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Новости мобилизации
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Мобилизация в Украине продвигается гораздо лучше, - Каволи

У НАТО відзначили кращу ситуацію з мобілізацією в Україні

Мобилизация в Украине продвигается значительно лучше после уменьшения призывного возраста.

Об этом заявил главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Украина имеет проблемы с тем, как использовать свою человеческую силу, не так ли? Итак, есть группа людей, которым нужно работать на заводах, в полях, участвовать в боевых действиях. И это - задача украинского правительства: определить этот баланс. Недавно, как вы знаете, уменьшили возраст призыва на два года. Сейчас они привлекают людей достаточно быстро", - сказал он.

По словам Каволи, формирование мощи армии состоит из трех больших компонентов: людей, техники и тренировок.

"В вопросе техники, который во многом зависит от нас, я считаю, что все идет хорошо", - добавил генерал.

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Каволи отметил, что это поднимает вопрос третьей составляющей, а именно - тренировок. И подчеркнул, что Европейский Союз и страны НАТО "преданы делу помощи украинцам в подготовке большого количества людей".

В Украине "кадровый вопрос решается", добавил он.

"Я считаю, что сейчас все продвигается значительно лучше", - сказал Каволи.

Генерал подчеркнул, что вопрос пополнения армии является стратегическим вопросом не только для Украины, но и для стран НАТО: "Я хотел бы отметить, что для Альянса также, как только мы решим вопрос промышленного производства, встанет вопрос человеческих ресурсов. Наши человеческие ресурсы не безграничны. И мы, идя в будущее, должны увеличить склонность, особенно молодых людей, служить своим нациям в их вооруженных силах".

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Автор: 

НАТО (10177) мобилизация (2829) Каволи Кристофер (59)


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Топ комментарии
+15
цепіздець!
якийсь, генерал рожевих єдинорогів коментує мобілізацію в україні?
то, може нам поставлять стільки зброї, скільки потрібно, та з горкою?
то, може нам знімуть всі обмеження по використанню, цієї зброї?
то, може генерал підніме по тривозі солдат нато і війде на кордони з бєлорашєй, для початку?
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19.07.2024 11:08 Ответить
+11
Але ж не на Європу і НАТО, тому їх все влаштовує.
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19.07.2024 11:06 Ответить
+9
Це і є їхній спільний з рашистами план, я думаю що за 2,5 роки тільки до дурного це ще не дійшло
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19.07.2024 11:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Підстьогнули штрафами
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19.07.2024 11:02 Ответить
У русні ситуація не набагато краща. Емігранти нахабніють з кожним днем, а ще Африка і афган на підході.
Нам точно цікаво стрибати з одієї дупи гасити собою іншу, чужу?
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19.07.2024 11:19 Ответить
От ви і дивіться, що у ваших Нідерландах робиться, чого сюди лізете?
Вже чую відмазку про Старлінк.
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19.07.2024 11:32 Ответить
Ні, я з 27% маргіналів. 73% типових вам лайки понаставлять, бо для них росія - то поза підозр і звинувачень.
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19.07.2024 11:37 Ответить
Які там ще 140-150 мільйонів,кацл? Досить фантазувати.
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19.07.2024 11:35 Ответить
Вікіпедія і складається з пердіжа експердів типу тебе.
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19.07.2024 11:46 Ответить
Громадян ерефії чи етнічних росіян? Місцеві узбеки, чечени, китайці теж мають паспорти ерефії, але вони - не кацапи.
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19.07.2024 11:46 Ответить
А скільки? А, зараз скажеш що по якимось там розрахунками їх 80, а може віриш ще що земля плоска і папа римський таємно керує всім світом
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19.07.2024 11:41 Ответить
У що я точно не вірю,так це в те що ти особисто там ходив та перепис кацапського поголів'я проводив.
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19.07.2024 11:48 Ответить
Так я не брав метра і не міряв відстань до Сонця, але вірю що до нього 150 млн км. Є багато способів майже точно оцінити кількість населення по країнах і не потрібно вірити всяким конспірологічних теоріям
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19.07.2024 11:55 Ответить
Давай способ оцінити поголів'я в такому лепрозорії,як кацапстан. Ну і в кндр заодно.
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19.07.2024 12:20 Ответить
Оцінюють навіть в найглухіших країнах Африки, де 70% населення немає ні паспортів і не знає що таке електрика
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19.07.2024 14:35 Ответить
Ото ж і воно що це все лише оціночні судження. Точної інформації "зі сторони" ніхто не має. А про мешканців концтабору "рф" тим паче.
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19.07.2024 15:04 Ответить
Никогда из не было столько, даже при совке, а сейчас - от силы под сто, с узбеками окацапленными.
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19.07.2024 11:39 Ответить
На 10 років війни має вистачити, а як ні то можна ще знизити мобілізаційний вік і ввести ще більші штрафи.
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19.07.2024 11:04 Ответить
Абідна, да?
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19.07.2024 11:10 Ответить
Перехід на образи і особистості - вірна ознака русні.
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19.07.2024 11:33 Ответить
Бань их - они все свежезарегенные.
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19.07.2024 11:45 Ответить
Це на раду форумчан звертатись треба, не до мене.
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19.07.2024 11:47 Ответить
не вистачить - при збереженні нинішніх темпів - до двох років . І це максимум .Якщо звичайно - не зняти бронь з силовиків
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19.07.2024 11:16 Ответить
Брехня! кацапи наступають вже 8 місяців
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19.07.2024 11:04 Ответить
Але ж не на Європу і НАТО, тому їх все влаштовує.
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19.07.2024 11:06 Ответить
І як це скасовує те що за останні місяці наші мобілізують набагато більше?
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19.07.2024 11:10 Ответить
Они то наступают, да только наступление это меряется в лучшем случае разрушенными райцентрами. За 8 месяцев с поддержкой китая ирана кндр частично индии такой себе результат.
А ещё прибавьте полугодичную задержку в поставках бк из сша.
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19.07.2024 11:12 Ответить
Так, але за ці райцентри і села гинуть військові зібрані зі всіх куточків України, ну не боронять Вовчанськ жителі Вовчанського району, ти про це не думав
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19.07.2024 11:25 Ответить
Залежності в тому який вони хочуть результат, може їх ціль вибити більше мотивованого особового складу, та більше зруйнувати промисловість та енергетику....
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19.07.2024 11:55 Ответить
Багато захоплюють, тільки за червень +50 кв.км
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19.07.2024 16:52 Ответить
цепіздець!
якийсь, генерал рожевих єдинорогів коментує мобілізацію в україні?
то, може нам поставлять стільки зброї, скільки потрібно, та з горкою?
то, може нам знімуть всі обмеження по використанню, цієї зброї?
то, може генерал підніме по тривозі солдат нато і війде на кордони з бєлорашєй, для початку?
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19.07.2024 11:08 Ответить
"то, може нам поставлять стільки зброї, скільки потрібно, та з горкою?"

то може ти закатаєш трошки губу і перестанеш обирати дегенератів які закопують гроші в асфальт замість армії ?
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19.07.2024 11:11 Ответить
в огороді бузина а в києві дядько.
тролятина подоляківсько кацапська!
поясни мені зв'язок: вибір дегенератів, гроші в асфальт, зброя для війни?
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19.07.2024 11:15 Ответить
"тролятина подоляківсько"

ти дегенерат чи так? подоляка вибрали такі як ти безмозкі зебарани а тепер скиглять.

"поясни мені зв'язок: вибір дегенератів, гроші в асфальт, зброя для війни"

пояснюю імбіцилу: ніхто не буде допомагати країні яка сама себе не хоче врятувати. Тобто допомога прямо пропорційна бажанню захищатись. От в Афгані влада не могла і не хотіла протистояти талібам - і там все склалось за лічені тижні чи навіть дні, а вестерни тільки манатки спакували і ручкою помахали.
У нас ситуація трохи краща, але ми взагалі могли уникнути великої війни або понести набагато менші втрати якби з 19 року гроші не витрачались на крадівництво а розвиток оборонки не саботувався ОПшною кротівнею нашпигованою ригами і відвертою русньою.
Що тут може бути незрозумілого?
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19.07.2024 12:01 Ответить
зрозуміло!
кацапський набутилочнік. ти б повчив базу, бо твоя методичка зостаріла. навіть на миску щєй не заробиш!
подоляка, ніхто, нікуди, не обирав!
в афганістан поставили найновітніше, важке озброєння на трильйон долярів!
україну захищають, не подоляки, а українці, ціною свого життя!
твоє безкінечне кацапське скигління про асфальт, вже не актуально!
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19.07.2024 12:07 Ответить
"подоляка, ніхто, нікуди, не обирав!"

та ні, дебільчик - подоляка які решту ригів обрали такі барани як ти - коли вам криком кричали що це буде пздць усьому - економіці, армії, демократії - ви тільки підгигикували "а то путін нападьот" - а тепер ти мені тут соплі на кулачок мотаєш "та я ж не знав, та я думав Вава буде хороший".
У кацапів є приказка "простота хуже воровства" - і в контексті управління держави - я думаю вони недалекі від істини.

"в афганістан поставили найновітніше, важке озброєння на трильйон долярів"

бо там були американські солдати. і ще невідомо з якою метою вони залишли талібам купу зброї - підозрюю що загроза Ірану і китайсько-рахованським сателітам з Центральної Азії входила в розрахунок.

"твоє безкінечне кацапське скигління про асфальт, вже не актуально! "

то для вас довбойопів зелених неактуально, а бо ви одебілені баранофоном рибки гупі які забувають все на наступний же день.
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19.07.2024 13:00 Ответить
Тут вже більше 200 млрд баксів військової і фінансової допомоги не дають ради, а тих 3-4 млрд що зелений закатав в асфальт звичайно настрашили б пуйла не воювати
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19.07.2024 11:21 Ответить
По-перше там всі 10. По-друге дорога ложка до обіду. Один підірваний мост через Дніпро в Херсоні міг би врятувати нам десятки тисяч життів наших солдат та цивільних. Що могла б зробити одна не зупинена ракетна програма чи одне вчасно проведене розгортьання резерву, введення ВП, побудова укріплень - я вже й розписувати не хочу.
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19.07.2024 13:03 Ответить
Те, що не підірвали Антонівський міст і допустили захоплення Херсоні - це провал і навіть злочин. Якби не довелося вибивати вкінці літа і пів осені противника з правого берега, була б можливість застосувати всі ресурси на запорізькому напрямку осінню 22, коли в русні там не було цих оборонних споруд, дійти до Азовського моря і фактично повернути статус кво на 23 02 2022. Війни це б не зупинило, але фронт був би майже вполовину коротший. А щодо ракетних програм в це я не вірю, Україна самостійно не потягне ракетних програм, ці одиничні сирі зразки про якими всі марять навіть за нормального фінансування в серію могли б піти через 7-10 років
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19.07.2024 14:46 Ответить
"Україна самостійно не потягне ракетних програм"

кндрія тягне з голою сракою а Україна з Південмашем не потягнула б? Якщо Непутуни були розроблені ще за Пороза то за ті декілька років вже можна було б їх довести до розуму і робити щось дальнобійніше
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19.07.2024 15:31 Ответить
Скільки країн в світі роблять ракети по типу Х101 чи Калібр? Можливо в Польщі є щось таке, чи Нідерланди випускають такі ракети, можливо в Чехії є щось подібне? Ні, ракети такого класу можуть окрім наших ворогів можуть виробляти США, навіть Британія об'єдналась з Францією для розробки меншого аналогу ракети Shtorm Shadov/SCALP, ну німці ще виготовляють малими партіями Taurus. Можливо Китай вже доріс до такого. А крайньо мілітаризовані авторитарні помийки КНДР і Іран копіюють совєтску балістику. Ну а Нептун, це ж модернізація совєтської Х35, яку по моєму в Києві випускають в дуже малих кількостях. Ну а Південмаш - це був випуск величезних 100-200 тонних МБР з жидкостним ракетним топливом, які виводили супутники на орбіту, і не мають нічого спільного з ракетами якими нас обстрілюють. Це зовсім інша парафія
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19.07.2024 16:00 Ответить
"А крайньо мілітаризовані авторитарні помийки КНДР і Іран копіюють совєтску балістику."

нам би зараз дуже згодилась балістика - бити по їх аеродромах. І дивлячись на "ефективність" кацапських С300/400 - навіть копії радянських ракет нам стали би в пригоді
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19.07.2024 16:08 Ответить
Звичайно, балістика до 300 км сильно б дошкуляла їх фронтовій авіації, та складам з логістикою, але не так сильно як ми собі думаємо, адже вони мають можливість стріляти по нашій логістиці і тилам, але навіть при їх можливостях, при застосуванні від 5000 до 8000 тисяч крилатих і балістичних ракет результат не такий вже очевидний. То що змінить, якщо б нам дозволили випустити кілька сот Атакамсів і Штормів по їхніх цілях? Думаю на хід війни це ніяк не вплине
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19.07.2024 16:48 Ответить
"То що змінить, якщо б нам дозволили випустити кілька сот Атакамсів і Штормів по їхніх цілях"

я думаю багато що змінить. по-перше авіація і аеродроми. по-друге заводи їх оборонки - в нас це була досить критична ціль і русня мала відчутні результати. саме тому в нас і збирають дрони по гаражах і сільських мтз. в них система дуже болісно реагує на необхідність розосередження - ми це бачили на прикладі коли Атакамси винесли їх величезні склади. Ніколи після літа 22 вони вже не мали того валу вогню арти.
по-третє це керченський міст.
по-четверте це нафтові термінали - ми могли б десятками ракет просто знищити термінали на чорному морі і балтиці - так само як вони винищили нашу енергетику і це мало б колосальний вплив на їх економіку. Дрони тут безсилі - потрібне щось набагато потужніше.
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19.07.2024 17:53 Ответить
"У питанні техніки, яке багато в чому залежить від нас, я вважаю, що все йде добре", - додав генерал.

Мудило.
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19.07.2024 11:12 Ответить
Нато в дупі на українців!Вони суки воювати бояться з рашкою,і їх дуже цікавить наша мобілізація бо очко в них жим жим.Вони хочуть щоб Україна не виграла і не програла.Бо якщо виграє то треба буде рахуватись з такою державою,яка перемогла другу армію світу,а якщо програє то потрібно буде воювати з другою армією світу,їх влаштовує велике придністров"я, поки куйло і решта не подохне або якось само все розрулиться....
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19.07.2024 11:22 Ответить
"Бо якщо виграє"
Якщо не складно ви могли б почснити, що вкладено у поняття "виграє"? Який результат буде відповідати виграшу?
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19.07.2024 13:22 Ответить
з вашою «допомогою» - це утилізація України..
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19.07.2024 11:22 Ответить
Це і є їхній спільний з рашистами план, я думаю що за 2,5 роки тільки до дурного це ще не дійшло
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19.07.2024 11:29 Ответить
А бусики хапають 50+, бо 25 річні тікають, а 50 річні не можуть!
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19.07.2024 11:23 Ответить
Якби ви знали, паничі, що роблять люди у ночі... Любой генерал NATO пришел бы в ужас, зная какой, эм.. контингент, сейчас в ВСУ набирают. В пору снять римейк " В бой идут одни старики" с украинской реальностью.
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19.07.2024 11:25 Ответить
А чому тоді в армії більшість 50+?
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19.07.2024 11:25 Ответить
Середній вік загиблих менше 38 років, при тому що призов 2 роки йшов з 27 до 60. 50 річних беруть зупу варити, або дрова носити
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19.07.2024 11:37 Ответить
Загиблому штурмовику з моєї рідні, було 54.
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19.07.2024 12:13 Ответить
Ніфіга цей каволі не знає! От поставили б його командувати цією українською армією дідів, інвалідів та пенсонерів! Він би застрелився!
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19.07.2024 11:29 Ответить
Якщо ще зменшити-просування буде просто приголомшиве.В 14 років цілком можна вже мобілізовувати,тим більше,що в цьому віці вже можна притягати до карної відповідальності за невиконання наказів,сзч,ухиляння тощо.Командув Каволі буде задоволений.
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19.07.2024 11:36 Ответить
Суцільна брехня!!! Як гребли так і далі гребуть 50+, людей зі зношеним організмом, які з хворобами, з поганою реакцією, які іноді й самі погано пересуваються, а якщо на нього ще й вдяги бронік, каску, боєкомплект??? Офіцери на нулі стогнуть бо які завдання можна вирішувати з такою якістю бійців? І це робиться масово, свідомо... Забираючи людей 50+ різко зменшується боєздатність, підвищується захворюваність бо одразу вилазять всі болячки і це вже не боєць. Його треба лікувати. Використовуйте їх хоча б в тилу, так ні - кидають на фронт... Нащо це робиться??? Водночас гроблять економіку, бо саме люди к 50 рокам кожен є спеціалістами в своїй галузі економіки і саме тут державі можуть принести максимум користі. Про проблему віку на фронті вже багато звернень від бойових офіцерів, але конвеєр далі працює для галочки, бо важна кількість для звітності...
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19.07.2024 11:44 Ответить
"Державі можуть принести максимум користі" - ми що живемо в СССР, чи КНДР щоб державі приносити користь. В 21 столітті держава має приносити користь індивідууму, звичайно якщо вона демократична а не тоталітарна
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19.07.2024 11:53 Ответить
а окрім пустопорожнього бла бла ти щось конкретне по темі можеш написати? чи тобі какаяразніца???
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19.07.2024 11:57 Ответить
После попыток пропихнуть закон об откате пойманных на коррупции - разницы уже действительно нет.
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19.07.2024 12:03 Ответить
Та яка держава? "УКРАЇНА" - це корпорація, а в корпорації немає ніяких громадян ( чи як ви пишете "індивідуум", а є працівники оформлені чи , як фізичні особи, чи вже взагалі ніяк((:
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19.07.2024 12:02 Ответить
навезли 80% на доукомплектацію віком 50+ з них майже 70-80 % хронічно хворі,це ви що наловили цих громадян на штурмові бригади?
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19.07.2024 11:50 Ответить
Якщо немає зброї, то не поможуть ні 25 ні 50 річні
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19.07.2024 11:59 Ответить
Ну якщо послухати Столтенберга і воювати ще 10 років, то народ зникне ще набагато швидше
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19.07.2024 12:01 Ответить
Пропонуєш здатись кацапам?
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19.07.2024 14:05 Ответить
А ти пропонуєш повоювати ще кілька років, повністю положити всіх хто може тримати зброю в руках і все одно потім капітулювати, правда з сотнями тисяч вбитих, покалічених і 2-3 мільйонами ветеранів, половина з яких буде з пост воєнним а'психічним синдромом. Ти ж розумієш, що в наих мобресурс 25 мільйонів, з яких 2-3 мільйони вони і без мобілізації залучать - просто за гроші самі дурніші і бідніші самі підуть. А кого проти них будеш виставляти через рік-два? Жінок?
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19.07.2024 14:55 Ответить
Скотина конченная ...
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19.07.2024 12:00 Ответить
мобілізацією керую твій ЗЕскот якого ти обрав.
Захід в шоці від того як можна розпочинати масштабну мобілізацію тільки на третьому році війни - таких довбойопів вони в житті не бачили
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19.07.2024 12:03 Ответить
Виживший! Виживший )))
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19.07.2024 12:08 Ответить
Значно краще, ніж ставили за ціль в Риго-ОПі?
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19.07.2024 12:24 Ответить
Сидячи за кордоном то можна воювати на штабних картах чудими людьми
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19.07.2024 13:04 Ответить
Кристофер Каволи толковый генерал, натовская стратегия безупречна!
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19.07.2024 15:02 Ответить
Нічого в цій країні кращого не буде,а буде тільки гірше,ми вже це розуміємо,перемоги не буде,на жаль
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20.07.2024 13:42 Ответить
 
 