Білорусь має розбиратися щодо безпілотників у своєму повітряному просторі з Росією, - ОТУ "Сіверськ"

Наразі оперативна обстановка на кордоні з Білоруссю не змінилася. Останнім часом російські ударні БПЛА літали маршрутом через Білорусь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт "Свобода.Ранок") заявив речник оперативно-тактичного угрупування "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Вони там у себе можуть збивати щось у своєму повітрі, бо останні дні, тиждень тому, два тижні, фіксувалося неодноразово, коли саме російські ударні безпілотні літальні апарати такими маршрутами через Чернігівщину і далі на Білорусь заходили. Такі випадки були. Тому що і як у них там літає - вони мають між собою розбиратися з Росією", - розповів військовий.

За словами речника, наразі оперативна обстановка на кордоні з Білоруссю не змінилася. "Система оборони охоплює кордони України і з Білоруссю, і з Росією. Сили оборони готові до оборони і вже врахували досвід повномасштабного наступу".

"На ділянці кордону з Білоруссю, що стосується Чернігівщини, значних змін оперативна ситуація не зазнала. Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій. Неодноразово чули заяви військово-політичного керівництва Білорусі про різні активізації своїх дій або перевірки бойової готовності і так далі. Але ми уважно слідкуємо не за словами, а за діями. Ми не робимо винятків, систему оборони ми будуємо єдину: як з боку РФ, так і з боку Білорусі. Вона створена, вона укріплена, ми враховуємо досвід попередніх подій", – заявив речник.

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Нагадаємо, 10 серпня Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, стверджував, що Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі: "О 19:04 на висоті півтора кілометра та дальності 6,5 кілометра силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей над територією Білорусі".