Пророссийский экс-президент Молдовы Додон не уверен, является ли Херсон и Донбасс частью Украины: Дождемся результатов переговоров. ВИДЕО

Бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что необходимо дождаться окончания боевых действий, после чего станет понятно, какие ныне оккупированные области принадлежат Украине, а какие - России.

Об этом он заявил в интервью"Настоящему времени", передает Цензор.НЕТ.

Во время интервью Додон избежал прямого ответа на вопрос о том, кто ввел войска в Украину, заявив, что "все стороны виноваты в том, что произошло в Украине".

О принадлежности оккупированных регионов

Когда молдавского экс-президента спросили о принадлежности Крыма, Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей, то он уклонился от прямого ответа, сказав: "По результатам мирных переговоров будет понятно, где остановится война".

Кто-то говорит, что эти области - часть России, кто-то говорит, - что часть Украины. Поэтому давайте дождемся, что будет происходить по результатам переговоров и окончания конфликта войны в Украине", - отметил Додон.

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О событиях в Буче

Кроме того, на вопрос о событиях в Буче, где российские захватчики убивали мирных жителей в начале полномасштабного вторжения, Додон сказал, что "видел разные позиции по Буче".

"Некоторые говорят, что это постановка. Я не буду сейчас утверждать, постановка это или нет. Первое, что я могу сказать - это ужасно", - резюмировал пророссийский экс-президент Молдовы.

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