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Новости Война
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Результат боевых действий в Украине жизненно важен для будущего европейской и мировой безопасности. - Коваль

каволі

Сейчас существует проблема изготовления военного оборудования, а не финансов. Однако мир не должен "питать никаких иллюзий" относительно завершения войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"В конце конфликта в Украине, как бы он ни закончился, мы будем иметь очень большую проблему с Россией. Мы получим ситуацию, когда Россия восстанавливает свои силы, располагаясь на границах НАТО, и ее будут возглавлять преимущественно те же люди, что и сейчас, и которая убеждена, что мы - противник, а также очень-очень разъяренная", - сказал генерал.

Он отметил, что промышленное производство стран ЕС и НАТО должны быть готовы к этому вызову. В то же время Каволи добавил, что главной проблемой сейчас является не столько финансы, как изготовление военного оборудования.

"У нас немного сложнее с закупками. И это действительно стратегическая проблема для альянса", - сказал генерал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия будет угрожать НАТО годами. Поражение РФ в Украине чрезвычайно важно, - командующий сил Альянса в Европе Каволи

Он добавил, что в Соединенных Штатах недооценивают то, как страны ЕС "проснулись" на вызов:

"Это не шоу и не просто риторика, это настоящая забота о стабильности континента и выживании своих государств. Следовательно, это фундаментально, и мы должны признать это и поощрять его развитие".

Напомним, Каволи заявил, что украинцы сейчас имеют "замечательную стратегию" ведения войны.

Автор: 

НАТО (10177) Каволи Кристофер (59)


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Якщо так важлива то давайте зброю в потрібній кількості і не малюйте лінії ескалації! Бо доведеться і вам впрягатися військом!
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19.07.2024 09:52 Ответить
Виживання Європи за рахунок України! Не погано!
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19.07.2024 09:57 Ответить
Кволі загальні базікання замість надання дозволів застосовувати надану зброю по теріторії рф.
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19.07.2024 10:03 Ответить
у Генерала Каволі посада така - головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі

він і має "базікати" - оцінювати військову ситуацію та планувати реагування на виклики

лише у Вєлічайшого стратегія це тактика
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19.07.2024 14:01 Ответить
завершення війни в Україні.

всі до одного, сцикливі західні чиновники, кажуть оцю фразу!
не перемога україни, а саме, закінчення війни в україні.

прострочений зе!шмаркля, терміново, до жовтня готує план миру капітуляції.
і методично, покроково, вганяє українців, в остаточну зневіру та депресняк.
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19.07.2024 10:18 Ответить
... І тому Захід забороняє бити по території ворога? Вам взагалі, не соромно ховатися за спинами українців, які для вас виборюють "майбутнє світової безпеки"?
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19.07.2024 11:07 Ответить
 
 