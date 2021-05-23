Очевидно, що це операція спецслужб. Закликаю розслідувати інцидент і виключити Білорусь із IKAO, - Тіхановська
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська відреагувала на екстрену посадку літака з співзасновником білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем і його затримання в аеропорту Мінська.
Як передає Цензор.НЕТ, Тіхановська в своєму телеграм-каналі написала, що затримання Протасевича є операцією спецслужб.
"Цілком очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака - заради того, щоб затримати активіста і блогера Романа Протасевича", - написала вона.
Опозиційна лідерка зазначила, що такі дії влади поставили під загрозу безпеку інших пасажирів рейсу:
"Режим поставив під загрозу безпеку пасажирів на борту і всієї цивільної авіації заради розправи над людиною, яка була редактором найбільших білоруських незалежних телеграм-каналів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає Тіхановська, Протасевича звинувачують в тероризмі, за це йому загрожує смертна кара.
Штаб Світлани Тіхановської закликав офіс Ryanair і міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) почати розслідування за фактом події та вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.
"З сьогоднішнього дня жодна людина, що виконує політ над Білоруссю, не може бути впевнена у своїй безпеці. Адже режим зловживає правилами повітряного сполучення заради того, щоб захоплювати незгодних", - зазначила лідерка білоруської опозиції.
Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Будь ласка, зачекайте...
європа занепокоєння вже висловила?
...не смешите меня жить! -- лидершей без оппозиции...*)
там, свабодна дают...
пять лелелет,
за лайк
...если 74% избирателей, не захотят от Зели, шо-нить посмешнее ...*)
Ошиблись люди. -- я им сочувствую...
-- и их общая территория, больше, чем росийская...
Да и вреда от них больше -- и Близнецов а НЙ -- арабэны ж завалили, а не кацапы.
...не комплексуй, Моряк! -- веселей будешь...*)
А я тебе могу рассказать про парашу актуально -- бо я там был, почти совсем недавно -- ты не поверишь...*)
И, що б ты не сомневался -- Слава Україні!
А ты в Украине, когда был, кстати? *)
Помойка -- очень агрессивна! ...шапками не закидаешь...
Остаюсь твоим Другом! -- если ты не возражешь? *)
Але саме такими і пишаються їхні нащадки.
Героям слава!
@apiontkovsky
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