В одній з українських в’язниць опинилися 320 російських військовополонених з Курщини, 80% з них - призовники, - NYT

Одна з українських в’язниць на півночі країни прийняла понад 300 російських військовополонених з Курської області, 80 відсотків з яких - призовники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Times після того, як побувало у закладі.

Як зазначили журналісти, після роботи з полоненими, росіян відправляють на захід, подалі від бойових дій.

Під час візиту журналістів у п'ятницю, 16 серпня, там перебував 71 військовополонений. Полонених утримують у підвальних камерах, щоб захистити від можливих авіаударів. У деяких з них були осколкові або вогнепальні поранення.

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Утримання полонених росіян

В'язні розповідали виданню, що їх розташували у складі взводів, близько 30 людей, у бетонних або земляних укріпленнях, на відстані близько 1,6 км один від одного вздовж кордону. Там вони зіткнулися з раптовим нападом і швидко припинили бій, пише NYT.

21-річний полонений росіянин Ігор розповів, що українська артилерія посилилася за кілька днів до початку операції.

За його словами, попри доповіді командири не відреагували. Після початку атаки з його групи, до якої входили 12 людей, вижили п'ятеро.

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Як строковики РФ здавалися в полон

20-річний Сергій з Татарстану заявив, що командир вивів 28 солдатів з позиції на хаотичний відступ. Однак їх знайшли українські військові у сільському будинку. Всі здалися.

Командир взводу, за його словами, крикнув: "Тут солдати строкової служби. Ми хочемо здатися".

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Ще один 21-річний росіянин Дмитро з регіону Комі сказав, що їхні радіостанції перестали працювати в день нападу. Вони не отримали наказів, однак спробували невдало відступити — потрапили у полон.

NYT зауважило, що нині просування ЗСУ на Курщині призупинилося, адже далі від кордону розташовані вже краще підготовлені російські війська, а втім, призовників все ще беруть у полон.