Лукашенко помиловал 30 политических заключенных, осужденных за "преступления протестной направленности"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 человек, которые были осуждены за "преступления протестной направленности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте президента Беларуси.

Отмечается, что Лукашенко 16 августа подписал Указ о помиловании 30 человек, осужденных за преступления протестного направления. Среди помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть люди пенсионного возраста.

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"Все они признали вину, искренне покаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни", - отметили в пресс-службе

По данным издания Важные истории, Франак Вячорка, старший советник президента Беларуси в изгнании Светланы Тихановской, сообщил, что часть помилованных Лукашенко политзаключенных уже освободили в июле и августе.

Он также сообщил, что ранее белорусские правозащитники составили списки тяжелобольных политзаключенных, которых нужно освободить. Эти имена передали Минску через дипломатов и международные организации. По словам Вячорки, некоторые из помилованных заключенных были в этих списках.

По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", на данный момент в Беларуси 1384 политических заключенных.

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