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Заяви Лукашенка про українські безпілотники - маячня, - "Беларускі Гаюн"

Українські дронри в Білорусі

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно заявив про збиті на території Білорусі цілі, які запустили ЗСУ. Проте жодних БПЛА на території країни зафіксовано не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингової групи 9 серпня 2024 року, під час вильотів авіації ЗС РБ, жодних дронів (БПЛА) виявлено не було.

Також стверджується, що жодних запусків ракет із винищувача СУ-30 або вертольота МІ-24 не проводилося.

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"З чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею", - повідомили в моніторинговій групі.

Що цьому передувало?

10 серпня Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, стверджував, що Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі: "О 19:04 на висоті півтора кілометра та дальності 6,5 кілометра силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей над територією Білорусі".

Автор: 

Білорусь (7929) Лукашенко Олександр (2653) дрони (4688)


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Топ коментарі
+9
Нібито це щось погане
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11.08.2024 19:06
+5
Звичайно, маячня. Але ж він - не дурень. Якби був дурним, то не сидів би дотепер у своєму кріслі. 😊 Отже, цого заяви не для розумних, а для дурних, які повірять у маячню. Хто це? Окрім кацапів з пуциним у голову нічого не приходить.
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11.08.2024 18:39
+5
Сейчас покажу вам откуда готовілось нападєніє . Я там карту прівьоз . ! Четире точкі обозначєни . Сейчас пакажу ..
.
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11.08.2024 18:45
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Звичайно, маячня. Але ж він - не дурень. Якби був дурним, то не сидів би дотепер у своєму кріслі. 😊 Отже, цого заяви не для розумних, а для дурних, які повірять у маячню. Хто це? Окрім кацапів з пуциним у голову нічого не приходить.
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11.08.2024 18:39 Відповісти
як раз путін у це не вірить. Це розраховано на довбойобів у самій білорусії і на расії, яких там більша частина населення. Ні і ще на декількох в ООН і у західних інституціях.
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11.08.2024 18:49 Відповісти
На нього *спустили собак*за відвід військ ,от від у крутиться як вуж на сковородці.
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11.08.2024 18:44 Відповісти
Сейчас покажу вам откуда готовілось нападєніє . Я там карту прівьоз . ! Четире точкі обозначєни . Сейчас пакажу ..
.
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11.08.2024 18:45 Відповісти
...інтерв"ю, под запісь...плятьььь
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11.08.2024 18:49 Відповісти
Це тривожно. Доведеться "тягнути" ще й "північний фронт". А Генерала Наєва завчасно прибрали...
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11.08.2024 18:54 Відповісти
Є брехло- пуйло. А це брехло- брехло в кубі.
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11.08.2024 18:54 Відповісти
Почему молчит Тихановская?!
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11.08.2024 19:01 Відповісти
Доречі..

Мб неначасі їй зараз?
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11.08.2024 19:30 Відповісти
Нібито це щось погане
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11.08.2024 19:06 Відповісти
Ситуйовина критическая-типическая
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11.08.2024 19:09 Відповісти
До речі. Блискавка повідомила, що "трохи" тіктокерів взяли в полон в Курській волості
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11.08.2024 21:06 Відповісти
их там нет, убаюкивайте белоруский режим
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11.08.2024 19:12 Відповісти
Брихло прокацапське.
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11.08.2024 19:15 Відповісти
коментувати, дегенерата колхозніка, тільки псувати.....
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11.08.2024 19:20 Відповісти
ну бацькі потрібна була загальна анастезія, ось і набрехав
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11.08.2024 19:24 Відповісти
Президент РФ володимир путін призначив голову ФСБ Олександра Бортнікова командувачем "контртерористичної операції" після вторгнення української армії до Курської області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Фсьо - герасім плахой...
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11.08.2024 19:56 Відповісти
До чого тут герасим? На масковії контртеростичні заходи проводять феси, а не військові, тому й бортніков.
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11.08.2024 21:11 Відповісти
Не завжди...КТО в Ічкерії проводили військові
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11.08.2024 21:14 Відповісти
Совсем плох, совсем. Вишь как разнесло бедолагу, уже в мозг жидкость попала и о своих бредовых снах талдычит.
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11.08.2024 21:55 Відповісти
Як цей уйобок хоче під хвіст.
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12.08.2024 00:34 Відповісти
 
 