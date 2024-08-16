Наступление ВСУ вышло за пределы Курской области, боевые действия распространились на территорию Белгородской, - Washington Post

На территории Белгородской области РФ продолжаются ожесточенные бои.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Washington Post.

В четверг, 15 августа Украина назначила военного командира для управления подконтрольными частями Курской области. Сразу после этого появились новые подробности о боях в Белгороде, описанные украинскими солдатами, ранеными там и эвакуированными через границу в Сумскую область.

Украинская разведка также объявила о задержании более 100 российских военных, что, по ее словам, является "крупнейшим массовым захватом" вражеских солдат за один раз.

В отличие от радости некоторых военных из-за событий в Курской области, несколько солдат рассказали, что бои в Белгороде были ожесточенными.

Трое раненых украинских военных, в том числе один командир, рассказали, как после месяцев дислокации вдоль границы их четыре дня назад отправили в Россию. Они пересекли границу на бронетехнике средь бела дня, сказал 24-летний "Хакер".

Когда они готовились пересечь границу в Колотиловке, в том самом месте, где ранее происходил обмен военнопленными, солдат вспомнил, что подумал, что это действительно "сумасшедший" шаг.

В отличие от быстрого наступления на Курск, российские войска в Белгороде выглядели готовыми к их прибытию. Территория была укреплена противотанковыми препятствиями "Зубы дракона" и сильно заминирована. Украинцы почти сразу попали под интенсивный обстрел артиллерии, беспилотников и авиационных бомб.

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По словам солдат, украинцы продвинулись примерно на десять километров, захватив покинутые позиции российских войск. Но бои оставались напряженными.

"Вся наша группа была ранена в день нашего прибытия. Многие украинские военнослужащие получили контузии или тяжелые ранения, а другие были убиты и вынуждены были остаться", - рассказал Хакер.

Обстрел был настолько интенсивным, что уцелевшим пришлось несколько дней прятаться в российских окопах, пока утром в четверг, 15 августа, не прибыла бронированная машина, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи. Некоторые неоднократно получали ранения, ожидая помощи.

Хакер сказал, что боялся, что его могут убить в России, "потому что мы не знали их территории".

"Мы работали вслепую", - добавил он.

Среди шести эвакуированных был командир "Хакера" 48-летний Сергей, правая нога которого была тяжело ранена во время атаки беспилотника днем ранее. Его прооперировали сразу по прибытии в Украину в четверг, 15 августа.

"Нас обстреливали из всего", - сказал солдат.

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Российские силы в Белгороде, возможно, были приведены в состояние повышенной готовности после операции в соседнем Курске, и это могло способствовать усилению сопротивления, сказал Брейди Африк, аналитик открытых источников и старший медиаконсультант American Enterprise Institute.

По словам Африка, эта позиция, вероятно, была подкреплена строительством оборонительной линии с прошлого лета.

"Существует модель нападения на Россию, которой они не ожидали, теряя территорию либо временно, либо навсегда, и в ответ резко увеличивая строительство обороны", - сказал Африк.