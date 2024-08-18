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Украина пытается найти баланс между захватом территории в Курской области и потерей собственной на Донетчине, - The Guardian

курськ

Украина "изо всех сил" пытается найти баланс между захватом территории в Курской области и ее потерей на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета The Guardian.

В пятницу главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ продвигаются под Курском "до двух миль в день" (3,21 км), тогда как россияне продвигаются на три мили (4,8 км) под Покровском, отмечает издание.

Ожидалось, что Россия перебросит значительные силы с востока для защиты Курска. Однако Ханна Шелест, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, сообщила, что хотя дерзкая украинская атака "прошла лучше, чем ожидалось", реальность такова, что "Россия, вероятно, не переместила достаточно сил с восточного фланга, как надеялись".

Только "отдельные элементы российских нерегулярных подразделений" были перераспределены под Курск, сообщает Институт изучения войны.

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Некоторые украинские военные критикуют наступление на Курскую область на фоне сложной ситуации на Донбассе.

"Мы должны защищать то, что у нас есть. Нападение на Курск отвлекает хороших солдат из Покровска - и если это действительно отвлекает некоторые российские войска, то это лишь переносит проблему их численности из одного места в другое", - сказал украинский пехотинец Алексей.

Автор: 

Донецкая область (9557) боевые действия (3967) The Guardian (29) Курск (1085)


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Топ комментарии
+8
Україна вижити намагається..всіма доступними способами.
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18.08.2024 13:48
+6
Поки 🤡 зеленський та його зелене шобло при владі , балансу не буде ...тільки втрати ...тому воно падло і сидить в кріслі президента ...бо пообіцяв здати українські землі, не тількі по оманському, а і по стамбульському договорняку ...
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18.08.2024 14:15
+3
Это совсем не так. Цели Курской операции известны только очень узкому кругу лиц. И ни одна из них даже предварительно\предположительно не прозвучала.
В качестве одного примера: "хйло прекрасно понял, что именно ему сказали, взяв под контроль Суджанскую газо-измерительную станцию".
4th
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18.08.2024 13:57
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Україна вижити намагається..всіма доступними способами.
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18.08.2024 13:48 Ответить
Это совсем не так. Цели Курской операции известны только очень узкому кругу лиц. И ни одна из них даже предварительно\предположительно не прозвучала.
В качестве одного примера: "хйло прекрасно понял, что именно ему сказали, взяв под контроль Суджанскую газо-измерительную станцию".
4th
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18.08.2024 13:57 Ответить
Ага, і одразу ж сказали, що без питань будемо продовжувати її роботу. Бо бачте з однієї сторони *****, а з іншої - поважні люди на заході, у яких ми на такому підсосі, що самовільно нічого з тією станцією не зробимо, та ще й перед зимою
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18.08.2024 16:02 Ответить
Если не знаете, не комментируйте. Будут ли прокачивать газ или нет - неважно. Она выполняла с газом совсем другую функцию. И вот эту самую функцию она выполнять уже не будет. Другое дело, что эта самая функция напрямую связана с кремлевским вовочкой.
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18.08.2024 17:15 Ответить
Ну от хто сказав "уже не будет"? Ну хто? Сирський? Гавнокомандуючий? Ще раз повільно - вони нічого не вирішують. Дядьки в Брюселі скажуть не трогати - трогати не будуть, навіть щей ремонтувати будуть. Тому що Європа залежить від газу, а ми від Європи. У вас "ура"-патріотичний настрій затмарює простий причнно-наслідковий зв'язок
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18.08.2024 22:12 Ответить
Повторюся ще раз - не знаете, не коментуйте. Європа від газу рф вже не залежить. Зовсім. Медійні дядьки в Брюсселі теж багато що не вирішують.
А щодо "причнно-наслідковий зв'язок" - то просте питання. Відбити Суджу військ багато не треба, то чому ж хйло цього не робить, а штурмує ще один сарай на Донбасі? Відповідь проста, коли ти володієш інформацією, штурмувати Суджу - це матиме дуже неприємні наслідки, включно і особисто для хйла.
На цьому особисто я завершив діскусію.
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18.08.2024 22:25 Ответить
А пробували жити не у світі фантазій? У Європі Угорщина і Сербія все так само залежать від газу і мають вплив на рішення Євросоюзу. Якщо у вас рожеві окуляри і інформацію ви берете з шмарофону, то ваші проблеми. Але реальність трохи інша...
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18.08.2024 22:40 Ответить
Поки 🤡 зеленський та його зелене шобло при владі , балансу не буде ...тільки втрати ...тому воно падло і сидить в кріслі президента ...бо пообіцяв здати українські землі, не тількі по оманському, а і по стамбульському договорняку ...
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18.08.2024 14:15 Ответить
Ти не в тих коментах сіранув. Будь уважніше, тут зради немає)
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18.08.2024 16:05 Ответить
Починаючи з Чонгару зради для закоханних % у 🤡 не було ...була здача теріторії України !!! Так і тихим сапом здає все шо гарантував по договорняку ...мінімум до Дніпра ... і ще ...не лякай мене ,я тьотя не лячна ...
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18.08.2024 16:35 Ответить
Тебе точно не Мар'яна звуть?
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18.08.2024 16:41 Ответить
...
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18.08.2024 16:50 Ответить
Блін, ну звідки ота срана "гардіан" знає, що шукає Україна?
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18.08.2024 14:27 Ответить
Нагадує шпагат..., і взагалі які цілі, ті хто в цьому шапіто приймають участь самі знають яка ціль...?
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18.08.2024 14:30 Ответить
В цьому, як ти сказав "шапіто", приймають безпосередню участь українськи солдати.
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18.08.2024 16:08 Ответить
Скоро ви ,,guardian" хрінова будете свій ,, баланс" шукати, а краще- п'ятий кут!
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18.08.2024 14:39 Ответить
Я не знаю наскільки є піхотинець Олексій, але Олещук вірно сьогодні написав,що логістику ворога потрібно знищувати і це робить ЗСУ. Баланс в цьому, а не в різноманітних статтях від усіх кому не ліньки
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18.08.2024 15:11 Ответить
Тобто територія Півдня вже не враховується?! На непотрібі бамбасі важкі бої, а москалі спокійно обживають Південь! Як це розуміти? Моя стратегія це тактика(С)?
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18.08.2024 15:27 Ответить
Тебе про ето друзья-кацапи напели?
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18.08.2024 16:09 Ответить
 
 