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Новости Война
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Реакция РФ на прорыв ВСУ в Курской области медленная и рассеянная, - Каволи

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі

РФ до сих пор пытается сформировать реакцию на операцию ВСУ в Курской области, пока что эта реакция была медленной и рассеянной.

Об этом сказал главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, такая реакция россиян связана с несколькими факторами. Во-первых, это отсутствие понимания, кто должен быть ответственным за боевые действия внутри России, во-вторых, отсутствие свободных войск, которые Россия может привлечь против операции в Курске.

"Россия до сих пор собирает воедино реакцию на вторжение Украины. Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция. Частично это потому, что Россия не устанавливает, кто имеет полномочия. Министерство обороны ответственно за военные действия внутри Украины, но не внутри России, правильно? То есть это должно было бы быть Министерство внутренних дел. Во-вторых, у России нет свободных сил, которые она может перебросить туда. Уровень вовлеченности и доли российских наземных сил, которые находятся в Украине, очень существенный", - сказал генерал.

Он отметил, что подразделения, которые остались в России и могут противостоять подобной проблеме - военные срочной службы, которым в теории и юридически запрещено воевать в Украине. Соответственно речь идет не о тех боевых единицах, от которых можно ожидать быстрой реакции.

Читайте: Мобилизация в Украине продвигается значительно лучше, - Каволи

Он также отметил, что российские власти перебросили в Курский регион много воздушных сил, но неизвестно, сколько наземных сил будет привлечено, и какой эффект это будет иметь.

"Некоторые подразделения прибыли с Востока Украины, чтобы вести бой. Очевидно, им отдадут предпочтение по сравнению с подразделениями из других мест. Думаю, что России придется принимать решение с их стороны по времени и по наличию войск", - говорит Кристофер Каволи.

Также, отвечая на вопрос о состоянии украинской армии, Каволи отметил, что вопреки проблемам, которые возникали перед украинскими вооруженными силами, он был поражен инновациями, которые Украина продемонстрировала в военном, техническом и тактическом плане.

"Думаю, мы видим кое-что (из этого - Ред.) во время наступления в Курской области. Поэтому, бесспорно есть вызовы, но Украина точно имеет способность их преодолеть", - отметил Каволи, подчеркивая быструю и твердую реакцию союзников в поддержке обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом подтвердил перемещение части российских войск с позиций в Украине в Курскую область

Автор: 

россия (95402) Каволи Кристофер (56) Курск (1083)


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Топ комментарии
+7
Цікава інформація "з полів великої Мадяризації" закарпатського регіону: Орбан підписав указ про позбавлення 22 громадян України угорського громадянства Мотивація не пояснюється - але в кулуарах приводом до цього пояснюють "незнання угорської мови" Здається Орбан зрозумів що з "п"ятою колоною" в Закарпатті у нього не "витанцьовується" і вирішив від її створення "відхреститься"!
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16.08.2024 03:40
+7
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16.08.2024 04:30
+3
думаю, що там таких "мадяр" тисячу двадять два легко набереться.
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16.08.2024 03:47
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Так, газета Welt публікує коментар під заголовком "Найінтелігентніший маневр України".

"Насправді Путін у своїй боротьбі проти цивільного населення України і так уже пішов на ескалацію і тепер розгублено спостерігає за безпорадністю російських військових у Курську, - йдеться у статті. - Реакція Москви все ще відсутня, і це вкотре показує, що Росія розглядає слабкість як стимул до подальшої ескалації, але не може відповісти, коли протилежна сторона натомість демонструє всьому світові вразливість Росії".

"Це має, нарешті, підштовхнути Берлін і Вашингтон до перегляду своєї позиції, що вже давно необхідно було зробити. Адже чим сильнішою стане Україна завдяки нашим поставкам, тим вищими будуть шанси на якнайшвидше закінчення цієї війни", - вважає коментатор Welt.
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16.08.2024 02:58 Ответить
"А найкращий сценарій полягав би в тому, що операція в Курській області надовго затягнеться і "найближче оточення Путіна дійде висновку, що продовження війни може мати негативні наслідки для внутрішньої стабільності в Росії".
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16.08.2024 03:00 Ответить
Реакція РФ на прорив ЗСУ в Курській області повільна і розсіяна Джерело:
*************
Може, у ***** розсіяний склероз?
Він взагалі не любить приймати якісь рішення, поки є примарні сподівання, що "все якось і так розсмокчеться". Про це кажуть люди, які доволі близько знали *****.
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16.08.2024 03:18 Ответить
https://x.com/i/status/1824082944622723401 Село Внєзапноє
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16.08.2024 03:24 Ответить
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16.08.2024 03:32 Ответить
Цікава інформація "з полів великої Мадяризації" закарпатського регіону: Орбан підписав указ про позбавлення 22 громадян України угорського громадянства Мотивація не пояснюється - але в кулуарах приводом до цього пояснюють "незнання угорської мови" Здається Орбан зрозумів що з "п"ятою колоною" в Закарпатті у нього не "витанцьовується" і вирішив від її створення "відхреститься"!
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16.08.2024 03:40 Ответить
думаю, що там таких "мадяр" тисячу двадять два легко набереться.
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16.08.2024 03:47 Ответить
Теж не спиш? Вчора в три прокинувся Сьогодні - в 2:45 Кацапи продовжують "хахлов кашмарить" (як недавно сказав по телефону своєму дядькові один манкурт - льотчик російської авіації) Той йому каже: "Так ви ж і мою сім"ю "кошмарите!" У відповідь: "А чего же вы сдаваться не хатите? Сдавайтесь - и будем жить мирно - адной семьёй!"
Таке собі "Принуждение к любви"
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16.08.2024 03:58 Ответить
трохи поспав, тепер ще години три прийдеться лупити очі у монітор, поки не почну кунять.
Хай той дядько скаже тому ******, що вже помирати у "сушках" черга вже до генералів дійшла, а значить і у нього великі шанси адной сємьйой із своїми співслужбовями слухати концерт кобзона, а файтербомбер побажає йому вєчнава пальота.
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16.08.2024 04:24 Ответить
А у мене теж "проблема" Теж не спиться Живу "високо" - півміста "як на долоні" Дивлюся у вікно - а там вже зоря загоряється Зараз ляжу подрімать - а в сім треба вставать Бо привезуть молоко з села - треба йти забирать Але нам легше - над нами зараз "гримить" рідко Добре що хлопці вистояли в березні та не пустили цих людоїдів у місто А потім ще й вибили з Чернігівщини Сьогодні читав інформацію - мостобудівники закінчують ремонт підірваного мосту через Десну Це - головний міст траси В жовтні відкриють другу лінію руху Встигли хлопці його "рвонуть" перед підходом кацапні Після цього "блазенята" бісилися як скажені - бо кацапи змушені були будувать понтонні переправи і наступ на Київ з боку Чернігова сповільнився Пам"ятаєш як "керавник СБУ" грозив карами небесними тим хто без "височайшого" розпорядження таке робитиме? Так це було якраз після підриву Шестовицького мосту!
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16.08.2024 04:48 Ответить
Утрiшня дойка - це чудово... чи вiм`я, а потiм руки ретельно милися, перш нiж здоiти. Sure, тока кипятить... Чизалпом з горла? Дзинь-дзинь-дзинь... Агов, пiдйом. Тока я не понял, съездить лифтом туда и назад - это наказание , чи за счастье?
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16.08.2024 06:32 Ответить
Стесняюсь спросить, мол, в разгар сбора урожая, на кого участок оставили?
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16.08.2024 06:42 Ответить
Краще оселедець. ЗЫ... А що це ви зрання робите наiзд на пана?
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16.08.2024 07:04 Ответить
На відміну від тебе - я не збоченець У мене до молока є рулет з маком - попросив дружину спеціально позавчора спекти - до свята
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16.08.2024 07:16 Ответить
Синку? А скільки часу ти надієшся тут "прожить"? Чи тебе тут запустили "серонуть одноразово"?
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16.08.2024 11:44 Ответить
https://x.com/i/status/1824082319625404675 Рубрика "29 подарунків"
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16.08.2024 03:50 Ответить
https://x.com/i/status/1824055627959685168 А в этом подземном опорнике были ФСБэшники, они не захотели сдаваться, результат налицо.
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16.08.2024 03:59 Ответить
На нет и суда нет.
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16.08.2024 06:49 Ответить
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16.08.2024 04:30 Ответить
Москві не до того! Там ще один командир ЧВК виступав у соцмережах І "толкал речугу" ще крутішу пригожинської Прямо говорив про "катастрофу" і звинувачував у всьому Путіна і "кремлёвских" І тепер по центру Москви навкруг Кремля купа народу у війьковій формі та зі зброєю шастає і в"їзд в Москву обмежений - блок-пост на дрогах
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16.08.2024 04:31 Ответить
И это есть зер гут,ватная масса видя кучу вояк с оружием начинает нервничать и терять веру в своего правителя тем более что усилили охрану Кремля и центра города.Так же это доказывает что Путин в школе КГБ явно не был отличником так как любой другой андроповский выкормыш просто бы наводнил столицу сотрудниками переодетыми в штатское.
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16.08.2024 06:42 Ответить
а автомати як носити у штатському
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16.08.2024 07:41 Ответить
Армия орков очень неповоротливая и ей надо несколько недель что бы прийти в движение и еще надо учитывать что кадровую армию они угробили а нанятое штурмовое мясо может только под дулами пулеметов ломиться на убой вперед а здесь лесная маневренная война пока.
И достало уже нытье диванных стратегов о том что курская операция это зрада,пусть для начала внимательно посмотрят на карту и посчитают сколько оркам надо войск и времени что бы перекрыть около ста километров курского направления и не факт что их в ближайшее время не ждет очередной сюрприз.
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16.08.2024 06:30 Ответить
Крим, ростов, пмр, бнр і хз ще
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16.08.2024 06:41 Ответить
Ще МНР(московская).
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16.08.2024 06:57 Ответить
Та не выдавайте секреты про наш незыблемый резерв. А то кацапы объявят всеобщую мобилизацию.
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16.08.2024 06:56 Ответить
"...така реакція росіян пов'язана з кількома факторами. По-перше, це відсутність розуміння, хто мусить бути відповідальним за бойові дії всередині Росії, по-друге, відсутність вільних військ, які Росія може залучити проти операції у Курську",-

По факти:
1) "відповідальним" рашисти призначили "крававий кіівський рєжим"
2) перекрили залізницю з Москви на Орел та Брянськ та почали строковиків ешелонами завозити, щоб компенсувати масову здачу в полон.
Та й щоб ускладнити логістику ЗСУ, бо вивозити тисячі полонених доводиться автівками.
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16.08.2024 09:24 Ответить
 
 