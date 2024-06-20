БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 732 14

"Справа рук ІТ-армії України": У роботі російської платіжної системи "Мир" стався збій, заблоковано фінансові операції трьох банків (оновлено)

кібератака

У роботі російської "Національної системи платіжних карток" (НСПК), оператора російської платіжної системи "Мир", стався масштабний збій.

Про це повідомляє російська редакція Forbes із посиланням на дані сайту Downdetector.su, який відстежує повідомлення користувачів про зброї у роботі електронних сервісів.

За даними джерел видання у двох російських компаніях у сфері кібербезпеки, причиною збою є DDoS-атака на російський фінансовий сектор.

"Атака 100%, причому це справа рук IT-армії України", – зазначив співрозмовник у російській галузі інформаційної безпеки.

Читайте також: IT-армія України зупинила роботу основного провайдера російських банків

Більшість скарг (40%) надходить із Москви та Підмосков'я. Про проблеми також повідомляють користувачі в Петербурзі та Ленінградській області (13%), Новосибірській (5%), Свердловській та Ростовській областях (по 3%).

У більшості користувачів (47%) виникають проблеми з переказами, здійсненням платежів та оплатою рахунків.

Наприклад, користувач Дмитро повідомив, що у нього "не проходить платіж у замовника". "Гроші з картки списалися, а продавцю не надійшли", – зазначив він.

Користувач Ольга із Челябінської області заявила, що через збій не може сплатити кредити. "Прострочення будуть. Коли запрацює система? Знущання якесь", – обурилася вона.

Про проблеми із проведенням платежів попереджають і учасники фінансового ринку Росії. Сервіс "ЮKassa" повідомив, що збій "на боці НСПК" фіксується з 10:02 за київським часом. В результаті "платежі з банківських карток можуть не проходити", зазначили в компанії.

У свою чергу, інтернет-провайдер Tritel з окупованого Сімферополя попередив користувачів про збій у роботі карток "Мир" та Системи швидких платежів (СБП).

"Сьогодні, 20 червня 2024 року, о 10:02 мск стався збій у роботі НСПК – через це платежі з банківських карток і через СБП можуть не проходити", – повідомили в компанії.

Згодом у НСПК підтвердили DDoS-атаку на свою інфраструктуру, але запевнили, що система працює у штатному режимі.

Своєю чергою в IT-армії України повідомили, що вдалося вивести з ладу додатки та платіжні термінали трьох великих російських банків, зокрема "Альфа-Банку", ВТБ, "Газпромбанку".

Також повністю заблоковано проведення фінансових операцій.

українська айті-армія
Автор: 

росія (14897) хакер (470) платіжні системи (381) платежі (349) кібератака (178)
Топ коментарі
+1
у всього, що має таку назву на росії будуть траплятися збої...
показати весь коментар
20.06.2024 15:59 Відповісти
+1
в половини кацапів не працюють перекази і розрахунки карткою, кицю.

показати весь коментар
20.06.2024 17:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та проста ета ні та сістєма
показати весь коментар
20.06.2024 15:53 Відповісти
у всього, що має таку назву на росії будуть траплятися збої...
показати весь коментар
20.06.2024 15:59 Відповісти
Буданов код вірусу писав)
показати весь коментар
20.06.2024 16:23 Відповісти
пишуть, що немовби DDoS атака, а не вірус.
показати весь коментар
20.06.2024 16:24 Відповісти
значить скоро порпавлять
показати весь коментар
20.06.2024 16:36 Відповісти
хахахахахахах задидосили вони ***** ))))) ска до сліз *****, на кого розрахована така перемога першачків хахахаха
показати весь коментар
20.06.2024 17:08 Відповісти
в половини кацапів не працюють перекази і розрахунки карткою, кицю.

показати весь коментар
20.06.2024 17:32 Відповісти
Та там спєц серйозний, з дивану пів параши розносить дублюючи букви по сто разів, що те ваше іт)
показати весь коментар
20.06.2024 18:30 Відповісти
та да

показати весь коментар
21.06.2024 00:23 Відповісти
Шо ви там фахівці у сфері кібербезпеки, створили свою організаційно-технічну модель кіберзахисту, розпарсили тєлєгу?? хахахаха
показати весь коментар
21.06.2024 15:17 Відповісти
Вибачаюсь, ви взагалі розумієте шо такє DDoS, яким чином це відбувається, на шо це впливає та як з цим боротися чи ви просто по картінках хахаххахахаха
показати весь коментар
21.06.2024 09:13 Відповісти
Система работает в штатном режиме: онлайн платежи не проходят.
показати весь коментар
20.06.2024 17:55 Відповісти
Деньги простых росеян нужно красть и переводить в крипту!!!
показати весь коментар
21.06.2024 08:43 Відповісти

