Операция ВСУ в Курской области имеет свои "плюсы" и "минусы", - министр обороны Эстонии Певкур
В случае возможного продвижения армии Украины на Курск можно выделить как плюсы, так и минусы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Он отметил, что в подобных операциях "многое зависит от того, как долго ты можешь защищать свою информацию и не передавать ее".
Певкур сказал, что понимает решение Украины не сообщать союзникам о подготовке наступления в Курской области.
"Если Украина пойдет дальше на Курск, то здесь дистанции будут уже совсем другие. И я бы сказал, что это и положительно, и отрицательно. Конечно, минус в том, что они не могут использовать это вооружение, но плюс здесь в том, что это мотивирует украинцев делать свое оружие и свои ракеты", - отметил министр обороны Эстонии.
Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что операция Украины в Курской области является частью обороны, а также напомнил, что именно РФ развязала агрессию.
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кожег день прилітають Каби по Сумщині, це означає що як мінімум 70км звідти орки почувають себе вільно в повітрі....
А скільки тих бомб прилітає по військових на території раші .... от великий мінус наступів без хоча б паритету в повітрі
Також екпорт з раші через Польщу може зупинтись, якщо наприклад підуть удари по мостах на Білорусь
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