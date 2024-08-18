Операция Украины на Курщине – попытка толкнуть РФ на применение ядерного оружия, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что действия Украины в Курской области являются попыткой толкнуть Россию на применение оружия, в том числе ядерного.

Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу "Россия 1", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина сформировала для нападения на Курскую область "мощные силы с участием наемников-поляков".

Лукашенко заявил, что Россия "снесет" на Курщине украинских военных.

Читайте: Лукашенко помиловал 30 политических заключенных, осужденных за "преступления протестной направленности"

Также белорусский диктатор считает, что "Украина уже денацифицирована".

"Нет там уже этих нациков. Денацифицированная Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде", - говорит он.

Ранее самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко призвал прекратить войну в Украине и сесть за стол переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ядерные угрозы РФ подрывают международные усилия по разоружению, - Кисида