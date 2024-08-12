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Новини Війна
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На кордоні з Білоруссю довгий час не фіксуються російські ДРГ, - речник ДПСУ Демченко

Кордон

Державна прикордонна служба довгий час не фіксує активності російських ДРГ на кордоні з Білоруссю.

Про це поінформував речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По кордону з Білоруссю російські ДРГ... ми їх не фіксували. Ситуація там вже довгий час повністю контрольована. Тільки білоруси-прикордонники, або можливо якісь інші складові, які знаходяться поруч із кордоном, то бояться наших манекенів, то намагаються переманити українців за допомогою аудіозвернень про борщ, сало, горілку і так далі", - зазначив Демченко.

Він також додав, що у ДПСУ навіть таких інформаційних впливів останнім часом безпосередньо на кордоні не фіксують.

Також речник поінформував, що він не виключає того, що у Білорусі, для того, щоб "підігріти (ситуацію - Ред.), будуть "катати" свою техніку по різним напрямкам".

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"Можливо, вона десь і знаходитиметься разом із особовим складом, але скоріше за все, це (може бути - Ред.) невелика кількість підрозділів і на певній віддаленості від нашого кордону. Бо ні сьогодні, ні останніми днями ми не фіксуємо, щоб у максимальній близькості до нашого кордону знаходилися і техніка армії Білорусі, і здійснювалися якісь переміщення особового складу", - сказав він.

Демченко зазначив, що також у ДПСУ не бачать ніяких змін у діях білоруських прикордонних нарядів, прикордонного комітету Білорусі.

"Потрібно розуміти, що загалом кордон з Білоруссю, цей напрямок, він для нас і сьогодні, і раніше залишався загрозливим. І ми цьому напрямку приділяємо дуже велику увагу, по всій його протяжності", - резюмував речник.

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Автор: 

Білорусь (7925) кордон (4753) ДРГ (106)


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Топ коментарі
+3
як вам заява?
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12.08.2024 22:20
+2
заяви сенатора далеко не достатньо.
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12.08.2024 22:25
+1
Коли ЗСУ розбиратимуть Москву на кірпічі,то Ригорич ще війну об'явить *****.
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12.08.2024 23:20
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як вам заява?
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12.08.2024 22:20 Відповісти
заяви сенатора далеко не достатньо.
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12.08.2024 22:25 Відповісти
Пилоты херня. Их на год максимум три десятка нужно.
Техники, это проблема, а если (скорее всего) самолеты будут блуждать между аэродромами их кол.во увеличивается еще больше.
Для этого зеленая нечисть и приняла закон о ЧВК. Просто все решили что закон будет работать на экспорт наемников.
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13.08.2024 07:09 Відповісти
всі зайняті на Курщині.
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12.08.2024 22:23 Відповісти
Тиша перед грозою.
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12.08.2024 22:27 Відповісти
Нагнетаешь?
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12.08.2024 23:08 Відповісти
Просто кажу з досвіду. Деякі люди використовували ті самі слова, коли США постійно говорили Україні, що війна неминуча. Може, це був ваш президент?
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12.08.2024 23:41 Відповісти
Ну это вроде бы не ты лично предупреждал. И тогда я как раз предполагал, что война может начаться, хотя идти прямо на Киев было для них глупостью изначально - что и было доказано Занусси ВСУ. А сегодня, с учетом ситуации, если бацька кинет свои войска на Киев, то останется без армии и без страны. Но бацька не настолько глуп и самонадеян, как путинские генералы: он петляет между капель.
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13.08.2024 00:38 Відповісти
Коли ЗСУ розбиратимуть Москву на кірпічі,то Ригорич ще війну об'явить *****.
показати весь коментар
12.08.2024 23:20 Відповісти
 
 