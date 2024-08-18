В тюрьме Сум оказались 320 российских военнопленных с Курщины, 80% из них – призывники, - NYT
Украинская тюрьма в Сумах приняла более 300 российских военнопленных из Курской области, 80 процентов из которых - призывники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times после того, как побывало в заведении.
Как отметили журналисты, после работы с пленными, россиян отправляют на запад, подальше от боевых действий.
Во время визита журналистов в пятницу, 16 августа, там находился 71 военнопленный. Пленных содержат в подвальных камерах, чтобы защитить от возможных авиаударов. У некоторых из них были осколочные или огнестрельные ранения.
Содержание пленных россиян
Заключенные рассказывали изданию, что их расположили в составе взводов, около 30 человек, в бетонных или земляных укреплениях, на расстоянии около 1,6 км друг от друга вдоль границы. Там они столкнулись с внезапным нападением и быстро прекратили бой, пишет NYT.
21-летний пленный россиянин Игорь рассказал, что украинская артиллерия усилилась за несколько дней до начала операции.
По его словам, несмотря на доклады, командиры не отреагировали. После начала атаки из его группы, в которую входили 12 человек, выжили пятеро.
Как срочники РФ сдавались в плен
Рядовой 20-летний Сергей из Татарстана рассказал, что командир его взвода увел 28 солдат со своей позиции в хаотичное отступление. Они спрятались в сельском доме, но украинские солдаты нашли их. Все сдались.
Командир взвода, по его словам, крикнул: "Здесь солдаты срочной службы. Мы хотим сдаться".
Еще один 21-летний россиянин Дмитрий из региона Коми сказал, что их радиостанции перестали работать в день нападения. Они не получили приказов, однако попытались неудачно отступить - попали в плен.
NYT отметило, что сейчас продвижение ВСУ на Курщине приостановилось, ведь дальше от границы расположены уже лучше подготовленные российские войска, впрочем, призывников все еще берут в плен.
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Внешний вид всех специальных вагонов - типовой, характерный для цельнометаллических пассажирских вагонов. Кузов сварной конструкции, защищён теплоизоляцией, опирается на две тележки и соединён с ними замковыми шкворнями, оборудован переходными площадками и буферами.
Вагон специальный модели ЦМВ 61-4500 постройки 2004 года обеспечивает размещение 75 человек спецконтингента в 3 малых (до 5 осуждённых в каждой) и 5 больших (до 12 осуждённых в каждой) камерах. Предусмотрено 10 служебных мест: 8 - для караула, 2 - для проводников.
А скільки можна розмістить у ******** автобусах - "дальнобоях"?
Отже потрібно вього 10 плацкартних вагонів і проблема буде вирішена.
Якщо треба, то і без каналізації можна обійтися.