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Заявления Лукашенко об украинских беспилотниках - бред, - "Беларускі Гаюн"

Українські дронри в Білорусі

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил о сбитых на территории Беларуси целях, которые запустили ВСУ. Однако никаких БПЛА на территории страны зафиксировано не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

По информации мониторинговой группы, 9 августа 2024 года, во время вылетов авиации ВС РБ, никаких дронов (БПЛА) обнаружено не было.

Также утверждается, что никаких запусков ракет с истребителя СУ-30 или вертолета МИ-24 не производилось.

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"Из чего следует, что очередные громкие заявления самопровозглашенного Лукашенко являются обычной чушью", - сообщили в мониторинговой группе.

Что этому предшествовало?

10 августа Александр Лукашенко, который захватил власть в Беларуси, утверждал, что Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси: "В 19:04 на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси".

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) дроны (3852)


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Топ комментарии
+9
Нібито це щось погане
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11.08.2024 19:06
+5
Звичайно, маячня. Але ж він - не дурень. Якби був дурним, то не сидів би дотепер у своєму кріслі. 😊 Отже, цого заяви не для розумних, а для дурних, які повірять у маячню. Хто це? Окрім кацапів з пуциним у голову нічого не приходить.
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11.08.2024 18:39
+5
Сейчас покажу вам откуда готовілось нападєніє . Я там карту прівьоз . ! Четире точкі обозначєни . Сейчас пакажу ..
.
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11.08.2024 18:45
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Звичайно, маячня. Але ж він - не дурень. Якби був дурним, то не сидів би дотепер у своєму кріслі. 😊 Отже, цого заяви не для розумних, а для дурних, які повірять у маячню. Хто це? Окрім кацапів з пуциним у голову нічого не приходить.
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11.08.2024 18:39 Ответить
як раз путін у це не вірить. Це розраховано на довбойобів у самій білорусії і на расії, яких там більша частина населення. Ні і ще на декількох в ООН і у західних інституціях.
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11.08.2024 18:49 Ответить
На нього *спустили собак*за відвід військ ,от від у крутиться як вуж на сковородці.
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11.08.2024 18:44 Ответить
Сейчас покажу вам откуда готовілось нападєніє . Я там карту прівьоз . ! Четире точкі обозначєни . Сейчас пакажу ..
.
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11.08.2024 18:45 Ответить
...інтерв"ю, под запісь...плятьььь
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11.08.2024 18:49 Ответить
Це тривожно. Доведеться "тягнути" ще й "північний фронт". А Генерала Наєва завчасно прибрали...
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11.08.2024 18:54 Ответить
Є брехло- пуйло. А це брехло- брехло в кубі.
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11.08.2024 18:54 Ответить
Почему молчит Тихановская?!
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11.08.2024 19:01 Ответить
Доречі..

Мб неначасі їй зараз?
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11.08.2024 19:30 Ответить
Нібито це щось погане
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11.08.2024 19:06 Ответить
Ситуйовина критическая-типическая
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11.08.2024 19:09 Ответить
До речі. Блискавка повідомила, що "трохи" тіктокерів взяли в полон в Курській волості
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11.08.2024 21:06 Ответить
их там нет, убаюкивайте белоруский режим
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11.08.2024 19:12 Ответить
Брихло прокацапське.
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11.08.2024 19:15 Ответить
коментувати, дегенерата колхозніка, тільки псувати.....
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11.08.2024 19:20 Ответить
ну бацькі потрібна була загальна анастезія, ось і набрехав
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11.08.2024 19:24 Ответить
Президент РФ володимир путін призначив голову ФСБ Олександра Бортнікова командувачем "контртерористичної операції" після вторгнення української армії до Курської області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Фсьо - герасім плахой...
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11.08.2024 19:56 Ответить
До чого тут герасим? На масковії контртеростичні заходи проводять феси, а не військові, тому й бортніков.
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11.08.2024 21:11 Ответить
Не завжди...КТО в Ічкерії проводили військові
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11.08.2024 21:14 Ответить
Совсем плох, совсем. Вишь как разнесло бедолагу, уже в мозг жидкость попала и о своих бредовых снах талдычит.
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11.08.2024 21:55 Ответить
Як цей уйобок хоче під хвіст.
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12.08.2024 00:34 Ответить
 
 