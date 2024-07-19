УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10747 відвідувачів онлайн
Новини
4 987 86

Білорусь запровадила тимчасовий безвізовий режим для громадян 35 країн Європи

Білорусь запровадила безвізовий режим для 35 європейських країн

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення щодо встановлення порядку тимчасового безвізового режиму в'їзду в країну громадян 35 європейських держав.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою подальшої демонстрації відкритості та миролюбності нашої країни, прихильності до принципів добросусідства, а також для спрощення міжлюдських контактів та покращення свободи пересування Президент Республіки Білорусь підтримав пропозицію МЗС та інших державних органів щодо встановлення порядку тимчасового безвізового в'їзду, виїзду та перебування в Республіці Білорусь через усі автодорожні та залізничні пункти пропуску додатково для громадян 35 європейських держав", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей порядок почне діяти з 8:00 19 липня 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія слідом на Латвією та Литвою заборонила в’їзд автівок на білоруських номерах 

Які умови?

Зазначається, що громадяни всіх європейських країн зі списку з п'ятниці, 19 числа, можуть в'їжджати та виїжджати через усі наземні та повітряні міжнародні пункти пропуску держкордону Білорусі за дійсними документами, та перебувати на території країни не більше 30 діб з дня в'їзду.

Даний порядок безвізового в'їзду та виїзду діятиме до 31 грудня 2024 року, додали в МЗС.

Чинний режим безвізовий в'їзд через наземні пункти пропуску для громадян Латвії, Литви, Польщі та інших країн також зберігається.

Читайте також: Україна та ЄС продовжили дію "транспортного безвізу" ще на рік, але є умови (оновлено) 

Для яких країн розширено безвіз?

До списку країн, для яких діятиме це рішення увійшли Австрія, Андорра, Бельгія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, держава-місто Ватикан, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Угорщина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Північна Македонія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція та Естонія (зокрема особи без громадянства, які постійно проживають в Естонській Республіці).

Також читайте: МЗС України попередило Білорусь про наслідки підписання угод із "владою" окупованого Криму

Автор: 

Білорусь (7987) Європа (1903) Лукашенко Олександр (2668) безвізовий режим (1345)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Треба бути повним дебілом, щоб без дууууже важливої потреби їхати зараз в Бєларуссію. Хіба шо якісь рожеві поні і совки в погоні за морозивом по госту?
показати весь коментар
19.07.2024 16:11 Відповісти
+12
Зоопарк часів СРСР, головні експонати - сирійці та єменці.
показати весь коментар
19.07.2024 16:10 Відповісти
+8
Гершковича їм мало, хочуть ще нахватати заручників з ЄС.
показати весь коментар
19.07.2024 16:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зоопарк часів СРСР, головні експонати - сирійці та єменці.
показати весь коментар
19.07.2024 16:10 Відповісти
Заізжайте! Кацапське КГБ чекае на вас.

Вход безплатний…
показати весь коментар
19.07.2024 16:35 Відповісти
"И я не удивлюсь если завтра выяснится, что лукашенко вступает в...НАТО!"

показати весь коментар
19.07.2024 16:45 Відповісти
стара вусата курва ! кого він хоче намахати ?
показати весь коментар
19.07.2024 16:46 Відповісти
Та хоч 51-м штатом стає.
показати весь коментар
19.07.2024 16:51 Відповісти
Треба бути повним дебілом, щоб без дууууже важливої потреби їхати зараз в Бєларуссію. Хіба шо якісь рожеві поні і совки в погоні за морозивом по госту?
показати весь коментар
19.07.2024 16:11 Відповісти
Можна подумати, що в Світі проблема з дебілами. Вони вже владу захопили, і ведуть людство в "світле майбутнє". А ще вони плодяться в геометричній прогресії, в цьому їх фішка.
показати весь коментар
19.07.2024 16:14 Відповісти
Характерно, що мандри у "світле майбутнє" супроводжуються патяканям про "славне минуле" (в усі часи і у всіх народів).
показати весь коментар
19.07.2024 16:29 Відповісти
Ви про рашку? Там взагалі людей нема. Навіть дебілів.
показати весь коментар
19.07.2024 16:32 Відповісти
Я не тільки про рашку.
І так, "народ" ("нарід") ≠ "люди".
показати весь коментар
19.07.2024 16:45 Відповісти
Ци "дебіли" - не зовсім дебіли.
Студенти, які влаштовують антиізраїльскі та пропалестинські шабаші, не сильно-то й рвуться до ПА.
Знають, капосники, де насправді краще.
А протести - то просто привід ************ під прикриттям "благородной міссіі" (а для когось - ще й під шумок щось залутати).
показати весь коментар
19.07.2024 16:46 Відповісти
Я ж і кажу - дебіли .
показати весь коментар
19.07.2024 17:41 Відповісти
У них своя логіка. Людожерська.
Під приводом отих всіх боротьб за права, віру, скрєпи та ін. вони просто хочуть поїсти цивілізації.
показати весь коментар
19.07.2024 17:43 Відповісти
Ахаха. Це типу "ми відкрита демократична країна, їдьте до нас. А чого ви не хочете те саме відносно нас зробити?"
показати весь коментар
19.07.2024 16:11 Відповісти
З Європи до БРСР навіть без віз бажаючих їхати немає.
З БРСР до Європи навіть через колючий дріт та польських солдат ломляться.
показати весь коментар
19.07.2024 16:19 Відповісти
сирійці, йеменці, афганці.....
ім'я їм, легіон!
показати весь коментар
19.07.2024 16:22 Відповісти
Що, курва, характерно, осісти в країні процвєтающєго соціалізма бажання не спостерігається від слова зовсім.
показати весь коментар
19.07.2024 16:47 Відповісти
Це часом не ті литовці, поляки та латиші, що за тридцять років мови не змогли вивчити?
показати весь коментар
19.07.2024 17:47 Відповісти
Є багато етнічних росіян з громадянством ЄС.
Руснею вони залишаються попри паспорт.
І тягне їх до родних бєрьозок.
Це не значить, що БРСР цікава етнічним полякам, латишам, литовцям, естонцям.
Хіба що до далеких родичів з'їздити, або так, халявним бензином залитись.
Подібним навіть євреї грішать, за що регулярно розраховуються життям.
показати весь коментар
19.07.2024 18:13 Відповісти
І чомусь завжди повертаються до Європи.
Не хочуть залишатись на історічєской родінє.
Хоча коли гроші є, життя на росії дуже так собі нічого, особливо в мАцквє.
Доставка їжі в будь-яку пору доби і купа доступних дівчат, як казав один російський айтішник (який чомусь таки дременув до Німеччини).
показати весь коментар
19.07.2024 18:27 Відповісти
Значить, не візи давати, а кордони закривати треба. Куди фюрер дивиться, повзе ж через ці діри єврозараза до зємлі обєтованной, XXVIII з'їздом КПСС благословєнной.
показати весь коментар
19.07.2024 18:33 Відповісти
Я й не казав про росію. Мова виключно про БРСР.
показати весь коментар
19.07.2024 18:36 Відповісти
Чому б вам не впустити отих бідолашних біженців, що змушені щодня штурмувати польський кордон? Що їм в БРСР не подобається? Чому з ризиком для життя далі ломляться, до Європи?
Вони ж начебто теж стрінгастих ненавидять, ще лютіше. Могли б гідно влитись у велику родину білорусів.
показати весь коментар
19.07.2024 18:48 Відповісти
А от Європа їх бере на утримання, навіть не дивлячись, що працювати не хочуть.
Виходить, Європа таки більш відкрита. Бо у вас умови на вході є, а євпропейці тебе поважають вже за самим фактом, що ти живеш.
Хочеться ж до себе такого відношення: щоб облизували безумовно, а ти залишав за собою право бути невдячною свинею.
показати весь коментар
19.07.2024 18:56 Відповісти
Цікаво, хто їх утримує зараз, у тих таборах по лісам? Вони ж не всі й не одразу до Європи потрапляють, мають щось їсти у перервах між штурмами кордонів.
Європа має гроші на утримання мігрантів у себе (цікаво, звідки, якщо там можна не працювати?), а на мігрантів в БРСР хто гроші дає? Невже таки уряд БРСР з податків білорусів?
показати весь коментар
19.07.2024 19:03 Відповісти
Утримують, годують, лікують - а вони навіть спасибі не кажуть, все до Європи лізуть.
Чують, тварини, де насправді жіть хорошо.
показати весь коментар
19.07.2024 19:27 Відповісти
Справа в тому, що ломляться туди не тільки з бідних країн, а і з більш-менш розвинених.
З України, наприклад. Переїхало багато підприємців, айтішників, інженерів, вчених, просто працьовитих людей. До росії та БРСР поїхали вже далеко не найкращі, а ті, хто собі в Європі місця не знайшов. Тобто такі, що тільки трохи кращі за сирійців у плані працездатності.
показати весь коментар
19.07.2024 19:37 Відповісти
Ну, тут по своїм знайомим спеціалістам можу судити, скільки їх по америкам-європам-дубаям-ізраїлям роз'їхалось, а скільки до бєрьозок потягнуло. Рахунок там явно не на користь бєрьозок, як за кількістю, так і за якістю.
показати весь коментар
20.07.2024 08:01 Відповісти
Зара вся Європа рвоне до бульборейху за молочкой і бульбой.
показати весь коментар
19.07.2024 16:14 Відповісти
Після цього рішення світовий туризм накрився,ніхто не побачить білоруських зубрів.Ремарка-тільки польських.
показати весь коментар
19.07.2024 16:14 Відповісти
Гершковича їм мало, хочуть ще нахватати заручників з ЄС.
показати весь коментар
19.07.2024 16:20 Відповісти
Кацапам треба нові заручники з Європи?
показати весь коментар
19.07.2024 16:20 Відповісти
Всё ещё впереди
показати весь коментар
19.07.2024 19:22 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2024 16:22 Відповісти
БДСМ
показати весь коментар
19.07.2024 16:48 Відповісти
промосковська маріонетка хоче що б зняли санкції і мріє про так званий китайський коридор, щоб товари з піднебесної йшли через білорусь в ЄС ,але це йому не допоможе.
показати весь коментар
19.07.2024 16:28 Відповісти
Ну якась тисяча громадян Європи буде їхати , могили , робичі і т д .
але цивілізованим людям цей бульбо підар і нахєр непортібен
показати весь коментар
19.07.2024 16:28 Відповісти
Ну поляки тримайтеся,зараз як європейці ломонуться в Бульбонію!!))
показати весь коментар
19.07.2024 16:33 Відповісти
клали они на бульбашинский рай)))
показати весь коментар
19.07.2024 16:41 Відповісти
І знайдуться таки шо в поїдуть до цього чумного колгоспу.
показати весь коментар
19.07.2024 16:42 Відповісти
Туди, значить, їм і дорога, не шкода. От тільки треба щоб назад - лише через колючий дріт вперемішку з азєркамі.
показати весь коментар
19.07.2024 16:49 Відповісти
Это рыгорыч америкосам отомстил! Вот же локти кусают там! Так хотелось смотатся к литвинам грибков чернобыльских подсушить. Экзотика! Македонцы могут, а им нет! ,,быки не могут---а яки-да,, .
показати весь коментар
19.07.2024 16:47 Відповісти
А шо таки трапилося? Європейці вже перестали "смердіти" та "шпигувати"?
показати весь коментар
19.07.2024 16:49 Відповісти
интересно, как это сочетается:
с постоянными угрозами Западу в том числе с ЯО,
с нападением с территории Беларуси на Украину в 2022;
с провокациями на польской границе с беженцами,
с лагерями "вагнеровцев" на территории РБ и т.д. и т.п. ... ?
показати весь коментар
19.07.2024 16:57 Відповісти
наверное понадобились заложники из числа граждан ЕС... Например, только сегодня в стране -террористе :

"Журналист The Wall Street Journal, гражданин США Эван Гершкович, сегодня приговорен Свердловским облсудом к 16 годам колонии строгого режима по статье о шпионаже "
показати весь коментар
19.07.2024 17:08 Відповісти
Щас мля брити, німці, італійці та іші припинять всі свої справи та гайда у бєлавєжсую пущу бєларуські крєвєтки з бульбою херячити та зубрів годувати
показати весь коментар
19.07.2024 17:13 Відповісти
Ті хто приїздить для мисливського туризму не бідні люди, за них халдєї всі процедури перетину кордону зроблять вони й не помітять. Мова йде про масовість відвідин країни яка повністю лягла під *****, ще й надала свою територію для нападу на Україну кацапам.
показати весь коментар
19.07.2024 18:09 Відповісти
Кацап ти чи бульбаш мені не цікаво. А зараз тобі псина доказувати що то було ге має сенсу. Це вже мільйон разів а інеті обговорювалось. Кацапи і бульбаші для українців це падли кончені. Смокчи у ***** і дралі
показати весь коментар
19.07.2024 18:37 Відповісти
Кажу, йди вже в чергу, щоб відсмоктати у *****, а то бажаючих бульбашів відмоктати дуже багато.
показати весь коментар
19.07.2024 20:00 Відповісти
Вже відсмоктав?
показати весь коментар
19.07.2024 20:16 Відповісти
Шо б ти ото патякало, відрижка бульбофюрера... Не сміши, ти і так смішний. Більш-менш адекватні бульбаші у яких хоч трохи совісті та людяності залишилось, або мовчать, або співчувають українцям. А ти або троляка кацапсяча, або кончене падло бульбашанське. Я взагалі дивуюсь як таку падлу як ти ще не забанили.
показати весь коментар
19.07.2024 20:51 Відповісти
О! Нарешті ти показав своє кацапсяче нутро. Тільки байки про свинок та мазанки це вже застаре. ********** троляки цей наратив розганяють в інтернеті як мінімум років 15. Ти ще згадай про простітуток пА всьЄй расьЄі та Європі, про гастарбайтьєрАФ, про фільми чи серіали кацапсячі де показують якщо продажний мєнт то в нього обов'язково призвіще (ХВамілія) повинна закінчуватись на КО, якщо шльондра то обов'язково з українським паспортом, якщо про другу світову то українець обов'язково свиней в окопі вирощує та тупий як валянок, якщо якийсь бандюган на кацапії накуральєсіл то обов'язково тікає в Україну і т.д. і т.п. Можна перераховувати це довго. Сам же кацап злидота із злидоти, не мите, з брудним одягом, але воно вЯлікоє з расьєі *****... Зробили життя більш-менш нормальне в мААЦквє та підєре, а решта кацапщини злидота напівголодна. Самі ж кацапи до 2014-го в Криму розповідали, що приїжджають в Крим не тільки на море, а і пожерти смачно, бо у них їжа набагато гірша ніж в Україні. Та, що я про Крим, он до повномасштабного вторгнення вся бєлгородщина і не тільки, за продуктами їздила в Харків, так сказати продуктовим туризмом займались. Автобусами та поїздами харчі з Харкова вивозили. Короче підор ти кацапсячий не більше не менше.
показати весь коментар
20.07.2024 10:23 Відповісти
У Білорусії, якраз громадянина німеччини засудили до смертної кари
показати весь коментар
19.07.2024 17:17 Відповісти
Та не, запустил китайцев, теперь и не надейся на Европу.
показати весь коментар
19.07.2024 17:28 Відповісти
Я дуже шкодую, що колись, коли був час і було в світі трохи спокійніше, не скатався в Білорусію і Грузію. В Грузію ще в принципі можна, але тепер це далеченько... на Мальдіви ближче і дешевше...
показати весь коментар
19.07.2024 17:43 Відповісти
Приїжджай до нас з Європи - будеш розстріляний зі сторони жопи. Так?
показати весь коментар
19.07.2024 18:06 Відповісти
Ось чому сьогодні світовий,цифровий збій)))
показати весь коментар
19.07.2024 19:00 Відповісти
забавно читать продавшего Белорусь белоруса... да не, это просто ванек в белорусь забредший )
показати весь коментар
19.07.2024 20:00 Відповісти
19.07.24 16:08
Білорусь запровадила тимчасовий безвізовий режим для громадян 35 країн Європи

19.07.24 17:04
У Білорусі до смертної кари засудили громадянина Німеччини

швидко бульбофюрер справився.... вклався рівно в одну годину!
показати весь коментар
19.07.2024 20:01 Відповісти
обычный лапотный идиотизм - одна рука не знает что делает другая.
Валюта ему нада, валюта. Ин турист )))
показати весь коментар
19.07.2024 20:14 Відповісти
Отчаянная попытка заработать хоть немного валюты на интуристах ) значит дело ваааще швах
показати весь коментар
19.07.2024 20:16 Відповісти
Ещё и заложников набрать.
показати весь коментар
20.07.2024 03:19 Відповісти
Предлагаю отчаянно нуждающемуся в валюте бульбофюреру устроить в Минске зону красных фонарей, разрешить казино и стриптиз, блек джек и шлюх. Денежек на прокорм оравы части бездельников из семейки точно хватит. Ну и белорусам не привыкать подмахивать - вон как сосут у путина )))
показати весь коментар
19.07.2024 20:18 Відповісти
схоже ***** попросило вусатого таргана наловити побільше заручників із крахн західної демократії. Мабуть планують теракти у Європі, і потрібен матеріал на подальший обмін
показати весь коментар
19.07.2024 20:18 Відповісти
А на курорты южного берега Белого моря еще и возят бесплатно. С питанием и проживанием.
показати весь коментар
20.07.2024 03:18 Відповісти
 
 