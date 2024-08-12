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Новости Война
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Минобороны РФ должно "выдавить противника" с территории Курской области, - Путин

Путін прокоментував бойові дії у Курській області

Российский диктатор Владимир Путин созвал совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах и поручил Минобороны РФ "выдавить противника" из Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом Путин заявил во время совещания.

"Главная задача стоит безусловно перед Министерством обороны - выдавить, выбить противника с наших территорий и вместе с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие государственной границы", - подчеркнул он.

Также Путин поручил ФСБ и Росгвардии обеспечивать режим контртеррористической операции в Курской области и эффективно противостоять диверсионным группам ВСУ.

"Главное сейчас - решение актуальных задач, которые складываются в настоящее время и исходя из прогнозов развития ситуации", - добавил Путин.

Также смотрите: РФ потеряла контроль над 28 населенными пунктами Курской области, - губернатор. ВИДЕО

По словам российского диктатора, "темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот, увеличились в полтора раза".

"По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперед", - сказал Путин.

По мнению главы Кремля, украинские военные якобы напали на Курскую область для того, чтобы попытаться остановить наступление РФ в Донецкой области.

Также смотрите: Бойцы 225-го ОШБ зачистили село Дарьино на Курщине и сняли флаг РФ с админздания. ВИДЕО

Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем, глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Также читайте: ВСУ и войска РФ окапываются в Курской области, рассчитывая на позиционную войну вдоль нынешней линии фронта, - Forbes

Автор: 

армия РФ (19087) путин владимир (31217) Курск (1082)


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Топ комментарии
+28
Фсе,вова.Поздно пить боржоми.А ведь мы еще не начинали.
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12.08.2024 16:05
+21
Тоді "видавити противника" означає "зробити у валізку"?
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12.08.2024 16:27
+18
Будете видавлювати їжака голою дупітою.
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12.08.2024 16:05
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Фсе,вова.Поздно пить боржоми.А ведь мы еще не начинали.
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12.08.2024 16:05 Ответить
>> А ведь мы еще не начинали.

це інформація з місць?
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12.08.2024 16:07 Ответить
Це згадав пуйлову приказку
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12.08.2024 16:12 Ответить
тепер ***** треба нагадати іншу цікаву фразу: "нравіцца-нє нравіцца! тєрпі мая красавіца!"
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12.08.2024 16:16 Ответить
у рабсії нєт граніц (с) путлєр
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12.08.2024 16:24 Ответить
Тоді "видавити противника" означає "зробити у валізку"?
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12.08.2024 16:27 Ответить
у хла запор...
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12.08.2024 18:18 Ответить
І не буде! (с) ЗСУ
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12.08.2024 20:04 Ответить
Будете видавлювати їжака голою дупітою.
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12.08.2024 16:05 Ответить
Їбанько
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12.08.2024 16:06 Ответить
З села
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12.08.2024 16:15 Ответить
З села Їбаньки.
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12.08.2024 16:19 Ответить
А про межі його кордону зазначити "забув"...
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12.08.2024 16:06 Ответить
"У России нет границ!" - хай хто-небудь нагадає йому його ж слова!
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12.08.2024 16:28 Ответить
Для чого? - наші вже там призвичаюються - таи населення ше украінську не забуло
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12.08.2024 16:06 Ответить
у них мо занимается выдавливанием? как то глупо звучит даже
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12.08.2024 16:08 Ответить
прищів на дупі хла..
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12.08.2024 16:26 Ответить
видавити, по ху#ловські значить завалити кацапським м'ясом при штурмах.
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12.08.2024 23:26 Ответить
Так их там НЕТ . По Путивизору уже сообщают что всех "выбили " !
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12.08.2024 16:09 Ответить
Сильно не дави, бо валізка репне.
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12.08.2024 16:09 Ответить
гі**вно в валізі хла ще переллється через червону лінію..
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12.08.2024 16:28 Ответить
дед таблетки перепутал... это где-же русня идет победным маршем??
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12.08.2024 16:11 Ответить
Міноборони РФ має "видавити противника" з території Курської області, - Путін

Йшов другий рік єсєсвео
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12.08.2024 16:12 Ответить
третій
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12.08.2024 16:14 Ответить
ти ба, рассєя пригадує про наявність кордонів тільки коли їй з ноги заїзжають в тупу свинячу мордяку!
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12.08.2024 16:13 Ответить
@уйло! А сьогодні на неформальному засіданні Радбезу ООН ти про шо задвигатимеш?!
Чи може нарешті згадаєш за суверенну та незалежну державу Україна, за її недоторкані кордони, за Будапештський меморандум, у якому очолюваний тобою @уйлостан гарантував недоторканість кордонів України та її захист від зовнішніх загроз?!
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12.08.2024 16:13 Ответить
всьо!
піздець, курській області.
зараз, або туди кинуть все, що залишилось, або кацапські генерали, якось придушать плєшивую моль!
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12.08.2024 16:16 Ответить
.сібірскіє дівізії...с ППШ і строковиками
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12.08.2024 16:21 Ответить
У білих дублянках!
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12.08.2024 16:42 Ответить
Тебе б вдавили і всім би відразу стало легше.
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12.08.2024 16:16 Ответить
Россиянин направляет запрос в Гугл (пока не отключили):
- Укажите границы РОссийской федерации
Гугл отвечает:
- Уточните - на какую дату!
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12.08.2024 16:32 Ответить
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12.08.2024 16:35 Ответить
Это скорее чат GPT так спросит )
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12.08.2024 16:37 Ответить
***** само сказало що "кордони расії ніде не закінчуються", а тепер щось скиглить
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12.08.2024 16:41 Ответить
Точно. "Досіть скіґліті", як казав Ніколас Азіров свого часу. 😂
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12.08.2024 16:59 Ответить
В них кордони закінчуються там, де вони починають отримувати 3,14зди. Зараз кордон змістився в сторону курської волості... Далі буде. Можливо залишиться одне московське князівство і далі все почнеться спочатку.
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12.08.2024 17:29 Ответить
От ламанша за недельку до выбить укров с села большие быки курск.области....величие
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12.08.2024 16:20 Ответить
ви прищя видавити не можете, не то шо ЗСУ!
друґі в світі обісранці...
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12.08.2024 16:22 Ответить
Є відчуття, що це спланована акція, адже як це могли допустить такі славні хлопці як д'Єрмак і Татіров? Аджі міністра яєць відпустили без карно. Не радійте зарано, з цими агентами орди до перемоги не дійти.
А Пх.йлу пофіг на той Курськ. Відійб'ють - влаштують свято і їх х.йцесяйний знову буде в ажурі.
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12.08.2024 16:25 Ответить
Росгвардия? Росгвардия это тупо менты что никак не приспособлены к военным операциям. Их уровень ******* бабулей и студентов на митингах. Ну и получать ранения от пластиковых станчиков.
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12.08.2024 16:26 Ответить
Після знайомства з бабоюЯгою чи касетними хаймарсами будуть бігти далі ніж кахмат
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12.08.2024 18:04 Ответить
Нагадало - "Повєлєваю прогнать кримского хана с Ізюмского шляха!"
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12.08.2024 16:28 Ответить
"видавити противника"

Видавити коричневу пасту!
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12.08.2024 16:28 Ответить
Як можна ваичавити те, що ви майже знищили ще у 2022???

29.03.2022 - Обновление : 29.03.2022

На селекторном совещании во вторник Шойгу сказал, что ВС Украины нанесен существенный урон. «Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны», - отметил министр.

Шойгу сообщил, что из 152 самолетов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов - 77, из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности - 152.

«Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск.
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12.08.2024 16:29 Ответить
Аха!
Мої англомовні друзі у таких випадках кажуть: "Bred seew kable!"
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12.08.2024 20:08 Ответить
Какой границы? Ты же говорило что у рашки нету границ
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12.08.2024 16:30 Ответить
А в дійсності ***** видавить чергову копію самого себе у валізку.
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12.08.2024 16:30 Ответить
Неслабо так задачи СВО за два с половиной года поменялись от "денацификации" и "демилитаризации" до "відавить со своих территорий". У плешивого чмо все идет по плану.
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12.08.2024 16:33 Ответить
Минобороны РФ должно "выдавить противника" с территории Курской области ближе к Москве
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12.08.2024 16:34 Ответить
Ху#ло, а ну-ка уточни, чем для тебя, 3,14дора гнойного, за#роченная курская область отличается от частично или полностью оккупированных парашей и записанных в её сраную проституцию 4-х областей Украины с Крымом впридачу? Отчего ты, Ху#ло вонючее, в этот раз так возбудилось непадецки?
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12.08.2024 16:36 Ответить
А не пора ли нам вписать Курскую область в Конституцию Украины как часть территории Украины?
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12.08.2024 16:38 Ответить
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12.08.2024 20:30 Ответить
наши уже открестились. А зря.
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13.08.2024 02:45 Ответить
Видавлювати пуйло буде гімно в туалеті )
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12.08.2024 16:41 Ответить
***, гімно з себе вже без слабітєльного не видавиш. Видавліватєль ****.
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12.08.2024 16:53 Ответить
Нехай ***** краще в чумадан видавлює. Чи воно в нього само в жидком відє виходить?
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12.08.2024 17:03 Ответить
Дід здурів)знову хтось винний і буде видавлювати,в даному випадку мо)та всі знають,що ти *****,воюєш в ручному режимі)всі ці мо,хєнєрали лиш пішаки на твоєму полі іграшкових содатиків, котрі не мають ні слова,ні ідеї,ні мінімального простору ініціативи)Начитався брехливих книжок про палкаводцев,і сам надумав стати хєнієм)Ну,видавлюй,лиш підгузника одягни)
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12.08.2024 17:07 Ответить
***** позорне обісралося, а тепер намагається "умняка замакаріть".

"Хітрий Дмітрій, - насрал в штани, а говоріт "ржавчіна". )))
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12.08.2024 17:08 Ответить
Тепер план Китаю, та росії не працює

тому що, якщо домовляьтись враховуючи "текущие реальности на земле" - прийдеться віддавати https://youtu.be/a50qT9bW2Qo?t=3735 курську волость
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12.08.2024 17:10 Ответить
Бо-о-оже, яке кончене..
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12.08.2024 17:12 Ответить
Сам напевно вже чемодана три "навидавлював"...
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12.08.2024 17:16 Ответить
Це означає, що каби 1500 по позиціях ЗСУ кілька днів застосовуватися не будуть? Буде "видавлівать" голим м'ясом?
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12.08.2024 17:27 Ответить
Те що х* йло пургу несе ,з ним все ясно ...подивимося що будуть казати у світи ...коли вони його, всесвітьньо за посиланням , нах ...висловлять !
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12.08.2024 17:34 Ответить
Хана населеним пунктам..орки зарівняють кабами....на Воронеж треба йти...тоді і його зрівняють
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12.08.2024 17:47 Ответить
Zдохни *****!
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12.08.2024 17:54 Ответить
Давітє поточєрєді!!
Кадиркі канирактников, контрактнікі кізякоа, кізякі срочніков, срочнікі пєнсіонєров.
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12.08.2024 18:00 Ответить
видави собі дрища на дупі довбень
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12.08.2024 19:11 Ответить
***** подгорает . Не слушайте *****, это опущенное чмо
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12.08.2024 20:00 Ответить
 
 