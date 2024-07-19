Украинцы пока имеют "прекрасную стратегию" ведения войны, - Каволи
Ход войны России против Украины становится все сложнее спрогнозировать, однако украинцы пока имеют "замечательную стратегию" ведения войны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
"Один из вызовов, который мы видим, и один из самых больших уроков, которые, по моему мнению, мы можем вынести из войны в Украине, заключается в том, что в современных войнах вы либо побеждаете быстро, либо вас ждет долгая работа, полная непредсказуемых поворотов. И это то, где мы находимся сейчас," - сказал генерал.
Он отметил, что ход войны будет зависеть от способности "генерировать силу". В частности от того, какая сторона сможет накапливать "качественную силу быстрее и воспользоваться этим, пока есть окно возможностей".
При этом генерал отметил, что украинцы сейчас генерируют такую силу и умело выстраивают свою стратегию:
"В течение последних нескольких месяцев украинцы были сосредоточены на защите восточных территорий, не позволяя России свободно использовать Крым и юг Украины для нападения, сохраняя свой доступ к Черному морю и генерируя силу. Поэтому, я считаю, что у них замечательная стратегия. Это лишь вопрос продолжения ее выполнения".
Каволи отметил, что ключевая часть "генерации силы" для Украины сейчас зависит от стран ЕС и НАТО:
"Это потребует от нас накопления и производства большего количества техники, чем мы думали, возможно, два года назад".
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ви так про це говорите, наче "моя хата с краю" це якесь ноухау! та всім завжди було похєр! це норма міжнародних відносин!
О, ще один всьопрапалєц...
Ви, мабуть, з Ганною і сидите поруч.
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Реєстрація: 10.07.2024
Де ви були так довго?
Чому тягнули з реєстрацією?
Людини, що розбирається в способі мислення та вчинках "світової спільноти" тут дуже, дуже не вистачало!
Від "російської зброї гинуть діти", а ви мовчали так довго!
То вам два роки було байдуже, а зараз-нарешті!
Хуситы запускают дрон, он пролетает несколько тысяч километров и взрывается у посольства США в Тель Авиве.
Депутат Слуги Народа тем временем пилит бабло на строительстве водопровода в Сумах.
Отличная стратегия, ящитаю
Немає такої стратегії, якої вони б не спаскудили своїм безглуздо-наполегливим втручанням.
Як писав Гудеріан, існують два поняття у війні- оборона і наступ. Активна оборона ( окремі опєрациї) це логіка дилетантів у військовій справі. Усе йде, як і описав Генерал взимку 24 року. Сили супостата перемелюються.
Замість того щоб дозволити знищувати воєнний потенціал русні (ударами в тил - по заводах та аеродромах) вони його бережуть і розвивають. Плюс економіка. Замість ввести ембарго на нафту - дають грошей на розвиток впк. Через кілька років все це обкатане в Україні полетить на якусь європейську країну. Стратєги, ****.
Гарно придумано, тому мабуть ЗЕЛЯ не вилазить з європейських країн зі своєю світою.