Операція ЗСУ в Курській області має свої "плюси" та "мінуси", - міністр оборони Естонії Певкур

У разі можливого просування армії України на Курськ можна виділити як плюси, так і мінуси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він зазначив, що у подібних операціях "багато що залежить від того, як довго ти можеш захищати свою інформацію та не передавати її".

Певкур сказав, що розуміє рішення України не повідомляти союзників про підготовку наступу у Курській області.

"Якщо Україна піде далі на Курськ, то тут дистанції будуть уже зовсім інші. І я б сказав, що це і позитивно, і негативно. Звичайно, мінус у тому, що вони не можуть використовувати це озброєння, але плюс тут у тому, що це мотивує українців робити свою зброю і свої ракети", – зазначив міністр оборони Естонії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що операція України у Курській області є частиною оборони, а також нагадав, що саме РФ розв’язала агресію.

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