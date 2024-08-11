Заяви Лукашенка про українські безпілотники - маячня, - "Беларускі Гаюн"

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно заявив про збиті на території Білорусі цілі, які запустили ЗСУ. Проте жодних БПЛА на території країни зафіксовано не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингової групи 9 серпня 2024 року, під час вильотів авіації ЗС РБ, жодних дронів (БПЛА) виявлено не було.

Також стверджується, що жодних запусків ракет із винищувача СУ-30 або вертольота МІ-24 не проводилося.

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"З чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею", - повідомили в моніторинговій групі.

Що цьому передувало?

10 серпня Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, стверджував, що Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі: "О 19:04 на висоті півтора кілометра та дальності 6,5 кілометра силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей над територією Білорусі".