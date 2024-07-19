Білорусь запровадила тимчасовий безвізовий режим для громадян 35 країн Європи
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення щодо встановлення порядку тимчасового безвізового режиму в'їзду в країну громадян 35 європейських держав.
Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
"З метою подальшої демонстрації відкритості та миролюбності нашої країни, прихильності до принципів добросусідства, а також для спрощення міжлюдських контактів та покращення свободи пересування Президент Республіки Білорусь підтримав пропозицію МЗС та інших державних органів щодо встановлення порядку тимчасового безвізового в'їзду, виїзду та перебування в Республіці Білорусь через усі автодорожні та залізничні пункти пропуску додатково для громадян 35 європейських держав", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей порядок почне діяти з 8:00 19 липня 2024 року.
Які умови?
Зазначається, що громадяни всіх європейських країн зі списку з п'ятниці, 19 числа, можуть в'їжджати та виїжджати через усі наземні та повітряні міжнародні пункти пропуску держкордону Білорусі за дійсними документами, та перебувати на території країни не більше 30 діб з дня в'їзду.
Даний порядок безвізового в'їзду та виїзду діятиме до 31 грудня 2024 року, додали в МЗС.
Чинний режим безвізовий в'їзд через наземні пункти пропуску для громадян Латвії, Литви, Польщі та інших країн також зберігається.
Для яких країн розширено безвіз?
До списку країн, для яких діятиме це рішення увійшли Австрія, Андорра, Бельгія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, держава-місто Ватикан, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Угорщина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Північна Македонія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція та Естонія (зокрема особи без громадянства, які постійно проживають в Естонській Республіці).
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І так, "народ" ("нарід") ≠ "люди".
Студенти, які влаштовують антиізраїльскі та пропалестинські шабаші, не сильно-то й рвуться до ПА.
Знають, капосники, де насправді краще.
А протести - то просто привід ************ під прикриттям "благородной міссіі" (а для когось - ще й під шумок щось залутати).
Під приводом отих всіх боротьб за права, віру, скрєпи та ін. вони просто хочуть поїсти цивілізації.
З БРСР до Європи навіть через колючий дріт та польських солдат ломляться.
ім'я їм, легіон!
Руснею вони залишаються попри паспорт.
І тягне їх до родних бєрьозок.
Це не значить, що БРСР цікава етнічним полякам, латишам, литовцям, естонцям.
Хіба що до далеких родичів з'їздити, або так, халявним бензином залитись.
Подібним навіть євреї грішать, за що регулярно розраховуються життям.
Не хочуть залишатись на історічєской родінє.
Хоча коли гроші є, життя на росії дуже так собі нічого, особливо в мАцквє.
Доставка їжі в будь-яку пору доби і купа доступних дівчат, як казав один російський айтішник (який чомусь таки дременув до Німеччини).
Вони ж начебто теж стрінгастих ненавидять, ще лютіше. Могли б гідно влитись у велику родину білорусів.
Виходить, Європа таки більш відкрита. Бо у вас умови на вході є, а євпропейці тебе поважають вже за самим фактом, що ти живеш.
Хочеться ж до себе такого відношення: щоб облизували безумовно, а ти залишав за собою право бути невдячною свинею.
Європа має гроші на утримання мігрантів у себе (цікаво, звідки, якщо там можна не працювати?), а на мігрантів в БРСР хто гроші дає? Невже таки уряд БРСР з податків білорусів?
Чують, тварини, де насправді жіть хорошо.
З України, наприклад. Переїхало багато підприємців, айтішників, інженерів, вчених, просто працьовитих людей. До росії та БРСР поїхали вже далеко не найкращі, а ті, хто собі в Європі місця не знайшов. Тобто такі, що тільки трохи кращі за сирійців у плані працездатності.
але цивілізованим людям цей бульбо підар і нахєр непортібен
с постоянными угрозами Западу в том числе с ЯО,
с нападением с территории Беларуси на Украину в 2022;
с провокациями на польской границе с беженцами,
с лагерями "вагнеровцев" на территории РБ и т.д. и т.п. ... ?
"Журналист The Wall Street Journal, гражданин США Эван Гершкович, сегодня приговорен Свердловским облсудом к 16 годам колонии строгого режима по статье о шпионаже "
Білорусь запровадила тимчасовий безвізовий режим для громадян 35 країн Європи
19.07.24 17:04
У Білорусі до смертної кари засудили громадянина Німеччини
швидко бульбофюрер справився.... вклався рівно в одну годину!
Валюта ему нада, валюта. Ин турист )))