Результат боевых действий в Украине жизненно важен для будущего европейской и мировой безопасности. - Коваль

Сейчас существует проблема изготовления военного оборудования, а не финансов. Однако мир не должен "питать никаких иллюзий" относительно завершения войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"В конце конфликта в Украине, как бы он ни закончился, мы будем иметь очень большую проблему с Россией. Мы получим ситуацию, когда Россия восстанавливает свои силы, располагаясь на границах НАТО, и ее будут возглавлять преимущественно те же люди, что и сейчас, и которая убеждена, что мы - противник, а также очень-очень разъяренная", - сказал генерал.

Он отметил, что промышленное производство стран ЕС и НАТО должны быть готовы к этому вызову. В то же время Каволи добавил, что главной проблемой сейчас является не столько финансы, как изготовление военного оборудования.

"У нас немного сложнее с закупками. И это действительно стратегическая проблема для альянса", - сказал генерал.

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Он добавил, что в Соединенных Штатах недооценивают то, как страны ЕС "проснулись" на вызов:

"Это не шоу и не просто риторика, это настоящая забота о стабильности континента и выживании своих государств. Следовательно, это фундаментально, и мы должны признать это и поощрять его развитие".

Напомним, Каволи заявил, что украинцы сейчас имеют "замечательную стратегию" ведения войны.