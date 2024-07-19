Результат боевых действий в Украине жизненно важен для будущего европейской и мировой безопасности. - Коваль
Сейчас существует проблема изготовления военного оборудования, а не финансов. Однако мир не должен "питать никаких иллюзий" относительно завершения войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
"В конце конфликта в Украине, как бы он ни закончился, мы будем иметь очень большую проблему с Россией. Мы получим ситуацию, когда Россия восстанавливает свои силы, располагаясь на границах НАТО, и ее будут возглавлять преимущественно те же люди, что и сейчас, и которая убеждена, что мы - противник, а также очень-очень разъяренная", - сказал генерал.
Он отметил, что промышленное производство стран ЕС и НАТО должны быть готовы к этому вызову. В то же время Каволи добавил, что главной проблемой сейчас является не столько финансы, как изготовление военного оборудования.
"У нас немного сложнее с закупками. И это действительно стратегическая проблема для альянса", - сказал генерал.
Он добавил, что в Соединенных Штатах недооценивают то, как страны ЕС "проснулись" на вызов:
"Это не шоу и не просто риторика, это настоящая забота о стабильности континента и выживании своих государств. Следовательно, это фундаментально, и мы должны признать это и поощрять его развитие".
Напомним, Каволи заявил, что украинцы сейчас имеют "замечательную стратегию" ведения войны.
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він і має "базікати" - оцінювати військову ситуацію та планувати реагування на виклики
лише у Вєлічайшого стратегія це тактика
всі до одного, сцикливі західні чиновники, кажуть оцю фразу!
не перемога україни, а саме, закінчення війни в україні.
прострочений зе!шмаркля, терміново, до жовтня готує план миру капітуляції.
і методично, покроково, вганяє українців, в остаточну зневіру та депресняк.