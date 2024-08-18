В одній з українських в’язниць опинилися 320 російських військовополонених з Курщини, 80% з них - призовники, - NYT
Одна з українських в’язниць на півночі країни прийняла понад 300 російських військовополонених з Курської області, 80 відсотків з яких - призовники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Times після того, як побувало у закладі.
Як зазначили журналісти, після роботи з полоненими, росіян відправляють на захід, подалі від бойових дій.
Під час візиту журналістів у п'ятницю, 16 серпня, там перебував 71 військовополонений. Полонених утримують у підвальних камерах, щоб захистити від можливих авіаударів. У деяких з них були осколкові або вогнепальні поранення.
Утримання полонених росіян
В'язні розповідали виданню, що їх розташували у складі взводів, близько 30 людей, у бетонних або земляних укріпленнях, на відстані близько 1,6 км один від одного вздовж кордону. Там вони зіткнулися з раптовим нападом і швидко припинили бій, пише NYT.
21-річний полонений росіянин Ігор розповів, що українська артилерія посилилася за кілька днів до початку операції.
За його словами, попри доповіді командири не відреагували. Після початку атаки з його групи, до якої входили 12 людей, вижили п'ятеро.
Як строковики РФ здавалися в полон
20-річний Сергій з Татарстану заявив, що командир вивів 28 солдатів з позиції на хаотичний відступ. Однак їх знайшли українські військові у сільському будинку. Всі здалися.
Командир взводу, за його словами, крикнув: "Тут солдати строкової служби. Ми хочемо здатися".
Ще один 21-річний росіянин Дмитро з регіону Комі сказав, що їхні радіостанції перестали працювати в день нападу. Вони не отримали наказів, однак спробували невдало відступити — потрапили у полон.
NYT зауважило, що нині просування ЗСУ на Курщині призупинилося, адже далі від кордону розташовані вже краще підготовлені російські війська, а втім, призовників все ще беруть у полон.
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Внешний вид всех специальных вагонов - типовой, характерный для цельнометаллических пассажирских вагонов. Кузов сварной конструкции, защищён теплоизоляцией, опирается на две тележки и соединён с ними замковыми шкворнями, оборудован переходными площадками и буферами.
Вагон специальный модели ЦМВ 61-4500 постройки 2004 года обеспечивает размещение 75 человек спецконтингента в 3 малых (до 5 осуждённых в каждой) и 5 больших (до 12 осуждённых в каждой) камерах. Предусмотрено 10 служебных мест: 8 - для караула, 2 - для проводников.
А скільки можна розмістить у ******** автобусах - "дальнобоях"?
Отже потрібно вього 10 плацкартних вагонів і проблема буде вирішена.
Якщо треба, то і без каналізації можна обійтися.