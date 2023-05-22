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помилування (107) Протасевич Роман (294)

Білоруського журналіста Протасевича помилували, - БелТА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

протасевич

Ексголовреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, якого було засуджено до 8 років колонії, помилували.

Про це сам Протасевич повідомив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА.

"Роман Протасевич повідомив журналістам, що помилуваний", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі не повідомляється.

Також читайте: Протасевича у Білорусі засудили до 8 років колонії

23 травня 2021 року в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його разом із дівчиною Софією Сапегою затримали білоруські силовики.

Наприкінці червня 2021 року Слідком Білорусі повідомив, що Протасевич та Сапега дають свідчення і звернулися з клопотанням про укладення досудової угоди про співпрацю зі слідством. Тому їм було змінено запобіжний захід та переведено під домашній арешт.

У липні 2021 Протасевич з'явився у Twitter, записав відеозвернення та почав спілкуватися з підписниками.

25 січня 2022 року Протасевич заявив, що його відпустили з-під домашнього арешту. Водночас кримінальну справу не припинили. Він давав інтерв'ю білоруському державному ТБ та навіть нібито знайшов роботу.

Пізніше в інтерв'ю ЗМІ він назвав себе "ідейним дурником" та заявив, що альтернативи Лукашенку як президенту Білорусі немає.

Сапегу у 2022 році суд засудив до шести років колонії. Її визнали винною у розпалюванні ворожнечі та незаконному збиранні інформації про приватне життя. У січні 2023-го в помилуванні їй відмовили.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
лука здохне скоро а цей сцикун буде з ганьбою на все життя
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22.05.2023 13:26
+11
напише книгу "180 днів рєвалюціоннава двіженія - як сосати куй"
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22.05.2023 13:32
+7
Та пофіг на той бульбашний лепрозорій. Вони гірші за кацапів, манкурти й...бані. Одні сидять, інші охороняють, терпіли.
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22.05.2023 13:32
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Да плевать по большому счёту. Девку жалко симпатичная,использовали в тёмную.
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22.05.2023 13:22 Відповісти
кацапку? взагалі не шкода.
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22.05.2023 13:23 Відповісти
Правильно,нехер жадеть кацапов ,особенно тех ,что в телевизоре мелькают и были снайперами,а теперь из себя выдавливают "хороших руцких"
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22.05.2023 13:26 Відповісти
А дівчина його сидить?
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22.05.2023 13:23 Відповісти
да, вроде 15 лет ,могу ошибаться.
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22.05.2023 13:27 Відповісти
лука здохне скоро а цей сцикун буде з ганьбою на все життя
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22.05.2023 13:26 Відповісти
Йому сказали визнав провину, винесено високий пізніше помилування.
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22.05.2023 13:26 Відповісти
Парень правильно сделал. Изображал бы героя, его бы упекли на сто лет, а работодатели и все кто превозносил его в интернете забыли бы о нем на следующий день. Потому что в тюрьме с него уже нечего взять, разве что клок шерсти в качестве сакрального чучела. Теперь он свободен и вся жизнь впереди и сра* он на всех с эйфелевой башни.
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22.05.2023 13:29 Відповісти
напише книгу "180 днів рєвалюціоннава двіженія - як сосати куй"
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22.05.2023 13:32 Відповісти
якую за думку з московії. Це пояснює, чому ви скотилися в повне гівно.
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22.05.2023 13:33 Відповісти
Пора уже перестать обманывать себя. Типа москали рабы, боятся тирана. В московii националистический угар, имперская шиза, это их осознанный выбор. Поиграли в нерабов и хватит.
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22.05.2023 13:40 Відповісти
Це і є рабство, тільки добровільне. І царя-господаря собі вибрали самі і здохнути за нього готові (точніше здихати не готові, але якщо хтось із найближчих родичів , то будь-ласка, потім із гордістю на палочці будуть носити). Азія часів Золотої Орди нікуда із кацапії не пішла, то вже мабудь у генах).
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22.05.2023 13:50 Відповісти
Да да, рабы, орда, азия, а они только улыбаются. Потому что все это диванные слюни, фикция.
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22.05.2023 13:54 Відповісти
Ну нехай живе все життя із клеймом - "продав свою дівчину". Ти б з таким пива випив?
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22.05.2023 13:36 Відповісти
берить собі дівчину, віддайте пироги.....як в пісні
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22.05.2023 13:47 Відповісти
Якщо воно таке безпринципове сцикло, як він взагалі в революціонери подався? Сидів би собі на дивані, та й не рипався. Хоча б дівчину не занапастив, мерзота. Свинособака продажна, як є.
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22.05.2023 13:39 Відповісти
"Парень»)))) тикацап чи дійсно японець?
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22.05.2023 13:47 Відповісти
Та пофіг на той бульбашний лепрозорій. Вони гірші за кацапів, манкурти й...бані. Одні сидять, інші охороняють, терпіли.
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22.05.2023 13:32 Відповісти
Половина сидит-половина охраняет,потом они меняются(Жванецкий о россии)
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22.05.2023 13:39 Відповісти
споіваюсь, йому до кінця його мерзенного життя плюватимуть у спину.
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22.05.2023 13:32 Відповісти
Сердцем он, конечно, на каторге в сибири. А жопой - на диване, ессно. Рэволюцьёнэр, пилять.
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22.05.2023 13:36 Відповісти
Цікаво через скільки ми побачимо цього "харшега *********" на ефірах єдиного *********, у слівного бачка муслесучки і різних дристовічів-фєйГейних?
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22.05.2023 13:39 Відповісти
Нємайданутиє, одним словом, шо з них взять. Іх барьба
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22.05.2023 13:40 Відповісти
завербовали, стал агентом КГБ ....................так быстро у Луки только на тот свет люди отправляются...
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22.05.2023 13:44 Відповісти
бульба сгнила
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22.05.2023 13:44 Відповісти
Дмитро Корнійчук:
ФСБ своих не бросает…
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22.05.2023 13:52 Відповісти
Протасевич зрадив не лише переконанням, але й білорусі, як незалежній державі і дівчині, яка вочевиль його кохала. Це ще більш гидко, оскільки дівчина, яеу він же і втягнув у політику, не зламалась. Слизняк.
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22.05.2023 13:54 Відповісти
Слаб Протасевич, не стать ему уже политиком, а тем более будущим презиком. Впрочем насчёт политика поспешила - походу умеет вовремя переобуться...
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22.05.2023 14:03 Відповісти
Всех сдал и свободен.
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22.05.2023 16:17 Відповісти
Тихановська здала чоловіка, цей свою дівчину. Все що треба знати про т.з. "білоруську опозицію".
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22.05.2023 16:40 Відповісти
Тим хто пише, що "слаб Протасэвич", "завербовали", "сцикун"... Ви уїбани. Дивані иксперди)
Гандони штопані, спробували б на його місці.
Хлопака в вісімнадцять років приїхав в Україну і зі зброєю в руках боронив її.
І для Білорусі зробив стільки вже, що ви, пліснява **********, за своє життя не зробите.
Чорти(
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22.05.2023 18:40 Відповісти
 
 