Беларусь должна разбираться по поводу беспилотников в своем воздушном пространстве с Россией, - ОТГ "Сіверськ"

Сейчас оперативная обстановка на границе с Беларусью не изменилась. В последнее время российские ударные БПЛА летали по маршруту через Беларусь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода (проект "Свобода.Ранок") заявил спикер оперативно-тактической группировки "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Они там у себя могут сбивать что-то в своем воздухе, потому что последние дни, неделю назад, две недели, фиксировалось неоднократно, когда именно российские ударные беспилотные летательные аппараты такими маршрутами через Черниговскую область и дальше на Беларусь заходили. Такие случаи были. Поэтому что и как у них там летает - они должны между собой разбираться с Россией", - рассказал военный.

По словам спикера, сейчас оперативная обстановка на границе с Беларусью не изменилась. "Система обороны охватывает границы Украины и с Беларусью, и с Россией. Силы обороны готовы к обороне и уже учли опыт полномасштабного наступления".

"На участке границы с Беларусью, относительно Черниговщины, значительных изменений оперативная ситуация не претерпела. Мы внимательно наблюдаем за развитием событий. Неоднократно слышали заявления военно-политического руководства Беларуси о различных активизациях своих действий или проверки боевой готовности и так далее. Но мы внимательно следим не за словами, а за действиями. Мы не делаем исключений, систему обороны мы строим единую: как со стороны РФ, так и со стороны Беларуси. Она создана, она укреплена, мы учитываем опыт предыдущих событий", - заявил спикер.

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Напомним, 10 августа Александр Лукашенко, который захватил власть в Беларуси, утверждал, что Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси: "В 19:04 на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси".