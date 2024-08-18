В тюрьме Сум оказались 320 российских военнопленных с Курщины, 80% из них – призывники, - NYT

Украинская тюрьма в Сумах приняла более 300 российских военнопленных из Курской области, 80 процентов из которых - призывники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times после того, как побывало в заведении.

Как отметили журналисты, после работы с пленными, россиян отправляют на запад, подальше от боевых действий.

Во время визита журналистов в пятницу, 16 августа, там находился 71 военнопленный. Пленных содержат в подвальных камерах, чтобы защитить от возможных авиаударов. У некоторых из них были осколочные или огнестрельные ранения.

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Содержание пленных россиян

Заключенные рассказывали изданию, что их расположили в составе взводов, около 30 человек, в бетонных или земляных укреплениях, на расстоянии около 1,6 км друг от друга вдоль границы. Там они столкнулись с внезапным нападением и быстро прекратили бой, пишет NYT.

21-летний пленный россиянин Игорь рассказал, что украинская артиллерия усилилась за несколько дней до начала операции.

По его словам, несмотря на доклады, командиры не отреагировали. После начала атаки из его группы, в которую входили 12 человек, выжили пятеро.

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Как срочники РФ сдавались в плен

Рядовой 20-летний Сергей из Татарстана рассказал, что командир его взвода увел 28 солдат со своей позиции в хаотичное отступление. Они спрятались в сельском доме, но украинские солдаты нашли их. Все сдались.

Командир взвода, по его словам, крикнул: "Здесь солдаты срочной службы. Мы хотим сдаться".

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Еще один 21-летний россиянин Дмитрий из региона Коми сказал, что их радиостанции перестали работать в день нападения. Они не получили приказов, однако попытались неудачно отступить - попали в плен.

NYT отметило, что сейчас продвижение ВСУ на Курщине приостановилось, ведь дальше от границы расположены уже лучше подготовленные российские войска, впрочем, призывников все еще берут в плен.