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Новини
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Операція ЗСУ в Курській області має свої "плюси" та "мінуси", - міністр оборони Естонії Певкур

Певкур про операцію ЗСУ у Курській області

У разі можливого просування армії України на Курськ можна виділити як плюси, так і мінуси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він зазначив,  що у подібних операціях "багато що залежить від того, як довго ти можеш захищати свою інформацію та не передавати її".

Певкур сказав, що розуміє рішення України не повідомляти союзників про підготовку наступу у Курській області.

"Якщо Україна піде далі на Курськ, то тут дистанції будуть уже зовсім інші. І я б сказав, що це і позитивно, і негативно. Звичайно, мінус у тому, що вони не можуть використовувати це озброєння, але плюс тут у тому, що це мотивує українців робити свою зброю і свої ракети", – зазначив міністр оборони Естонії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що операція України у Курській області є частиною оборони, а також нагадав, що саме РФ розв’язала агресію.

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Автор: 

Естонія (1603) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+10
"Виробляти совою зброю"- це було при Порошенко,і виробництво знищене при Зеленському.
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18.08.2024 10:11
+5
Може він і гарний хлопець,але цей набір слів від нього-ні про що.
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18.08.2024 10:02
+5
Своя зброя - це добре, але зелені не збираються її виготовляти..нічого важчого за дрони та міни..а без власної далекобійної каців дуже не налякати. А треба, щоб їм на голови прилітало стільки, скільки їх пропагандони нам бажають. Ну і валити по власності мокшанського олігархату. Може вони моль самі придушать..
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18.08.2024 10:29
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Може він і гарний хлопець,але цей набір слів від нього-ні про що.
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18.08.2024 10:02 Відповісти
Тєорєтік блін.
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18.08.2024 10:24 Відповісти
Плюси на леопардах дають мінуси кацапам
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18.08.2024 14:09 Відповісти
Він нагадав мені Свирида Петровича Голохвастова, - "Да... Да... Но, - нєт!" (с)

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18.08.2024 10:29 Відповісти
Яка людина стае смiшною, коли на скору руку щось хоче бовкнути... Навiть безмозгла розумiе мiнуси Курська - Лiтаки, нашi кацапи почали нищити, як i хаймарси. Ракети почали знову приземлятися у одеському порту, бо вся ППО - на Курськ. Трiшкiн кафтан - дякувати пану мiнiстру, що так зневажливо не вiдгукнувся... Але ж бо дав натяк на цее, ондого...
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18.08.2024 10:38 Відповісти
Щось думаю що немає в Курську нашого ППО, в тому і великий мінус,
кожег день прилітають Каби по Сумщині, це означає що як мінімум 70км звідти орки почувають себе вільно в повітрі....

А скільки тих бомб прилітає по військових на території раші .... от великий мінус наступів без хоча б паритету в повітрі
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18.08.2024 10:47 Відповісти
А де ж вони подiлися , може на лугандонiю нацiленi, бо звiдти ж бiйцiв потроху висмикують.
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18.08.2024 10:52 Відповісти
Може ракет обмаль і тримають їх для масованого удару орків про який говорять останніми днями...
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18.08.2024 11:04 Відповісти
Ще пан мiнiстр промовчав, що отой наш курський апендиксовий п`ятачок, утюжать кацапи кабами вздовж i поперек квадратно-гнiздовим методом. Не позаздриш нашим бiйцям, адже кацапи рiвняють навiть свою землю пiд нуль. Це плюс, чи мiнус, панове?
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18.08.2024 10:49 Відповісти
Дуже толково сказав. Хто не догнав, дохтур мае стати в нагодi. Якщо не дають - сам зроблю ракети(мотивацiя) . Якщо пiду на Курськ не рейдом, витягну фронт до тисячi км. -це для нас мiнус. Що не так вам донiс пан Певкур?
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18.08.2024 10:30 Відповісти
ЗЫ... Бг-ггг... 2 Свирида (вище ) слухали пана мiнiстра... ХЕХ...
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18.08.2024 10:31 Відповісти
Великий мінус в тому, що місцеве населення, яке залишилось на Курщині, яке тепер підконтрольне Україні, треба годувати, пенсіонерам виплачувати пенсії, а це чергові наші витрати.
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18.08.2024 10:09 Відповісти
А мин не приєднували Курську Нородну Республіку до України! Це не окуповані території, а РФ. Хай харчуються з разграбованих супермаркетів, горілчаних заводів, спиртозаводів, складів! А от якщо після похмілля почнуть голодувати- то там помочь від ООН підійде!
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18.08.2024 10:38 Відповісти
"Виробляти совою зброю"- це було при Порошенко,і виробництво знищене при Зеленському.
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18.08.2024 10:11 Відповісти
Своя зброя - це добре, але зелені не збираються її виготовляти..нічого важчого за дрони та міни..а без власної далекобійної каців дуже не налякати. А треба, щоб їм на голови прилітало стільки, скільки їх пропагандони нам бажають. Ну і валити по власності мокшанського олігархату. Може вони моль самі придушать..
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18.08.2024 10:29 Відповісти
В кацапив територія 17млн.км.кв., для них втрата навіть 100тис.км.кв. це ніщо, як для України піврайона ато й менше
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18.08.2024 10:34 Відповісти
Кацапи втратили за даними Сирника -1000 кв.км ,( для порівняння - територія Києва 850 кв.км )
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18.08.2024 17:35 Відповісти
не виключено, що західні партнери вже мають претензії до "зевлади",щодо використання західної зброї."Ми Вам її надавали для захисту території України ,та українського народу"
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18.08.2024 10:42 Відповісти
Німці судячи з обмеження допомоги... в них багато вкладено грошей в рашу, перенесення війни на їх територію може руйнувати і їх інвестиції....

Також екпорт з раші через Польщу може зупинтись, якщо наприклад підуть удари по мостах на Білорусь
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18.08.2024 10:52 Відповісти
багато світових компаній заробляли в рашистів, не тільки німці , та й зараз заробляють в обхід санкцій.
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18.08.2024 10:58 Відповісти
як вона піде, якщо всі мости підриває.
Повітряні сили підтвердили знищення ще одного моста на Курщиніhttps://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zsu-suttevo-poshkodili-mist-cherez-seym-u-zvannomu-na-kurshchini-zhurnalist-tsaplienko
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18.08.2024 10:50 Відповісти
Все вони правильно роблять несподіванка завершилась, орки перекинули сили, плюс почали окопуватись, почались удари як балістикою так і авіацією по наших військових... тому наступати дальше важко буде
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18.08.2024 10:55 Відповісти
будь яка дія в цьому житті має свої плюси і мінуси і її реалізація подальша залежить від того, чого більше..
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18.08.2024 11:56 Відповісти
А этот министр когда-либо "калаш" в руках держал?
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18.08.2024 13:11 Відповісти
А МАСЛО МАСЛЕННОЕ )))
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18.08.2024 21:22 Відповісти
 
 