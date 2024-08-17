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Новини Війна
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Операція України в Курській області зірвала таємні перемовини з Росією про часткове припинення вогню, - WP

Наступ України на Курщині зірвав таємні перемовини з Росією

За інформацією журналістів The Washington Post, у серпні Україна та РФ планували відправити свої делегації у Доху для перемовин стосовно укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це повідомляє The Washington Post.

У статті зазначається, що непрямі переговори, в яких катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіване вторгнення України в західну Курську область Росії минулого тижня.

Зауважимо, що про таку можливу угоду і запланований саміт раніше ніде не повідомлялося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сядьмо за стіл переговорів та закінчимо "драчку" в Україні. Вона нікому не потрібна, - Лукашенко

Журналісти нагадують, що понад рік Росія завдавала ударів по українській енергосистемі шквалом крилатих ракет і безпілотників, завдаючи значної шкоди електростанціям і спричиняючи віялові відключення електроенергії по всій країні.

Тим часом Україна завдала удару по російських нафтових об'єктах дальніми ударами безпілотників, які підпалили нафтопереробні заводи, нафтобази і резервуари, скоротивши переробку нафти Москвою приблизно на 15% і піднявши ціни на бензин в усьому світі.

"Готовність долучитися до переговорів свідчить про певні зрушення для обох країн, принаймні щодо обмеженого припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розгляне можливість повного припинення вогню лише за умови, що Росія спочатку виведе всі свої війська з української землі, включно з Кримським півостровом, який Росія анексувала у 2014 році.

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Президент Росії Володимир Путін вимагає, щоб Україна спочатку віддала йому чотири українські області - включно з територіями, які російські війська не окупували, - які Кремль оголосив частиною Росії", - ідеться в матеріалі.

Дипломат, який брав участь у переговорах, повідомив, що російські чиновники відклали зустріч з катарськими офіційними особами після вторгнення України в західну частину Росії.

Делегація Москви назвала це "ескалацією", сказав дипломат, додавши, що Київ "не попередив Доху про свій транскордонний наступ".

Росія "не скасувала переговори, вони сказали: "Дайте нам час", - запевнив дипломат.

За словами співрозмовника, хоча Україна все одно хотіла відправити свою делегацію у Доху, Катар відмовився, оскільки не бачить користі від односторонньої зустрічі.

Дипломат, знайомий з ходом переговорів, повідомив, що Катар обговорював з Києвом і Москвою домовленості про мораторій на енергетичні удари протягом останніх двох місяців. За його словами, сторони домовилися про саміт у Досі, залишилося лише узгодити незначні деталі.

"Після Курська росіяни відступили", - сказав інший співрозмовник, знайомий з переговорами.

Російський співрозмовник, який має тісні зв'язки з дипломатичним колом, дав зрозуміти, що "Путін не буде налаштований укладати угоду після Курської наступальної операції".

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"Ви знаєте, що наше російське керівництво зазвичай не йде на компроміси під тиском", - нібито сказав співрозмовник.

У відповідь на запит The Washington Post в Офісі президента України повідомили, що саміт у Досі перенесли "через ситуацію на Близькому Сході", але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня, після чого Київ проконсультується зі своїми партнерами щодо імплементації обговореного.

У Кремлі не відповіли на запити.

Білий дім відмовився від коментарів для цієї історії. Адміністрація Байдена вже давно заявляла, що час і умови потенційної угоди про припинення вогню з Росією має визначати лише Україна.

Дипломат, який брифінгував про переговори, сказав, що і Київ, і Москва продемонстрували свою готовність прийняти домовленості напередодні саміту. Але високопосадовці в Києві мали змішані очікування щодо того, чи можуть переговори бути успішними: дехто оцінював шанси на успіх у 20 відсотків, а інші передбачали ще гірші перспективи, за словами двох осіб, знайомих з ходом переговорів, навіть якби штурму Курська не сталося.

"У нас є лише один шанс пережити цю зиму, і то, якщо росіяни не почнуть нових атак на енергосистему", - цитує видання українського чиновника, який був поінформований про переговори.

За словами українських і західних посадовців, крок Києва назустріч Росії, яка окупувала близько 20 відсотків території України, був частково спрямований на те, щоб надати Україні більше важелів впливу на майбутні переговори.

 "Військові аналітики висловлюють скептицизм щодо того, що українські війська зможуть утримати контроль над російською територією. Москва також продовжує здобувати перемоги в Донецькій області на сході України і не відводить звідти війська для захисту від нового українського наступу.

Але хоча Київ, можливо, і покращив свою майбутню переговорну позицію завдяки захопленню земель, ймовірність швидких мирних переговорів, здається, зменшилася. Цього тижня Путін публічно пообіцяв не пом'якшувати свою позицію щодо переговорів через напад на російську територію", - зазначають у статті.

Автор: 

перемовини (2858) путін володимир (23767) Україна (5872) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+46
Тоесть нашу енегретику рашисты уничтожили теперь можно устроить и переговоры о прекращении удоров по енергетике чтобы мы не стреляли по рашистской енергетике? замечательно. Типо я тебя ударю а потом буду кричать что давай помиримся чтобы ты не ударил в ответ
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17.08.2024 12:36
+36
Знову договірняк.
Після того, як рашисти знищили всю українську маневрову генерацію, а у самих - лише дронами поскубали трохи НПЗ та підпалили кілька нафтобаз.
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17.08.2024 12:34
+34
Кожний бреше як уміє. От і весь зміст цього гнилого капітулянтського опусу.
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17.08.2024 12:34
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Кожний бреше як уміє. От і весь зміст цього гнилого капітулянтського опусу.
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17.08.2024 12:34 Відповісти
100%
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17.08.2024 12:40 Відповісти
типовий кацапський вкид - "таємні переговори" про які знає ВЕСЬ СВІТ
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17.08.2024 12:49 Відповісти
катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями

знову Іуда - Подляк ?



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17.08.2024 12:44 Відповісти
Знову договірняк.
Після того, як рашисти знищили всю українську маневрову генерацію, а у самих - лише дронами поскубали трохи НПЗ та підпалили кілька нафтобаз.
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17.08.2024 12:34 Відповісти
Тоесть нашу енегретику рашисты уничтожили теперь можно устроить и переговоры о прекращении удоров по енергетике чтобы мы не стреляли по рашистской енергетике? замечательно. Типо я тебя ударю а потом буду кричать что давай помиримся чтобы ты не ударил в ответ
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17.08.2024 12:36 Відповісти
Так, а щє це кров війни. Тому якщо наші перестануть бити по мокшанській енергетиці то Україна просто програє і прекратить своє існування як держава бо московити просто захоплять її і знищать все що буде нагадувати про Україну і українство взагалі.
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17.08.2024 15:23 Відповісти
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17.08.2024 12:38 Відповісти
"Петляє" скотина - як тільки може!
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17.08.2024 13:48 Відповісти
все по-плану....по-оманському плану....
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17.08.2024 14:10 Відповісти
Попухша 🤡 неголенність ,з нього навіть аналізи ,ніхто брати не хоче ...
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17.08.2024 19:45 Відповісти
Накалякали якоїсь ху@ти зі стелі та й задоволені. Особливо сподобалося як "анонімний кацап" нібито сказав що "вони не йдуть на поступки під тиском".)
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17.08.2024 12:39 Відповісти
Значить стовідсотково проводили якісь таємні договорняки
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17.08.2024 12:39 Відповісти
Оказывается не просто так нам не давали оружия и запрещали бить по рашке. Подковерные переговоры всему виной. И я уверен что даже сейчас нам не дают разрешения Атакамсами и Штормшедоу бить по рашке потому что кто то за нашими спинами пытается с рашистами договориться
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17.08.2024 12:41 Відповісти
Да нее, ты просто лапотный москаль и нафантазировал ерунды
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17.08.2024 13:49 Відповісти
Нарешті з переговорами покінчено . Вони однаково не принесли б Україні абсолютно ніякої користі . Це даремна трата часу . Тільки відволікає .
Кацапу нема довіри . Жодної , навіть найменшої .!
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17.08.2024 12:41 Відповісти
Чого не превели, Північ звільнили в тому числі завдляки переговорам. І Південь би вже був вільний якщо б були хитрішими
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17.08.2024 12:49 Відповісти
Максим хотів сказати шо він завтра на своєму бойовому дивані пожене московитів за урал
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17.08.2024 12:52 Відповісти
Перестань запивати кокс горілкою . !!
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17.08.2024 13:05 Відповісти
Я ж написав - не вір кацапам .
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17.08.2024 13:08 Відповісти
1000%:

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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17.08.2024 14:11 Відповісти
Залишається констатувати що ЗСУ зірвали ці нібито таємні пкркговори. І виникає питання: сумновідомого дєрмака військове керівництво послало....?
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17.08.2024 12:44 Відповісти
А думаєш - чого він тиждень тому в БРСР рвався? Виправдаться за те що "*******" Курськ "На кавёр" викликали! Бо вони розраховували що у них все "на мазі" А ми їм у ту "мазь" "жменю піску сипонули" Як сказав-би покійний дід Петро: "Насрали в борщ"!
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17.08.2024 13:54 Відповісти
Зараз кацапи можуть розповідати західним журналістам, що хотіли навіть вийти з території України, але ж прокляті українці встромили ножа в спину ввійшовши в Курську область. Хоча лише кілька тижнів тому, про справжні переговори навіть не йшлося, якщо не рахувати той ультиматум з умовами від путіна.
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17.08.2024 12:46 Відповісти
Це все кремлівська провокація, ніяких переговорів не велось і не буде вестись до закінчення війни!
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17.08.2024 12:51 Відповісти
Подоляк????? Ти ???? Так і знав
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17.08.2024 12:53 Відповісти
Подоляк - це Подоляк, а Михайловський - це ж ніби інше прізвище, нє??
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17.08.2024 13:20 Відповісти
дима михайловский???
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17.08.2024 13:37 Відповісти
Так тільки не по кацапськи, а по українськи!
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17.08.2024 14:20 Відповісти
"Подоляк" це прізвище А "Дмитро Михайловський" - його "нік" на "Цензорі"!
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17.08.2024 14:00 Відповісти
Катар или Оман- а какая разница для %% быдлоскота, выбравшего парашного агента в 2019-м.
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17.08.2024 12:56 Відповісти
Чергова локшина , але те що лідор і його зебіли сплять і бачать себе як "ми принесли мир" це не викликає сумнівів... А дебільний марш у курську волость - підтвердження недолугості і некомпетентності їх усіх разом взятих, а гинуть наші кращі...
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17.08.2024 13:03 Відповісти
Зеленський всіх перехитрив.
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17.08.2024 13:04 Відповісти
про те що йдуть "переговори" неодноразово повідомляли московитські генерал свр і професор соловєй з важливою поправкою - переговори це капітуляція України на умовах кремля.

про те що зелена кротівня шастає в білорусь для цу від своїх кураторів повідомлялось багато разів на ще одному ресурсі.

проте що наступний самміт миру буде із московитами сказав сам сонцесяйний

з переговорами в мене питань нема.

питання яке мене цікавить зараз - хто їх зірвав? хто це спланував? як кротівня не знала (щось підозрювала але не знала), бо московити дзвонили Остіну з проханням вплинути на Україну яка затіває русафобію.
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17.08.2024 13:09 Відповісти
Тому й zєля з дерьмаком майже тиждень після вторгнення на курщину знаходилися у комі, бо "всьо пропало, шеф...".
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17.08.2024 13:10 Відповісти
Це звичайні москальські інсинуації. Якщо й були плани на "договорняк", то про капітуляцію України перед козломордими ... . Нема нічого страшнішого для майбутнього України, ніж капітуляція перед кремлівським ху`лом, життя під неволею болотних нелюдей знову (після жовтневого перевороту 1917р.) - це самогубство країни.
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17.08.2024 13:14 Відповісти
Таке враження, що є якісь дві України - одна веде с ворогом таємні переговори, а інша вводить війська у Курську область і зрмває ці переговори. 😁

Хоча, якщо добре поміркувати, то так воно і є - на Банковій сидять якраз ті, що вели і ведуть з ворогом таємні переговори.
Питання у тому, хто і як так підісрав ЗЄрмаків. ЗЄ ж зуб давав, що вже у листопаді будуть переговори.
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17.08.2024 13:20 Відповісти
Я так здогадуюся - що до Сирського нарешті "дійшло" що "блазенські" хочуть зробить його "крайнім" Бо Україна ті "переговори" та "перемир"я" сприйняла-б негативно Але з Банкової-б заявили що у всьому винні "вояки" - бо поставили Україну перед фактом військового краху Саме тому кацапи на фронті і "кидаються як собака на тин" останні місяці - не рахуючись з втратами От Сирський і опередив "блазенських" І вони самі стали "крайніми"!
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17.08.2024 14:07 Відповісти
Ось в цьому i e iнтрига- хто у нас на сторонi свiтла?
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17.08.2024 19:30 Відповісти
Тобто ,Курська військова операція є міжнародною , а вони знають що роблять , і зеля тут ні яким боком , він у вимушеному становиську , або можна сказати, що зелі прикрутили гайки з його договорняками .
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17.08.2024 13:20 Відповісти
Курська військова операція?

та ні.
це хлопці на танках поїхали у відпустку..

і що, що зброя західна: її можна у кожному воєнторзі купити..

і яка міжнародна? - у рф нема границь..

про що тут домовлятись?
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17.08.2024 16:58 Відповісти
О ні , помиляєтеся , тут випливала інфа , що в Еміратах у зелі був Оман-2 .
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17.08.2024 17:49 Відповісти
припустимо, що був..

мене ось цікавить: чому не відбулася реалізація Оману-1?

і чи є в Україні якийсь запобіжник, який не дасть зрадити Україну її «керівниками»?
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17.08.2024 20:03 Відповісти
Зірвали українці --опором , то що не очікував зеля . Пам'ятаєте хто блокпости встановлював ? Не влада , а прості українці , початок повномасштабної, вся Україна нагадувала мурашник . Плюс велику роль зіграла опозиція , військові генерали , нормальні мери як Кличко . На блокпостах стояли всюди майданівці , атошники, патріоти , а потім влада їх замінила поліцією. От вам і відповідь )
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17.08.2024 21:03 Відповісти
це так,
але чому не втік Зе, його тримали насильно, чи як це було?
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17.08.2024 21:15 Відповісти
Не втік , бо йому генерал Кривонос не дав то зробити , він залив аеропорт мастилом . Тут тиць -- https://www.bbc.com/ukrainian/news-62712911
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17.08.2024 23:07 Відповісти
дякую
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18.08.2024 22:31 Відповісти
непрямі переговори з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіване вторгнення України в західну Курську область.Україна все одно хотіла відправити свою делегацію у Доху , Катар відмовився, оскільки не бачить користі від односторонньої зустрічі.
Що це таке ? Хтось дуже хотів до Катару помандрувати , зелені покидьки !
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17.08.2024 13:28 Відповісти
тепер єрмак мацкалям винен великі грошіі
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17.08.2024 13:35 Відповісти
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17.08.2024 14:23 Відповісти
👍😁😂
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17.08.2024 19:33 Відповісти
Знову типу такі конструктивні кацапи і нерозумні хахли всьо іспортілі. Вкид ******
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17.08.2024 14:29 Відповісти
"....сторони домовилися про саміт у Досі ..."
Са́міт - це зустріч глав держав або голів урядів .
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17.08.2024 14:55 Відповісти
останнім часом помітив, що новини, які почнаються "За інформацією журналістів WP (WSJ, NYT... потрібне підставти) можно не читати взагалі, бо ризикуєш пірнути у кацапське інформаційне лайно.
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17.08.2024 15:23 Відповісти
проблема в тому що їх читає (і вірить) весь світ
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17.08.2024 17:27 Відповісти
так, проблема у тому, що люди у своїй більшості не мають критичного мислення, тому достатньо невеликої кількості мерзотників з великою кількістб грошей, які вони платять такій же невеликій кількості безпринципних респектабельних персонажів.
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17.08.2024 17:49 Відповісти
ПЕРЕМОВИНИ ПРО НЕОБСТРІЛ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРОСТРУКТУРИ..ЗДАЄТЬСЯ ТАК...АЛЕ ВСІМ ВІДОМО,ЩО ПІТОРИ КОЛИ ЇМ БУДЕ ВИГІДНО. ПЕРШІ ПОРУШАТЬ ВСІ ДОМОВЛЕННОСТІ....
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17.08.2024 16:11 Відповісти
Піз@дьож. То типові рухи Путіна.
От якби того не сталося, що ви зробили, я би домовився!
А де ж ти раніше був? Чого не домовлявся?
Я навіть не переймався би цими "новинами".
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17.08.2024 16:38 Відповісти
Цікаво, що вже другий раз перемовини (чи їх спроба) йдуть за одним сценарієм: тільки наши криси намагаються підписати капітуляцію, військові роблять великий та вдалий наступ (тоді уся Північ, зараз Курська область), и все - ніякої капітуляції...
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17.08.2024 17:28 Відповісти
Зайве підтвердженя того, що ішак був не в курсі наступу. Але зараз чмо вже прийшло до тями та перетягує ковдру на себе "велічайшєго".
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17.08.2024 22:39 Відповісти
 
 