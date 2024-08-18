Операція України на Курщині - спроба штовхнути РФ на застосування ядерної зброї, - Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що дії України в Курській області є спробою штовхнути Росію на застосування зброї, зокрема ядерної.
Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському каналу "Росія 1", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна сформувала для нападу на Курську області "потужні сили за участю найманців-поляків".
Лукашенко заявив, що Росія "знесе" на Курщині українських військових.
Також білоруський диктатор вважає, що "Україна вже денацифікована".
"Нема там уже цих нациків. Денацифікована Україна. Але є кілька оскаженілих нациків, які там залишилися, але вони вже не в тренді", - каже він.
Раніше самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко закликав припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому що бульбаш, що лілпутін, що кадирка - регулярно перевіряють оточення на лояльність та зрадників.
Вкидуй про свою слабкість і лови бажаючих нею скористатися.
по Мінськуї, - Лукашенко
рашиські танкісти були в **** і на Луганщині...
Догори ногами...
Народились гусенята
Йо*нуті мозгами!
Мабуть десь посередині.
Скотиняка нахабна!
Текст плутає: не "найманців поляків", а "французських афрополяків під британським командуванням". Зовсім вже в маразмі?
Українських солдат рашисти на Курщині "знесуть"? Так вже зносять (терплять), з ранку 6 серпня У полкуолку смєтунов/знесунов поповнення
Пропозиція "припинити драчку" від старого совкодрочєра звучить вкрай недолуго.
Текст-фігня, актор- дебіл. Переробляйте, падли, бо не заходить.
Ця лука має висіти догори ногами.
Срачно Бацькє, срачно...
https://www.youtube.com/watch?v=srF7MTXkQpA Пісня про гусей
https://www.youtube.com/watch?v=srF7MTXkQpA Пісня про гусей
https://www.youtube.com/watch?v=srF7MTXkQpA Пісня про гусей
https://www.youtube.com/watch?v=srF7MTXkQpA Пісня про гусей