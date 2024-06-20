"Справа рук ІТ-армії України": У роботі російської платіжної системи "Мир" стався збій, заблоковано фінансові операції трьох банків (оновлено)

У роботі російської "Національної системи платіжних карток" (НСПК), оператора російської платіжної системи "Мир", стався масштабний збій.

Про це повідомляє російська редакція Forbes із посиланням на дані сайту Downdetector.su, який відстежує повідомлення користувачів про зброї у роботі електронних сервісів.

За даними джерел видання у двох російських компаніях у сфері кібербезпеки, причиною збою є DDoS-атака на російський фінансовий сектор.

"Атака 100%, причому це справа рук IT-армії України", – зазначив співрозмовник у російській галузі інформаційної безпеки.

Більшість скарг (40%) надходить із Москви та Підмосков'я. Про проблеми також повідомляють користувачі в Петербурзі та Ленінградській області (13%), Новосибірській (5%), Свердловській та Ростовській областях (по 3%).

У більшості користувачів (47%) виникають проблеми з переказами, здійсненням платежів та оплатою рахунків.

Наприклад, користувач Дмитро повідомив, що у нього "не проходить платіж у замовника". "Гроші з картки списалися, а продавцю не надійшли", – зазначив він.

Користувач Ольга із Челябінської області заявила, що через збій не може сплатити кредити. "Прострочення будуть. Коли запрацює система? Знущання якесь", – обурилася вона.

Про проблеми із проведенням платежів попереджають і учасники фінансового ринку Росії. Сервіс "ЮKassa" повідомив, що збій "на боці НСПК" фіксується з 10:02 за київським часом. В результаті "платежі з банківських карток можуть не проходити", зазначили в компанії.

У свою чергу, інтернет-провайдер Tritel з окупованого Сімферополя попередив користувачів про збій у роботі карток "Мир" та Системи швидких платежів (СБП).

"Сьогодні, 20 червня 2024 року, о 10:02 мск стався збій у роботі НСПК – через це платежі з банківських карток і через СБП можуть не проходити", – повідомили в компанії.

Згодом у НСПК підтвердили DDoS-атаку на свою інфраструктуру, але запевнили, що система працює у штатному режимі.

Своєю чергою в IT-армії України повідомили, що вдалося вивести з ладу додатки та платіжні термінали трьох великих російських банків, зокрема "Альфа-Банку", ВТБ, "Газпромбанку".

Також повністю заблоковано проведення фінансових операцій.













