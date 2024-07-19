Білорусь запровадила тимчасовий безвізовий режим для громадян 35 країн Європи

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення щодо встановлення порядку тимчасового безвізового режиму в'їзду в країну громадян 35 європейських держав.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою подальшої демонстрації відкритості та миролюбності нашої країни, прихильності до принципів добросусідства, а також для спрощення міжлюдських контактів та покращення свободи пересування Президент Республіки Білорусь підтримав пропозицію МЗС та інших державних органів щодо встановлення порядку тимчасового безвізового в'їзду, виїзду та перебування в Республіці Білорусь через усі автодорожні та залізничні пункти пропуску додатково для громадян 35 європейських держав", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей порядок почне діяти з 8:00 19 липня 2024 року.

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Які умови?

Зазначається, що громадяни всіх європейських країн зі списку з п'ятниці, 19 числа, можуть в'їжджати та виїжджати через усі наземні та повітряні міжнародні пункти пропуску держкордону Білорусі за дійсними документами, та перебувати на території країни не більше 30 діб з дня в'їзду.

Даний порядок безвізового в'їзду та виїзду діятиме до 31 грудня 2024 року, додали в МЗС.

Чинний режим безвізовий в'їзд через наземні пункти пропуску для громадян Латвії, Литви, Польщі та інших країн також зберігається.

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Для яких країн розширено безвіз?

До списку країн, для яких діятиме це рішення увійшли Австрія, Андорра, Бельгія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, держава-місто Ватикан, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Угорщина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Північна Македонія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція та Естонія (зокрема особи без громадянства, які постійно проживають в Естонській Республіці).

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