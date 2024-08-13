На кордоні з Україною не зафіксовано переміщення техніки та підрозділів армії Білорусі, - ДПСУ
Переміщення білоруських підрозділів відбувається в глибині території Білорусі. Однак цей напрямок для України залишається загрозливим.
Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.
Щоб створити картинку, яку поширювало міноборони Білорусі, вони здійснюють переміщення певних підрозділів. Але все це відбувається в глибині території Білорусі. На кордоні з Україною не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу з будь-яких підрозділів армії Білорусі", - зазначив він.
За словами речника ДПСУ, на напрямку українського кордону, але на певній відстані від нього, Білорусь тримає сили. Тобто ситуація залишається незмінною.
"Проте вкотре підкреслюю, що цей напрямок для нас залишається загрозливим. Пам'ятаємо, як Білорусь відкривала свій кордон для російських військ. Бачимо і постійну риторику Білорусі.
Тому допоки Білорусь буде під впливом Росії, цей напрямок залишатиметься для нас вкрай важливим", - додав Демченко.
Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розпорядився посилити угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках. До кордону з Україною буде перекинуто РСЗВ "Полонез" та "Іскандери".
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- Та ні! Білоруська!
- З чого-б це?
- Ну - нам за війною вчиться ніколи.... А білоруси вже десять років безперервно вчаться та з навчань і маневрів не вилазять.... Значить - мають найбільший досвід та навички!
Наказ Головнокомандувача ЗСУ:
«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»
Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування…»