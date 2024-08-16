УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11184 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 808 32

Реакція РФ на прорив ЗСУ в Курській області повільна і розсіяна, - Каволі

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі

РФ досі намагається сформувати реакцію на операцію ЗСУ в Курській області, поки що ця реакція була повільною і розсіяною.

Про це сказав головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За його словами, така реакція росіян пов’язана з кількома факторами. По-перше, це відсутність розуміння, хто мусить бути відповідальним за бойові дії всередині Росії, по-друге, відсутність вільних військ, які Росія може залучити проти операції у Курську.

"Росія досі збирає докупи реакцію на вторгнення України. Поки що це була тільки доволі повільна і розсіяна реакція. Частково це тому, що Росія не встановлює, хто має повноваження. Міністерство оборони відповідальне за воєнні дії всередині України, але ж не всередині Росії, правильно? Тобто це мало б бути Міністерство внутрішніх справ. По-друге, у Росії немає вільних сил, які вона може перекинути туди. Рівень залученості та частки російських наземних сил, які знаходяться в Україні, дуже суттєвий", - сказав генерал.

Він наголосив, що підрозділи, які залишилися в Росії та можуть протистояти подібній проблемі – військові строкової служби, яким в теорії та юридично заборонено воювати в Україні. Відповідно йдеться не про ті бойові одиниці, від яких можна очікувати найшвидшої реакції.

Читайте: Мобілізація в Україні просувається значно краще, - Каволі

Він також зазначив, що російська влада перекинула в Курський регіон багато повітряних сил, але невідомо, скільки наземних сил буде залучено, і який ефект це матиме.

"Деякі підрозділи прибули зі Сходу України, щоб вести бій. Очевидно, їм віддадуть перевагу, порівняно із підрозділами з інших місць. Думаю, що Росії доведеться ухвалювати рішення з їх сторони щодо часу та щодо наявності військ", – говорить Крістофер Каволі.

Також, відповідаючи на питання про стан української армії, Каволі відзначив що всупереч проблемам, які поставали перед українськими збройними силами, він був вражений інноваціями, які Україна продемонструвала у військовому, технічному та тактичному плані.

"Думаю, ми бачимо дещо (з цього - Ред.) під час наступу у Курській області. Тож, безперечно є виклики, але Україна точно має здатність їх подолати", – зауважив Каволі, підкреслюючи швидку та тверду реакцію союзників у підтримці оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім підтвердив переміщення частини російських військ з позицій в Україні в Курську область

Автор: 

росія (64984) Каволі Крістофер (60) Курськ (1096)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Цікава інформація "з полів великої Мадяризації" закарпатського регіону: Орбан підписав указ про позбавлення 22 громадян України угорського громадянства Мотивація не пояснюється - але в кулуарах приводом до цього пояснюють "незнання угорської мови" Здається Орбан зрозумів що з "п"ятою колоною" в Закарпатті у нього не "витанцьовується" і вирішив від її створення "відхреститься"!
показати весь коментар
16.08.2024 03:40
+7
показати весь коментар
16.08.2024 04:30
+3
думаю, що там таких "мадяр" тисячу двадять два легко набереться.
показати весь коментар
16.08.2024 03:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, газета Welt публікує коментар під заголовком "Найінтелігентніший маневр України".

"Насправді Путін у своїй боротьбі проти цивільного населення України і так уже пішов на ескалацію і тепер розгублено спостерігає за безпорадністю російських військових у Курську, - йдеться у статті. - Реакція Москви все ще відсутня, і це вкотре показує, що Росія розглядає слабкість як стимул до подальшої ескалації, але не може відповісти, коли протилежна сторона натомість демонструє всьому світові вразливість Росії".

"Це має, нарешті, підштовхнути Берлін і Вашингтон до перегляду своєї позиції, що вже давно необхідно було зробити. Адже чим сильнішою стане Україна завдяки нашим поставкам, тим вищими будуть шанси на якнайшвидше закінчення цієї війни", - вважає коментатор Welt.
показати весь коментар
16.08.2024 02:58 Відповісти
"А найкращий сценарій полягав би в тому, що операція в Курській області надовго затягнеться і "найближче оточення Путіна дійде висновку, що продовження війни може мати негативні наслідки для внутрішньої стабільності в Росії".
показати весь коментар
16.08.2024 03:00 Відповісти
Реакція РФ на прорив ЗСУ в Курській області повільна і розсіяна Джерело:
*************
Може, у ***** розсіяний склероз?
Він взагалі не любить приймати якісь рішення, поки є примарні сподівання, що "все якось і так розсмокчеться". Про це кажуть люди, які доволі близько знали *****.
показати весь коментар
16.08.2024 03:18 Відповісти
https://x.com/i/status/1824082944622723401 Село Внєзапноє
показати весь коментар
16.08.2024 03:24 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2024 03:32 Відповісти
Цікава інформація "з полів великої Мадяризації" закарпатського регіону: Орбан підписав указ про позбавлення 22 громадян України угорського громадянства Мотивація не пояснюється - але в кулуарах приводом до цього пояснюють "незнання угорської мови" Здається Орбан зрозумів що з "п"ятою колоною" в Закарпатті у нього не "витанцьовується" і вирішив від її створення "відхреститься"!
показати весь коментар
16.08.2024 03:40 Відповісти
думаю, що там таких "мадяр" тисячу двадять два легко набереться.
показати весь коментар
16.08.2024 03:47 Відповісти
Теж не спиш? Вчора в три прокинувся Сьогодні - в 2:45 Кацапи продовжують "хахлов кашмарить" (як недавно сказав по телефону своєму дядькові один манкурт - льотчик російської авіації) Той йому каже: "Так ви ж і мою сім"ю "кошмарите!" У відповідь: "А чего же вы сдаваться не хатите? Сдавайтесь - и будем жить мирно - адной семьёй!"
Таке собі "Принуждение к любви"
показати весь коментар
16.08.2024 03:58 Відповісти
трохи поспав, тепер ще години три прийдеться лупити очі у монітор, поки не почну кунять.
Хай той дядько скаже тому ******, що вже помирати у "сушках" черга вже до генералів дійшла, а значить і у нього великі шанси адной сємьйой із своїми співслужбовями слухати концерт кобзона, а файтербомбер побажає йому вєчнава пальота.
показати весь коментар
16.08.2024 04:24 Відповісти
А у мене теж "проблема" Теж не спиться Живу "високо" - півміста "як на долоні" Дивлюся у вікно - а там вже зоря загоряється Зараз ляжу подрімать - а в сім треба вставать Бо привезуть молоко з села - треба йти забирать Але нам легше - над нами зараз "гримить" рідко Добре що хлопці вистояли в березні та не пустили цих людоїдів у місто А потім ще й вибили з Чернігівщини Сьогодні читав інформацію - мостобудівники закінчують ремонт підірваного мосту через Десну Це - головний міст траси В жовтні відкриють другу лінію руху Встигли хлопці його "рвонуть" перед підходом кацапні Після цього "блазенята" бісилися як скажені - бо кацапи змушені були будувать понтонні переправи і наступ на Київ з боку Чернігова сповільнився Пам"ятаєш як "керавник СБУ" грозив карами небесними тим хто без "височайшого" розпорядження таке робитиме? Так це було якраз після підриву Шестовицького мосту!
показати весь коментар
16.08.2024 04:48 Відповісти
Утрiшня дойка - це чудово... чи вiм`я, а потiм руки ретельно милися, перш нiж здоiти. Sure, тока кипятить... Чизалпом з горла? Дзинь-дзинь-дзинь... Агов, пiдйом. Тока я не понял, съездить лифтом туда и назад - это наказание , чи за счастье?
показати весь коментар
16.08.2024 06:32 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол, в разгар сбора урожая, на кого участок оставили?
показати весь коментар
16.08.2024 06:42 Відповісти
Краще оселедець. ЗЫ... А що це ви зрання робите наiзд на пана?
показати весь коментар
16.08.2024 07:04 Відповісти
На відміну від тебе - я не збоченець У мене до молока є рулет з маком - попросив дружину спеціально позавчора спекти - до свята
показати весь коментар
16.08.2024 07:16 Відповісти
Синку? А скільки часу ти надієшся тут "прожить"? Чи тебе тут запустили "серонуть одноразово"?
показати весь коментар
16.08.2024 11:44 Відповісти
https://x.com/i/status/1824082319625404675 Рубрика "29 подарунків"
показати весь коментар
16.08.2024 03:50 Відповісти
https://x.com/i/status/1824055627959685168 А в этом подземном опорнике были ФСБэшники, они не захотели сдаваться, результат налицо.
показати весь коментар
16.08.2024 03:59 Відповісти
На нет и суда нет.
показати весь коментар
16.08.2024 06:49 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2024 04:30 Відповісти
Москві не до того! Там ще один командир ЧВК виступав у соцмережах І "толкал речугу" ще крутішу пригожинської Прямо говорив про "катастрофу" і звинувачував у всьому Путіна і "кремлёвских" І тепер по центру Москви навкруг Кремля купа народу у війьковій формі та зі зброєю шастає і в"їзд в Москву обмежений - блок-пост на дрогах
показати весь коментар
16.08.2024 04:31 Відповісти
И это есть зер гут,ватная масса видя кучу вояк с оружием начинает нервничать и терять веру в своего правителя тем более что усилили охрану Кремля и центра города.Так же это доказывает что Путин в школе КГБ явно не был отличником так как любой другой андроповский выкормыш просто бы наводнил столицу сотрудниками переодетыми в штатское.
показати весь коментар
16.08.2024 06:42 Відповісти
а автомати як носити у штатському
показати весь коментар
16.08.2024 07:41 Відповісти
Армия орков очень неповоротливая и ей надо несколько недель что бы прийти в движение и еще надо учитывать что кадровую армию они угробили а нанятое штурмовое мясо может только под дулами пулеметов ломиться на убой вперед а здесь лесная маневренная война пока.
И достало уже нытье диванных стратегов о том что курская операция это зрада,пусть для начала внимательно посмотрят на карту и посчитают сколько оркам надо войск и времени что бы перекрыть около ста километров курского направления и не факт что их в ближайшее время не ждет очередной сюрприз.
показати весь коментар
16.08.2024 06:30 Відповісти
Крим, ростов, пмр, бнр і хз ще
показати весь коментар
16.08.2024 06:41 Відповісти
Ще МНР(московская).
показати весь коментар
16.08.2024 06:57 Відповісти
Та не выдавайте секреты про наш незыблемый резерв. А то кацапы объявят всеобщую мобилизацию.
показати весь коментар
16.08.2024 06:56 Відповісти
"...така реакція росіян пов'язана з кількома факторами. По-перше, це відсутність розуміння, хто мусить бути відповідальним за бойові дії всередині Росії, по-друге, відсутність вільних військ, які Росія може залучити проти операції у Курську",-

По факти:
1) "відповідальним" рашисти призначили "крававий кіівський рєжим"
2) перекрили залізницю з Москви на Орел та Брянськ та почали строковиків ешелонами завозити, щоб компенсувати масову здачу в полон.
Та й щоб ускладнити логістику ЗСУ, бо вивозити тисячі полонених доводиться автівками.
показати весь коментар
16.08.2024 09:24 Відповісти
 
 