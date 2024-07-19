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Новости Война
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Украинцы пока имеют "прекрасную стратегию" ведения войны, - Каволи

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі

Ход войны России против Украины становится все сложнее спрогнозировать, однако украинцы пока имеют "замечательную стратегию" ведения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Один из вызовов, который мы видим, и один из самых больших уроков, которые, по моему мнению, мы можем вынести из войны в Украине, заключается в том, что в современных войнах вы либо побеждаете быстро, либо вас ждет долгая работа, полная непредсказуемых поворотов. И это то, где мы находимся сейчас," - сказал генерал.

Он отметил, что ход войны будет зависеть от способности "генерировать силу". В частности от того, какая сторона сможет накапливать "качественную силу быстрее и воспользоваться этим, пока есть окно возможностей".

При этом генерал отметил, что украинцы сейчас генерируют такую силу и умело выстраивают свою стратегию:

"В течение последних нескольких месяцев украинцы были сосредоточены на защите восточных территорий, не позволяя России свободно использовать Крым и юг Украины для нападения, сохраняя свой доступ к Черному морю и генерируя силу. Поэтому, я считаю, что у них замечательная стратегия. Это лишь вопрос продолжения ее выполнения".

Читайте также: Россия будет угрожать НАТО годами. Поражение РФ в Украине очень важно, - командующий сил Альянса в Европе Каволи

Каволи отметил, что ключевая часть "генерации силы" для Украины сейчас зависит от стран ЕС и НАТО:

"Это потребует от нас накопления и производства большего количества техники, чем мы думали, возможно, два года назад".

Автор: 

россия (96446) Украина (45042) Каволи Кристофер (59)


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Топ комментарии
+21
Та ******* просто! Стратегія не нанесення ударів по території ворога
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19.07.2024 06:57 Ответить
+15
Здавати свої території, та не бити по їх аеродромах - це чудова стратегія?
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19.07.2024 07:07 Ответить
+13
Третий год идет полномасштабная война в Украине.
Хуситы запускают дрон, он пролетает несколько тысяч километров и взрывается у посольства США в Тель Авиве.
Депутат Слуги Народа тем временем пилит бабло на строительстве водопровода в Сумах.

Отличная стратегия, ящитаю
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19.07.2024 07:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та ******* просто! Стратегія не нанесення ударів по території ворога
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19.07.2024 06:57 Ответить
їм подобається "стратегія" в яку руки марати не треба..
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19.07.2024 19:33 Ответить
Здавати свої території, та не бити по їх аеродромах - це чудова стратегія?
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19.07.2024 07:07 Ответить
- для американців !
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19.07.2024 08:59 Ответить
А цо ти курва там юж скончилєшь в праци?
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19.07.2024 13:27 Ответить
А ти курва чого в Америці сховалася ? Чому не їдеш в Україну до наших воїнів на нуль ? Хитросрака тварюка ти як я подивлюся !
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19.07.2024 14:54 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 18.07.2024
ви так про це говорите, наче "моя хата с краю" це якесь ноухау! та всім завжди було похєр! це норма міжнародних відносин!
О, ще один всьопрапалєц...
Ви, мабуть, з Ганною і сидите поруч.
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19.07.2024 12:55 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 10.07.2024
Де ви були так довго?
Чому тягнули з реєстрацією?
Людини, що розбирається в способі мислення та вчинках "світової спільноти" тут дуже, дуже не вистачало!
Від "російської зброї гинуть діти", а ви мовчали так довго!
То вам два роки було байдуже, а зараз-нарешті!
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19.07.2024 12:52 Ответить
Путін *****, кацапка.
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19.07.2024 13:28 Ответить
Ми здаємо територіі. проблеми з особовим складом . не вистачає озброєння - і це називається " чудова стратегія " ??
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19.07.2024 07:35 Ответить
Ти білорус?
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19.07.2024 08:55 Ответить
Дивне припущення. Можливо, тому що ти кацап?
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19.07.2024 17:54 Ответить
Виходить, це саме те що цим серам треба.
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20.07.2024 01:30 Ответить
Третий год идет полномасштабная война в Украине.
Хуситы запускают дрон, он пролетает несколько тысяч километров и взрывается у посольства США в Тель Авиве.
Депутат Слуги Народа тем временем пилит бабло на строительстве водопровода в Сумах.

Отличная стратегия, ящитаю
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19.07.2024 07:38 Ответить
эта мразь из "слуги народа" не просто пилила бабло на строительстве какого-то водопровода - эта мразь вымагала деньги за то, что не будет мешать РЕМОНТИРОВАТЬ существующих водопровод! просто вдумайтесь в это!!!
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19.07.2024 08:14 Ответить
Якщо бармалейська фанера долетіла аж до центра Тель-Авіва, великого міста країни з найкращою ППО у світі, про що вже казати.
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19.07.2024 12:49 Ответить
Наприклад можна сказати що ППО скрiзь диряве, а значить в цю гру можна грати вдвох.
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19.07.2024 18:56 Ответить
Але ралізацію цієї "чудової стратегії" очолює кодло Zeбілів з ухилянтом-рецидивістом, їх пролонгованим лідором.
Немає такої стратегії, якої вони б не спаскудили своїм безглуздо-наполегливим втручанням.
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19.07.2024 07:41 Ответить
Чудова чи ні, але це єдинне, що залишається. Нема на вибір, декількох чудових стратегій
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19.07.2024 07:56 Ответить
Ну это вынужденная стратегия войны на истощение выбранная из-за недостатка сил и средств... ничего чудового в ней нет, и никакого особого результата она не даст... только размен территории на войска противника...
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19.07.2024 08:39 Ответить
дістали кацапоїди.. не пропускають навіть таку мінімально позитивну новину.... все їм потрібно обісрати, щоб народ зневірився... Великий .... вам в рот і руки. Україна була, є і буде!!! Слава Україні, його війську і назламному народу, що вірить в перемогу і в своє світле майбутнє. А воно обов`язково настане, бо хто вірить і працює для цього не осоромиться... А ті всі лайножери безславні залишаться..
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19.07.2024 08:54 Ответить
А певно, положили в одному селі 1500+ бійців і... відійшли.
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19.07.2024 12:21 Ответить
Це все так, тільки піхота дуже швидко стирається.
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19.07.2024 13:23 Ответить
Клаузевіц так само писав - невдався бліц, переходь до стратегії політичного,економічного,воєнного задушення. Його послідовники пізніше визначили це як тотальна війна. Один макаронник в 20 роки пропагував тотальне знищення інфраструктури авіацією, бачив це як підрив основи спротиву і пригнічення народу. Це прийшлось по вкусу андрофагам із Гниловодська.
Як писав Гудеріан, існують два поняття у війні- оборона і наступ. Активна оборона ( окремі опєрациї) це логіка дилетантів у військовій справі. Усе йде, як і описав Генерал взимку 24 року. Сили супостата перемелюються.
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19.07.2024 15:53 Ответить
Всё верно говорит натовский генерал, стратегия прекрасная, в НАТО всё таки толковые военачальники, это вам не совковый колхоз.
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19.07.2024 16:12 Ответить
спратегія стікати кровю з завязаними руками поки не здохнеш
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19.07.2024 16:33 Ответить
У тебя совковые мозги.
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19.07.2024 16:36 Ответить
Не впевнений чи хороша стратегія в України, але у НАТО вона - точно ху йова.
Замість того щоб дозволити знищувати воєнний потенціал русні (ударами в тил - по заводах та аеродромах) вони його бережуть і розвивають. Плюс економіка. Замість ввести ембарго на нафту - дають грошей на розвиток впк. Через кілька років все це обкатане в Україні полетить на якусь європейську країну. Стратєги, ****.
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19.07.2024 16:43 Ответить
Плюс сама Україна активно перетворюється на диктаторської - бандитську країну зі знищеною промисловістю. Отримають через кілька років другий Афганістан у себе під боком.
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19.07.2024 16:45 Ответить
це круто. тогда народ будет сам строить страну, и никто не будет мешать и не будет коррупции и зеленой гныды. и больше ни США и ЕС не будет влезать в Украину со своими гарантиями.
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19.07.2024 19:29 Ответить
Ага, гарна стратегія ... Захід дає деяку зброю, а Зеленский забезпечує під цю зброю "м'ясо" за допомогою броньованих ухилянтів ТЦКунів та поліцаїв і затягує війну до нескінченності , утілізуя чоловіче населення України та зачищаючи територію під майбутніх переселенців з тих мільйонів мігрантів з Азії та Африки, що пхаються в Європу.

Гарно придумано, тому мабуть ЗЕЛЯ не вилазить з європейських країн зі своєю світою.
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19.07.2024 16:59 Ответить
Советы вам капитально мозги промыли, можно сказать до блеска, вам натовский генерал говорит что прекрасная стратегия, значит так и есть, а если вы не согласны тогда какого проситесь в НАТО, там такие совковые самодуры не нужны!
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19.07.2024 17:02 Ответить
Здавати по 2-3 населених пункта в місяць це хороша стратегія. Хороша для кого? Він мабуть сподівається що русня виснажиться таким чином?
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19.07.2024 18:06 Ответить
Он не надеется, он натовский генерал и знает что говорит.
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19.07.2024 18:07 Ответить
с русскими гандонамы, которые в тылу сливают планы русне, умно. ппздц
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19.07.2024 19:26 Ответить
Стратегия мясных штурмов генералами - зрадниками.....
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20.07.2024 01:30 Ответить
Я рахую що Україні потрібно припиняти війну. Вступати в той дурнуватий тайожний союз. Просто тому щоб люди вижили. Ми зробимо з цього висновки, і не вступатимомо в союзи із зрадниками з нАТО в майбутньому, не вибиратимемо президентів чужої національності. Як ми переживемо окупацію то навіть уявити страшно,але хоча б хтось виживе.
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20.07.2024 01:35 Ответить
КАК 300 СПАРТАНЦЕВ !!!
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20.07.2024 03:19 Ответить
 
 