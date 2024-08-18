Операція України на Курщині - спроба штовхнути РФ на застосування ядерної зброї, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що дії України в Курській області є спробою штовхнути Росію на застосування зброї, зокрема ядерної.

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському каналу "Росія 1", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна сформувала для нападу на Курську області "потужні сили за участю найманців-поляків".

Лукашенко заявив, що Росія "знесе" на Курщині українських військових.

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Також білоруський диктатор вважає, що "Україна вже денацифікована".

"Нема там уже цих нациків. Денацифікована Україна. Але є кілька оскаженілих нациків, які там залишилися, але вони вже не в тренді", - каже він.

Раніше самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко закликав припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів.

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