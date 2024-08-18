Операция Украины на Курщине – попытка толкнуть РФ на применение ядерного оружия, - Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что действия Украины в Курской области являются попыткой толкнуть Россию на применение оружия, в том числе ядерного.
Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу "Россия 1", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина сформировала для нападения на Курскую область "мощные силы с участием наемников-поляков".
Лукашенко заявил, что Россия "снесет" на Курщине украинских военных.
Также белорусский диктатор считает, что "Украина уже денацифицирована".
"Нет там уже этих нациков. Денацифицированная Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде", - говорит он.
Ранее самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко призвал прекратить войну в Украине и сесть за стол переговоров.
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Тому що бульбаш, що лілпутін, що кадирка - регулярно перевіряють оточення на лояльність та зрадників.
Вкидуй про свою слабкість і лови бажаючих нею скористатися.
по Мінськуї, - Лукашенко
рашиські танкісти були в **** і на Луганщині...
Догори ногами...
Народились гусенята
Йо*нуті мозгами!
Мабуть десь посередині.
Скотиняка нахабна!
Текст плутає: не "найманців поляків", а "французських афрополяків під британським командуванням". Зовсім вже в маразмі?
Українських солдат рашисти на Курщині "знесуть"? Так вже зносять (терплять), з ранку 6 серпня У полкуолку смєтунов/знесунов поповнення
Пропозиція "припинити драчку" від старого совкодрочєра звучить вкрай недолуго.
Текст-фігня, актор- дебіл. Переробляйте, падли, бо не заходить.
Ця лука має висіти догори ногами.
Срачно Бацькє, срачно...
https://www.youtube.com/watch?v=srF7MTXkQpA Пісня про гусей
https://www.youtube.com/watch?v=srF7MTXkQpA Пісня про гусей
https://www.youtube.com/watch?v=srF7MTXkQpA Пісня про гусей
https://www.youtube.com/watch?v=srF7MTXkQpA Пісня про гусей