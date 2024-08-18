Україна намагається знайти баланс між захопленням території у Курській області та втратою власної на Донеччині, - The Guardian

Україна "щосили" намагається знайти баланс між захопленням території в Курській області та її втратою на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета The Guardian.

У п’ятницю головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ просуваються під Курськом "до двох миль на день" (3,21 км), тоді як росіяни просуваються на три милі (4,8 км) під Покровськом, зазначає видання.

Очікувалося, що Росія перекине значні сили зі сходу для захисту Курська. Проте Ханна Шелест, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, повідомила, що хоча зухвала українська атака "пройшла краще, ніж очікувалося", реальність така, що "Росія, ймовірно, не перемістила достатньо сил зі східного флангу, як сподівалися".

Тільки "окремі елементи російських нерегулярних підрозділів" були перерозподілені під Курськ, повідомляє Інститут вивчення війни.

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Деякі українські військові критикують наступ на Курську область на тлі складної ситуації на Донбасі.

"Ми повинні захищати те, що у нас є. Напад на Курськ відволікає гарних солдатів з Покровська — і якщо це справді відволікає деякі російські війська, то це лише переносить проблему їхньої чисельності з одного місця в інше", – сказав український піхотинець Олексій.