Буданов озвучив принципи, за якими будуть проводитися перемовини про обмін полонених. ВIДЕО
Начальник ГУР МО Кирило Буданов озвучив принципи, за якими будуть проводитися перемовини про звільнення полонених.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Україна в першу чергу вимагає повернення важкохворих та важкопоранених, а також жінок. Перевага буде надаватися тим, хто найдовше перебуває у полоні.
"Ми будемо також докладати максимум зусиль для повернення цивільних бранців, -- зазначив Буданов. –Зокрема тих, хто перебуває в неволі з 2014 року. Особлива увага – захисникам Маріуполя і, зокрема, тим, хто захищав "Азовсталь". Також не будемо забувати про кримських татар".
Також при Координаційному штабі буде створена Громадська рада, а переговорну групу буде розширено.
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1.у нас обмінного фонду немає. Крім цих курвлян.
2.через день після обміну вся ця курвська свора буде знову воювати.
Політологія наскучила?