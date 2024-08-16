Реакция РФ на прорыв ВСУ в Курской области медленная и рассеянная, - Каволи
РФ до сих пор пытается сформировать реакцию на операцию ВСУ в Курской области, пока что эта реакция была медленной и рассеянной.
Об этом сказал главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
По его словам, такая реакция россиян связана с несколькими факторами. Во-первых, это отсутствие понимания, кто должен быть ответственным за боевые действия внутри России, во-вторых, отсутствие свободных войск, которые Россия может привлечь против операции в Курске.
"Россия до сих пор собирает воедино реакцию на вторжение Украины. Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция. Частично это потому, что Россия не устанавливает, кто имеет полномочия. Министерство обороны ответственно за военные действия внутри Украины, но не внутри России, правильно? То есть это должно было бы быть Министерство внутренних дел. Во-вторых, у России нет свободных сил, которые она может перебросить туда. Уровень вовлеченности и доли российских наземных сил, которые находятся в Украине, очень существенный", - сказал генерал.
Он отметил, что подразделения, которые остались в России и могут противостоять подобной проблеме - военные срочной службы, которым в теории и юридически запрещено воевать в Украине. Соответственно речь идет не о тех боевых единицах, от которых можно ожидать быстрой реакции.
Он также отметил, что российские власти перебросили в Курский регион много воздушных сил, но неизвестно, сколько наземных сил будет привлечено, и какой эффект это будет иметь.
"Некоторые подразделения прибыли с Востока Украины, чтобы вести бой. Очевидно, им отдадут предпочтение по сравнению с подразделениями из других мест. Думаю, что России придется принимать решение с их стороны по времени и по наличию войск", - говорит Кристофер Каволи.
Также, отвечая на вопрос о состоянии украинской армии, Каволи отметил, что вопреки проблемам, которые возникали перед украинскими вооруженными силами, он был поражен инновациями, которые Украина продемонстрировала в военном, техническом и тактическом плане.
"Думаю, мы видим кое-что (из этого - Ред.) во время наступления в Курской области. Поэтому, бесспорно есть вызовы, но Украина точно имеет способность их преодолеть", - отметил Каволи, подчеркивая быструю и твердую реакцию союзников в поддержке обороны Украины.
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"Насправді Путін у своїй боротьбі проти цивільного населення України і так уже пішов на ескалацію і тепер розгублено спостерігає за безпорадністю російських військових у Курську, - йдеться у статті. - Реакція Москви все ще відсутня, і це вкотре показує, що Росія розглядає слабкість як стимул до подальшої ескалації, але не може відповісти, коли протилежна сторона натомість демонструє всьому світові вразливість Росії".
"Це має, нарешті, підштовхнути Берлін і Вашингтон до перегляду своєї позиції, що вже давно необхідно було зробити. Адже чим сильнішою стане Україна завдяки нашим поставкам, тим вищими будуть шанси на якнайшвидше закінчення цієї війни", - вважає коментатор Welt.
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Може, у ***** розсіяний склероз?
Він взагалі не любить приймати якісь рішення, поки є примарні сподівання, що "все якось і так розсмокчеться". Про це кажуть люди, які доволі близько знали *****.
Таке собі "Принуждение к любви"
Хай той дядько скаже тому ******, що вже помирати у "сушках" черга вже до генералів дійшла, а значить і у нього великі шанси адной сємьйой із своїми співслужбовями слухати концерт кобзона, а файтербомбер побажає йому вєчнава пальота.
И достало уже нытье диванных стратегов о том что курская операция это зрада,пусть для начала внимательно посмотрят на карту и посчитают сколько оркам надо войск и времени что бы перекрыть около ста километров курского направления и не факт что их в ближайшее время не ждет очередной сюрприз.
По факти:
1) "відповідальним" рашисти призначили "крававий кіівський рєжим"
2) перекрили залізницю з Москви на Орел та Брянськ та почали строковиків ешелонами завозити, щоб компенсувати масову здачу в полон.
Та й щоб ускладнити логістику ЗСУ, бо вивозити тисячі полонених доводиться автівками.