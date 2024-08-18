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Україна намагається знайти баланс між захопленням території у Курській області та втратою власної на Донеччині, - The Guardian

курськ

Україна "щосили" намагається знайти баланс між захопленням території в Курській області та її втратою на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета The Guardian.

У п’ятницю головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ просуваються під Курськом "до двох миль на день" (3,21 км), тоді як росіяни просуваються на три милі (4,8 км) під Покровськом, зазначає видання.

Очікувалося, що Росія перекине значні сили зі сходу для захисту Курська. Проте Ханна Шелест, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, повідомила, що хоча зухвала українська атака "пройшла краще, ніж очікувалося", реальність така, що "Росія, ймовірно, не перемістила достатньо сил зі східного флангу, як сподівалися".

Тільки "окремі елементи російських нерегулярних підрозділів" були перерозподілені під Курськ, повідомляє Інститут вивчення війни.

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Деякі українські військові критикують наступ на Курську область на тлі складної ситуації на Донбасі.

"Ми повинні захищати те, що у нас є. Напад на Курськ відволікає гарних солдатів з Покровська — і якщо це справді відволікає деякі російські війська, то це лише переносить проблему їхньої чисельності з одного місця в інше", – сказав український піхотинець Олексій.

Автор: 

Донецька область (8368) бойові дії (3722) The Guardian (33) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+8
Україна вижити намагається..всіма доступними способами.
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18.08.2024 13:48
+6
Поки 🤡 зеленський та його зелене шобло при владі , балансу не буде ...тільки втрати ...тому воно падло і сидить в кріслі президента ...бо пообіцяв здати українські землі, не тількі по оманському, а і по стамбульському договорняку ...
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18.08.2024 14:15
+3
Это совсем не так. Цели Курской операции известны только очень узкому кругу лиц. И ни одна из них даже предварительно\предположительно не прозвучала.
В качестве одного примера: "хйло прекрасно понял, что именно ему сказали, взяв под контроль Суджанскую газо-измерительную станцию".
4th
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18.08.2024 13:57
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Україна вижити намагається..всіма доступними способами.
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18.08.2024 13:48 Відповісти
Это совсем не так. Цели Курской операции известны только очень узкому кругу лиц. И ни одна из них даже предварительно\предположительно не прозвучала.
В качестве одного примера: "хйло прекрасно понял, что именно ему сказали, взяв под контроль Суджанскую газо-измерительную станцию".
4th
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18.08.2024 13:57 Відповісти
Ага, і одразу ж сказали, що без питань будемо продовжувати її роботу. Бо бачте з однієї сторони *****, а з іншої - поважні люди на заході, у яких ми на такому підсосі, що самовільно нічого з тією станцією не зробимо, та ще й перед зимою
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18.08.2024 16:02 Відповісти
Если не знаете, не комментируйте. Будут ли прокачивать газ или нет - неважно. Она выполняла с газом совсем другую функцию. И вот эту самую функцию она выполнять уже не будет. Другое дело, что эта самая функция напрямую связана с кремлевским вовочкой.
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18.08.2024 17:15 Відповісти
Ну от хто сказав "уже не будет"? Ну хто? Сирський? Гавнокомандуючий? Ще раз повільно - вони нічого не вирішують. Дядьки в Брюселі скажуть не трогати - трогати не будуть, навіть щей ремонтувати будуть. Тому що Європа залежить від газу, а ми від Європи. У вас "ура"-патріотичний настрій затмарює простий причнно-наслідковий зв'язок
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18.08.2024 22:12 Відповісти
Повторюся ще раз - не знаете, не коментуйте. Європа від газу рф вже не залежить. Зовсім. Медійні дядьки в Брюсселі теж багато що не вирішують.
А щодо "причнно-наслідковий зв'язок" - то просте питання. Відбити Суджу військ багато не треба, то чому ж хйло цього не робить, а штурмує ще один сарай на Донбасі? Відповідь проста, коли ти володієш інформацією, штурмувати Суджу - це матиме дуже неприємні наслідки, включно і особисто для хйла.
На цьому особисто я завершив діскусію.
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18.08.2024 22:25 Відповісти
А пробували жити не у світі фантазій? У Європі Угорщина і Сербія все так само залежать від газу і мають вплив на рішення Євросоюзу. Якщо у вас рожеві окуляри і інформацію ви берете з шмарофону, то ваші проблеми. Але реальність трохи інша...
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18.08.2024 22:40 Відповісти
Поки 🤡 зеленський та його зелене шобло при владі , балансу не буде ...тільки втрати ...тому воно падло і сидить в кріслі президента ...бо пообіцяв здати українські землі, не тількі по оманському, а і по стамбульському договорняку ...
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18.08.2024 14:15 Відповісти
Ти не в тих коментах сіранув. Будь уважніше, тут зради немає)
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18.08.2024 16:05 Відповісти
Починаючи з Чонгару зради для закоханних % у 🤡 не було ...була здача теріторії України !!! Так і тихим сапом здає все шо гарантував по договорняку ...мінімум до Дніпра ... і ще ...не лякай мене ,я тьотя не лячна ...
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18.08.2024 16:35 Відповісти
Тебе точно не Мар'яна звуть?
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18.08.2024 16:41 Відповісти
...
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18.08.2024 16:50 Відповісти
Блін, ну звідки ота срана "гардіан" знає, що шукає Україна?
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18.08.2024 14:27 Відповісти
Нагадує шпагат..., і взагалі які цілі, ті хто в цьому шапіто приймають участь самі знають яка ціль...?
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18.08.2024 14:30 Відповісти
В цьому, як ти сказав "шапіто", приймають безпосередню участь українськи солдати.
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18.08.2024 16:08 Відповісти
Скоро ви ,,guardian" хрінова будете свій ,, баланс" шукати, а краще- п'ятий кут!
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18.08.2024 14:39 Відповісти
Я не знаю наскільки є піхотинець Олексій, але Олещук вірно сьогодні написав,що логістику ворога потрібно знищувати і це робить ЗСУ. Баланс в цьому, а не в різноманітних статтях від усіх кому не ліньки
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18.08.2024 15:11 Відповісти
Тобто територія Півдня вже не враховується?! На непотрібі бамбасі важкі бої, а москалі спокійно обживають Південь! Як це розуміти? Моя стратегія це тактика(С)?
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18.08.2024 15:27 Відповісти
Тебе про ето друзья-кацапи напели?
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18.08.2024 16:09 Відповісти
 
 