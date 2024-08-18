Наступ на Курську область дозволив ЗСУ подолати перевагу РФ в живій силі та техніці, - ISW
Операція ЗСУ в Курській області демонструє, як українські війська можуть використовувати маневрову війну, щоб нівелювати російську перевагу в живій силі та матеріально-технічних засобах.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.
Аналітики проаналізували, що російські війська загалом окупували 1175 квадратних кілометрів території України за сім місяців з січня по липень 2024 року.
Для порівняння, в результаті операції в Курській області українські військові зайняли приблизно 800 квадратних кілометрів упродовж шести днів з 6 по 12 серпня, а станом на 17 серпня вони просунулася приблизно на 28 кілометрів вглиб території РФ.
"Використання Україною маневру в Курській області є прикладом того, як українська операція у поєднанні з оперативною несподіванкою може привести до більшого територіального досягнення за значно коротші періоди часу та з меншою кількістю живої сили та техніки. Тривала позиційна війна, навпаки, лише посилить брак України в ресурсах, а затяжна війна збільшить витрати для України та її партнерів", - зазначили аналітики.
У ISW додали, що здатність України досягти швидкого маневру в Курській області свідчить про те, що українські сили засвоїли уроки останніх місяців позиційної війни.
Нагадаємо, за інформацією журналістів The Washington Post, у серпні Україна та РФ планували відправити свої делегації у Доху для перемовин стосовно укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.
Операція ЗСУ в Курській області
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування у Курській області РФ на деяких напрямках становить від 1 до 3 км.
Наступ ЗСУ вийшов за межі Курської області, бойові дії поширилися на територію Бєлгородської області.
Сирський заявив про створення військової комендатури в Суджі Курської області, її очолив генерал-майор Москальов.
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Думаю що не насрати тому що це удар по іміджу аналогов нєт.... та тому торговий партнер орків німеччина так відреагувала....
...
бо якби його хотіли втримати, то будували б захисні лінії, а не висаджували квіти та ремонтували дороги ще 1-2 місяці тому...
ця війна йде по своєму пекельному сценарію, і всі ще здивуються як інформації про реальні втрати, так і головних бенефеціаторів
Так як совіцька московія почала окупацію УНР з м. Суджа, проголосивши в 1918 році: «У Курську, у залізничному вагоні 28 листопада 1918 року було проголошено «Тимчасовий робітничо-селянський уряд». А оскільки Курськ не був ні російським, ні українським (нейтральна сіра зона, - то було вирішено, що цей «уряд» базуватиметься в Суджі, місті, яке було у складі української держави формально, але вже контролювалося більшовиками. Таким чином Суджа стала столицею совєтської (радянської) України».
Таким же чином проголосити м. Суджа столицею Російської Республіки. Головою уряду нехай буде той же І. Пономарьов і т. п.
Путлерівську кліку проголосити поза законом.
Ну і зашкварчить же в мацквабаді!