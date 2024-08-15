Сядьмо за стіл переговорів та закінчимо "драчку" в Україні. Вона нікому не потрібна, - Лукашенко

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко закликав припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів.

Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сядьмо за стіл переговорів і закінчимо цю драчку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна", - зазначив він.

Лукашенко вважає, що відповідальність за розпочату Росією війну в Україні несе Захід.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС відреагувало на заяви Лукашенка про "українські БПЛА над Білоруссю": Створюють враження загроз, яких немає

"Вона потрібна їм. Я не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони відкрито говорять - високопоставлені люди. Дослівно: "Нехай б'ють один одного - українці, росіяни - нехай у цьому казані всі подохнуть", - сказав білоруський диктатор.

Також він стверджує, що операція ЗСУ у Курській області РФ показує неготовність України до миру.

За його словами, Україна нібито винна у продовженні "ескалації цієї напруженості".

Читайте також: Закликаємо українців утриматися від поїздок до Білорусі, - Служба зовнішньої розвідки