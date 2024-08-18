Операція ЗСУ в Курській області має свої "плюси" та "мінуси", - міністр оборони Естонії Певкур
У разі можливого просування армії України на Курськ можна виділити як плюси, так і мінуси.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
Він зазначив, що у подібних операціях "багато що залежить від того, як довго ти можеш захищати свою інформацію та не передавати її".
Певкур сказав, що розуміє рішення України не повідомляти союзників про підготовку наступу у Курській області.
"Якщо Україна піде далі на Курськ, то тут дистанції будуть уже зовсім інші. І я б сказав, що це і позитивно, і негативно. Звичайно, мінус у тому, що вони не можуть використовувати це озброєння, але плюс тут у тому, що це мотивує українців робити свою зброю і свої ракети", – зазначив міністр оборони Естонії.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що операція України у Курській області є частиною оборони, а також нагадав, що саме РФ розв’язала агресію.
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кожег день прилітають Каби по Сумщині, це означає що як мінімум 70км звідти орки почувають себе вільно в повітрі....
А скільки тих бомб прилітає по військових на території раші .... от великий мінус наступів без хоча б паритету в повітрі
Також екпорт з раші через Польщу може зупинтись, якщо наприклад підуть удари по мостах на Білорусь
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