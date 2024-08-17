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Новини
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ЗСУ біля Кринків узяли в полон окупанта, а це трапляється нечасто, - ОСУВ "Таврія"

полон,заручник

ЗСУ вдалося взяти в полон російського військового в районі Кринків на Херсонщині. Такий результат "нечастий" для цієї ділянки фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Лиховій розповів, що з початку доби російські окупанти провели один штурм позицій українських захисників на островах, які розташовані на захід від Кринків Херсонської області.

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"Штурм йшов із напрямку Козачих Лагерів, він відбитий. І ось під час цього штурму в полон потрапив один російський військовослужбовець", - зазначив Лиховій.

За його словами, росіянин виявився солдатом 28-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової армії РФ.

"Це нечасте явище, коли саме на плацдармі на лівому березі Дніпра потрапляють у полон російські військові. Тому що там перебування наших підрозділів пов'язане з форсуванням Дніпра, але трапляється і так… Він поповнить обмінний фонд і надасть свідчення про російський контингент, у тому числі і на лівобережжі Дніпра Херсонської області", - додав речник ОСУВ "Таврія".

Він зауважив, що переправити на правобережжя окупанта, якого захопили в полон, - складне завдання, оскільки човни українських захисників перебувають під постійними ударами дронів.

Автор: 

Таврія (204) полонені (2258) Лиховій Дмитро (75)


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Замаскуите иого під топляка і хаи дреифує на правии беріг
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17.08.2024 16:17 Відповісти
Можна й не обмінювати - вже на Курщині набрали таких досхочу. Просто сунути головою вниз у найближчому сільському сортирі, най нажереться перед своїм безславним кінцем.
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17.08.2024 16:35 Відповісти
хай працює на розгрібанні завалів... посадити на ланцюг, щоб не втік ( боневтік) ))
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17.08.2024 18:57 Відповісти
А під водою переправити, як ''іхтіандра''. А не допливе, ну то значить не допливе.
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17.08.2024 17:11 Відповісти
щасливчик
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17.08.2024 19:33 Відповісти
 
 