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ВСУ возле Крынков взяли в плен оккупанта, а это случается нечасто, - ОСГВ "Таврия"

полон,заручник

ВСУ удалось взять в плен российского военного в районе Крынков на Херсонщине. Такой результат "нечастый" для этого участка фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий.

Лыховий рассказал, что с начала суток российские оккупанты провели один штурм позиций украинских защитников на островах, которые расположены к западу от Крынков Херсонской области.

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"Штурм шел с направления Казачьих Лагерей, его отразили. И вот во время этого штурма в плен попал один российский военнослужащий", - отметил Лыховий.

По его словам, россиянин оказался солдатом 28-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии РФ.

"Это нечастое явление, когда именно на плацдарме на левом берегу Днепра попадают в плен российские военные. Потому что там пребывание наших подразделений связано с форсированием Днепра, но случается и так... Он пополнит обменный фонд и даст показания о российском контингенте, в том числе и на левобережье Днепра Херсонской области", - добавил представитель ОСГВ "Таврия".

Он отметил, что переправить на правобережье оккупанта, которого захватили в плен, - сложная задача, поскольку лодки украинских защитников находятся под постоянными ударами дронов.

Автор: 

Таврия (178) пленные (2134) Лыховий Дмитрий (74)


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Замаскуите иого під топляка і хаи дреифує на правии беріг
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17.08.2024 16:17 Ответить
Можна й не обмінювати - вже на Курщині набрали таких досхочу. Просто сунути головою вниз у найближчому сільському сортирі, най нажереться перед своїм безславним кінцем.
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17.08.2024 16:35 Ответить
хай працює на розгрібанні завалів... посадити на ланцюг, щоб не втік ( боневтік) ))
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17.08.2024 18:57 Ответить
А під водою переправити, як ''іхтіандра''. А не допливе, ну то значить не допливе.
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17.08.2024 17:11 Ответить
щасливчик
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17.08.2024 19:33 Ответить
 
 