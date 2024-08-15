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Новини Обмін полоненими
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Буданов озвучив принципи, за якими будуть проводитися перемовини про обмін полонених. ВIДЕО

буданов

Начальник ГУР МО Кирило Буданов озвучив принципи, за якими будуть проводитися перемовини про звільнення полонених.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Україна в першу чергу вимагає повернення важкохворих та важкопоранених, а також жінок. Перевага буде надаватися тим, хто найдовше перебуває у полоні.

"Ми будемо також докладати максимум зусиль для повернення цивільних бранців, -- зазначив Буданов. –Зокрема тих, хто перебуває в неволі з 2014 року. Особлива увага – захисникам Маріуполя і, зокрема, тим, хто захищав "Азовсталь". Також не будемо забувати про кримських татар".

Також при Координаційному штабі буде створена Громадська рада, а переговорну групу буде розширено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаємо про те, як обміняти українців на 102 російських військових, яких взяла в полон СБУ після жорстких боїв, - Малюк

Автор: 

Буданов Кирило (491) обмін (1150) полонені (2258) переговори з Росією (1066)


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Топ коментарі
+21
То есть РФ наловила на оккупированных территориях гражданских и их будут менять на военнопленных? А российским гражданским - "гуманитарные коридоры" в Сумы и другие города...Еще наверное и самые лучшие условия предоставят, что бы можно было видосики снять.
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15.08.2024 23:49
+19
А Буданов вже теж пачку наїв.
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15.08.2024 23:33
+18
не вийде. Вона після ВР вже у ніякий зад не вміщається.
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15.08.2024 23:45
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Як відрізав! Ще б по парі дронів *************....
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15.08.2024 23:24 Відповісти
А Буданов вже теж пачку наїв.
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15.08.2024 23:33 Відповісти
Бере приклад зі свого кореша Арестовича.
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15.08.2024 23:52 Відповісти
Ну так аферистович Буданзі залишив мішок "Мівіни". А цей продукт такий калорійний.
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16.08.2024 00:21 Відповісти
До пікалова та кошового йому ще далеко...
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16.08.2024 11:22 Відповісти
Ну так место то хлебное.
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16.08.2024 11:44 Відповісти
Думаєш надули ботоксом як ліліпутіна?
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16.08.2024 12:21 Відповісти
Одним з принципів буде дозвіл на в'їзд Буданова в Ялту і випивання їм чашечки кави.
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15.08.2024 23:35 Відповісти
Або кацапи віддають взагалі всіх-всіх, або не отримують ніяких кадирівців з строковиками.
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15.08.2024 23:39 Відповісти
то наші Воїни й далі хай гинуть у полоні, а ми будемо відгодовувати кадирів та строковиків ?
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16.08.2024 01:03 Відповісти
та ні, судячи з того ,як кацапи заволали, вони їм дужжже потрібні маємо вимагати максимум. треба повернути як найбільше наших.
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16.08.2024 11:55 Відповісти
100%, надо біло еще потянуть и поторговаться, но только всех на всех им те срочники и не всрались..будт спецуру свою с пилотами менять....
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16.08.2024 09:22 Відповісти
Ну все правильно Буданга сказав,можна почати переговори,обмінявши ФСБшника Гогілашвілі,з яким Буданга проживав в одному будинку.
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15.08.2024 23:40 Відповісти
Увесь час нам казали що обмін полоненими, це делікатна справа яка потребуе тиши і позатикали рота усім окрім жОПі і янелоха і в результаті з визволенних дійсно героїв таких як АЗОВ нема, бо не піздити треба а робити мовчки
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16.08.2024 12:54 Відповісти
а Гадю Сявченко не маєте бажання замінити в зад?
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15.08.2024 23:42 Відповісти
не вийде. Вона після ВР вже у ніякий зад не вміщається.
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15.08.2024 23:45 Відповісти
ТЮлька ж не дала їй скурвитись, але на пластику жопи зажала?
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15.08.2024 23:59 Відповісти
Ходять слухи,що Гадю Савченко хтось таки заміж взяв,а от Мар'яні Безуглій ніяк не везе)
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16.08.2024 00:07 Відповісти
у вас хибна інформація. Її ніхто не взяв. То вона когось оженила. І то для ього знадобилась граната, яку вона з собою носила.
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16.08.2024 00:11 Відповісти
Кадирівці та російські строковики просять обміняти їх на воїнів Азову. https://x.com/i/status/1824143762521501736 На відео також моменти бою та процес взяття у полон.
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15.08.2024 23:44 Відповісти
То есть РФ наловила на оккупированных территориях гражданских и их будут менять на военнопленных? А российским гражданским - "гуманитарные коридоры" в Сумы и другие города...Еще наверное и самые лучшие условия предоставят, что бы можно было видосики снять.
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15.08.2024 23:49 Відповісти
Дійсно який же він придурок отой будянов таке ляпати язиком, вони зараз гражданських зрадників камазами на обмін будуть постовлять
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16.08.2024 12:58 Відповісти
Только ВСЕХ на ВСЕХ .
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15.08.2024 23:49 Відповісти
А хіба від московитів можна отримати інформацію про ВСІХ?
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16.08.2024 00:27 Відповісти
В первую очередь нужно менять Азов, пока кадыровцев наловили. Потому что ***** вряд ли их просто так отпустит или обменяет за чмобиков. А остальных типо тех нацгвардии которая охраняла ЧАЕС и которые оптом сдались без единого выстрела, можно будет и позже поменять на каких то чмобиков.
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16.08.2024 00:40 Відповісти
Строковики теж підуть дорого як і тіктокери, так що є надія на повернення азовців
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16.08.2024 00:46 Відповісти
Один з виступів Буланова, який підтримую повністю!!!
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16.08.2024 00:42 Відповісти
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16.08.2024 00:50 Відповісти
То шо, Дерьмак вже одноособово не вирішує і не буде складати списків ?
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16.08.2024 04:05 Відповісти
Хіба це чи не найкращий шанс азовців повернути?За станом чи за критеріями Буданава вони точно підходять.Не хотілося,щоб знову обміняли на "житєлєй" та "тоже наших граждан"(
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16.08.2024 06:46 Відповісти
Кадыровцеав и срочников точно можно будет поменять.
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16.08.2024 06:47 Відповісти
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16.08.2024 06:49 Відповісти
Мужчины,как всегда второй сорт.
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16.08.2024 06:50 Відповісти
Напрошується 2 висновки:
1.у нас обмінного фонду немає. Крім цих курвлян.
2.через день після обміну вся ця курвська свора буде знову воювати.
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16.08.2024 07:35 Відповісти
будьонов, справами своїми займися. У тебе не вистачає своєї роботи? Чи треба відвернути увагу від фронту на Донецькому напрямку? Ми пильнуємо; ситуація там вже майже катастрофічна.
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16.08.2024 08:30 Відповісти
Не майже, а пи***ць!
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16.08.2024 09:24 Відповісти
Всіх на всіх, чи як він це думає???
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16.08.2024 08:47 Відповісти
подстилка козака-меРтвечука и баба буДанга наменяют, один Дэбил рассказывал в 22 что нет ударных групп на границе и ракет у козломордых на месяц а вторая с бакановым, Елдаком ,резниковым, даниловым и бениным Нарко Ослом разминировали Чонгар и сдали в плен Азовцев....
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16.08.2024 09:34 Відповісти
нормальна країна міняє всіх на всіх. І тільки ****** кацапня шантажує та викручує руки. Мразі !!
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16.08.2024 10:06 Відповісти
..буданова тоже нужно поменять, ****** уже , болтун ..
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16.08.2024 10:09 Відповісти
""Ми будемо також докладати максимум зусиль для повернення цивільних бранців, -- зазначив Буданов." За таких умов у московитів завжди буде більший обмінний фонд. Знову передадуть таксистів, жінок, що самі туди поїхали і малу кількість військових.
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16.08.2024 10:28 Відповісти
Буданов добряче розжирів на "зелених"харчах. Чи не пора його знову в "поле" відправити, жирок розтрусити?
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16.08.2024 11:06 Відповісти
Чому Буданов?
Політологія наскучила?
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16.08.2024 11:48 Відповісти
тобто виходить по суті пріоритетів нема, бо щось їх забагато
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16.08.2024 11:51 Відповісти
НА ПЕРШЕ МІСЦЕ БАТАЛЬОН АЗОВ...
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18.08.2024 08:16 Відповісти
 
 