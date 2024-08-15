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Буданов озвучил принципы, по которым будут проводиться переговоры об освобождении пленных. ВИДЕО

буданов

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов озвучил принципы, по которым будут проводиться переговоры об освобождении пленных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Украина в первую очередь требует возвращения тяжелобольных и тяжелораненых, а также женщин. Предпочтение будет отдаваться тем, кто дольше всего находится в плену.

"Мы будем также прилагать максимум усилий для возвращения гражданских пленников, - отметил Буданов. - В частности тех, кто находится в неволе с 2014 года. Особое внимание - защитникам Мариуполя и, в частности, тем, кто защищал "Азовсталь". Также не будем забывать о крымских татарах".

Также при Координационном штабе будет создан Общественный совет, а переговорная группа будет расширена.

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Автор: 

Буданов Кирилл (456) обмен (1374) пленные (2139) переговоры с Россией (963)


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Топ комментарии
+21
То есть РФ наловила на оккупированных территориях гражданских и их будут менять на военнопленных? А российским гражданским - "гуманитарные коридоры" в Сумы и другие города...Еще наверное и самые лучшие условия предоставят, что бы можно было видосики снять.
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15.08.2024 23:49
+19
А Буданов вже теж пачку наїв.
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15.08.2024 23:33
+18
не вийде. Вона після ВР вже у ніякий зад не вміщається.
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15.08.2024 23:45
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Як відрізав! Ще б по парі дронів *************....
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15.08.2024 23:24 Ответить
А Буданов вже теж пачку наїв.
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15.08.2024 23:33 Ответить
Бере приклад зі свого кореша Арестовича.
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15.08.2024 23:52 Ответить
Ну так аферистович Буданзі залишив мішок "Мівіни". А цей продукт такий калорійний.
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16.08.2024 00:21 Ответить
До пікалова та кошового йому ще далеко...
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16.08.2024 11:22 Ответить
Ну так место то хлебное.
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16.08.2024 11:44 Ответить
Думаєш надули ботоксом як ліліпутіна?
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16.08.2024 12:21 Ответить
Одним з принципів буде дозвіл на в'їзд Буданова в Ялту і випивання їм чашечки кави.
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15.08.2024 23:35 Ответить
Або кацапи віддають взагалі всіх-всіх, або не отримують ніяких кадирівців з строковиками.
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15.08.2024 23:39 Ответить
то наші Воїни й далі хай гинуть у полоні, а ми будемо відгодовувати кадирів та строковиків ?
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16.08.2024 01:03 Ответить
та ні, судячи з того ,як кацапи заволали, вони їм дужжже потрібні маємо вимагати максимум. треба повернути як найбільше наших.
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16.08.2024 11:55 Ответить
100%, надо біло еще потянуть и поторговаться, но только всех на всех им те срочники и не всрались..будт спецуру свою с пилотами менять....
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16.08.2024 09:22 Ответить
Ну все правильно Буданга сказав,можна почати переговори,обмінявши ФСБшника Гогілашвілі,з яким Буданга проживав в одному будинку.
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15.08.2024 23:40 Ответить
Увесь час нам казали що обмін полоненими, це делікатна справа яка потребуе тиши і позатикали рота усім окрім жОПі і янелоха і в результаті з визволенних дійсно героїв таких як АЗОВ нема, бо не піздити треба а робити мовчки
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16.08.2024 12:54 Ответить
а Гадю Сявченко не маєте бажання замінити в зад?
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15.08.2024 23:42 Ответить
не вийде. Вона після ВР вже у ніякий зад не вміщається.
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15.08.2024 23:45 Ответить
ТЮлька ж не дала їй скурвитись, але на пластику жопи зажала?
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15.08.2024 23:59 Ответить
Ходять слухи,що Гадю Савченко хтось таки заміж взяв,а от Мар'яні Безуглій ніяк не везе)
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16.08.2024 00:07 Ответить
у вас хибна інформація. Її ніхто не взяв. То вона когось оженила. І то для ього знадобилась граната, яку вона з собою носила.
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16.08.2024 00:11 Ответить
Кадирівці та російські строковики просять обміняти їх на воїнів Азову. https://x.com/i/status/1824143762521501736 На відео також моменти бою та процес взяття у полон.
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15.08.2024 23:44 Ответить
То есть РФ наловила на оккупированных территориях гражданских и их будут менять на военнопленных? А российским гражданским - "гуманитарные коридоры" в Сумы и другие города...Еще наверное и самые лучшие условия предоставят, что бы можно было видосики снять.
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15.08.2024 23:49 Ответить
Дійсно який же він придурок отой будянов таке ляпати язиком, вони зараз гражданських зрадників камазами на обмін будуть постовлять
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16.08.2024 12:58 Ответить
Только ВСЕХ на ВСЕХ .
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15.08.2024 23:49 Ответить
А хіба від московитів можна отримати інформацію про ВСІХ?
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16.08.2024 00:27 Ответить
В первую очередь нужно менять Азов, пока кадыровцев наловили. Потому что ***** вряд ли их просто так отпустит или обменяет за чмобиков. А остальных типо тех нацгвардии которая охраняла ЧАЕС и которые оптом сдались без единого выстрела, можно будет и позже поменять на каких то чмобиков.
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16.08.2024 00:40 Ответить
Строковики теж підуть дорого як і тіктокери, так що є надія на повернення азовців
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16.08.2024 00:46 Ответить
Один з виступів Буланова, який підтримую повністю!!!
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16.08.2024 00:42 Ответить
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16.08.2024 00:50 Ответить
То шо, Дерьмак вже одноособово не вирішує і не буде складати списків ?
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16.08.2024 04:05 Ответить
Хіба це чи не найкращий шанс азовців повернути?За станом чи за критеріями Буданава вони точно підходять.Не хотілося,щоб знову обміняли на "житєлєй" та "тоже наших граждан"(
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16.08.2024 06:46 Ответить
Кадыровцеав и срочников точно можно будет поменять.
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16.08.2024 06:47 Ответить
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16.08.2024 06:49 Ответить
Мужчины,как всегда второй сорт.
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16.08.2024 06:50 Ответить
Напрошується 2 висновки:
1.у нас обмінного фонду немає. Крім цих курвлян.
2.через день після обміну вся ця курвська свора буде знову воювати.
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16.08.2024 07:35 Ответить
будьонов, справами своїми займися. У тебе не вистачає своєї роботи? Чи треба відвернути увагу від фронту на Донецькому напрямку? Ми пильнуємо; ситуація там вже майже катастрофічна.
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16.08.2024 08:30 Ответить
Не майже, а пи***ць!
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16.08.2024 09:24 Ответить
Всіх на всіх, чи як він це думає???
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16.08.2024 08:47 Ответить
подстилка козака-меРтвечука и баба буДанга наменяют, один Дэбил рассказывал в 22 что нет ударных групп на границе и ракет у козломордых на месяц а вторая с бакановым, Елдаком ,резниковым, даниловым и бениным Нарко Ослом разминировали Чонгар и сдали в плен Азовцев....
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16.08.2024 09:34 Ответить
нормальна країна міняє всіх на всіх. І тільки ****** кацапня шантажує та викручує руки. Мразі !!
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16.08.2024 10:06 Ответить
..буданова тоже нужно поменять, ****** уже , болтун ..
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16.08.2024 10:09 Ответить
""Ми будемо також докладати максимум зусиль для повернення цивільних бранців, -- зазначив Буданов." За таких умов у московитів завжди буде більший обмінний фонд. Знову передадуть таксистів, жінок, що самі туди поїхали і малу кількість військових.
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16.08.2024 10:28 Ответить
Буданов добряче розжирів на "зелених"харчах. Чи не пора його знову в "поле" відправити, жирок розтрусити?
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16.08.2024 11:06 Ответить
Чому Буданов?
Політологія наскучила?
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16.08.2024 11:48 Ответить
тобто виходить по суті пріоритетів нема, бо щось їх забагато
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16.08.2024 11:51 Ответить
НА ПЕРШЕ МІСЦЕ БАТАЛЬОН АЗОВ...
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18.08.2024 08:16 Ответить
 
 