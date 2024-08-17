Лукашенко помилував 30 політичних в’язнів, засуджених за "злочини протестного спрямування"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 16 серпня підписав указ про помилування 30 людей, яких було засуджено за "злочини протестного спрямування".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті президента Білорусі.
Зазначається, що Лукашенко 16 серпня підписав Указ про помилування 30 осіб, засуджених за злочини протестного спрямування. Серед помилуваних 14 жінок та 16 чоловіків, деякі з них мають серйозні захворювання. Є люди пенсійного віку.
"Усі вони визнали провину, щиро покаялися у скоєному та взяли зобов'язання вести правослухняний спосіб життя", - наголосили у пресслужбі
За даними видання Важные истории, Франак Вячорка, старший радник президента Білорусі у вигнанні Світлани Тихановської, повідомив що частину помилуваних Лукашенком політвʼязнів уже звільнили в липні та серпні.
Він також повідомив, що раніше білоруські правозахисники склали списки тяжкохворих політв'язнів, яких потрібно звільнити. Ці імена передали Мінську через дипломатів і міжнародні організації. За словами Вячорки, дехто з помилуваних ув’язнених були в цих списках.
За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", на цей момент у Білорусі 1384 політичні в'язні.
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Тому ми у Білорусі і РФ не живемо. Бо маємо вибір.
Звичайно кожне суспільство забезпечує своє "бачення".
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І лише полковник Кольт зробив людей рівними
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