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Наступ ЗСУ вийшов за межі Курської області, бойові дії поширилися на територію Бєлгородської, - Washington Post

Операція у Курській області

На території Бєлгородської області РФ тривають запеклі бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Washington Post.

У четвер, 15 серпня Україна призначила військового командира для управління підконтрольними частинами Курської області. Одразу після цього з'явилися нові подробиці про бої в Бєлгороді, описані українськими солдатами, пораненими там і евакуйованими через кордон до Сумської області.

Українська розвідка також оголосила про затримання понад 100 російських військових, що, за її словами, є "найбільшим масовим захопленням" ворожих солдатів за один раз.

На відміну від радості деяких військових через події в Курській області, декілька солдатів розповіли, що бої в Бєлгороді були запеклими.

Троє поранених українських військових, у тому числі один командир, розповіли, як після місяців дислокації вздовж кордону їх чотири дні тому відправили до Росії. Вони перетнули кордон на бронетехніці серед білого дня, сказав 24-річний "Хакер".

Коли вони готувалися перетнути кордон у Колотиловці, в тому самому місці, де раніше відбувався обмін військовополоненими, солдат згадав, що подумав, що це дійсно "божевільний" крок.

На відміну від швидкого наступу на Курськ, російські війська в Бєлгороді виглядали готовими до їхнього прибуття. Територія була укріплена протитанковими перешкодами "Зуби дракона" та сильно замінована. Українці майже одразу потрапили під інтенсивний обстріл артилерії, безпілотників та авіаційних бомб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німецький генерал Фройдінг про наступ у Курській області: Україна знає, що робить

За словами солдатів, українці просунулися приблизно на десять кілометрів, захопивши покинуті позиції російських військ. Але бої залишалися напруженими.

"Вся наша група була поранена в день нашого прибуття. Багато українських військовослужбовців отримали контузії або важкі поранення, а інші були вбиті і змушені були залишитися", - розповів Хакер.

Обстріл був настільки інтенсивним, що вцілілим довелося кілька днів ховатися в російських окопах, поки вранці в четвер, 15 серпня, не прибула броньована машина, щоб евакуювати їх для надання медичної допомоги. Дехто неодноразово отримував поранення, чекаючи на допомогу.

Хакер сказав, що боявся, що його можуть вбити в Росії, "тому що ми не знали їхньої території".

"Ми працювали наосліп", - додав він.

Серед шести евакуйованих був командир "Хакера" 48-річний Сергій, праву ногу якого було важко поранено під час атаки безпілотника днем ​​раніше. Його прооперували відразу після прибуття в Україну в четвер, 15 серпня.

"Нас обстрілювали з усього", - сказав солдат.

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Російські сили в Бєлгороді, можливо, були приведені в стан підвищеної готовності після операції в сусідньому Курську, і це могло сприяти посиленню опору, сказав Брейді Афрік, аналітик відкритих джерел і старший медіаконсультант American Enterprise Institute.

За словами Афріка, ця позиція, ймовірно, була підкріплена будівництвом оборонної лінії з минулого літа.

"Існує модель нападу на росію, якої вони не очікували, втрачаючи територію або тимчасово, або назавжди, і у відповідь різко збільшуючи будівництво оборони", - сказав Афрік.

Автор: 

росія (64984) ЗСУ (7513) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+35
Это не наступление, а освобождение украинских земель от свинособачьей оккупации.
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16.08.2024 07:48
+20
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16.08.2024 08:21
+19
Ну,раз лінію суровікіна важко пройти ,то її можна обійти,і зайти в тил)
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16.08.2024 07:54
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Это не наступление, а освобождение украинских земель от свинособачьей оккупации.
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16.08.2024 07:48 Відповісти
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16.08.2024 07:48 Відповісти
мда ...
совковий маразм і дибілізм у ЗСУ нажаль зашколює ...
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16.08.2024 08:27 Відповісти
Ну,раз лінію суровікіна важко пройти ,то її можна обійти,і зайти в тил)
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16.08.2024 07:54 Відповісти
Шо свого часу і зробив Вермахт не штурмуючи Лінію Мажино.
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16.08.2024 09:03 Відповісти
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16.08.2024 08:21 Відповісти
у Захарової на фото типова кацапська пика хоча вона єврейка
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16.08.2024 08:47 Відповісти
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16.08.2024 08:55 Відповісти
добре шо зара ранок а не вечір, я б не заснув
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16.08.2024 08:58 Відповісти
"Після місяців дислокації на кордоні" - "ми не знали їхньої території", в епоху гугл-карт, навігаторів та розвідувальних дронів
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16.08.2024 08:21 Відповісти
Підготовка нижче плінтуса - знову на "авось" проканає
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16.08.2024 10:09 Відповісти
Землі України повинні бути у складі України! Повертаємо своє!!
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16.08.2024 08:43 Відповісти
На тому що маєм, не можемо навести порядок і обрати компетентну і фахову владу, корупція і беззаконня зашкалює!
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17.08.2024 05:42 Відповісти
так а карты для чего ?
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16.08.2024 08:53 Відповісти
Щось жовте і смердюче...мабуть послід лівих толерастів
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16.08.2024 09:07 Відповісти
Значить таки роблять буферну впродовж кордону. Хакер є такий,але трохи не так говорив. Як завжди писаки перебрали лірики
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16.08.2024 09:10 Відповісти
Або переклад такий , або стаття тільки для того , щоб у колонці газети - "була стаття про війну" ...
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16.08.2024 09:38 Відповісти
Укреп після РДК, треба через глибокий тил. Котел з виходом на нашу територію
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16.08.2024 09:17 Відповісти
Ух, який видатний ти стратег, Артем. Заздрю твоєму аналітичному розуму та стратегічному розумінню. В ГШ ЗСУ не пробував звернутись? Через ТЦК, звісно. Там тебе давно, думаю, чекають. Як завжди - двоє з ношами і один з лопатою...
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16.08.2024 12:27 Відповісти
Ви запізнились, у мене така ідея, ще рік тому була.
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17.08.2024 00:28 Відповісти
"Вся наша група була поранена в день нашого прибуття. Багато українських військовослужбовців отримали контузії або важкі поранення, а інші були вбиті і змушені були залишитися", - розповів Хакер.
"Ми працювали наосліп", - додав він
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16.08.2024 10:47 Відповісти
Навіть не буду читати цю лівацьку срань, написану сцикливими імпотентами для споживання такого ж деградованого західного лайна!
Це страшна війна на винищення!
Кров, м'ясо, сльози, горе!

Але якщо ми будемо прислухатися до таких дегенеративних волань --- Україна програє!
І буде зачищена під корінь.
Мільйони і мільйони українців кацапи планують знищити тільки через те, що ми українці!

Тому, поки західна слизота стікає страхом і гівном --- ЗСУ наступають!
Нищать скажених кацапів!
І здобувають Перемогу!

Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
Смерть руzкім nigapaм!
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16.08.2024 12:39 Відповісти
Срочники такі: "Пішитє, мама, сразу в плєн"
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16.08.2024 14:10 Відповісти
Повертати своє таки потрібно, яке було неправомірно відібране в України цапами 100р. тому. Однак напад на курську область організований земразотою на замовлення прутіна, якому критично не вистачає м'яса для війни, щоб оголосити мобілізацію через напад України на підорашію, інакше добровільно болотяні воювати не хочуть.
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16.08.2024 22:32 Відповісти
 
 