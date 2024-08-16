Реакція РФ на прорив ЗСУ в Курській області повільна і розсіяна, - Каволі

РФ досі намагається сформувати реакцію на операцію ЗСУ в Курській області, поки що ця реакція була повільною і розсіяною.

Про це сказав головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За його словами, така реакція росіян пов’язана з кількома факторами. По-перше, це відсутність розуміння, хто мусить бути відповідальним за бойові дії всередині Росії, по-друге, відсутність вільних військ, які Росія може залучити проти операції у Курську.

"Росія досі збирає докупи реакцію на вторгнення України. Поки що це була тільки доволі повільна і розсіяна реакція. Частково це тому, що Росія не встановлює, хто має повноваження. Міністерство оборони відповідальне за воєнні дії всередині України, але ж не всередині Росії, правильно? Тобто це мало б бути Міністерство внутрішніх справ. По-друге, у Росії немає вільних сил, які вона може перекинути туди. Рівень залученості та частки російських наземних сил, які знаходяться в Україні, дуже суттєвий", - сказав генерал.

Він наголосив, що підрозділи, які залишилися в Росії та можуть протистояти подібній проблемі – військові строкової служби, яким в теорії та юридично заборонено воювати в Україні. Відповідно йдеться не про ті бойові одиниці, від яких можна очікувати найшвидшої реакції.

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Він також зазначив, що російська влада перекинула в Курський регіон багато повітряних сил, але невідомо, скільки наземних сил буде залучено, і який ефект це матиме.

"Деякі підрозділи прибули зі Сходу України, щоб вести бій. Очевидно, їм віддадуть перевагу, порівняно із підрозділами з інших місць. Думаю, що Росії доведеться ухвалювати рішення з їх сторони щодо часу та щодо наявності військ", – говорить Крістофер Каволі.

Також, відповідаючи на питання про стан української армії, Каволі відзначив що всупереч проблемам, які поставали перед українськими збройними силами, він був вражений інноваціями, які Україна продемонструвала у військовому, технічному та тактичному плані.

"Думаю, ми бачимо дещо (з цього - Ред.) під час наступу у Курській області. Тож, безперечно є виклики, але Україна точно має здатність їх подолати", – зауважив Каволі, підкреслюючи швидку та тверду реакцію союзників у підтримці оборони України.

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