Украина пытается найти баланс между захватом территории в Курской области и потерей собственной на Донетчине, - The Guardian

Украина "изо всех сил" пытается найти баланс между захватом территории в Курской области и ее потерей на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета The Guardian.

В пятницу главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ продвигаются под Курском "до двух миль в день" (3,21 км), тогда как россияне продвигаются на три мили (4,8 км) под Покровском, отмечает издание.

Ожидалось, что Россия перебросит значительные силы с востока для защиты Курска. Однако Ханна Шелест, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, сообщила, что хотя дерзкая украинская атака "прошла лучше, чем ожидалось", реальность такова, что "Россия, вероятно, не переместила достаточно сил с восточного фланга, как надеялись".

Только "отдельные элементы российских нерегулярных подразделений" были перераспределены под Курск, сообщает Институт изучения войны.

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Некоторые украинские военные критикуют наступление на Курскую область на фоне сложной ситуации на Донбассе.

"Мы должны защищать то, что у нас есть. Нападение на Курск отвлекает хороших солдат из Покровска - и если это действительно отвлекает некоторые российские войска, то это лишь переносит проблему их численности из одного места в другое", - сказал украинский пехотинец Алексей.