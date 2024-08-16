Наступ ЗСУ вийшов за межі Курської області, бойові дії поширилися на територію Бєлгородської, - Washington Post

На території Бєлгородської області РФ тривають запеклі бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Washington Post.

У четвер, 15 серпня Україна призначила військового командира для управління підконтрольними частинами Курської області. Одразу після цього з'явилися нові подробиці про бої в Бєлгороді, описані українськими солдатами, пораненими там і евакуйованими через кордон до Сумської області.

Українська розвідка також оголосила про затримання понад 100 російських військових, що, за її словами, є "найбільшим масовим захопленням" ворожих солдатів за один раз.

На відміну від радості деяких військових через події в Курській області, декілька солдатів розповіли, що бої в Бєлгороді були запеклими.

Троє поранених українських військових, у тому числі один командир, розповіли, як після місяців дислокації вздовж кордону їх чотири дні тому відправили до Росії. Вони перетнули кордон на бронетехніці серед білого дня, сказав 24-річний "Хакер".

Коли вони готувалися перетнути кордон у Колотиловці, в тому самому місці, де раніше відбувався обмін військовополоненими, солдат згадав, що подумав, що це дійсно "божевільний" крок.

На відміну від швидкого наступу на Курськ, російські війська в Бєлгороді виглядали готовими до їхнього прибуття. Територія була укріплена протитанковими перешкодами "Зуби дракона" та сильно замінована. Українці майже одразу потрапили під інтенсивний обстріл артилерії, безпілотників та авіаційних бомб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німецький генерал Фройдінг про наступ у Курській області: Україна знає, що робить

За словами солдатів, українці просунулися приблизно на десять кілометрів, захопивши покинуті позиції російських військ. Але бої залишалися напруженими.

"Вся наша група була поранена в день нашого прибуття. Багато українських військовослужбовців отримали контузії або важкі поранення, а інші були вбиті і змушені були залишитися", - розповів Хакер.

Обстріл був настільки інтенсивним, що вцілілим довелося кілька днів ховатися в російських окопах, поки вранці в четвер, 15 серпня, не прибула броньована машина, щоб евакуювати їх для надання медичної допомоги. Дехто неодноразово отримував поранення, чекаючи на допомогу.

Хакер сказав, що боявся, що його можуть вбити в Росії, "тому що ми не знали їхньої території".

"Ми працювали наосліп", - додав він.

Серед шести евакуйованих був командир "Хакера" 48-річний Сергій, праву ногу якого було важко поранено під час атаки безпілотника днем ​​раніше. Його прооперували відразу після прибуття в Україну в четвер, 15 серпня.

"Нас обстрілювали з усього", - сказав солдат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Реакція РФ на прорив ЗСУ в Курській області повільна і розсіяна, - Каволі

Російські сили в Бєлгороді, можливо, були приведені в стан підвищеної готовності після операції в сусідньому Курську, і це могло сприяти посиленню опору, сказав Брейді Афрік, аналітик відкритих джерел і старший медіаконсультант American Enterprise Institute.

За словами Афріка, ця позиція, ймовірно, була підкріплена будівництвом оборонної лінії з минулого літа.

"Існує модель нападу на росію, якої вони не очікували, втрачаючи територію або тимчасово, або назавжди, і у відповідь різко збільшуючи будівництво оборони", - сказав Афрік.