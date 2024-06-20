Україна та ЄС продовжили дію "транспортного безвізу" ще на рік, але є умови (оновлено)

Україна та Європейська комісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Як додав голова уряду, оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов'язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

"Транспортний безвіз" уже посилив нашу економіку. За півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання. Очікуємо на збереження цієї позитивної динаміки", – наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що "транспортний безвіз" також сприяє імпорту, який зріс на 44%. Зокрема, йдеться товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу.

Як вимоги до перевізників

До угоди про вантажні перевезення між Україною та Євросоюзом внесено доповнення, що посилюють вимоги до української сторони, пише Інтерфакс-Україна.

Зокрема, згідно з оновленою версією, від українських транспортних операторів можуть вимагати мати із собою документи, що підтверджують дозвіл на міжнародні перевезення та дотримання угоди, вимагати документи, що підтверджують, що порожні перевезення безпосередньо пов'язані з транзитною або двосторонньою операцією, згідно з угодою.

Також вимагатимуть підвищити дотримання операторами автомобільних перевезень зобов'язань за угодою, зокрема у сфері боротьби з шахрайством, підробленням водійських документів та порушеннями безпеки дорожнього руху, які можуть призвести до втрати прав на надання транспортних послуг, передбачених угодою.

Крім того, до внесено так зване захисне застереження, що дає змогу призупинити дію угоди в певних географічних регіонах, якщо ринок автомобільних перевезень у цьому регіоні зазнає серйозних порушень, пов'язаних із угодою.

Що відомо про продовження "транспортного безвізу" для України?

Угода про лібералізацію вантажних автоперевезень (транспортний безвіз) вперше була підписана 29 червня 2022 року. Це дозволило вивозити український експорт через автомобільні пункти пропуски з країнами ЄС без затримок. У березні 2023 року угоду продовжили до 30 червня 2024 року.

Навесні 2024 року Єврокомісія запропонувала внести низку змін до угод про лібералізацію вантажних перевезень з Україною та Молдовою для продовження їх дії ще на рік. Зокрема, окремим країнам ЄС дозволять призупиняти дію цих угод.

Раніше голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Єврокомісія врахує позицію Польщі під час перегляду угоди про вантажні автомобільні перевезення з Україною.

Водночас польські перевізники вимагали фактичного скасування угоди про "транспортний безвіз" ЄС з Україною. Вони блокували українсько-польський кордон з листопада минулого року по середину січня 2024 року. Для припинення блокади уряд Польщі пообіцяв запропонувати зміни до транспортної угоди між ЄС та Україною.

Водночас у Єврокомісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, яка звільняє українських водіїв від необхідності отримувати дозволи для міжнародних перевезень.