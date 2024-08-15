Буданов озвучил принципы, по которым будут проводиться переговоры об освобождении пленных. ВИДЕО

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов озвучил принципы, по которым будут проводиться переговоры об освобождении пленных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Украина в первую очередь требует возвращения тяжелобольных и тяжелораненых, а также женщин. Предпочтение будет отдаваться тем, кто дольше всего находится в плену.

"Мы будем также прилагать максимум усилий для возвращения гражданских пленников, - отметил Буданов. - В частности тех, кто находится в неволе с 2014 года. Особое внимание - защитникам Мариуполя и, в частности, тем, кто защищал "Азовсталь". Также не будем забывать о крымских татарах".

Также при Координационном штабе будет создан Общественный совет, а переговорная группа будет расширена.

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