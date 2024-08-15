Білий дім підтвердив переміщення частини російських військ з позицій в Україні в Курську область

У Білому домі заявили, що спостерігають рух російських військ з позицій на окупованій території України у напрямку Курської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми бачимо, що деякі російські підрозділи були перенаправлені з операцій в Україні та навколо неї в район Курська. Але це лише перші повідомлення про те, що ми спостерігаємо. Я не можу з упевненістю сказати, скільки їх, або наскільки більше їх може бути, або які будуть їхні наміри, але ми почали спостерігати, як деякі російські підрозділи перенаправлені в регіон Курська", - повідомив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

Кірбі не уточнив, які саме цілі можуть стояти перед російськими військами, яких переміщують з позиції в Україні та навколо неї до Курської області.

"Все, що я можу вам сказати, це те, що ми бачили, як деякі підрозділи були перенаправлені і вирушили в цей район. Але наразі незрозуміло, скільки їх зрештою прибуде та якою буде їхня воєнна місія. Я знаю, що ця відповідь вас не дуже задовольнить, але вона чесна. Ми уважно стежимо за цим, але не можемо точно сказати, що збирається робити Путін", - сказав представник Білого дому.

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За словами Кірбі, через українську операцію на Курщині, Путін опинився перед дилемою зміцнення оборони в регіоні Курської області.

"Путін і росіяни повинні були внести корективи. Ми бачимо ознаки того, що вони намагаються зміцнитися в районі Курська та навколо нього в результаті української операції там. Щоб це зробити, треба взяти активи, які були в одному місці і робили одну справу, і тепер їх треба спрямувати на інше. Ухвалення таких рішень безумовно є дилемою", - зазначив він.

На питання, чи Путін може застосувати ядерну зброю у відповідь на операцію в Курській області, Кірбі відповів, що Путін стурбований, але США не бачать збільшення ядерної риторики з Кремля.

"Якщо він переміщує туди війська, то він певною мірою стурбований тим, що відбувається. Я не знаю, кваліфікується це як розпач, чи ні, але він безумовно реагує, принаймні певним чином, на те, що відбувається в Курській області. Але ми не бачили і не чули жодної ескалаційної риторики, особливо щодо ядерної зброї, в останні дні", - сказав Кірбі.

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Крім того, за словами Кірбі, США не мають причин на сьогодні змінювати власні розрахунки чи позицію стратегічного стримування в питанні ядерних загроз.