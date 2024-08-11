Заявления Лукашенко об украинских беспилотниках - бред, - "Беларускі Гаюн"

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил о сбитых на территории Беларуси целях, которые запустили ВСУ. Однако никаких БПЛА на территории страны зафиксировано не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

По информации мониторинговой группы, 9 августа 2024 года, во время вылетов авиации ВС РБ, никаких дронов (БПЛА) обнаружено не было.

Также утверждается, что никаких запусков ракет с истребителя СУ-30 или вертолета МИ-24 не производилось.

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"Из чего следует, что очередные громкие заявления самопровозглашенного Лукашенко являются обычной чушью", - сообщили в мониторинговой группе.

Что этому предшествовало?

10 августа Александр Лукашенко, который захватил власть в Беларуси, утверждал, что Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси: "В 19:04 на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси".