Бутусов: Лукашенко застосував схему захоплення терористів-"вагнерівців", посадивши пасажирський літак, щоб затримати опозиціонера Протасевича
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, застосував схему захоплення терористів-"вагнерівців" проти опозиції: авіадиспетчери РБ посадили в Мінську пасажирський літак компанії Ryanair, а КДБ заарештувало опозиційного журналіста Романа Протасевича. Йому загрожує вища міра покарання - смертна кара.
Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Наводимо його текст повністю.
"Сьогодні під час прольоту пасажирського літака авіакомпанії Rayanair над Білоруссю під приводом отримання оперативної інформації, що на борту літака закладена бомба, авіадиспетчерська служба дала наказ екіпажу літака здійснити посадку в Мінську. Винищувач МіГ-29 ВПС Білорусі було піднято в повітря для супроводу літака.
Отримавши наказ, екіпаж літака, згідно з правилами Міжнародної організації цивільної авіації, здійснив о 13:15 посадку в Мінську.
Бомби на борту, звичайно, не знайшли. Однак на борту був Роман Протасевич, засновник головного опозиційного ресурсу Білорусі - телеграм-каналу Nexta - і головний редактор ще одного опозиційного телеграм-каналу - "Білорусь головного мозку".
Протасевич перебуває в розшуку в Білорусі за звинуваченням у тероризмі, оскільки висвітлення акцій протесту і критика узурпатора Лукашенка в РБ визнається тероризмом.
Журналісту загрожує найвища міра покарання. Білорусь залишається єдиною країною Європи, де досі застосовується смертна кара, вона передбачена, зокрема, і за статтею "тероризм", в якому звинувачують Протасевича.
Як видно, КДБ Білорусі використовувало схему затримання, яку планувало застосувати ГУР МО і спецслужби США для затримання в Україні 28 російських терористів-"вагенрівців", які мали за планом вилітати з Мінська до Туреччини через територію України 24 липня 2020 року. У салоні літака, за планом, розміщувалася група співробітників ГУР МО і спецслужб однієї з країн НАТО для нейтралізації неозброєних "вагнерівців" у разі, якщо хтось із них вирішив чинити опір. Однак операція була провалена відразу після наради в офісі президента з участю Зеленського, Єрмака та Демченка.
Керівництво Офісу президента багаторазово озвучувало через своїх піарників тезу про нібито неможливість і незаконність посадити пасажирський літак на території України. Все це брехня.
Керівництво ОП, яке неофіційно підтримує тісні контакти з режимом Лукашенка, зобов'язане від імені України негайно засудити затримання журналіста, який, очевидно, жодного стосунку до тероризму не має.
Офіс президента і СБУ зобов'язані негайно припинити співпрацю з владою Білорусі. Це ворожий демократії та Україні режим, союзний із Путіним".
Будь ласка, зачекайте...
Но для проведения подобной операции нужно иметь яйца. У усатого таракана, похоже, они есть. Вот он и делает так, как надо ему, и никого не спрашивает.
Лука поднял истребитель и силой посадил самолёт (под предлогом угрозы безопасности пассажиров), чтобы реально арестовать человека (заявлено, что оппозиционного журналиста). Итог : дипломатический вой всего мира об акте государственного терроризма, санкции, угроза исключения из ИКАО (международной организации гражданской авиации). Как бы понятно и предсказуемо.
Украина не подняла истребитель и не посадила самолёт (под предлогом угрозы безопасности пассажиров), чтобы реально арестовать несколько человек (заявлено, что наёмников, воевавших против Украины). Итог : вой, что Офис Президента - предатели, русские шпионы и почему самолёт не посадили силой . . .
Выносим за скобки вопрос политической целесообразности этой силовой акции (там журналист - значит плохо, тут наёмники - значит хорошо). С точки зрения самой процедуры : силовая посадка - это угроза безопасности остальных пассажиров сама по себе + угроза захвата воздушного судна и заложников, если бы наёмники вкурили, что не просто так это всё происходит, особенно когда бы увидели заходящий в самолёт спецназ. Ну и так само "акт государственного вмешательства / терроризма в работу гражданской авиации, нарушение Чикагской и прочих конвенций . . .".
Я против наёмников из ЧВК Вагнера. Я за то, чтобы их арестовали, судили и осудили на пожизненное. Я даже был бы не против, чтобы Украина временно изменила Конституцию, восстановила смертную казнь, уведомила Совет Европы о временном приостановлении действия ряда статей Римской Конвенции о правах человека и основоположных свободах и расстреляла бы всех осуждённых за измену Родине, шпионаж, военные преступления в ОРДиЛО, захват Крыма, агрессивную войну против Украины, диверсии и т.п. То есть для меня нет вопроса, на какой я стороне - Украины или Мордора (рф, ОРДиЛО, Крым, Севастополь, Абхазия, Южная Осетия, асадовская Сирия и т.п.). Но в данный момент вопрос не об этом, а о том, что нет ли у нас раздвоения личности, двойных стандартов, "место сидения определяет точку зрения" и т.п. ???
Если это делает Лука, то это плохо; а если Украина - то хорошо ? Как говорят американцы : "Да, он - сукин сын, но это наш сукин сын", так что ли ?
Ну типа "у нас был real politik", мы соседи и всё такое, реагировали мягко - но тут уж перебор, так что "звиняйте, нічого особистого - санкції".
Кроме того, там на носу было подписание прекращения огня с ордло и рассудили верно, что сотня жизней бойцов ВСУ ценней 28-ми отморозков.
Белорусская сторона утверждает, что в случае неповиновения Украина пообещала поднять в воздух боевую авиацию.
тихановській треба було вступити до виконання обов"язків президента і першим указом оголосити колхозана поза законом. І я впевнен що бажаючі зняти його з пробігузнайшлися б навіть у найближчому його оточенні.Але зараз як співають - вже трохи запізно. Взагалі білоруси мене неприємно здивували своєю нерішучістю. З цієї точки зору вони дійсно один нарід із зайвохромосомними злопатожерами. Імхо звичайно.
На нём можно показать путину, чем обернётся отключение от SWIFT,
арест счетов, воздушных судов и других активов.
Хоча, як на мене то пересічний нарід і м ає у першу чергу відчути усі прєлєсті свого довготерпіння. тому зокрема за те що у міжнародному суді має бути також засуджений російський нарід за п орушення Всезагальної декларації прав людини.
народ имеет не только право, но и обязанность свергнуть власть, щоб встановити в стране такую власть, которая бы соответствовала интересам народа.
є