна з своєю мобілізованою та боєздатною армією запобіжить військовій операції та пролиттю крові Українська меншина сприйме перехід під владу України якщо не доброзичливо - то хоча-б "нейтрально" Так само нейтрально зреагують й інші нацменшини Бо їм психологічно більш вигідно жить в складі України як повноправним громадянам ніж буть "другосортними "придністровцями" у складі Молдови Залишаться "москалі та "упороті" Але їх буде незначна меншість
https://biz.censor.net/r3447288
ПРО у Молдови де-факто відсутня.
Пара "Калібрів" задачу не вирішать, а наступати ніким, поки Одеса українська.
Тож доволі скиглити. Так, "ми всє умрьом!", але не зараз і не так.
Дочекалися результатів переговорів вступу України та Молдови