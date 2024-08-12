Минобороны РФ должно "выдавить противника" с территории Курской области, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин созвал совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах и поручил Минобороны РФ "выдавить противника" из Курской области.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом Путин заявил во время совещания.
"Главная задача стоит безусловно перед Министерством обороны - выдавить, выбить противника с наших территорий и вместе с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие государственной границы", - подчеркнул он.
Также Путин поручил ФСБ и Росгвардии обеспечивать режим контртеррористической операции в Курской области и эффективно противостоять диверсионным группам ВСУ.
"Главное сейчас - решение актуальных задач, которые складываются в настоящее время и исходя из прогнозов развития ситуации", - добавил Путин.
По словам российского диктатора, "темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот, увеличились в полтора раза".
"По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперед", - сказал Путин.
По мнению главы Кремля, украинские военные якобы напали на Курскую область для того, чтобы попытаться остановить наступление РФ в Донецкой области.
Что происходит в Курской области
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.
Тем временем, глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".
Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".
Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.
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це інформація з місць?
Йшов другий рік єсєсвео
Чи може нарешті згадаєш за суверенну та незалежну державу Україна, за її недоторкані кордони, за Будапештський меморандум, у якому очолюваний тобою @уйлостан гарантував недоторканість кордонів України та її захист від зовнішніх загроз?!
піздець, курській області.
зараз, або туди кинуть все, що залишилось, або кацапські генерали, якось придушать плєшивую моль!
- Укажите границы РОссийской федерации
Гугл отвечает:
- Уточните - на какую дату!
друґі в світі обісранці...
А Пх.йлу пофіг на той Курськ. Відійб'ють - влаштують свято і їх х.йцесяйний знову буде в ажурі.
Видавити коричневу пасту!
29.03.2022 - Обновление : 29.03.2022
На селекторном совещании во вторник Шойгу сказал, что ВС Украины нанесен существенный урон. «Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны», - отметил министр.
Шойгу сообщил, что из 152 самолетов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов - 77, из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности - 152.
«Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск.
Мої англомовні друзі у таких випадках кажуть: "Bred seew kable!"
"Хітрий Дмітрій, - насрал в штани, а говоріт "ржавчіна". )))
тому що, якщо домовляьтись враховуючи "текущие реальности на земле" - прийдеться віддавати https://youtu.be/a50qT9bW2Qo?t=3735 курську волость
Кадиркі канирактников, контрактнікі кізякоа, кізякі срочніков, срочнікі пєнсіонєров.