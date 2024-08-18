РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6537 посетителей онлайн
Новости Война
7 927 54

Операция Украины на Курщине – попытка толкнуть РФ на применение ядерного оружия, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что действия Украины в Курской области являются попыткой толкнуть Россию на применение оружия, в том числе ядерного.

Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу "Россия 1", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина сформировала для нападения на Курскую область "мощные силы с участием наемников-поляков".

Лукашенко заявил, что Россия "снесет" на Курщине украинских военных.

Читайте: Лукашенко помиловал 30 политических заключенных, осужденных за "преступления протестной направленности"

Также белорусский диктатор считает, что "Украина уже денацифицирована".

"Нет там уже этих нациков. Денацифицированная Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде", - говорит он.

Ранее самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко призвал прекратить войну в Украине и сесть за стол переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ядерные угрозы РФ подрывают международные усилия по разоружению, - Кисида

Автор: 

Лукашенко Александр (3611) россия (95402) ядерное оружие (1329) Курск (1085)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
по твоiй картоплянiй пицi ))
показать весь комментарий
18.08.2024 12:38
+23
А чому він не на городі і не копає бараболю, а несе дічь в ефірі?
показать весь комментарий
18.08.2024 12:39
+23
Опять вылезло ето подстрекало. Когда его уже удавят или повесят на березе
показать весь комментарий
18.08.2024 12:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
по твоiй картоплянiй пицi ))
показать весь комментарий
18.08.2024 12:38 Ответить
Вкид про "смертельну хворобу диктатора" - це провокаційна ловля на живця потенційних зрадників.
Тому що бульбаш, що лілпутін, що кадирка - регулярно перевіряють оточення на лояльність та зрадників.
Вкидуй про свою слабкість і лови бажаючих нею скористатися.
показать весь комментарий
18.08.2024 12:56 Ответить
Він давно вже знайшов, свого Колєньку буде коронувати на царювання.
показать весь комментарий
18.08.2024 13:59 Ответить
А чому він не на городі і не копає бараболю, а несе дічь в ефірі?
показать весь комментарий
18.08.2024 12:39 Ответить
Опять вылезло ето подстрекало. Когда его уже удавят или повесят на березе
показать весь комментарий
18.08.2024 12:40 Ответить
У лушпайкового сцаря черговий припадок...
показать весь комментарий
18.08.2024 12:40 Ответить
рашка знесе - як в анекдоті - страус зніс луці два яиця - одним ударом
показать весь комментарий
18.08.2024 12:41 Ответить
Операція України на Курщині - спроба штовхнути РФ на застосування ядерної збро
по Мінськуї, - Лукашенко
показать весь комментарий
18.08.2024 12:41 Ответить
Ждет в гости белорусские добробаты наверное,вот и радуется.
показать весь комментарий
18.08.2024 12:41 Ответить
I тут Луку Мудiщева понесло - мордою по картоплi
показать весь комментарий
18.08.2024 12:42 Ответить
Скільки цей чіпс не відкривав рота, завжди було по іншому. Так що можу впевнено сказати, що йух касаби вишибуть наших з Курської області.
показать весь комментарий
18.08.2024 12:44 Ответить
Спроба триває...другий тиждень)
показать весь комментарий
18.08.2024 12:45 Ответить
Кацапський нацист який нагнув всю білоруську націю розповідає про денацифікацію. В пеклі йому прогули ставлять.
показать весь комментарий
18.08.2024 12:46 Ответить
Та який він "нацист" Він - звичайний колаборант Який віддав свою країну "у найми" кацапам І зробив білоруський народ заложниками божевільного маніяка!
показать весь комментарий
18.08.2024 12:49 Ответить
В мене були знайомі у бульбостані, так казали, що єдине що добре зробив - то дороги..мабудь це в диктаторів заразно..
показать весь комментарий
18.08.2024 13:21 Ответить
Ага! "Дороги"! ЯКІ? та "ДЛЯ ЧОГО?" Пам"ятаєте - років п"ять-шість тому "Цензор" писав про будівництво біорусами автотраси через територію заповідника на Гомельщині Я дивився по картах (мав можливість отримать від друзів старенькі топокарти Чернігівщини Київщини та Гомельщини) Та дорога іде через болота і вдалині від населених пунктів І "упирається в "пустку" на кордоні з Україною Я тоді відразу написав - "Лука готує трасу для швидкого перекидання військ з глибини країни до нашого кордону Так з мене тут реготали деякі А що вийшло? Ціла кацапська бригада пройшла по цій трасі за тиждень до нападу Переправилася через річку по понтонному мосту і сховалася у Прип"яті А 24-го рушила на Київ через Чорнобильську зону!
показать весь комментарий
18.08.2024 13:33 Ответить
шалом, Яре !
рашиські танкісти були в **** і на Луганщині...

показать весь комментарий
18.08.2024 15:07 Ответить
"Їб*алися гуси
Догори ногами...
Народились гусенята
Йо*нуті мозгами!
показать весь комментарий
18.08.2024 12:46 Ответить
Що бульбаша що ліліпутіна зачинали на сторця - коли на стоячому вові спірідоновичу на перекладині підтягувалася його пасія марія шеломова - тільки так появляються неугомонні у*бки
показать весь комментарий
18.08.2024 12:59 Ответить
Чим же він кропить картоплю?
показать весь комментарий
18.08.2024 12:46 Ответить
Боже, якій він жалюгідний. Краще б мовчав.
показать весь комментарий
18.08.2024 12:47 Ответить
Тобто російська армія настільки немочна та безпорадна що окрім отой бомби нічого іншого немає? Ну то випий яду з ****** на пару щоб не соромно було
показать весь комментарий
18.08.2024 12:48 Ответить
Іноді не розумієш, чи він справді такий чи прикидається задля способи лохторату...
Мабуть десь посередині.
показать весь комментарий
18.08.2024 12:49 Ответить
Тут вже і галоперідол безсилий, усипляти треба.
показать весь комментарий
18.08.2024 12:49 Ответить
Ніт, юродивий, це спроба вивести кацапрбанли з української території. Все просто - кчцапи виволять оркоьанди з України, Україна виводить війська з кацапії. І ядерна зброя тут ні до чого. І юродстввющому луці це відомо.
показать весь комментарий
18.08.2024 12:50 Ответить
Кому ще охота слухати цього старого мудозвона?

показать весь комментарий
18.08.2024 12:50 Ответить
Жесть доброї волі в ютуб,от там лукачорт))))))))))
показать весь комментарий
18.08.2024 12:51 Ответить
Готуйся, с.ка вусата, рий собі яму. Там у пеклі і зустрінеш ядерне існування.
показать весь комментарий
18.08.2024 12:54 Ответить
І що? Накриє вас самих.
показать весь комментарий
18.08.2024 12:55 Ответить
Оскаженілі нацисти це Лука, Путлер і всі москалі. Гаагський трибунал вже готує шибениці!
Скотиняка нахабна!
показать весь комментарий
18.08.2024 13:02 Ответить
А карти в нього з собою?)
показать весь комментарий
18.08.2024 13:02 Ответить
Ага. Гральні і Таро. Він ще не визначився.
показать весь комментарий
18.08.2024 13:22 Ответить
Виходить, що країна, яка має ЯЗ має право безпридєльнічаьь в нападати на сусідів, а ті не мають права захищатись, а тимпаче відповідати тим же способом?
показать весь комментарий
18.08.2024 13:06 Ответить
Ещё один "стратег".
показать весь комментарий
18.08.2024 13:09 Ответить
Істерить дірехтар картопляної провінції
Текст плутає: не "найманців поляків", а "французських афрополяків під британським командуванням". Зовсім вже в маразмі?
Українських солдат рашисти на Курщині "знесуть"? Так вже зносять (терплять), з ранку 6 серпня У полкуолку смєтунов/знесунов поповнення
Пропозиція "припинити драчку" від старого совкодрочєра звучить вкрай недолуго.
Текст-фігня, актор- дебіл. Переробляйте, падли, бо не заходить.
показать весь комментарий
18.08.2024 13:10 Ответить
Это ядерку по Курску что ли запустят?
показать весь комментарий
18.08.2024 13:20 Ответить
Ніт. Превентивний удар по Воронежу.
показать весь комментарий
18.08.2024 13:38 Ответить
Сторони, що підписали меморандум, підтверджують свою повагу до незалежності, суверенітету та існуючих кордонів України. Вони зобов'язуються утримуватися від будь-яких загроз або застосування сили проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.
показать весь комментарий
18.08.2024 13:24 Ответить
У маньяка геть зовсім немає нових ідей. Крім махати ядерною "палицею". Скудность ума - це результат учоби в школі. А ще, відсутність людяності - це вже гени від батьків, "тваринні гени". Що свідчить: такі люди зустрічаються тільки серед неандретальців-людоїдів.
показать весь комментарий
18.08.2024 13:32 Ответить
Піда...р.. конченный
показать весь комментарий
18.08.2024 13:35 Ответить
Лукашенко несе якусь дічь по телевізору.

показать весь комментарий
18.08.2024 13:48 Ответить
А хто пам'ятає,як казав пуйло: когда начался Майдан, мы без малого не запустили ядерную боеголовку. ВІН вже тоді зрозумів,що це початок кінця. І москальню недооцінювати ні вкоїм разі не можна. Нашим Воїнам Божого Захисту.
показать весь комментарий
18.08.2024 14:27 Ответить
вся його риторика - це заклик до України капітулювати; а ***** - нас знищити аж до застосування ЯО.
Ця лука має висіти догори ногами.
показать весь комментарий
18.08.2024 14:58 Ответить
Коли ти продажна нікчемна істота здохнеш разом з найбільшим світовим терористом путіном ? наскільки світ чистіший був.
показать весь комментарий
18.08.2024 15:08 Ответить
"... в Україні залишилось декілька оскажанілих нациків...", - це Бацька про полк Каліновського каже?))
Срачно Бацькє, срачно...
показать весь комментарий
18.08.2024 15:47 Ответить
Пісня присвячена лушпайкофюреру Лукашенкові.

https://www.youtube.com/watch?v=srF7MTXkQpA Пісня про гусей

https://www.youtube.com/watch?v=srF7MTXkQpA Пісня про гусей



https://www.youtube.com/watch?v=srF7MTXkQpA Пісня про гусей

https://www.youtube.com/watch?v=srF7MTXkQpA Пісня про гусей
показать весь комментарий
18.08.2024 15:51 Ответить
Хтось ще реагує на заяви цього маразматика? Гоніть його із ЗМІ поганою мітлою. Просто геть.
показать весь комментарий
18.08.2024 16:07 Ответить
його тупий триндьож ********* на бажання звільнити Білорусь від нього і його наволочі
показать весь комментарий
18.08.2024 17:09 Ответить
Старий маразматік свого відображення у дзеркалі боїться а все гонор намагається тримати іди картоплю копай оці красно опі керівники ніяк не звикнуть що вже 21 сторіччя і вони нах нікому не потрібні ще з 92 року все влада шарікових і швондерів пройшла ще хрущов їх трохи потріпав а вони все лізуть наче глисти
показать весь комментарий
18.08.2024 17:19 Ответить
Пюрер - воно пюрер і є!
показать весь комментарий
18.08.2024 18:11 Ответить
 
 