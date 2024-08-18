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В одній з українських в’язниць опинилися 320 російських військовополонених з Курщини, 80% з них - призовники, - NYT

У вʼязниці Сум опинилися понад 300 військовополонених з Курщини

Одна з українських в’язниць на півночі країни прийняла понад 300 російських військовополонених з Курської області, 80 відсотків з яких - призовники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Times після того, як побувало у закладі.

Як зазначили журналісти, після роботи з полоненими, росіян відправляють на захід, подалі від бойових дій.

Під час візиту журналістів у п'ятницю, 16 серпня, там перебував 71 військовополонений. Полонених утримують у підвальних камерах, щоб захистити від можливих авіаударів. У деяких з них були осколкові або вогнепальні поранення.

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Утримання полонених росіян

В'язні розповідали виданню, що їх розташували у складі взводів, близько 30 людей, у бетонних або земляних укріпленнях, на відстані близько 1,6 км один від одного вздовж кордону. Там вони зіткнулися з раптовим нападом і швидко припинили бій, пише NYT.

21-річний полонений росіянин Ігор розповів, що українська артилерія посилилася за кілька днів до початку операції.

За його словами, попри доповіді командири не відреагували. Після початку атаки з його групи, до якої входили 12 людей, вижили п'ятеро.

Дивіться також: Буданов озвучив принципи, за якими будуть проводитися перемовини про обмін полонених. ВIДЕО

Як строковики РФ здавалися в полон 

20-річний Сергій з Татарстану заявив, що командир вивів 28 солдатів з позиції на хаотичний відступ. Однак їх знайшли українські військові у сільському будинку. Всі здалися.

Командир взводу, за його словами, крикнув: "Тут солдати строкової служби. Ми хочемо здатися".

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Ще один 21-річний росіянин Дмитро з регіону Комі сказав, що їхні радіостанції перестали працювати в день нападу. Вони не отримали наказів, однак спробували невдало відступити — потрапили у полон.

NYT зауважило, що нині просування ЗСУ на Курщині призупинилося, адже далі від кордону розташовані вже краще підготовлені російські війська, а втім, призовників все ще беруть у полон.

Автор: 

полон (1552) полонені (2258) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+4
Ти тільки заголовки читаєш? "після роботи з полоненими, росіян відправляють на захід, подалі від бойових дій." Джерело:
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18.08.2024 09:54
+3
Коли йшла евакуація із Харкова, то в купе звичайного поїзда їхало по 12-16 людей і в коридорах стояло повно людей. В одному вагоні біля 150 людей.
Отже потрібно вього 10 плацкартних вагонів і проблема буде вирішена.
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18.08.2024 10:25
+2
а де решта 1700? в доповідях?
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18.08.2024 09:38
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18.08.2024 09:35 Відповісти
а де решта 1700? в доповідях?
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18.08.2024 09:38 Відповісти
Ти тільки заголовки читаєш? "після роботи з полоненими, росіян відправляють на захід, подалі від бойових дій." Джерело:
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18.08.2024 09:54 Відповісти
чим можна відправити 1700 орків, по каналізації???
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18.08.2024 10:03 Відповісти
Современный вагон для перевозки осуждённых является модификацией стандартного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD пассажирского вагона .

Внешний вид всех специальных вагонов - типовой, характерный для цельнометаллических пассажирских вагонов. Кузов сварной конструкции, защищён теплоизоляцией, опирается на две тележки и соединён с ними замковыми шкворнями, оборудован переходными площадками и буферами.

Вагон специальный модели ЦМВ 61-4500 постройки 2004 года обеспечивает размещение 75 человек спецконтингента в 3 малых (до 5 осуждённых в каждой) и 5 больших (до 12 осуждённых в каждой) камерах. Предусмотрено 10 служебных мест: 8 - для караула, 2 - для проводников.

А скільки можна розмістить у ******** автобусах - "дальнобоях"?
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18.08.2024 10:07 Відповісти
Коли йшла евакуація із Харкова, то в купе звичайного поїзда їхало по 12-16 людей і в коридорах стояло повно людей. В одному вагоні біля 150 людей.
Отже потрібно вього 10 плацкартних вагонів і проблема буде вирішена.
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18.08.2024 10:25 Відповісти
А думаєш - так не возять і "зеків"? Казав знайомий (служив строкову у ВВ) - "Набивали бувало як "оселедців у бочку" - вдвічі більше норми Особливо якщо везли недалеко Зеки спали сидячи не тільки на полицях - але й на підлозі!
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18.08.2024 11:55 Відповісти
Вдвічі більше норми для купе це вісім чоловік, а 12-16 людей в купе це як спати: сидячи, чи стоячи? І їхати 14-18 годин у мирний час.
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18.08.2024 13:54 Відповісти
Підніми очі догори і прочитай - я вище виклав ТТХ "вагонзака"
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18.08.2024 14:10 Відповісти
Я твій пост читав і відповідав не тобі, а Viden.
Якщо треба, то і без каналізації можна обійтися.
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18.08.2024 16:13 Відповісти
в'язниця в Сумах не гумова, шановний. Є й інші місця. Можливо, що не такі комфортні.
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18.08.2024 09:43 Відповісти
Як це "відправлять на захід"?((Тримати в прифронтовій зоні як щит:нехай відчують сілу руцкава аружия на собі.А то відправлять на трьохразове харчування,в екологічночистий регіон ,на прогулянці гра в футбол.Навіть ,якби їх не зачепило в прифронтовій зоні до обміну,то ,можливо,в тих головах хоч би якийсь сумнів,щодо попереднього світосприйняття ,закрався б(((
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18.08.2024 09:57 Відповісти
А де решта 1680 штук полонених? Збрехали про 2000?
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18.08.2024 09:57 Відповісти
о... ХОЧ У НАШ сізо на екскурсію йди.. на жаль - не пустять, пару питань є до них
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18.08.2024 10:04 Відповісти
а говорили 2 500 пленных !!!((( мы пис....м ПОХЛЕЩЕ руских !!!((((
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18.08.2024 10:06 Відповісти
ну хоч більш менш реальна цифра
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18.08.2024 10:51 Відповісти
Ви скажіть ще конкретно де, що б росіяни вдарили ракетою по цій в'язниці і звинуватили Україну.
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18.08.2024 10:55 Відповісти
Можно уже акцию дл9 их шобутных мамаш начинать СпаЛи ВоеНКомаТ,В.Ч и т д🍾🍾🔥🔥🔥🔥 (с фото фактами) в тылу ФюРерА 🐭 и получи срАчника в подарок за диверсию
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19.08.2024 01:23 Відповісти
отримає мамка без царапін навіть.
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19.08.2024 08:26 Відповісти
 
 