Реакция РФ на прорыв ВСУ в Курской области медленная и рассеянная, - Каволи

РФ до сих пор пытается сформировать реакцию на операцию ВСУ в Курской области, пока что эта реакция была медленной и рассеянной.

Об этом сказал главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, такая реакция россиян связана с несколькими факторами. Во-первых, это отсутствие понимания, кто должен быть ответственным за боевые действия внутри России, во-вторых, отсутствие свободных войск, которые Россия может привлечь против операции в Курске.

"Россия до сих пор собирает воедино реакцию на вторжение Украины. Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция. Частично это потому, что Россия не устанавливает, кто имеет полномочия. Министерство обороны ответственно за военные действия внутри Украины, но не внутри России, правильно? То есть это должно было бы быть Министерство внутренних дел. Во-вторых, у России нет свободных сил, которые она может перебросить туда. Уровень вовлеченности и доли российских наземных сил, которые находятся в Украине, очень существенный", - сказал генерал.

Он отметил, что подразделения, которые остались в России и могут противостоять подобной проблеме - военные срочной службы, которым в теории и юридически запрещено воевать в Украине. Соответственно речь идет не о тех боевых единицах, от которых можно ожидать быстрой реакции.

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Он также отметил, что российские власти перебросили в Курский регион много воздушных сил, но неизвестно, сколько наземных сил будет привлечено, и какой эффект это будет иметь.

"Некоторые подразделения прибыли с Востока Украины, чтобы вести бой. Очевидно, им отдадут предпочтение по сравнению с подразделениями из других мест. Думаю, что России придется принимать решение с их стороны по времени и по наличию войск", - говорит Кристофер Каволи.

Также, отвечая на вопрос о состоянии украинской армии, Каволи отметил, что вопреки проблемам, которые возникали перед украинскими вооруженными силами, он был поражен инновациями, которые Украина продемонстрировала в военном, техническом и тактическом плане.

"Думаю, мы видим кое-что (из этого - Ред.) во время наступления в Курской области. Поэтому, бесспорно есть вызовы, но Украина точно имеет способность их преодолеть", - отметил Каволи, подчеркивая быструю и твердую реакцию союзников в поддержке обороны Украины.

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