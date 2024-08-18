Наступ на Курську область дозволив ЗСУ подолати перевагу РФ в живій силі та техніці, - ISW

Операція ЗСУ в Курській області демонструє, як українські війська можуть використовувати маневрову війну, щоб нівелювати російську перевагу в живій силі та матеріально-технічних засобах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Аналітики проаналізували, що російські війська загалом окупували 1175 квадратних кілометрів території України за сім місяців з січня по липень 2024 року.

Для порівняння, в результаті операції в Курській області українські військові зайняли приблизно 800 квадратних кілометрів упродовж шести днів з 6 по 12 серпня, а станом на 17 серпня вони просунулася приблизно на 28 кілометрів вглиб території РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна намагається знайти баланс між захопленням території у Курській області та втратою власної на Донеччині, - The Guardian

"Використання Україною маневру в Курській області є прикладом того, як українська операція у поєднанні з оперативною несподіванкою може привести до більшого територіального досягнення за значно коротші періоди часу та з меншою кількістю живої сили та техніки. Тривала позиційна війна, навпаки, лише посилить брак України в ресурсах, а затяжна війна збільшить витрати для України та її партнерів", - зазначили аналітики.

У ISW додали, що здатність України досягти швидкого маневру в Курській області свідчить про те, що українські сили засвоїли уроки останніх місяців позиційної війни.

Читайте також: "Ми хронічно недооцінювали їхню лють", - Борис Джонсон закликав дозволити ЗСУ бити далекобійними ракетами по території РФ

Нагадаємо, за інформацією журналістів The Washington Post, у серпні Україна та РФ планували відправити свої делегації у Доху для перемовин стосовно укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Операція ЗСУ в Курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування у Курській області РФ на деяких напрямках становить від 1 до 3 км.

Наступ ЗСУ вийшов за межі Курської області, бойові дії поширилися на територію Бєлгородської області.

Сирський заявив про створення військової комендатури в Суджі Курської області, її очолив генерал-майор Москальов.