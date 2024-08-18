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Новини Війна
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Наступ на Курську область дозволив ЗСУ подолати перевагу РФ в живій силі та техніці, - ISW

Операція ЗСУ у Курській області

Операція ЗСУ в Курській області демонструє, як українські війська можуть використовувати маневрову війну, щоб нівелювати російську перевагу в живій силі та матеріально-технічних засобах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Аналітики проаналізували, що російські війська загалом окупували 1175 квадратних кілометрів території України за сім місяців з січня по липень 2024 року.

Для порівняння, в результаті операції в Курській області українські військові зайняли приблизно 800 квадратних кілометрів упродовж шести днів з 6 по 12 серпня, а станом на 17 серпня вони просунулася приблизно на 28 кілометрів вглиб території РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна намагається знайти баланс між захопленням території у Курській області та втратою власної на Донеччині, - The Guardian

"Використання Україною маневру в Курській області є прикладом того, як українська операція у поєднанні з оперативною несподіванкою може привести до більшого територіального досягнення за значно коротші періоди часу та з меншою кількістю живої сили та техніки. Тривала позиційна війна, навпаки, лише посилить брак України в ресурсах, а затяжна війна збільшить витрати для України та її партнерів", - зазначили аналітики.

У ISW додали, що здатність України досягти швидкого маневру в Курській області свідчить про те, що українські сили засвоїли уроки останніх місяців позиційної війни.

Читайте також: "Ми хронічно недооцінювали їхню лють", - Борис Джонсон закликав дозволити ЗСУ бити далекобійними ракетами по території РФ 

Нагадаємо, за інформацією журналістів The Washington Post, у серпні Україна та РФ планували відправити свої делегації у Доху для перемовин стосовно укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Операція ЗСУ в Курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування у Курській області РФ на деяких напрямках становить від 1 до 3 км.

Наступ ЗСУ вийшов за межі Курської області, бойові дії поширилися на територію Бєлгородської області.

Сирський заявив про створення військової комендатури в Суджі Курської області, її очолив генерал-майор Москальов.

Автор: 

ЗСУ (7514) Курськ (1096) ISW (653)


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Топ коментарі
+9
Повне лайно... Підорафії насрати на наш прорив... До уралу далеко... А на нашій території вони знищують все... А поки співають діфірамби міфічному прориву на нашій території гинуть хлопці, немає снарядів..., це як?
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18.08.2024 14:35
+8
поки телемарафон надрочує на Курськ, ми втратили Покровськ і інші населенні пункти на Донбасі
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18.08.2024 15:04
+6
На війны немає кордонів - а є лінія фронту - так формується "нова територіальна реальність".
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18.08.2024 14:50
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Так і запишемо: "росія перед смертю - потіла"
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18.08.2024 14:26 Відповісти
Все, що думаєте про евакуацію кацапів до України - сюди https://t.me/zelyazradnik/36060
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18.08.2024 14:31 Відповісти
Ну як вам,ця тварюка ******** вже навезла на сумщину рашистів!!!Ну не *****,га?На відео жінка залишає своє звернення владі,що вона проти евакуації цих рашистів,але її типу послали.
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18.08.2024 14:33 Відповісти
Ось відео https://t.me/zelyazradnik/36062?single
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18.08.2024 14:36 Відповісти
Повне лайно... Підорафії насрати на наш прорив... До уралу далеко... А на нашій території вони знищують все... А поки співають діфірамби міфічному прориву на нашій території гинуть хлопці, немає снарядів..., це як?
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18.08.2024 14:35 Відповісти
На війны немає кордонів - а є лінія фронту - так формується "нова територіальна реальність".
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18.08.2024 14:50 Відповісти
Що для вас нового сказали.... перевага у орків по пострілам арти 1 до 5 про це вже давно говорять

Думаю що не насрати тому що це удар по іміджу аналогов нєт.... та тому торговий партнер орків німеччина так відреагувала....
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18.08.2024 14:50 Відповісти
Перш ніж гадити тут, ти у військових попитай гарно це чи погано те що відбулося на курщині. А ще підкажи, де б ми на Донбасі досягли такого успіху, як на курщині. Скільки знищено підарів і взято трофеїв. А ще про обмінний фонд згадай і шанс повернути наших азовців і морпехів яки сидять в полоні стільки часу, коли тупе ****** з "умним відом рассуждает как лучше воевать". Так де ти цього калу набрався?
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18.08.2024 15:53 Відповісти
То йди і спитай, посидь з ними у херсонських плавнях, а лише потім комусь розказуй...
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19.08.2024 14:08 Відповісти
поки телемарафон надрочує на Курськ, ми втратили Покровськ і інші населенні пункти на Донбасі
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18.08.2024 15:04 Відповісти
А де ви втратили Покровськ? Коли почали його з землею рівняти?
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18.08.2024 15:14 Відповісти
поки такі серцем стирчать лише в коментарях а не йдуть на фронт ми і втрачаємо населені пункти
...
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18.08.2024 15:39 Відповісти
Що ти зробив для захисту Покровська?
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18.08.2024 15:55 Відповісти
нахіба захищати те, що вже вирішено віддати?
бо якби його хотіли втримати, то будували б захисні лінії, а не висаджували квіти та ремонтували дороги ще 1-2 місяці тому...
ця війна йде по своєму пекельному сценарію, і всі ще здивуються як інформації про реальні втрати, так і головних бенефеціаторів
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18.08.2024 20:03 Відповісти
Стоять , Зорька. Ну, в первые день-два мы показали внезапность, кацапы оговтались, подтянули резервы и продолжают иметь перевес как в живой силе , так и в колличестве артвыстрелов. Только длина границы с нашей стороны удлинилась до 1000км и ее нужно чем-то закрыть с нашей стороны.
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18.08.2024 15:10 Відповісти
Вот к тебе тцкашники завтра зайдуть, тобой и укрепят)
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18.08.2024 15:56 Відповісти
Тока по чесноку , ухылянт. Я с ТЦК - на ты.
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18.08.2024 20:05 Відповісти
А як вам така ситуація?
Так як совіцька московія почала окупацію УНР з м. Суджа, проголосивши в 1918 році: «У Курську, у залізничному вагоні 28 листопада 1918 року було проголошено «Тимчасовий робітничо-селянський уряд». А оскільки Курськ не був ні російським, ні українським (нейтральна сіра зона, - то було вирішено, що цей «уряд» базуватиметься в Суджі, місті, яке було у складі української держави формально, але вже контролювалося більшовиками. Таким чином Суджа стала столицею совєтської (радянської) України».
Таким же чином проголосити м. Суджа столицею Російської Республіки. Головою уряду нехай буде той же І. Пономарьов і т. п.
Путлерівську кліку проголосити поза законом.
Ну і зашкварчить же в мацквабаді!

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18.08.2024 15:12 Відповісти
Наступ в Курську - це шось з чимось - тепер потрібно опуститись на грішну землю і зупинити іх на Донбасі
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18.08.2024 15:13 Відповісти
Ти зразу з козирів заишов - до мене ше черга діиде - мені під 70р
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18.08.2024 15:50 Відповісти
Они и сами остановяться без новых резервов,но в начале следующего месяца.
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18.08.2024 16:01 Відповісти
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18.08.2024 16:00 Відповісти
Х.....нічого перекидати з Донецька не буде. По перше, нема що. А по друге-тільки виведуть за лєнточку, побіжать так, що не збереш. Боїться що буде як у 17. Недарма ж вирішив телефони забрати і зашити ротяки всякім подлим людішкам-воєнкорам. А в Києві блогери ждуни вже передихнули-і почали ремствувати-раз нічого не говорять, значить щось іде неправильно, вже окопи копають. Ось і безумна вже знайшлася-Дерьмак дає відмашку.
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18.08.2024 16:01 Відповісти
Брехня. Військові вже прямо кажуть що втрати в техніці після початку курської операції почали перевершувати втрати касапів. І Донбас разом здає ср@на зелень
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18.08.2024 16:05 Відповісти
То були кацапські військові. Треба бути уважнішим)
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18.08.2024 16:28 Відповісти
 
 