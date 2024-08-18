Операция ВСУ в Курской области имеет свои "плюсы" и "минусы", - министр обороны Эстонии Певкур

В случае возможного продвижения армии Украины на Курск можно выделить как плюсы, так и минусы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он отметил, что в подобных операциях "многое зависит от того, как долго ты можешь защищать свою информацию и не передавать ее".

Певкур сказал, что понимает решение Украины не сообщать союзникам о подготовке наступления в Курской области.

"Если Украина пойдет дальше на Курск, то здесь дистанции будут уже совсем другие. И я бы сказал, что это и положительно, и отрицательно. Конечно, минус в том, что они не могут использовать это вооружение, но плюс здесь в том, что это мотивирует украинцев делать свое оружие и свои ракеты", - отметил министр обороны Эстонии.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что операция Украины в Курской области является частью обороны, а также напомнил, что именно РФ развязала агрессию.

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