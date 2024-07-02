Кібератака на російських інтернет-провайдерів залишила без зв’язку 250 тисяч абонентів на окупованих територіях України

Масштабна кібератака Головного управління розвідки Міністерства оборони України наприкінці травня залишила без зв'язку щонайменше 250 тис. абонентів на тимчасово окупованих територіях України, передусім на території Криму.

Про це пише hromadske з посиланням на джерело в ГУР.

За даними ГУР, представники російських провайдерів називають її "найпотужнішою DDos-атакою, з якою їм коли-небудь доводилося стикатися".

Атака торкнулася як мереж абонентів, так і мереж операторів, що користувалися ураженою інфраструктурою.

Одним із найбільш постраждалих провайдерів називають телеком-оператора "Міранда-медіа". Так, абоненти цього провайдера не лише не мали доступу до зв'язку, але також не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи.

Користувачі "Міранда-медіа" (на окупованих територіях працює під брендом "Миртелеком") не могли скористатися доступом до мережі в Криму, а також на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Крім того, значного ураження зазнали мережі російського провайдера "Фарлайн", передусім на території Криму.

Як повідомляється, такі атаки тривали й у червні. Під ударом, зокрема, опинилися мережі "Міранда-медіа", сервери пропагандистських ЗМІ, сервери місцевих органів окупаційної влади, контакт-центри, системи реєстрації та контролю руху на Керченському мосту, ресурси та мережева інфраструктура аеропортів, платіжні системи.

Це призвело до припинення роботи касових апаратів у низці міст на території окупованого Криму, затримки багатьох авіарейсів, виникнення значних заторів на Кримському мосту.

У червні повідомлялося, що в роботі російської "Національної системи платіжних карток", оператора російської платіжної системи "Мир", стався масштабний збій.

Своєю чергою в IT-армії України повідомили, що вдалося вивести з ладу додатки та платіжні термінали трьох великих російських банків, зокрема "Альфа-Банку", ВТБ, "Газпромбанку".