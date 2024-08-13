МЗС відреагувало на заяви Лукашенка про "українські БПЛА над Білоруссю": Створюють враження загроз, яких немає

Заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка про нібито збиття "повітряних цілей з України" є нагнітанням антиукраїнських настроїв.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, МЗС аналізує заяви Лукашенка, але не бачить доцільності реагувати на них.

"Не бачимо особливої доцільності реагувати на них, тому що білоруська сторона відома багатьма заявами, на які не варто реагувати", - сказав Тихий.

"Створення уявних загроз з боку України, яким би інтенсивним воно не було, не робить ці загрози більш ральними. Тому ми закликаємо не нагнітати антиукраїнські настрої і не створювати враження уявних загроз, яких немає", - додав речник.

Нагадаємо, 10 серпня Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, стверджував, що Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі: "О 19:04 на висоті півтора кілометра та дальності 6,5 кілометра силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей над територією Білорусі".

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