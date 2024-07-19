Мобилизация в Украине продвигается гораздо лучше, - Каволи
Мобилизация в Украине продвигается значительно лучше после уменьшения призывного возраста.
Об этом заявил главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Украина имеет проблемы с тем, как использовать свою человеческую силу, не так ли? Итак, есть группа людей, которым нужно работать на заводах, в полях, участвовать в боевых действиях. И это - задача украинского правительства: определить этот баланс. Недавно, как вы знаете, уменьшили возраст призыва на два года. Сейчас они привлекают людей достаточно быстро", - сказал он.
По словам Каволи, формирование мощи армии состоит из трех больших компонентов: людей, техники и тренировок.
"В вопросе техники, который во многом зависит от нас, я считаю, что все идет хорошо", - добавил генерал.
Каволи отметил, что это поднимает вопрос третьей составляющей, а именно - тренировок. И подчеркнул, что Европейский Союз и страны НАТО "преданы делу помощи украинцам в подготовке большого количества людей".
В Украине "кадровый вопрос решается", добавил он.
"Я считаю, что сейчас все продвигается значительно лучше", - сказал Каволи.
Генерал подчеркнул, что вопрос пополнения армии является стратегическим вопросом не только для Украины, но и для стран НАТО: "Я хотел бы отметить, что для Альянса также, как только мы решим вопрос промышленного производства, встанет вопрос человеческих ресурсов. Наши человеческие ресурсы не безграничны. И мы, идя в будущее, должны увеличить склонность, особенно молодых людей, служить своим нациям в их вооруженных силах".
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Нам точно цікаво стрибати з одієї дупи гасити собою іншу, чужу?
Вже чую відмазку про Старлінк.
А ещё прибавьте полугодичную задержку в поставках бк из сша.
якийсь, генерал рожевих єдинорогів коментує мобілізацію в україні?
то, може нам поставлять стільки зброї, скільки потрібно, та з горкою?
то, може нам знімуть всі обмеження по використанню, цієї зброї?
то, може генерал підніме по тривозі солдат нато і війде на кордони з бєлорашєй, для початку?
то може ти закатаєш трошки губу і перестанеш обирати дегенератів які закопують гроші в асфальт замість армії ?
тролятина подоляківсько кацапська!
поясни мені зв'язок: вибір дегенератів, гроші в асфальт, зброя для війни?
ти дегенерат чи так? подоляка вибрали такі як ти безмозкі зебарани а тепер скиглять.
"поясни мені зв'язок: вибір дегенератів, гроші в асфальт, зброя для війни"
пояснюю імбіцилу: ніхто не буде допомагати країні яка сама себе не хоче врятувати. Тобто допомога прямо пропорційна бажанню захищатись. От в Афгані влада не могла і не хотіла протистояти талібам - і там все склалось за лічені тижні чи навіть дні, а вестерни тільки манатки спакували і ручкою помахали.
У нас ситуація трохи краща, але ми взагалі могли уникнути великої війни або понести набагато менші втрати якби з 19 року гроші не витрачались на крадівництво а розвиток оборонки не саботувався ОПшною кротівнею нашпигованою ригами і відвертою русньою.
Що тут може бути незрозумілого?
кацапський набутилочнік. ти б повчив базу, бо твоя методичка зостаріла. навіть на миску щєй не заробиш!
подоляка, ніхто, нікуди, не обирав!
в афганістан поставили найновітніше, важке озброєння на трильйон долярів!
україну захищають, не подоляки, а українці, ціною свого життя!
твоє безкінечне кацапське скигління про асфальт, вже не актуально!
та ні, дебільчик - подоляка які решту ригів обрали такі барани як ти - коли вам криком кричали що це буде пздць усьому - економіці, армії, демократії - ви тільки підгигикували "а то путін нападьот" - а тепер ти мені тут соплі на кулачок мотаєш "та я ж не знав, та я думав Вава буде хороший".
У кацапів є приказка "простота хуже воровства" - і в контексті управління держави - я думаю вони недалекі від істини.
"в афганістан поставили найновітніше, важке озброєння на трильйон долярів"
бо там були американські солдати. і ще невідомо з якою метою вони залишли талібам купу зброї - підозрюю що загроза Ірану і китайсько-рахованським сателітам з Центральної Азії входила в розрахунок.
"твоє безкінечне кацапське скигління про асфальт, вже не актуально! "
то для вас довбойопів зелених неактуально, а бо ви одебілені баранофоном рибки гупі які забувають все на наступний же день.
кндрія тягне з голою сракою а Україна з Південмашем не потягнула б? Якщо Непутуни були розроблені ще за Пороза то за ті декілька років вже можна було б їх довести до розуму і робити щось дальнобійніше
нам би зараз дуже згодилась балістика - бити по їх аеродромах. І дивлячись на "ефективність" кацапських С300/400 - навіть копії радянських ракет нам стали би в пригоді
я думаю багато що змінить. по-перше авіація і аеродроми. по-друге заводи їх оборонки - в нас це була досить критична ціль і русня мала відчутні результати. саме тому в нас і збирають дрони по гаражах і сільських мтз. в них система дуже болісно реагує на необхідність розосередження - ми це бачили на прикладі коли Атакамси винесли їх величезні склади. Ніколи після літа 22 вони вже не мали того валу вогню арти.
по-третє це керченський міст.
по-четверте це нафтові термінали - ми могли б десятками ракет просто знищити термінали на чорному морі і балтиці - так само як вони винищили нашу енергетику і це мало б колосальний вплив на їх економіку. Дрони тут безсилі - потрібне щось набагато потужніше.
Мудило.
Якщо не складно ви могли б почснити, що вкладено у поняття "виграє"? Який результат буде відповідати виграшу?
Захід в шоці від того як можна розпочинати масштабну мобілізацію тільки на третьому році війни - таких довбойопів вони в житті не бачили