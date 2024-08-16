Реакція РФ на прорив ЗСУ в Курській області повільна і розсіяна, - Каволі
РФ досі намагається сформувати реакцію на операцію ЗСУ в Курській області, поки що ця реакція була повільною і розсіяною.
Про це сказав головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
За його словами, така реакція росіян пов’язана з кількома факторами. По-перше, це відсутність розуміння, хто мусить бути відповідальним за бойові дії всередині Росії, по-друге, відсутність вільних військ, які Росія може залучити проти операції у Курську.
"Росія досі збирає докупи реакцію на вторгнення України. Поки що це була тільки доволі повільна і розсіяна реакція. Частково це тому, що Росія не встановлює, хто має повноваження. Міністерство оборони відповідальне за воєнні дії всередині України, але ж не всередині Росії, правильно? Тобто це мало б бути Міністерство внутрішніх справ. По-друге, у Росії немає вільних сил, які вона може перекинути туди. Рівень залученості та частки російських наземних сил, які знаходяться в Україні, дуже суттєвий", - сказав генерал.
Він наголосив, що підрозділи, які залишилися в Росії та можуть протистояти подібній проблемі – військові строкової служби, яким в теорії та юридично заборонено воювати в Україні. Відповідно йдеться не про ті бойові одиниці, від яких можна очікувати найшвидшої реакції.
Він також зазначив, що російська влада перекинула в Курський регіон багато повітряних сил, але невідомо, скільки наземних сил буде залучено, і який ефект це матиме.
"Деякі підрозділи прибули зі Сходу України, щоб вести бій. Очевидно, їм віддадуть перевагу, порівняно із підрозділами з інших місць. Думаю, що Росії доведеться ухвалювати рішення з їх сторони щодо часу та щодо наявності військ", – говорить Крістофер Каволі.
Також, відповідаючи на питання про стан української армії, Каволі відзначив що всупереч проблемам, які поставали перед українськими збройними силами, він був вражений інноваціями, які Україна продемонструвала у військовому, технічному та тактичному плані.
"Думаю, ми бачимо дещо (з цього - Ред.) під час наступу у Курській області. Тож, безперечно є виклики, але Україна точно має здатність їх подолати", – зауважив Каволі, підкреслюючи швидку та тверду реакцію союзників у підтримці оборони України.
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"Насправді Путін у своїй боротьбі проти цивільного населення України і так уже пішов на ескалацію і тепер розгублено спостерігає за безпорадністю російських військових у Курську, - йдеться у статті. - Реакція Москви все ще відсутня, і це вкотре показує, що Росія розглядає слабкість як стимул до подальшої ескалації, але не може відповісти, коли протилежна сторона натомість демонструє всьому світові вразливість Росії".
"Це має, нарешті, підштовхнути Берлін і Вашингтон до перегляду своєї позиції, що вже давно необхідно було зробити. Адже чим сильнішою стане Україна завдяки нашим поставкам, тим вищими будуть шанси на якнайшвидше закінчення цієї війни", - вважає коментатор Welt.
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Може, у ***** розсіяний склероз?
Він взагалі не любить приймати якісь рішення, поки є примарні сподівання, що "все якось і так розсмокчеться". Про це кажуть люди, які доволі близько знали *****.
Таке собі "Принуждение к любви"
Хай той дядько скаже тому ******, що вже помирати у "сушках" черга вже до генералів дійшла, а значить і у нього великі шанси адной сємьйой із своїми співслужбовями слухати концерт кобзона, а файтербомбер побажає йому вєчнава пальота.
И достало уже нытье диванных стратегов о том что курская операция это зрада,пусть для начала внимательно посмотрят на карту и посчитают сколько оркам надо войск и времени что бы перекрыть около ста километров курского направления и не факт что их в ближайшее время не ждет очередной сюрприз.
По факти:
1) "відповідальним" рашисти призначили "крававий кіівський рєжим"
2) перекрили залізницю з Москви на Орел та Брянськ та почали строковиків ешелонами завозити, щоб компенсувати масову здачу в полон.
Та й щоб ускладнити логістику ЗСУ, бо вивозити тисячі полонених доводиться автівками.