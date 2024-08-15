Белый дом подтвердил перемещение части российских войск с позиций в Украине в Курскую область

В Белом доме заявили, что наблюдают движение российских войск с позиций на оккупированной территории Украины в направлении Курской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы видим, что некоторые российские подразделения были перенаправлены из операций в Украине и вокруг нее в район Курска. Но это лишь первые сообщения о том, что мы наблюдаем. Я не могу с уверенностью сказать, сколько их, или насколько больше их может быть, или каковы будут их намерения, но мы начали наблюдать, как некоторые российские подразделения перенаправлены в регион Курска", - сообщил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

Кирби не уточнил, какие именно цели могут стоять перед российскими войсками, которых перемещают с позиции в Украине и вокруг нее в Курскую область.

"Все, что я могу вам сказать, это то, что мы видели, как некоторые подразделения были перенаправлены и отправились в этот район. Но пока непонятно, сколько их в конце концов прибудет и какой будет их военная миссия. Я знаю, что этот ответ вас не очень удовлетворит, но он честный. Мы внимательно следим за этим, но не можем точно сказать, что собирается делать Путин", - сказал представитель Белого дома.

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По словам Кирби, в связи с украинской операцией в Курской области, Путин оказался перед дилеммой укрепления обороны в регионе Курской области.

"Путин и россияне должны были внести коррективы. Мы видим признаки того, что они пытаются укрепиться в районе Курска и вокруг него в результате украинской операции там. Чтобы это сделать, надо взять активы, которые были в одном месте и делали одно дело, и теперь их надо направить на другое. Принятие таких решений безусловно является дилеммой", - отметил он.

На вопрос, может ли Путин применить ядерное оружие в ответ на операцию в Курской области, Кирби ответил, что Путин обеспокоен, но США не видят увеличения ядерной риторики из Кремля.

"Если он перемещает туда войска, то он в определенной степени обеспокоен происходящим. Я не знаю, квалифицируется это как отчаяние или нет, но он определенно реагирует, по крайней мере определенным образом, на то, что происходит в Курской области. Но мы не видели и не слышали никакой эскалационной риторики, особенно в отношении ядерного оружия, в последние дни", - сказал Кирби.

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Кроме того, по словам Кирби, США не имеют причин на сегодня менять свои расчеты или позицию стратегического сдерживания в вопросе ядерных угроз.