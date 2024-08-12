На кордоні з Білоруссю довгий час не фіксуються російські ДРГ, - речник ДПСУ Демченко

Державна прикордонна служба довгий час не фіксує активності російських ДРГ на кордоні з Білоруссю.

Про це поінформував речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По кордону з Білоруссю російські ДРГ... ми їх не фіксували. Ситуація там вже довгий час повністю контрольована. Тільки білоруси-прикордонники, або можливо якісь інші складові, які знаходяться поруч із кордоном, то бояться наших манекенів, то намагаються переманити українців за допомогою аудіозвернень про борщ, сало, горілку і так далі", - зазначив Демченко.

Він також додав, що у ДПСУ навіть таких інформаційних впливів останнім часом безпосередньо на кордоні не фіксують.

Також речник поінформував, що він не виключає того, що у Білорусі, для того, щоб "підігріти (ситуацію - Ред.), будуть "катати" свою техніку по різним напрямкам".

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"Можливо, вона десь і знаходитиметься разом із особовим складом, але скоріше за все, це (може бути - Ред.) невелика кількість підрозділів і на певній віддаленості від нашого кордону. Бо ні сьогодні, ні останніми днями ми не фіксуємо, щоб у максимальній близькості до нашого кордону знаходилися і техніка армії Білорусі, і здійснювалися якісь переміщення особового складу", - сказав він.

Демченко зазначив, що також у ДПСУ не бачать ніяких змін у діях білоруських прикордонних нарядів, прикордонного комітету Білорусі.

"Потрібно розуміти, що загалом кордон з Білоруссю, цей напрямок, він для нас і сьогодні, і раніше залишався загрозливим. І ми цьому напрямку приділяємо дуже велику увагу, по всій його протяжності", - резюмував речник.

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