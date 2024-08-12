Міноборони РФ має "видавити противника" з території Курської області, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін скликав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах та доручив Міноборони РФ "видавити супротивника" з Курської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це Путін заявив під час наради.

"Головна задача стоїть безумовно перед Міністерством оборони – видавити, вибити супротивника з наших територій і разом із прикордонною службою забезпечити надійне прикриття державного кордону", - наголосив він.

Також Путін доручив ФСБ і Росгвардії забезпечувати режим контртерористичної операції в Курській області та ефективно протистояти диверсійним групам ЗСУ.

"Головне зараз - розв'язання актуальних завдань, які складаються на цей час і виходячи з прогнозів розвитку ситуації", - додав Путін.

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За словами російського диктатора, "темпи наступальних операцій російських збройних сил, добровольців, ветеранів не тільки не знизилися, а навпаки, збільшилися в півтора раза".

"По всій лінії бойового зіткнення наші збройні сили просуваються вперед", - сказав Путін.

На думку очільника Кремля, українські військові нібито напали на Курську область для того, щоб спробувати зупинити наступ РФ у Донецькій області.

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Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ.

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Водночас, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

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