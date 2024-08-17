Українські хакери заблокували роботу розробника ядерної зброї РФ

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України та хакерська група "ВО Team" завдяки успішній кібератаці паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю Росії.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті Снєжинск Чєлябінської області РФ – компанію "Вега" – виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах "Веги" – знищена", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок кібератаки без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста.

Зокрема, "ВНИИТФ" – Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики. Це російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера "Вега".

Зазначається, що вдала атака у кіберпросторі РФ дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного підсанкційного заводу.

Читайте також: Українська розвідка здійснила одну з найбільших кібератак на фінсектор РФ, – ЗМІ

Як наголошують розвідники, здобута інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб.

Також наслідком кібероперації стала загроза зриву держоборонзамовлення агресора, про що свідчать коментарі у місцевих пабліках Снєжинска.

Як повідомлялося, з 23 липня розпочалася масштабна кібератака проти російського фінсектору. Унаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота російських платіжних систем, мобільних застосунків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо.

Пізніше під удар потрапили популярні онлайн-месенжери, інтернет-провайдери й надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка застосунків, повʼязаних з наданням фінансових послуг.