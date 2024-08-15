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Новини Війна
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Сядьмо за стіл переговорів та закінчимо "драчку" в Україні. Вона нікому не потрібна, - Лукашенко

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко закликав припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів. 

Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сядьмо за стіл переговорів і закінчимо цю драчку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна", - зазначив він.

Лукашенко вважає, що відповідальність за розпочату Росією війну в Україні несе Захід.

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"Вона потрібна їм. Я не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони відкрито говорять - високопоставлені люди. Дослівно: "Нехай б'ють один одного - українці, росіяни - нехай у цьому казані всі подохнуть", - сказав білоруський диктатор.

Також він стверджує, що операція ЗСУ у Курській області РФ показує неготовність України до миру.

За його словами, Україна нібито винна у продовженні "ескалації цієї напруженості".

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Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) перемовини (2858)


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Топ коментарі
+74
Ні,мерзоти.Ми не хотіли війни,це ви думали,що з нас будете знущатися.Вон з Украіни,заплатіть за все,і забудемо один одного років на 200.
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15.08.2024 16:14
+68
Андони ...виводьте своє військове шобло з України !
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15.08.2024 16:13
+65
Бульба в заднем проходе чует неладное....грыгорыч а как же ламанш за недельку?)
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15.08.2024 16:14
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15.08.2024 17:44 Відповісти
Знову перднуло в калюжу вусата ганчірка. Хто воно таке і що?
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15.08.2024 18:01 Відповісти
иди ***** ***********..........................................
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15.08.2024 18:10 Відповісти
Пыня ща локти кусает, шо Лiгорача недоотравил.
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15.08.2024 18:19 Відповісти
Драчка ? Та на драники тебе перетерти і свиням викинути. Маньяк- Мудіщев.
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15.08.2024 18:20 Відповісти
А ви - ще той садюга. Так вже вам не йметься пiдсунути бiдним тваринкам токсичного бульбофюрера.
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15.08.2024 18:25 Відповісти
Пам'ятаю як цей мерзотник на початку війни коли вже було багато загиблих казав:"ето есчо что вот скоро начньотся настоящая м'ясорубка".І невдовзі полетіли на нашу землю кинджали,які нічим тоді було збивати.А тепер цей нелюд називає війну в якій росія на нас напала і вчинила тисячі військових злочинів і безліч руйнувань просто "драчкою"?Ні мерзота це не просто драчка а злочин проти нашоі країни і її людей.А ти падло будеш сидіти разом з своїм х**лом в Гаазі.І дай Боже щоб це сталось дуже скоро.
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15.08.2024 18:38 Відповісти
Не думаю що це вусате ЧМО доживе до Гааги.
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15.08.2024 19:15 Відповісти
Відповідальність за війну в Україні, несе також самопрогошений президент Білорусі , Олександр Григорович Лукашенко. Саме він надав територію Білорусі, для нападу на Україну. Саме він надав безліч військової допомоги Росії, що привело до багатотисячних жертв серед українських цивільних громадян у Буча та Ірпені. Ніхто про це не забув. Білорусь обрала бік Росії, тому відповідати будуть разом.
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15.08.2024 18:48 Відповісти
Це мурло під прізвищем лукашенко має добру інтуїцію.

чаморошний бульборос все правильно зрозумів - російська федерація буде знищена.
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15.08.2024 19:07 Відповісти
....як завжди - ВІД ЛУКАВОГО......
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15.08.2024 19:11 Відповісти
****
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15.08.2024 19:44 Відповісти
"Закрытые данные"? Типа, не может их привести, что б Западники не узнали о чем они сами между собой говорили? А карту этот 3.14дорас уже показал, или тоже "закрыл"?
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15.08.2024 20:27 Відповісти
а выдача военных преступников https://ukrpatriots.com/forum/index.php
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15.08.2024 20:33 Відповісти
Драчку? Козел!
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15.08.2024 21:07 Відповісти
Війна закінчиться тоді, коли в рибацьких магазинах будуть продавати опариши з тіл Лукашенкі і *****.
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15.08.2024 21:25 Відповісти
Це говорить падло, яке пустило окупантів через свою територію. Міг зупинити хоча на своїй території, але думав, що "палучицца" і буде мати з цього навар
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15.08.2024 22:20 Відповісти
Драчку, от ********. Не треба було починати. Що ссикотно стало, падло?
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19.08.2024 16:14 Відповісти
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