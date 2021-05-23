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Новини За кордоном
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затримання (4143) літак (1986) Мінськ (785) Ryanair (125) Протасевич Роман (296)

Очевидно, що це операція спецслужб. Закликаю розслідувати інцидент і виключити Білорусь із IKAO, - Тіхановська

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Очевидно, що це операція спецслужб. Закликаю розслідувати інцидент і виключити Білорусь із IKAO, - Тіхановська

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська відреагувала на екстрену посадку літака з співзасновником білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем і його затримання в аеропорту Мінська.

Як передає Цензор.НЕТ, Тіхановська в своєму телеграм-каналі написала, що затримання Протасевича є операцією спецслужб.

"Цілком очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака - заради того, щоб затримати активіста і блогера Романа Протасевича", - написала вона.

Опозиційна лідерка зазначила, що такі дії влади поставили під загрозу безпеку інших пасажирів рейсу:

"Режим поставив під загрозу безпеку пасажирів на борту і всієї цивільної авіації заради розправи над людиною, яка була редактором найбільших білоруських незалежних телеграм-каналів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Бутусов: Лукашенко застосував схему захоплення терористів-"вагнерівців", посадивши пасажирський літак, щоб затримати опозиціонера Протасевича

Як зазначає Тіхановська, Протасевича звинувачують в тероризмі, за це йому загрожує смертна кара.

Штаб Світлани Тіхановської закликав офіс Ryanair і міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) почати розслідування за фактом події та вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

"З сьогоднішнього дня жодна людина, що виконує політ над Білоруссю, не може бути впевнена у своїй безпеці. Адже режим зловживає правилами повітряного сполучення заради того, щоб захоплювати незгодних", - зазначила лідерка білоруської опозиції.

Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
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Топ коментарі
+14
Если Белоруссию исключить из IKAO, то у Бульбашенки начнётся икотка
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23.05.2021 16:42
+12
Билалаларусь - свабодная срана, патамушта
там, свабодна дают...
пять лелелет,
за лайк
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23.05.2021 16:48
+11
"Фриц" знает что за пассажирьі должньі бьіли лететь с вагнеровцами?
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23.05.2021 17:12
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Коли зе-біли бояться діяти за них діють тирани.
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23.05.2021 16:41 Відповісти
квіти дарувати будете...?
європа занепокоєння вже висловила?
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23.05.2021 16:41 Відповісти
Если Белоруссию исключить из IKAO, то у Бульбашенки начнётся икотка
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23.05.2021 16:42 Відповісти
Еще и из ООН было не плохо и поучительно для кацапии.
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23.05.2021 16:44 Відповісти
Чей самолет? Ждем озабоченности
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23.05.2021 16:44 Відповісти
Мало ли что очевидно, доказательств наверняка нет. Я так понимаю был звонок о минировании самолета и звонившего сомневаюсь что найдут.
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23.05.2021 16:45 Відповісти
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

...не смешите меня жить! -- лидершей без оппозиции...*)
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23.05.2021 16:46 Відповісти
Билалаларусь - свабодная срана, патамушта
там, свабодна дают...
пять лелелет,
за лайк
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23.05.2021 16:48 Відповісти
Вообще-то это прямое нарушение Чикагской конвенции и Беларусь вполне могут исключить из ИКАО.
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23.05.2021 16:58 Відповісти
Тебе канализацию проведут в конце концов? Что там власти Костромской области решили?
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23.05.2021 17:03 Відповісти
Как бы там нибыло -- а Зеля Украине Белорусскую УССР устроит!

...если 74% избирателей, не захотят от Зели, шо-нить посмешнее ...*)
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23.05.2021 16:54 Відповісти
Беларусы -- не помойка! ...держи свой базар за зубами... *)
Ошиблись люди. -- я им сочувствую...
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23.05.2021 17:08 Відповісти
При чем тут беларусы? Страна-помойка расположена между Украиной и США.
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23.05.2021 17:10 Відповісти
А ты шо -- ветеран Американской Революции 1778 года? *)
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23.05.2021 17:14 Відповісти
По крайней мере я точно знаю, какая "страна" есть гигантской помойкой.
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23.05.2021 17:17 Відповісти
У арабов больше засрано, чем в России...

-- и их общая территория, больше, чем росийская...
Да и вреда от них больше -- и Близнецов а НЙ -- арабэны ж завалили, а не кацапы.
...не комплексуй, Моряк! -- веселей будешь...*)
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23.05.2021 17:30 Відповісти
"россия" - то где?
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23.05.2021 17:31 Відповісти
Ты там небыл... ...по крайней мере, последние 30 лет, точно.

А я тебе могу рассказать про парашу актуально -- бо я там был, почти совсем недавно -- ты не поверишь...*)
И, що б ты не сомневался -- Слава Україні!

А ты в Украине, когда был, кстати? *)
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23.05.2021 17:41 Відповісти
Спасибо, как-то не особо интересны подробности за помойку и обитающие там дикие племена. В Украине крайний раз был 2 года тому. Героям Слава!
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23.05.2021 17:43 Відповісти
ок.

Помойка -- очень агрессивна! ...шапками не закидаешь...
Остаюсь твоим Другом! -- если ты не возражешь? *)
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23.05.2021 17:47 Відповісти
Суеверный что ли?
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23.05.2021 17:50 Відповісти
Bandera Rosa Он лет 8-мь назад, из Сахалина свалил. Сейчас под Филадельфией подъедается, и гадит безбожно. У него в фейсбуке фотки были, с убитыми сурками, он их жрет. Правильно говорят: "Незваный гость - лучше татарина".
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23.05.2021 20:32 Відповісти
Правильно говорят: "Кацап? - сиди на бутылке!" Очевидно, що це операція спецслужб. Закликаю розслідувати інцидент і виключити Білорусь із IKAO, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 4774
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24.05.2021 00:20 Відповісти
Макс Полиграф Насчет бутылки не знаю, а сурков жрет.
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24.05.2021 01:13 Відповісти
Ну наконец-то кацапы признают,что их незалежность от Монголии-ошибка.
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23.05.2021 17:00 Відповісти
Кому надоело, могут собирать манатки и валить к лукашенке, например. Или лучше на рашку.
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23.05.2021 17:00 Відповісти
Ой,как страшно. Усатый подонок уже чемоданы на Ростов собирает.
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23.05.2021 16:59 Відповісти
Лукашенко становится абреком вне закона, теперь любой кто захочет может его епнуть или выкрасть вывезти его в Гаагу и ничего ему за это в мировом сообществе не будет, получится частный исполнитель)
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23.05.2021 17:06 Відповісти
Другие пассажиры с вагнеровцами были в ещё большей опасности. Но спецслужбы вовремя одумались.
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23.05.2021 17:08 Відповісти
"Фриц" знает что за пассажирьі должньі бьіли лететь с вагнеровцами?
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23.05.2021 17:12 Відповісти
"Фритц" под ником Гуталин. Так раньше называли упыря джугашвили.
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23.05.2021 17:22 Відповісти
Ого. Не знала.
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23.05.2021 17:24 Відповісти
Сын сапожника, гуталинщик. У меня Дед 8 лет лагерей отбыл, после Второй Мировой, он его иначе чем Гуталином не называл.
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23.05.2021 17:26 Відповісти
Понятно (
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23.05.2021 17:31 Відповісти
Дякую Пани за сочувствие, але Дiд Павло завжди казав, шо червоним варто було б его добити, бо вiн боротьбу не припинив - гнав i продавав горилку, був браконьером i незаконно добував золото на Сахалiне, покi не спокинув нас. Виховав багато онукiв, дарував нам усiм иммунитет вiд русской чуми.И вiн нас не спокинув, бо ми его помьятаемо шодня. Слава Украiнi!
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24.05.2021 00:33 Відповісти
Славні у Вас предки. В таких людей зазвичай непрості, складні долі.
Але саме такими і пишаються їхні нащадки.
Героям слава!
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24.05.2021 09:32 Відповісти
Сообщили о бомбе, чтобы посадить самолет. Чем пахнет? Государственный терроризм!
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23.05.2021 17:31 Відповісти
Лука бомбу заложил ,получается не того взяли
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23.05.2021 17:42 Відповісти
а когда в Вене сажали самолет из за сноудена - австрию тоже исключить надо было или это совсем другое ?
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23.05.2021 17:48 Відповісти
Да это операция спецслужб.Можно даже сказать подарок одного диктатора,другому диктатору.А конкретно служба Пуйла срисовала Протасевича в аэропорту и скинула все данные в КГБ Луки.Таким образом Пуйло,как принято у диктаторов в знак уважения подарил союзнику голову его врага.Радуйся,що это не ты Тихановская.Як вариант Очевидно, що це операція спецслужб. Закликаю розслідувати інцидент і виключити Білорусь із IKAO, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 1417
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23.05.2021 18:37 Відповісти
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Это последний момент истины для Запада. Если режим Лукашенко не будет немедленно признан террористической организацией, никакого Запада или Свободного мира просто не существует. Наступил не фукуямовский, а настоящий Конец Истории.
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23.05.2021 18:42 Відповісти
Даже не сомневаюсь, что пофукают для публики перед камерами и на том усе. Расслабился Запад за 30 лет до состояния обожравшегося кота.
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23.05.2021 19:08 Відповісти
А наш бубочка тоже сделал подарок таракану и арестовал Семёна Семенченко.
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23.05.2021 19:52 Відповісти
 
 