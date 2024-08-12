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Міноборони РФ має "видавити противника" з території Курської області, - Путін

Путін прокоментував бойові дії у Курській області

Російський диктатор Володимир Путін скликав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах та доручив Міноборони РФ "видавити супротивника" з Курської області

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це Путін заявив під час наради. 

"Головна задача стоїть безумовно перед Міністерством оборони – видавити, вибити супротивника з наших територій і разом із прикордонною службою забезпечити надійне прикриття державного кордону", - наголосив він. 

Також Путін доручив ФСБ і Росгвардії забезпечувати режим контртерористичної операції в Курській області та ефективно протистояти диверсійним групам ЗСУ.

"Головне зараз - розв'язання актуальних завдань, які складаються на цей час і виходячи з прогнозів розвитку ситуації", - додав Путін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін про атаку на Курську область: Київ хоче покращити переговорні позиції. Із ними нема про що говорити. ВIДЕО 

За словами російського диктатора, "темпи наступальних операцій російських збройних сил, добровольців, ветеранів не тільки не знизилися, а навпаки, збільшилися в півтора раза".

"По всій лінії бойового зіткнення наші збройні сили просуваються вперед", - сказав Путін.

На думку очільника Кремля, українські військові нібито напали на Курську область для того, щоб спробувати зупинити наступ РФ у Донецькій області.

Дивіться також: РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області, - губернатор. ВIДЕО 

Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ.

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Водночас, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Також читайте: ЗСУ та війська РФ окопуються у Курській області, розраховуючи на позиційну війну вздовж нинішньої лінії фронту, - Forbes

Автор: 

армія рф (17250) путін володимир (23766) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+28
Фсе,вова.Поздно пить боржоми.А ведь мы еще не начинали.
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12.08.2024 16:05
+21
Тоді "видавити противника" означає "зробити у валізку"?
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12.08.2024 16:27
+18
Будете видавлювати їжака голою дупітою.
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12.08.2024 16:05
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Фсе,вова.Поздно пить боржоми.А ведь мы еще не начинали.
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12.08.2024 16:05 Відповісти
>> А ведь мы еще не начинали.

це інформація з місць?
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12.08.2024 16:07 Відповісти
Це згадав пуйлову приказку
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12.08.2024 16:12 Відповісти
тепер ***** треба нагадати іншу цікаву фразу: "нравіцца-нє нравіцца! тєрпі мая красавіца!"
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12.08.2024 16:16 Відповісти
у рабсії нєт граніц (с) путлєр
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12.08.2024 16:24 Відповісти
Тоді "видавити противника" означає "зробити у валізку"?
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12.08.2024 16:27 Відповісти
у хла запор...
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12.08.2024 18:18 Відповісти
І не буде! (с) ЗСУ
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12.08.2024 20:04 Відповісти
Будете видавлювати їжака голою дупітою.
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12.08.2024 16:05 Відповісти
Їбанько
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12.08.2024 16:06 Відповісти
З села
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12.08.2024 16:15 Відповісти
З села Їбаньки.
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12.08.2024 16:19 Відповісти
А про межі його кордону зазначити "забув"...
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12.08.2024 16:06 Відповісти
"У России нет границ!" - хай хто-небудь нагадає йому його ж слова!
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12.08.2024 16:28 Відповісти
Для чого? - наші вже там призвичаюються - таи населення ше украінську не забуло
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12.08.2024 16:06 Відповісти
у них мо занимается выдавливанием? как то глупо звучит даже
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12.08.2024 16:08 Відповісти
прищів на дупі хла..
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12.08.2024 16:26 Відповісти
видавити, по ху#ловські значить завалити кацапським м'ясом при штурмах.
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12.08.2024 23:26 Відповісти
Так их там НЕТ . По Путивизору уже сообщают что всех "выбили " !
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12.08.2024 16:09 Відповісти
Сильно не дави, бо валізка репне.
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12.08.2024 16:09 Відповісти
гі**вно в валізі хла ще переллється через червону лінію..
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12.08.2024 16:28 Відповісти
дед таблетки перепутал... это где-же русня идет победным маршем??
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12.08.2024 16:11 Відповісти
Міноборони РФ має "видавити противника" з території Курської області, - Путін

Йшов другий рік єсєсвео
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12.08.2024 16:12 Відповісти
третій
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12.08.2024 16:14 Відповісти
ти ба, рассєя пригадує про наявність кордонів тільки коли їй з ноги заїзжають в тупу свинячу мордяку!
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12.08.2024 16:13 Відповісти
@уйло! А сьогодні на неформальному засіданні Радбезу ООН ти про шо задвигатимеш?!
Чи може нарешті згадаєш за суверенну та незалежну державу Україна, за її недоторкані кордони, за Будапештський меморандум, у якому очолюваний тобою @уйлостан гарантував недоторканість кордонів України та її захист від зовнішніх загроз?!
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12.08.2024 16:13 Відповісти
всьо!
піздець, курській області.
зараз, або туди кинуть все, що залишилось, або кацапські генерали, якось придушать плєшивую моль!
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12.08.2024 16:16 Відповісти
.сібірскіє дівізії...с ППШ і строковиками
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12.08.2024 16:21 Відповісти
У білих дублянках!
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12.08.2024 16:42 Відповісти
Тебе б вдавили і всім би відразу стало легше.
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12.08.2024 16:16 Відповісти
Россиянин направляет запрос в Гугл (пока не отключили):
- Укажите границы РОссийской федерации
Гугл отвечает:
- Уточните - на какую дату!
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12.08.2024 16:32 Відповісти
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12.08.2024 16:35 Відповісти
Это скорее чат GPT так спросит )
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12.08.2024 16:37 Відповісти
***** само сказало що "кордони расії ніде не закінчуються", а тепер щось скиглить
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12.08.2024 16:41 Відповісти
Точно. "Досіть скіґліті", як казав Ніколас Азіров свого часу. 😂
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12.08.2024 16:59 Відповісти
В них кордони закінчуються там, де вони починають отримувати 3,14зди. Зараз кордон змістився в сторону курської волості... Далі буде. Можливо залишиться одне московське князівство і далі все почнеться спочатку.
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12.08.2024 17:29 Відповісти
От ламанша за недельку до выбить укров с села большие быки курск.области....величие
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12.08.2024 16:20 Відповісти
ви прищя видавити не можете, не то шо ЗСУ!
друґі в світі обісранці...
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12.08.2024 16:22 Відповісти
Є відчуття, що це спланована акція, адже як це могли допустить такі славні хлопці як д'Єрмак і Татіров? Аджі міністра яєць відпустили без карно. Не радійте зарано, з цими агентами орди до перемоги не дійти.
А Пх.йлу пофіг на той Курськ. Відійб'ють - влаштують свято і їх х.йцесяйний знову буде в ажурі.
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12.08.2024 16:25 Відповісти
Росгвардия? Росгвардия это тупо менты что никак не приспособлены к военным операциям. Их уровень ******* бабулей и студентов на митингах. Ну и получать ранения от пластиковых станчиков.
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12.08.2024 16:26 Відповісти
Після знайомства з бабоюЯгою чи касетними хаймарсами будуть бігти далі ніж кахмат
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12.08.2024 18:04 Відповісти
Нагадало - "Повєлєваю прогнать кримского хана с Ізюмского шляха!"
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12.08.2024 16:28 Відповісти
"видавити противника"

Видавити коричневу пасту!
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12.08.2024 16:28 Відповісти
Як можна ваичавити те, що ви майже знищили ще у 2022???

29.03.2022 - Обновление : 29.03.2022

На селекторном совещании во вторник Шойгу сказал, что ВС Украины нанесен существенный урон. «Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны», - отметил министр.

Шойгу сообщил, что из 152 самолетов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов - 77, из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности - 152.

«Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск.
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12.08.2024 16:29 Відповісти
Аха!
Мої англомовні друзі у таких випадках кажуть: "Bred seew kable!"
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12.08.2024 20:08 Відповісти
Какой границы? Ты же говорило что у рашки нету границ
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12.08.2024 16:30 Відповісти
А в дійсності ***** видавить чергову копію самого себе у валізку.
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12.08.2024 16:30 Відповісти
Неслабо так задачи СВО за два с половиной года поменялись от "денацификации" и "демилитаризации" до "відавить со своих территорий". У плешивого чмо все идет по плану.
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12.08.2024 16:33 Відповісти
Минобороны РФ должно "выдавить противника" с территории Курской области ближе к Москве
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12.08.2024 16:34 Відповісти
Ху#ло, а ну-ка уточни, чем для тебя, 3,14дора гнойного, за#роченная курская область отличается от частично или полностью оккупированных парашей и записанных в её сраную проституцию 4-х областей Украины с Крымом впридачу? Отчего ты, Ху#ло вонючее, в этот раз так возбудилось непадецки?
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12.08.2024 16:36 Відповісти
А не пора ли нам вписать Курскую область в Конституцию Украины как часть территории Украины?
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12.08.2024 16:38 Відповісти
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12.08.2024 20:30 Відповісти
наши уже открестились. А зря.
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13.08.2024 02:45 Відповісти
Видавлювати пуйло буде гімно в туалеті )
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12.08.2024 16:41 Відповісти
***, гімно з себе вже без слабітєльного не видавиш. Видавліватєль ****.
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12.08.2024 16:53 Відповісти
Нехай ***** краще в чумадан видавлює. Чи воно в нього само в жидком відє виходить?
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12.08.2024 17:03 Відповісти
Дід здурів)знову хтось винний і буде видавлювати,в даному випадку мо)та всі знають,що ти *****,воюєш в ручному режимі)всі ці мо,хєнєрали лиш пішаки на твоєму полі іграшкових содатиків, котрі не мають ні слова,ні ідеї,ні мінімального простору ініціативи)Начитався брехливих книжок про палкаводцев,і сам надумав стати хєнієм)Ну,видавлюй,лиш підгузника одягни)
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12.08.2024 17:07 Відповісти
***** позорне обісралося, а тепер намагається "умняка замакаріть".

"Хітрий Дмітрій, - насрал в штани, а говоріт "ржавчіна". )))
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12.08.2024 17:08 Відповісти
Тепер план Китаю, та росії не працює

тому що, якщо домовляьтись враховуючи "текущие реальности на земле" - прийдеться віддавати https://youtu.be/a50qT9bW2Qo?t=3735 курську волость
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12.08.2024 17:10 Відповісти
Бо-о-оже, яке кончене..
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12.08.2024 17:12 Відповісти
Сам напевно вже чемодана три "навидавлював"...
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12.08.2024 17:16 Відповісти
Це означає, що каби 1500 по позиціях ЗСУ кілька днів застосовуватися не будуть? Буде "видавлівать" голим м'ясом?
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12.08.2024 17:27 Відповісти
Те що х* йло пургу несе ,з ним все ясно ...подивимося що будуть казати у світи ...коли вони його, всесвітьньо за посиланням , нах ...висловлять !
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12.08.2024 17:34 Відповісти
Хана населеним пунктам..орки зарівняють кабами....на Воронеж треба йти...тоді і його зрівняють
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12.08.2024 17:47 Відповісти
Zдохни *****!
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12.08.2024 17:54 Відповісти
Давітє поточєрєді!!
Кадиркі канирактников, контрактнікі кізякоа, кізякі срочніков, срочнікі пєнсіонєров.
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12.08.2024 18:00 Відповісти
видави собі дрища на дупі довбень
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12.08.2024 19:11 Відповісти
***** подгорает . Не слушайте *****, это опущенное чмо
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12.08.2024 20:00 Відповісти
 
 