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Операція України на Курщині - спроба штовхнути РФ на застосування ядерної зброї, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що дії України в Курській області є спробою штовхнути Росію на застосування зброї, зокрема ядерної. 

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському каналу "Росія 1", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна сформувала для нападу на Курську області "потужні сили за участю найманців-поляків".

Лукашенко заявив, що Росія "знесе" на Курщині українських військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь нарощує торгівельну співпрацю з підприємствами на окупованих територіях України

Також білоруський диктатор вважає, що "Україна вже денацифікована". 

"Нема там уже цих нациків. Денацифікована Україна. Але є кілька оскаженілих нациків, які там залишилися, але вони вже не в тренді", - каже він.

Раніше самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко закликав припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів.

Читайте також: Українські хакери заблокували роботу розробника ядерної зброї РФ

Автор: 

Лукашенко Олександр (2653) росія (64984) ядерна зброя (1148) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+25
по твоiй картоплянiй пицi ))
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18.08.2024 12:38
+23
А чому він не на городі і не копає бараболю, а несе дічь в ефірі?
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18.08.2024 12:39
+23
Опять вылезло ето подстрекало. Когда его уже удавят или повесят на березе
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18.08.2024 12:40
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по твоiй картоплянiй пицi ))
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18.08.2024 12:38 Відповісти
Вкид про "смертельну хворобу диктатора" - це провокаційна ловля на живця потенційних зрадників.
Тому що бульбаш, що лілпутін, що кадирка - регулярно перевіряють оточення на лояльність та зрадників.
Вкидуй про свою слабкість і лови бажаючих нею скористатися.
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18.08.2024 12:56 Відповісти
Він давно вже знайшов, свого Колєньку буде коронувати на царювання.
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18.08.2024 13:59 Відповісти
А чому він не на городі і не копає бараболю, а несе дічь в ефірі?
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18.08.2024 12:39 Відповісти
Опять вылезло ето подстрекало. Когда его уже удавят или повесят на березе
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18.08.2024 12:40 Відповісти
У лушпайкового сцаря черговий припадок...
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18.08.2024 12:40 Відповісти
рашка знесе - як в анекдоті - страус зніс луці два яиця - одним ударом
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18.08.2024 12:41 Відповісти
Операція України на Курщині - спроба штовхнути РФ на застосування ядерної збро
по Мінськуї, - Лукашенко
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18.08.2024 12:41 Відповісти
Ждет в гости белорусские добробаты наверное,вот и радуется.
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18.08.2024 12:41 Відповісти
I тут Луку Мудiщева понесло - мордою по картоплi
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18.08.2024 12:42 Відповісти
Скільки цей чіпс не відкривав рота, завжди було по іншому. Так що можу впевнено сказати, що йух касаби вишибуть наших з Курської області.
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18.08.2024 12:44 Відповісти
Спроба триває...другий тиждень)
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18.08.2024 12:45 Відповісти
Кацапський нацист який нагнув всю білоруську націю розповідає про денацифікацію. В пеклі йому прогули ставлять.
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18.08.2024 12:46 Відповісти
Та який він "нацист" Він - звичайний колаборант Який віддав свою країну "у найми" кацапам І зробив білоруський народ заложниками божевільного маніяка!
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18.08.2024 12:49 Відповісти
В мене були знайомі у бульбостані, так казали, що єдине що добре зробив - то дороги..мабудь це в диктаторів заразно..
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18.08.2024 13:21 Відповісти
Ага! "Дороги"! ЯКІ? та "ДЛЯ ЧОГО?" Пам"ятаєте - років п"ять-шість тому "Цензор" писав про будівництво біорусами автотраси через територію заповідника на Гомельщині Я дивився по картах (мав можливість отримать від друзів старенькі топокарти Чернігівщини Київщини та Гомельщини) Та дорога іде через болота і вдалині від населених пунктів І "упирається в "пустку" на кордоні з Україною Я тоді відразу написав - "Лука готує трасу для швидкого перекидання військ з глибини країни до нашого кордону Так з мене тут реготали деякі А що вийшло? Ціла кацапська бригада пройшла по цій трасі за тиждень до нападу Переправилася через річку по понтонному мосту і сховалася у Прип"яті А 24-го рушила на Київ через Чорнобильську зону!
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18.08.2024 13:33 Відповісти
шалом, Яре !
рашиські танкісти були в **** і на Луганщині...

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18.08.2024 15:07 Відповісти
"Їб*алися гуси
Догори ногами...
Народились гусенята
Йо*нуті мозгами!
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18.08.2024 12:46 Відповісти
Що бульбаша що ліліпутіна зачинали на сторця - коли на стоячому вові спірідоновичу на перекладині підтягувалася його пасія марія шеломова - тільки так появляються неугомонні у*бки
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18.08.2024 12:59 Відповісти
Чим же він кропить картоплю?
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18.08.2024 12:46 Відповісти
Боже, якій він жалюгідний. Краще б мовчав.
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18.08.2024 12:47 Відповісти
Тобто російська армія настільки немочна та безпорадна що окрім отой бомби нічого іншого немає? Ну то випий яду з ****** на пару щоб не соромно було
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18.08.2024 12:48 Відповісти
Іноді не розумієш, чи він справді такий чи прикидається задля способи лохторату...
Мабуть десь посередині.
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18.08.2024 12:49 Відповісти
Тут вже і галоперідол безсилий, усипляти треба.
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18.08.2024 12:49 Відповісти
Ніт, юродивий, це спроба вивести кацапрбанли з української території. Все просто - кчцапи виволять оркоьанди з України, Україна виводить війська з кацапії. І ядерна зброя тут ні до чого. І юродстввющому луці це відомо.
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18.08.2024 12:50 Відповісти
Кому ще охота слухати цього старого мудозвона?

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18.08.2024 12:50 Відповісти
Жесть доброї волі в ютуб,от там лукачорт))))))))))
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18.08.2024 12:51 Відповісти
Готуйся, с.ка вусата, рий собі яму. Там у пеклі і зустрінеш ядерне існування.
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18.08.2024 12:54 Відповісти
І що? Накриє вас самих.
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18.08.2024 12:55 Відповісти
Оскаженілі нацисти це Лука, Путлер і всі москалі. Гаагський трибунал вже готує шибениці!
Скотиняка нахабна!
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18.08.2024 13:02 Відповісти
А карти в нього з собою?)
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18.08.2024 13:02 Відповісти
Ага. Гральні і Таро. Він ще не визначився.
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18.08.2024 13:22 Відповісти
Виходить, що країна, яка має ЯЗ має право безпридєльнічаьь в нападати на сусідів, а ті не мають права захищатись, а тимпаче відповідати тим же способом?
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18.08.2024 13:06 Відповісти
Ещё один "стратег".
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18.08.2024 13:09 Відповісти
Істерить дірехтар картопляної провінції
Текст плутає: не "найманців поляків", а "французських афрополяків під британським командуванням". Зовсім вже в маразмі?
Українських солдат рашисти на Курщині "знесуть"? Так вже зносять (терплять), з ранку 6 серпня У полкуолку смєтунов/знесунов поповнення
Пропозиція "припинити драчку" від старого совкодрочєра звучить вкрай недолуго.
Текст-фігня, актор- дебіл. Переробляйте, падли, бо не заходить.
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18.08.2024 13:10 Відповісти
Это ядерку по Курску что ли запустят?
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18.08.2024 13:20 Відповісти
Ніт. Превентивний удар по Воронежу.
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18.08.2024 13:38 Відповісти
Сторони, що підписали меморандум, підтверджують свою повагу до незалежності, суверенітету та існуючих кордонів України. Вони зобов'язуються утримуватися від будь-яких загроз або застосування сили проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.
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18.08.2024 13:24 Відповісти
У маньяка геть зовсім немає нових ідей. Крім махати ядерною "палицею". Скудность ума - це результат учоби в школі. А ще, відсутність людяності - це вже гени від батьків, "тваринні гени". Що свідчить: такі люди зустрічаються тільки серед неандретальців-людоїдів.
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18.08.2024 13:32 Відповісти
Піда...р.. конченный
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18.08.2024 13:35 Відповісти
Лукашенко несе якусь дічь по телевізору.

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18.08.2024 13:48 Відповісти
А хто пам'ятає,як казав пуйло: когда начался Майдан, мы без малого не запустили ядерную боеголовку. ВІН вже тоді зрозумів,що це початок кінця. І москальню недооцінювати ні вкоїм разі не можна. Нашим Воїнам Божого Захисту.
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18.08.2024 14:27 Відповісти
вся його риторика - це заклик до України капітулювати; а ***** - нас знищити аж до застосування ЯО.
Ця лука має висіти догори ногами.
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18.08.2024 14:58 Відповісти
Коли ти продажна нікчемна істота здохнеш разом з найбільшим світовим терористом путіном ? наскільки світ чистіший був.
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18.08.2024 15:08 Відповісти
"... в Україні залишилось декілька оскажанілих нациків...", - це Бацька про полк Каліновського каже?))
Срачно Бацькє, срачно...
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18.08.2024 15:47 Відповісти
Пісня присвячена лушпайкофюреру Лукашенкові.

https://www.youtube.com/watch?v=srF7MTXkQpA Пісня про гусей

https://www.youtube.com/watch?v=srF7MTXkQpA Пісня про гусей



https://www.youtube.com/watch?v=srF7MTXkQpA Пісня про гусей

https://www.youtube.com/watch?v=srF7MTXkQpA Пісня про гусей
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18.08.2024 15:51 Відповісти
Хтось ще реагує на заяви цього маразматика? Гоніть його із ЗМІ поганою мітлою. Просто геть.
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18.08.2024 16:07 Відповісти
його тупий триндьож ********* на бажання звільнити Білорусь від нього і його наволочі
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18.08.2024 17:09 Відповісти
Старий маразматік свого відображення у дзеркалі боїться а все гонор намагається тримати іди картоплю копай оці красно опі керівники ніяк не звикнуть що вже 21 сторіччя і вони нах нікому не потрібні ще з 92 року все влада шарікових і швондерів пройшла ще хрущов їх трохи потріпав а вони все лізуть наче глисти
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18.08.2024 17:19 Відповісти
Пюрер - воно пюрер і є!
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18.08.2024 18:11 Відповісти
 
 