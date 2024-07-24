Кіберфахівці ГУР атакували банківську систему Росії, – ЗМІ
Із 23 липня розпочалася масована кібератака фахівців Головного управління розвідки Міноборони на банківську систему РФ. Унаслідок цього, там не працює низка провідних фінансових установ, також є перебої в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів.
Про це пише Укрінформ із посиланням на джерела в українській розвідці.
"Унаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних застосунків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. Також спостерігаються перебої в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів Росії", – заявили у ГУР.
За даними воєнної розвідки, користувачі на всій території РФ скаржаться на те, що не можуть скористатися цифровими послугами одразу низки основних банківських установ РФ.
"Зокрема, онлайн-сервіси не працюють або суттєво деградували в "Альфа-банку", "СберБанку", Райффайзен банку, ВТБ Банку, РСХБ Банку, Газпромбанку, Т-Банку, онлайн-банкінгу iBank. Крім того, заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем терористів – "Системи швидких платежів "СБП" та Національної системи платіжних карт "НСПК", – зазначив співрозмовник видання.
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У ГУР зазначили, що також російські користувачі у соцмережах масово скаржаться на неможливість скористатися мобільним звʼязком або мобільним інтернетом від "Білайн", "Мегафон", "Теле2" та "Ростелеком".
"На Росії вже визнали, що масовий збій в роботі онлайн-сервісів є наслідком атаки "політично мотивованих хакерів", – повідомило джерело.
За його словами, атака ще триває і далека до свого завершення.
Як повідомлялося, масштабна кібератака ГУР Міноборони наприкінці травня залишила без зв'язку щонайменше 250 тис. абонентів на тимчасово окупованих територіях України, передусім на території Криму.
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Що збій наприклад у такого банку.
У групах роздмухують масово, з приводу інету.
Сьогодні тиша.