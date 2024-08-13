На кордоні з Україною не зафіксовано переміщення техніки та підрозділів армії Білорусі, - ДПСУ

Переміщення білоруських підрозділів відбувається в глибині території Білорусі. Однак цей напрямок для України залишається загрозливим.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

Щоб створити картинку, яку поширювало міноборони Білорусі, вони здійснюють переміщення певних підрозділів. Але все це відбувається в глибині території Білорусі. На кордоні з Україною не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу з будь-яких підрозділів армії Білорусі", - зазначив він.

За словами речника ДПСУ, на напрямку українського кордону, але на певній відстані від нього, Білорусь тримає сили. Тобто ситуація залишається незмінною.

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"Проте вкотре підкреслюю, що цей напрямок для нас залишається загрозливим. Пам'ятаємо, як Білорусь відкривала свій кордон для російських військ. Бачимо і постійну риторику Білорусі.

Тому допоки Білорусь буде під впливом Росії, цей напрямок залишатиметься для нас вкрай важливим", - додав Демченко.

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Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розпорядився посилити угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках. До кордону з Україною буде перекинуто РСЗВ "Полонез" та "Іскандери".