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Лукашенко помиловал 30 политических заключенных, осужденных за "преступления протестной направленности"

Лукашенко помилував 30 політвʼязнів

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 человек, которые были осуждены за "преступления протестной направленности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте президента Беларуси.

Отмечается, что Лукашенко 16 августа подписал Указ о помиловании 30 человек, осужденных за преступления протестного направления. Среди помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть люди пенсионного возраста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте сядем за стол переговоров и закончим "драчку" в Украине. Она никому не нужна, - Лукашенко

"Все они признали вину, искренне покаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни", - отметили в пресс-службе

По данным издания Важные истории, Франак Вячорка, старший советник президента Беларуси в изгнании Светланы Тихановской, сообщил, что часть помилованных Лукашенко политзаключенных уже освободили в июле и августе.

Он также сообщил, что ранее белорусские правозащитники составили списки тяжелобольных политзаключенных, которых нужно освободить. Эти имена передали Минску через дипломатов и международные организации. По словам Вячорки, некоторые из помилованных заключенных были в этих списках.

По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", на данный момент в Беларуси 1384 политических заключенных.

Читайте: Белорусского журналиста Протасевича помиловали, - БелТА

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) помилование (219) политзаключенные (1622)


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Топ комментарии
+15
Чует жопой бульбофюрер ,- черенок лопаты приближается, а жопа это у него такое,- никогда не подводила 🤔🧐😁😝😝😝😝😝🤪😜
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17.08.2024 11:05
+6
"Запетляв" "бульбофюрер"!
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17.08.2024 11:13
+5
Який ''добренький'' диктатор
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17.08.2024 10:57
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Який ''добренький'' диктатор
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17.08.2024 10:57 Ответить
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17.08.2024 12:27 Ответить
Що ж ти пюрер здав назад..
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17.08.2024 13:02 Ответить
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17.08.2024 10:57 Ответить
Чует жопой бульбофюрер ,- черенок лопаты приближается, а жопа это у него такое,- никогда не подводила 🤔🧐😁😝😝😝😝😝🤪😜
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17.08.2024 11:05 Ответить
"Запетляв" "бульбофюрер"!
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17.08.2024 11:13 Ответить
******* рабство - "правослухняний спосіб життя"
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17.08.2024 11:08 Ответить
Формулювання, чи переклад, дійсно, досить кострубатий, але без права у ********* суспільстві ніяк.
Кого не влаштовує - у ліс до вовків і ведмедів.
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17.08.2024 11:26 Ответить
Все залежить від того, хто і як трактує це право. Вам подобається як це працює в Білорусі?
Справа зовсім не у вовках та ведмедях.
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17.08.2024 11:30 Ответить
Риторика.

Тому ми у Білорусі і РФ не живемо. Бо маємо вибір.
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17.08.2024 11:52 Ответить
Доречі, читали "1984"? Там суспільство теж веде "правослухняний спосіб життя".
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17.08.2024 11:31 Ответить
Ще раз - риторика. Ви можеш заперечити, що Права у неандертальців не було ??

Звичайно кожне суспільство забезпечує своє "бачення".
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17.08.2024 11:54 Ответить
Ви можеш заперечити, що Рабства у неандертальців не було ??
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17.08.2024 12:13 Ответить
Первісний комунізм
Під первісним, або примітивним комунізмом в першу чергу розуміють марксистські погляди на ранні форми людського (суспільного) життя, в якому немає поділу праці і тому невиражений класовий поділ, а всі життєво необхідні речі знаходяться в загальносуспільній власності, користуванні.
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17.08.2024 12:58 Ответить
Це фантазії. Завжди домінувало право сили.
І лише полковник Кольт зробив людей рівними
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17.08.2024 13:28 Ответить
Знову демагогія і переведення стрілок. Права, у ********* значенні, у первісних людей не було.
Рабство, у ********* значенні, було, скоріш за все.

Питання - чи є прояви рабства у ********* Світі ? Відповідь - є !
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17.08.2024 14:43 Ответить
Лукадрищ намагається всидіти на двох стільцях.За стільки років диктаторства,йому це вдавалось..і з )(уйлом і з"Заходом"
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17.08.2024 11:37 Ответить
У Гаазі скостять 30 днів.
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17.08.2024 12:01 Ответить
В вусатого драника бульби підгарають.
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17.08.2024 12:41 Ответить
Що отримав пу замість краснікова ясно , а що отримав бульбаш за політв'язнів ?
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17.08.2024 19:34 Ответить
 
 