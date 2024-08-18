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В тюрьме Сум оказались 320 российских военнопленных с Курщины, 80% из них – призывники, - NYT

У вʼязниці Сум опинилися понад 300 військовополонених з Курщини

Украинская тюрьма в Сумах приняла более 300 российских военнопленных из Курской области, 80 процентов из которых - призывники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times после того, как побывало в заведении.

Как отметили журналисты, после работы с пленными, россиян отправляют на запад, подальше от боевых действий.

Во время визита журналистов в пятницу, 16 августа, там находился 71 военнопленный. Пленных содержат в подвальных камерах, чтобы защитить от возможных авиаударов. У некоторых из них были осколочные или огнестрельные ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ возле Крынков взяли в плен оккупанта, а это случается нечасто, - ОСГВ "Таврия"

Содержание пленных россиян

Заключенные рассказывали изданию, что их расположили в составе взводов, около 30 человек, в бетонных или земляных укреплениях, на расстоянии около 1,6 км друг от друга вдоль границы. Там они столкнулись с внезапным нападением и быстро прекратили бой, пишет NYT.

21-летний пленный россиянин Игорь рассказал, что украинская артиллерия усилилась за несколько дней до начала операции.

По его словам, несмотря на доклады, командиры не отреагировали. После начала атаки из его группы, в которую входили 12 человек, выжили пятеро.

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Как срочники РФ сдавались в плен

Рядовой 20-летний Сергей из Татарстана рассказал, что командир его взвода увел 28 солдат со своей позиции в хаотичное отступление. Они спрятались в сельском доме, но украинские солдаты нашли их. Все сдались.

Командир взвода, по его словам, крикнул: "Здесь солдаты срочной службы. Мы хотим сдаться".

Также читайте: Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными на Курщине, - FT

Еще один 21-летний россиянин Дмитрий из региона Коми сказал, что их радиостанции перестали работать в день нападения. Они не получили приказов, однако попытались неудачно отступить - попали в плен.

NYT отметило, что сейчас продвижение ВСУ на Курщине приостановилось, ведь дальше от границы расположены уже лучше подготовленные российские войска, впрочем, призывников все еще берут в плен.

Автор: 

плен (2600) пленные (2134) Курск (1085)


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Топ комментарии
+4
Ти тільки заголовки читаєш? "після роботи з полоненими, росіян відправляють на захід, подалі від бойових дій." Джерело:
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18.08.2024 09:54
+3
Коли йшла евакуація із Харкова, то в купе звичайного поїзда їхало по 12-16 людей і в коридорах стояло повно людей. В одному вагоні біля 150 людей.
Отже потрібно вього 10 плацкартних вагонів і проблема буде вирішена.
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18.08.2024 10:25
+2
а де решта 1700? в доповідях?
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18.08.2024 09:38
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Правила форума Совет форумчан
На органы, остальное на фарш.
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18.08.2024 09:35 Ответить
а де решта 1700? в доповідях?
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18.08.2024 09:38 Ответить
Ти тільки заголовки читаєш? "після роботи з полоненими, росіян відправляють на захід, подалі від бойових дій." Джерело:
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18.08.2024 09:54 Ответить
чим можна відправити 1700 орків, по каналізації???
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18.08.2024 10:03 Ответить
Современный вагон для перевозки осуждённых является модификацией стандартного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD пассажирского вагона .

Внешний вид всех специальных вагонов - типовой, характерный для цельнометаллических пассажирских вагонов. Кузов сварной конструкции, защищён теплоизоляцией, опирается на две тележки и соединён с ними замковыми шкворнями, оборудован переходными площадками и буферами.

Вагон специальный модели ЦМВ 61-4500 постройки 2004 года обеспечивает размещение 75 человек спецконтингента в 3 малых (до 5 осуждённых в каждой) и 5 больших (до 12 осуждённых в каждой) камерах. Предусмотрено 10 служебных мест: 8 - для караула, 2 - для проводников.

А скільки можна розмістить у ******** автобусах - "дальнобоях"?
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18.08.2024 10:07 Ответить
Коли йшла евакуація із Харкова, то в купе звичайного поїзда їхало по 12-16 людей і в коридорах стояло повно людей. В одному вагоні біля 150 людей.
Отже потрібно вього 10 плацкартних вагонів і проблема буде вирішена.
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18.08.2024 10:25 Ответить
А думаєш - так не возять і "зеків"? Казав знайомий (служив строкову у ВВ) - "Набивали бувало як "оселедців у бочку" - вдвічі більше норми Особливо якщо везли недалеко Зеки спали сидячи не тільки на полицях - але й на підлозі!
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18.08.2024 11:55 Ответить
Вдвічі більше норми для купе це вісім чоловік, а 12-16 людей в купе це як спати: сидячи, чи стоячи? І їхати 14-18 годин у мирний час.
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18.08.2024 13:54 Ответить
Підніми очі догори і прочитай - я вище виклав ТТХ "вагонзака"
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18.08.2024 14:10 Ответить
Я твій пост читав і відповідав не тобі, а Viden.
Якщо треба, то і без каналізації можна обійтися.
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18.08.2024 16:13 Ответить
в'язниця в Сумах не гумова, шановний. Є й інші місця. Можливо, що не такі комфортні.
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18.08.2024 09:43 Ответить
Як це "відправлять на захід"?((Тримати в прифронтовій зоні як щит:нехай відчують сілу руцкава аружия на собі.А то відправлять на трьохразове харчування,в екологічночистий регіон ,на прогулянці гра в футбол.Навіть ,якби їх не зачепило в прифронтовій зоні до обміну,то ,можливо,в тих головах хоч би якийсь сумнів,щодо попереднього світосприйняття ,закрався б(((
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18.08.2024 09:57 Ответить
А де решта 1680 штук полонених? Збрехали про 2000?
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18.08.2024 09:57 Ответить
о... ХОЧ У НАШ сізо на екскурсію йди.. на жаль - не пустять, пару питань є до них
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18.08.2024 10:04 Ответить
а говорили 2 500 пленных !!!((( мы пис....м ПОХЛЕЩЕ руских !!!((((
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18.08.2024 10:06 Ответить
ну хоч більш менш реальна цифра
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18.08.2024 10:51 Ответить
Ви скажіть ще конкретно де, що б росіяни вдарили ракетою по цій в'язниці і звинуватили Україну.
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18.08.2024 10:55 Ответить
Можно уже акцию дл9 их шобутных мамаш начинать СпаЛи ВоеНКомаТ,В.Ч и т д🍾🍾🔥🔥🔥🔥 (с фото фактами) в тылу ФюРерА 🐭 и получи срАчника в подарок за диверсию
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19.08.2024 01:23 Ответить
отримає мамка без царапін навіть.
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19.08.2024 08:26 Ответить
 
 