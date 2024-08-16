РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4144 посетителя онлайн
Новости
34 767 25

Наступление ВСУ вышло за пределы Курской области, боевые действия распространились на территорию Белгородской, - Washington Post

Операція у Курській області

На территории Белгородской области РФ продолжаются ожесточенные бои.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Washington Post.

В четверг, 15 августа Украина назначила военного командира для управления подконтрольными частями Курской области. Сразу после этого появились новые подробности о боях в Белгороде, описанные украинскими солдатами, ранеными там и эвакуированными через границу в Сумскую область.

Украинская разведка также объявила о задержании более 100 российских военных, что, по ее словам, является "крупнейшим массовым захватом" вражеских солдат за один раз.

В отличие от радости некоторых военных из-за событий в Курской области, несколько солдат рассказали, что бои в Белгороде были ожесточенными.

Трое раненых украинских военных, в том числе один командир, рассказали, как после месяцев дислокации вдоль границы их четыре дня назад отправили в Россию. Они пересекли границу на бронетехнике средь бела дня, сказал 24-летний "Хакер".

Когда они готовились пересечь границу в Колотиловке, в том самом месте, где ранее происходил обмен военнопленными, солдат вспомнил, что подумал, что это действительно "сумасшедший" шаг.

В отличие от быстрого наступления на Курск, российские войска в Белгороде выглядели готовыми к их прибытию. Территория была укреплена противотанковыми препятствиями "Зубы дракона" и сильно заминирована. Украинцы почти сразу попали под интенсивный обстрел артиллерии, беспилотников и авиационных бомб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Немецкий генерал Фройдинг о наступлении в Курской области: Украина знает, что делает

По словам солдат, украинцы продвинулись примерно на десять километров, захватив покинутые позиции российских войск. Но бои оставались напряженными.

"Вся наша группа была ранена в день нашего прибытия. Многие украинские военнослужащие получили контузии или тяжелые ранения, а другие были убиты и вынуждены были остаться", - рассказал Хакер.

Обстрел был настолько интенсивным, что уцелевшим пришлось несколько дней прятаться в российских окопах, пока утром в четверг, 15 августа, не прибыла бронированная машина, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи. Некоторые неоднократно получали ранения, ожидая помощи.

Хакер сказал, что боялся, что его могут убить в России, "потому что мы не знали их территории".

"Мы работали вслепую", - добавил он.

Среди шести эвакуированных был командир "Хакера" 48-летний Сергей, правая нога которого была тяжело ранена во время атаки беспилотника днем ранее. Его прооперировали сразу по прибытии в Украину в четверг, 15 августа.

"Нас обстреливали из всего", - сказал солдат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реакция РФ на прорыв ВСУ в Курской области медленная и рассеянная, - Каволи

Российские силы в Белгороде, возможно, были приведены в состояние повышенной готовности после операции в соседнем Курске, и это могло способствовать усилению сопротивления, сказал Брейди Африк, аналитик открытых источников и старший медиаконсультант American Enterprise Institute.

По словам Африка, эта позиция, вероятно, была подкреплена строительством оборонительной линии с прошлого лета.

"Существует модель нападения на Россию, которой они не ожидали, теряя территорию либо временно, либо навсегда, и в ответ резко увеличивая строительство обороны", - сказал Африк.

Автор: 

россия (95402) ВСУ (6553) Курск (1083)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+35
Это не наступление, а освобождение украинских земель от свинособачьей оккупации.
показать весь комментарий
16.08.2024 07:48
+20
показать весь комментарий
16.08.2024 08:21
+19
Ну,раз лінію суровікіна важко пройти ,то її можна обійти,і зайти в тил)
показать весь комментарий
16.08.2024 07:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это не наступление, а освобождение украинских земель от свинособачьей оккупации.
показать весь комментарий
16.08.2024 07:48 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2024 07:48 Ответить
мда ...
совковий маразм і дибілізм у ЗСУ нажаль зашколює ...
показать весь комментарий
16.08.2024 08:27 Ответить
Ну,раз лінію суровікіна важко пройти ,то її можна обійти,і зайти в тил)
показать весь комментарий
16.08.2024 07:54 Ответить
Шо свого часу і зробив Вермахт не штурмуючи Лінію Мажино.
показать весь комментарий
16.08.2024 09:03 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2024 08:21 Ответить
у Захарової на фото типова кацапська пика хоча вона єврейка
показать весь комментарий
16.08.2024 08:47 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2024 08:55 Ответить
добре шо зара ранок а не вечір, я б не заснув
показать весь комментарий
16.08.2024 08:58 Ответить
"Після місяців дислокації на кордоні" - "ми не знали їхньої території", в епоху гугл-карт, навігаторів та розвідувальних дронів
показать весь комментарий
16.08.2024 08:21 Ответить
Підготовка нижче плінтуса - знову на "авось" проканає
показать весь комментарий
16.08.2024 10:09 Ответить
Землі України повинні бути у складі України! Повертаємо своє!!
показать весь комментарий
16.08.2024 08:43 Ответить
На тому що маєм, не можемо навести порядок і обрати компетентну і фахову владу, корупція і беззаконня зашкалює!
показать весь комментарий
17.08.2024 05:42 Ответить
так а карты для чего ?
показать весь комментарий
16.08.2024 08:53 Ответить
Щось жовте і смердюче...мабуть послід лівих толерастів
показать весь комментарий
16.08.2024 09:07 Ответить
Значить таки роблять буферну впродовж кордону. Хакер є такий,але трохи не так говорив. Як завжди писаки перебрали лірики
показать весь комментарий
16.08.2024 09:10 Ответить
Або переклад такий , або стаття тільки для того , щоб у колонці газети - "була стаття про війну" ...
показать весь комментарий
16.08.2024 09:38 Ответить
Укреп після РДК, треба через глибокий тил. Котел з виходом на нашу територію
показать весь комментарий
16.08.2024 09:17 Ответить
Ух, який видатний ти стратег, Артем. Заздрю твоєму аналітичному розуму та стратегічному розумінню. В ГШ ЗСУ не пробував звернутись? Через ТЦК, звісно. Там тебе давно, думаю, чекають. Як завжди - двоє з ношами і один з лопатою...
показать весь комментарий
16.08.2024 12:27 Ответить
Ви запізнились, у мене така ідея, ще рік тому була.
показать весь комментарий
17.08.2024 00:28 Ответить
"Вся наша група була поранена в день нашого прибуття. Багато українських військовослужбовців отримали контузії або важкі поранення, а інші були вбиті і змушені були залишитися", - розповів Хакер.
"Ми працювали наосліп", - додав він
показать весь комментарий
16.08.2024 10:47 Ответить
Навіть не буду читати цю лівацьку срань, написану сцикливими імпотентами для споживання такого ж деградованого західного лайна!
Це страшна війна на винищення!
Кров, м'ясо, сльози, горе!

Але якщо ми будемо прислухатися до таких дегенеративних волань --- Україна програє!
І буде зачищена під корінь.
Мільйони і мільйони українців кацапи планують знищити тільки через те, що ми українці!

Тому, поки західна слизота стікає страхом і гівном --- ЗСУ наступають!
Нищать скажених кацапів!
І здобувають Перемогу!

Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
Смерть руzкім nigapaм!
показать весь комментарий
16.08.2024 12:39 Ответить
Срочники такі: "Пішитє, мама, сразу в плєн"
показать весь комментарий
16.08.2024 14:10 Ответить
Повертати своє таки потрібно, яке було неправомірно відібране в України цапами 100р. тому. Однак напад на курську область організований земразотою на замовлення прутіна, якому критично не вистачає м'яса для війни, щоб оголосити мобілізацію через напад України на підорашію, інакше добровільно болотяні воювати не хочуть.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:32 Ответить
 
 