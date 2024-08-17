Операція України в Курській області зірвала таємні перемовини з Росією про часткове припинення вогню, - WP

За інформацією журналістів The Washington Post, у серпні Україна та РФ планували відправити свої делегації у Доху для перемовин стосовно укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це повідомляє The Washington Post.

У статті зазначається, що непрямі переговори, в яких катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіване вторгнення України в західну Курську область Росії минулого тижня.

Зауважимо, що про таку можливу угоду і запланований саміт раніше ніде не повідомлялося.

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Журналісти нагадують, що понад рік Росія завдавала ударів по українській енергосистемі шквалом крилатих ракет і безпілотників, завдаючи значної шкоди електростанціям і спричиняючи віялові відключення електроенергії по всій країні.

Тим часом Україна завдала удару по російських нафтових об'єктах дальніми ударами безпілотників, які підпалили нафтопереробні заводи, нафтобази і резервуари, скоротивши переробку нафти Москвою приблизно на 15% і піднявши ціни на бензин в усьому світі.

"Готовність долучитися до переговорів свідчить про певні зрушення для обох країн, принаймні щодо обмеженого припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розгляне можливість повного припинення вогню лише за умови, що Росія спочатку виведе всі свої війська з української землі, включно з Кримським півостровом, який Росія анексувала у 2014 році.

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Президент Росії Володимир Путін вимагає, щоб Україна спочатку віддала йому чотири українські області - включно з територіями, які російські війська не окупували, - які Кремль оголосив частиною Росії", - ідеться в матеріалі.

Дипломат, який брав участь у переговорах, повідомив, що російські чиновники відклали зустріч з катарськими офіційними особами після вторгнення України в західну частину Росії.

Делегація Москви назвала це "ескалацією", сказав дипломат, додавши, що Київ "не попередив Доху про свій транскордонний наступ".

Росія "не скасувала переговори, вони сказали: "Дайте нам час", - запевнив дипломат.

За словами співрозмовника, хоча Україна все одно хотіла відправити свою делегацію у Доху, Катар відмовився, оскільки не бачить користі від односторонньої зустрічі.

Дипломат, знайомий з ходом переговорів, повідомив, що Катар обговорював з Києвом і Москвою домовленості про мораторій на енергетичні удари протягом останніх двох місяців. За його словами, сторони домовилися про саміт у Досі, залишилося лише узгодити незначні деталі.

"Після Курська росіяни відступили", - сказав інший співрозмовник, знайомий з переговорами.

Російський співрозмовник, який має тісні зв'язки з дипломатичним колом, дав зрозуміти, що "Путін не буде налаштований укладати угоду після Курської наступальної операції".

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"Ви знаєте, що наше російське керівництво зазвичай не йде на компроміси під тиском", - нібито сказав співрозмовник.

У відповідь на запит The Washington Post в Офісі президента України повідомили, що саміт у Досі перенесли "через ситуацію на Близькому Сході", але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня, після чого Київ проконсультується зі своїми партнерами щодо імплементації обговореного.

У Кремлі не відповіли на запити.

Білий дім відмовився від коментарів для цієї історії. Адміністрація Байдена вже давно заявляла, що час і умови потенційної угоди про припинення вогню з Росією має визначати лише Україна.

Дипломат, який брифінгував про переговори, сказав, що і Київ, і Москва продемонстрували свою готовність прийняти домовленості напередодні саміту. Але високопосадовці в Києві мали змішані очікування щодо того, чи можуть переговори бути успішними: дехто оцінював шанси на успіх у 20 відсотків, а інші передбачали ще гірші перспективи, за словами двох осіб, знайомих з ходом переговорів, навіть якби штурму Курська не сталося.

"У нас є лише один шанс пережити цю зиму, і то, якщо росіяни не почнуть нових атак на енергосистему", - цитує видання українського чиновника, який був поінформований про переговори.

За словами українських і західних посадовців, крок Києва назустріч Росії, яка окупувала близько 20 відсотків території України, був частково спрямований на те, щоб надати Україні більше важелів впливу на майбутні переговори.

"Військові аналітики висловлюють скептицизм щодо того, що українські війська зможуть утримати контроль над російською територією. Москва також продовжує здобувати перемоги в Донецькій області на сході України і не відводить звідти війська для захисту від нового українського наступу.

Але хоча Київ, можливо, і покращив свою майбутню переговорну позицію завдяки захопленню земель, ймовірність швидких мирних переговорів, здається, зменшилася. Цього тижня Путін публічно пообіцяв не пом'якшувати свою позицію щодо переговорів через напад на російську територію", - зазначають у статті.