ВСУ возле Крынков взяли в плен оккупанта, а это случается нечасто, - ОСГВ "Таврия"

ВСУ удалось взять в плен российского военного в районе Крынков на Херсонщине. Такой результат "нечастый" для этого участка фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий.

Лыховий рассказал, что с начала суток российские оккупанты провели один штурм позиций украинских защитников на островах, которые расположены к западу от Крынков Херсонской области.

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"Штурм шел с направления Казачьих Лагерей, его отразили. И вот во время этого штурма в плен попал один российский военнослужащий", - отметил Лыховий.

По его словам, россиянин оказался солдатом 28-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии РФ.

"Это нечастое явление, когда именно на плацдарме на левом берегу Днепра попадают в плен российские военные. Потому что там пребывание наших подразделений связано с форсированием Днепра, но случается и так... Он пополнит обменный фонд и даст показания о российском контингенте, в том числе и на левобережье Днепра Херсонской области", - добавил представитель ОСГВ "Таврия".

Он отметил, что переправить на правобережье оккупанта, которого захватили в плен, - сложная задача, поскольку лодки украинских защитников находятся под постоянными ударами дронов.