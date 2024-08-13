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МЗС відреагувало на заяви Лукашенка про "українські БПЛА над Білоруссю": Створюють враження загроз, яких немає

лукашенко

Заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка про нібито збиття "повітряних цілей з України" є нагнітанням антиукраїнських настроїв.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, МЗС аналізує заяви Лукашенка, але не бачить доцільності реагувати на них.

"Не бачимо особливої доцільності реагувати на них, тому що білоруська сторона відома багатьма заявами, на які не варто реагувати", - сказав Тихий.

"Створення уявних загроз з боку України, яким би інтенсивним воно не було, не робить ці загрози більш ральними. Тому ми закликаємо не нагнітати антиукраїнські настрої і не створювати враження уявних загроз, яких немає", - додав речник.

Нагадаємо, 10 серпня Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, стверджував, що Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі: "О 19:04 на висоті півтора кілометра та дальності 6,5 кілометра силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей над територією Білорусі".

Також читайте: На кордоні з Україною не зафіксовано переміщення техніки та підрозділів армії Білорусі, - ДПСУ

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) МЗС (4110)


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13.08.2024 15:49 Відповісти
Хочеться порушення простору, аби даром не гавкав. По Мачуличах та по Мозирю. Чи Лютими, чи АТАСМS
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13.08.2024 15:58 Відповісти
Хайло попросило бульбу погавкати.
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13.08.2024 15:58 Відповісти
ТО Лука "мартишню ловить" (так у часи моєї молодості говорили про людей у стані "білої гарячки")
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13.08.2024 16:01 Відповісти
Бульбопідары ще ответят за 24 лютого 2022...
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13.08.2024 16:02 Відповісти
Це така гарна міна при поганій грі. Спочатку ху..лу підіс.ав, а тепер намагається підлизати.
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13.08.2024 16:05 Відповісти
луку забирає? -- наривається
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13.08.2024 16:07 Відповісти
Нечестивий біжить навіть тоді коли за ним ніхто навіть не женеться...
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13.08.2024 16:28 Відповісти
************ лукашенко --- ..владзимир владзимирович я вам щас карты пакажу аткуда гатовилось нападзение .. и если бы не упредзительный удар ЗСУ в курскую обл. то хер знаеть что было бы с маей ************
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13.08.2024 17:37 Відповісти
 
 