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Новини
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Лукашенко помилував 30 політичних в’язнів, засуджених за "злочини протестного спрямування"

Лукашенко помилував 30 політвʼязнів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 16 серпня підписав указ про помилування 30 людей, яких було засуджено за "злочини протестного спрямування".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті президента Білорусі.

Зазначається, що Лукашенко 16 серпня підписав Указ про помилування 30 осіб, засуджених за злочини протестного спрямування. Серед помилуваних 14 жінок та 16 чоловіків, деякі з них мають серйозні захворювання. Є люди пенсійного віку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сядьмо за стіл переговорів та закінчимо "драчку" в Україні. Вона нікому не потрібна, - Лукашенко

"Усі вони визнали провину, щиро покаялися у скоєному та взяли зобов'язання вести правослухняний спосіб життя", - наголосили у пресслужбі

За даними видання Важные истории, Франак Вячорка, старший радник президента Білорусі у вигнанні Світлани Тихановської, повідомив що частину помилуваних Лукашенком політвʼязнів уже звільнили в липні та серпні.

Він також повідомив, що раніше білоруські правозахисники склали списки тяжкохворих політв'язнів, яких потрібно звільнити. Ці імена передали Мінську через дипломатів і міжнародні організації. За словами Вячорки, дехто з помилуваних ув’язнених були в цих списках.

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", на цей момент у Білорусі 1384 політичні в'язні.

Читайте: Білоруського журналіста Протасевича помилували, - БелТА

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) помилування (112) політв’язні (1355)


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Топ коментарі
+15
Чует жопой бульбофюрер ,- черенок лопаты приближается, а жопа это у него такое,- никогда не подводила 🤔🧐😁😝😝😝😝😝🤪😜
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17.08.2024 11:05
+6
"Запетляв" "бульбофюрер"!
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17.08.2024 11:13
+5
Який ''добренький'' диктатор
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17.08.2024 10:57
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Який ''добренький'' диктатор
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17.08.2024 10:57 Відповісти
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17.08.2024 12:27 Відповісти
Що ж ти пюрер здав назад..
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17.08.2024 13:02 Відповісти
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17.08.2024 10:57 Відповісти
Чует жопой бульбофюрер ,- черенок лопаты приближается, а жопа это у него такое,- никогда не подводила 🤔🧐😁😝😝😝😝😝🤪😜
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17.08.2024 11:05 Відповісти
"Запетляв" "бульбофюрер"!
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17.08.2024 11:13 Відповісти
******* рабство - "правослухняний спосіб життя"
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17.08.2024 11:08 Відповісти
Формулювання, чи переклад, дійсно, досить кострубатий, але без права у ********* суспільстві ніяк.
Кого не влаштовує - у ліс до вовків і ведмедів.
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17.08.2024 11:26 Відповісти
Все залежить від того, хто і як трактує це право. Вам подобається як це працює в Білорусі?
Справа зовсім не у вовках та ведмедях.
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17.08.2024 11:30 Відповісти
Риторика.

Тому ми у Білорусі і РФ не живемо. Бо маємо вибір.
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17.08.2024 11:52 Відповісти
Доречі, читали "1984"? Там суспільство теж веде "правослухняний спосіб життя".
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17.08.2024 11:31 Відповісти
Ще раз - риторика. Ви можеш заперечити, що Права у неандертальців не було ??

Звичайно кожне суспільство забезпечує своє "бачення".
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17.08.2024 11:54 Відповісти
Ви можеш заперечити, що Рабства у неандертальців не було ??
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17.08.2024 12:13 Відповісти
Первісний комунізм
Під первісним, або примітивним комунізмом в першу чергу розуміють марксистські погляди на ранні форми людського (суспільного) життя, в якому немає поділу праці і тому невиражений класовий поділ, а всі життєво необхідні речі знаходяться в загальносуспільній власності, користуванні.
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17.08.2024 12:58 Відповісти
Це фантазії. Завжди домінувало право сили.
І лише полковник Кольт зробив людей рівними
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17.08.2024 13:28 Відповісти
Знову демагогія і переведення стрілок. Права, у ********* значенні, у первісних людей не було.
Рабство, у ********* значенні, було, скоріш за все.

Питання - чи є прояви рабства у ********* Світі ? Відповідь - є !
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17.08.2024 14:43 Відповісти
Лукадрищ намагається всидіти на двох стільцях.За стільки років диктаторства,йому це вдавалось..і з )(уйлом і з"Заходом"
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17.08.2024 11:37 Відповісти
У Гаазі скостять 30 днів.
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17.08.2024 12:01 Відповісти
В вусатого драника бульби підгарають.
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17.08.2024 12:41 Відповісти
Що отримав пу замість краснікова ясно , а що отримав бульбаш за політв'язнів ?
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17.08.2024 19:34 Відповісти
 
 