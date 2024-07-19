Мобилизация в Украине продвигается гораздо лучше, - Каволи

Мобилизация в Украине продвигается значительно лучше после уменьшения призывного возраста.

Об этом заявил главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Украина имеет проблемы с тем, как использовать свою человеческую силу, не так ли? Итак, есть группа людей, которым нужно работать на заводах, в полях, участвовать в боевых действиях. И это - задача украинского правительства: определить этот баланс. Недавно, как вы знаете, уменьшили возраст призыва на два года. Сейчас они привлекают людей достаточно быстро", - сказал он.

По словам Каволи, формирование мощи армии состоит из трех больших компонентов: людей, техники и тренировок.

"В вопросе техники, который во многом зависит от нас, я считаю, что все идет хорошо", - добавил генерал.

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Каволи отметил, что это поднимает вопрос третьей составляющей, а именно - тренировок. И подчеркнул, что Европейский Союз и страны НАТО "преданы делу помощи украинцам в подготовке большого количества людей".

В Украине "кадровый вопрос решается", добавил он.

"Я считаю, что сейчас все продвигается значительно лучше", - сказал Каволи.

Генерал подчеркнул, что вопрос пополнения армии является стратегическим вопросом не только для Украины, но и для стран НАТО: "Я хотел бы отметить, что для Альянса также, как только мы решим вопрос промышленного производства, встанет вопрос человеческих ресурсов. Наши человеческие ресурсы не безграничны. И мы, идя в будущее, должны увеличить склонность, особенно молодых людей, служить своим нациям в их вооруженных силах".

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