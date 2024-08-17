Лукашенко помиловал 30 политических заключенных, осужденных за "преступления протестной направленности"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 человек, которые были осуждены за "преступления протестной направленности".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте президента Беларуси.
Отмечается, что Лукашенко 16 августа подписал Указ о помиловании 30 человек, осужденных за преступления протестного направления. Среди помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть люди пенсионного возраста.
"Все они признали вину, искренне покаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни", - отметили в пресс-службе
По данным издания Важные истории, Франак Вячорка, старший советник президента Беларуси в изгнании Светланы Тихановской, сообщил, что часть помилованных Лукашенко политзаключенных уже освободили в июле и августе.
Он также сообщил, что ранее белорусские правозащитники составили списки тяжелобольных политзаключенных, которых нужно освободить. Эти имена передали Минску через дипломатов и международные организации. По словам Вячорки, некоторые из помилованных заключенных были в этих списках.
По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", на данный момент в Беларуси 1384 политических заключенных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кого не влаштовує - у ліс до вовків і ведмедів.
Справа зовсім не у вовках та ведмедях.
Тому ми у Білорусі і РФ не живемо. Бо маємо вибір.
Звичайно кожне суспільство забезпечує своє "бачення".
Під первісним, або примітивним комунізмом в першу чергу розуміють марксистські погляди на ранні форми людського (суспільного) життя, в якому немає поділу праці і тому невиражений класовий поділ, а всі життєво необхідні речі знаходяться в загальносуспільній власності, користуванні.
І лише полковник Кольт зробив людей рівними
Рабство, у ********* значенні, було, скоріш за все.
Питання - чи є прояви рабства у ********* Світі ? Відповідь - є !