УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11131 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
36 260 248
Білорусь (5967) Бутусов Юрій (3128) Протасевич Роман (296)

Бутусов: Лукашенко застосував схему захоплення терористів-"вагнерівців", посадивши пасажирський літак, щоб затримати опозиціонера Протасевича

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Бутусов: Лукашенко застосував схему захоплення терористів-

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, застосував схему захоплення терористів-"вагнерівців" проти опозиції: авіадиспетчери РБ посадили в Мінську пасажирський літак компанії Ryanair, а КДБ заарештувало опозиційного журналіста Романа Протасевича. Йому загрожує вища міра покарання - смертна кара.

Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Наводимо його текст повністю.

"Сьогодні під час прольоту пасажирського літака авіакомпанії Rayanair над Білоруссю під приводом отримання оперативної інформації, що на борту літака закладена бомба, авіадиспетчерська служба дала наказ екіпажу літака здійснити посадку в Мінську. Винищувач МіГ-29 ВПС Білорусі було піднято в повітря для супроводу літака.

Отримавши наказ, екіпаж літака, згідно з правилами Міжнародної організації цивільної авіації, здійснив о 13:15 посадку в Мінську.

Читайте також: У Білорусі в колонії помер політв'язень режиму Лукашенка Вітольд Ашурок

Бомби на борту, звичайно, не знайшли. Однак на борту був Роман Протасевич, засновник головного опозиційного ресурсу Білорусі - телеграм-каналу Nexta - і головний редактор ще одного опозиційного телеграм-каналу - "Білорусь головного мозку".

Читайте також: У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протасевич перебуває в розшуку в Білорусі за звинуваченням у тероризмі, оскільки висвітлення акцій протесту і критика узурпатора Лукашенка в РБ визнається тероризмом.

Журналісту загрожує найвища міра покарання. Білорусь залишається єдиною країною Європи, де досі застосовується смертна кара, вона передбачена, зокрема, і за статтею "тероризм", в якому звинувачують Протасевича.

Як видно, КДБ Білорусі використовувало схему затримання, яку планувало застосувати ГУР МО і спецслужби США для затримання в Україні 28 російських терористів-"вагенрівців", які мали за планом вилітати з Мінська до Туреччини через територію України 24 липня 2020 року. У салоні літака, за планом, розміщувалася група співробітників ГУР МО і спецслужб однієї з країн НАТО для нейтралізації неозброєних "вагнерівців" у разі, якщо хтось із них вирішив чинити опір. Однак операція була провалена відразу після наради в офісі президента з участю Зеленського, Єрмака та Демченка.

Керівництво Офісу президента багаторазово озвучувало через своїх піарників тезу про нібито неможливість і незаконність посадити пасажирський літак на території України. Все це брехня.

Читайте також: Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі. ДОКУМЕНТ

Керівництво ОП, яке неофіційно підтримує тісні контакти з режимом Лукашенка, зобов'язане від імені України негайно засудити затримання журналіста, який, очевидно, жодного стосунку до тероризму не має.

Офіс президента і СБУ зобов'язані негайно припинити співпрацю з владою Білорусі. Це ворожий демократії та Україні режим, союзний із Путіним".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+50
вот так....украинские патриоты придумали схему, одни подонки ее раскрыли, а другие воспользовались
показати весь коментар
23.05.2021 16:07
+44
Быстро учится подонок картофельный
показати весь коментар
23.05.2021 16:06
+32
Наочна демонстрація від Бацька Єрмаку з Членограєм, як вони працюють на ворога!!
показати весь коментар
23.05.2021 16:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Так выходит, что захват вагнеровцев был бы преступным со стороны Украины и США, если бы осуществился? Мы должны радоваться тому, что он сорвался и преступление не свершилось, или печалиться, что не Украина первая совершила такое преступление, за которое теперь Беларуси грозят санкции?
показати весь коментар
23.05.2021 20:51 Відповісти
Только со стороны Украины. США от этого дерьма отмазалась.
показати весь коментар
23.05.2021 21:05 Відповісти
Украине бы ничего за это не было 100%. Никаких санкций бы точно не последовало. Штаты впряглись бы, с удовольствием подгадив пуйлу. А Евросоюз бы просто промолчал, либо вяло побубнил немного - да и всё. Потому как они прекрасно знают, кто такие "вагнеровцы" и куда и зачем они ездят. Это наёмная террористическая группировка.

Но для проведения подобной операции нужно иметь яйца. У усатого таракана, похоже, они есть. Вот он и делает так, как надо ему, и никого не спрашивает.
показати весь коментар
23.05.2021 21:42 Відповісти
ну таки для начала должно быть официальное расследование
показати весь коментар
24.05.2021 03:18 Відповісти
Надо полагать Юрий Бутусов был сторонником подобной операции в Украине, по поимки "вагнеровцев". Если бы Зеленский не помешал этой глупости, то сегодня был в одном ряду с бандитами Лукашенко и Путиным. На Украину ввели международные санкции за терроризм.
показати весь коментар
23.05.2021 21:09 Відповісти
Сомневаюсь. За поимку террористов санкций не бывает.
показати весь коментар
23.05.2021 21:47 Відповісти
Игорь, ви притомний ?
показати весь коментар
23.05.2021 22:17 Відповісти
Террористы и оппозиционеры - это две большие разницы, как говорят в одном южном городе.
показати весь коментар
24.05.2021 10:04 Відповісти
Вони намагаються прирівняти нелегетимного узурпатора влади в Білорусі до законновибраних лідерів своїх країн.
показати весь коментар
23.05.2021 21:28 Відповісти
А може ти просто упорота ???
показати весь коментар
24.05.2021 11:53 Відповісти
У меня вопрос, в том числе к редактору Бутусову :

Лука поднял истребитель и силой посадил самолёт (под предлогом угрозы безопасности пассажиров), чтобы реально арестовать человека (заявлено, что оппозиционного журналиста). Итог : дипломатический вой всего мира об акте государственного терроризма, санкции, угроза исключения из ИКАО (международной организации гражданской авиации). Как бы понятно и предсказуемо.

Украина не подняла истребитель и не посадила самолёт (под предлогом угрозы безопасности пассажиров), чтобы реально арестовать несколько человек (заявлено, что наёмников, воевавших против Украины). Итог : вой, что Офис Президента - предатели, русские шпионы и почему самолёт не посадили силой . . .

Выносим за скобки вопрос политической целесообразности этой силовой акции (там журналист - значит плохо, тут наёмники - значит хорошо). С точки зрения самой процедуры : силовая посадка - это угроза безопасности остальных пассажиров сама по себе + угроза захвата воздушного судна и заложников, если бы наёмники вкурили, что не просто так это всё происходит, особенно когда бы увидели заходящий в самолёт спецназ. Ну и так само "акт государственного вмешательства / терроризма в работу гражданской авиации, нарушение Чикагской и прочих конвенций . . .".

Я против наёмников из ЧВК Вагнера. Я за то, чтобы их арестовали, судили и осудили на пожизненное. Я даже был бы не против, чтобы Украина временно изменила Конституцию, восстановила смертную казнь, уведомила Совет Европы о временном приостановлении действия ряда статей Римской Конвенции о правах человека и основоположных свободах и расстреляла бы всех осуждённых за измену Родине, шпионаж, военные преступления в ОРДиЛО, захват Крыма, агрессивную войну против Украины, диверсии и т.п. То есть для меня нет вопроса, на какой я стороне - Украины или Мордора (рф, ОРДиЛО, Крым, Севастополь, Абхазия, Южная Осетия, асадовская Сирия и т.п.). Но в данный момент вопрос не об этом, а о том, что нет ли у нас раздвоения личности, двойных стандартов, "место сидения определяет точку зрения" и т.п. ???

Если это делает Лука, то это плохо; а если Украина - то хорошо ? Как говорят американцы : "Да, он - сукин сын, но это наш сукин сын", так что ли ?
показати весь коментар
23.05.2021 22:19 Відповісти
И да - однозначно, Украина должна воспользоваться этим фактом, чтобы присоединиться к дипломатической и экономической изоляции режима Лукашенко.
Ну типа "у нас был real politik", мы соседи и всё такое, реагировали мягко - но тут уж перебор, так что "звиняйте, нічого особистого - санкції".
показати весь коментар
23.05.2021 22:24 Відповісти
Украина не собиралась в рамках операции по вагнеровцам угрожать гражданскому самолету военным истребителем! Бутусов: Лукашенко застосував схему захоплення терористів-"вагнерівців", посадивши пасажирський літак, щоб затримати опозиціонера Протасевича - Цензор.НЕТ 308 Вы очечнь ****** передергиваете, ермако-подоляко-кремляди Бутусов: Лукашенко застосував схему захоплення терористів-"вагнерівців", посадивши пасажирський літак, щоб затримати опозиціонера Протасевича - Цензор.НЕТ 1394
показати весь коментар
24.05.2021 00:25 Відповісти
Всё верно. Кроме того, снять с борта одного ботана, это не то же самое, что 28 психопатов, которые ходят под расстрельной статьёй, самолёт турецкий, много иностранцев, риск велик.
Кроме того, там на носу было подписание прекращения огня с ордло и рассудили верно, что сотня жизней бойцов ВСУ ценней 28-ми отморозков.
показати весь коментар
24.05.2021 01:43 Відповісти
О новые методички подвезли ))))
показати весь коментар
24.05.2021 07:44 Відповісти
Це бот. У нього тут десятки акаунтів. Доктор Моріарті, Магдалєна Зурбієне та десятки інших.
показати весь коментар
24.05.2021 08:16 Відповісти
зерКАЛОзалежное. Слов употребляет меньше чем Элочка-Людоедочка.Своей тупостью палится с первых слов под любым из 20 своих ников.
показати весь коментар
24.05.2021 11:30 Відповісти
молодец мандатолий, хорошо ты само себе о себе написало: "зерКАЛОзалежное. Слов употребляет меньше чем Элочка-Людоедочка.Своей тупостью палится с первых слов под любым из 20 своих ников."
показати весь коментар
25.05.2021 07:00 Відповісти
да. тебе с ул. Лаврской. Это я их пишу.
показати весь коментар
25.05.2021 06:59 Відповісти
Оксано, це бот. Зараз воно почне копіювати мої коментарі і писати "ето ти нє о мнє, а сам о мєбє пішєш"
показати весь коментар
24.05.2021 08:17 Відповісти
Є нюанс. Операція по впгнерівцям була узгоджена з Туреччиною і ніякі військові літаки не потрібно було б піднімати. Слово "узгоджена" розумієш?
показати весь коментар
24.05.2021 08:14 Відповісти
Кто вам сказал такую глупость? Турки сразу отказались когда это услышали.
показати весь коментар
24.05.2021 09:53 Відповісти
"Глупость"- це твоє повернення на ЦН.
показати весь коментар
24.05.2021 10:03 Відповісти
Армен Мартиросян вместе с другими 135 пассажирами и шестью членами экипажа 21 октября вылетел из аэропорта Киева в Минск в самолете авиакомпании «Белавиа». Но уже спустя 20 минут представители «Украэроруха» (контролирует все полеты над территорией страны) потребовали от командира экипажа срочно вернуться в аэропорт вылета. «За 50 километров до входа в воздушное пространство Республики Беларусь командиру воздушного судна поступило указание от диспетчера управления воздушного движения районного центра «Киев», входящего в государственное предприятие обслуживания воздушного движения «Украэрорух», о немедленном возврате без объяснения каких-либо причин», - говорится в официальном сообщении авиакомпании «Белавиа».
Белорусская сторона утверждает, что в случае неповиновения Украина пообещала поднять в воздух боевую авиацию.
показати весь коментар
24.05.2021 08:48 Відповісти
Пообещала поднять (Украина, если правда, ибо белорусы у русских лгать научились уже) и подняла (Беларусь) + уже белорусский военный лётчик угрожал нажатием на курок - это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе.
показати весь коментар
24.05.2021 11:23 Відповісти
отныне Луку можно арестовать точно таким же образом ,пусть вылетит за кордон Беларуси или лаптестана !
показати весь коментар
24.05.2021 00:56 Відповісти
Дискуссия о правомерности операций по принуждению к посадке гражданского воздушного судна по сценариям Бутусова и Лукашенко, свелась к классике: Вы не понимаете, это другое..
показати весь коментар
24.05.2021 00:57 Відповісти
не, тут другая мысль превуалирует. бацька вытер нос зебику, выпустившему шептуна в ответственный момент.
показати весь коментар
24.05.2021 02:07 Відповісти
Если тебя ищет какая-то страна, а тем более угрожает смертной казнью, то не только въезжать в неё не стоит, а и летать над ней тоже.
показати весь коментар
24.05.2021 02:20 Відповісти
Ну да, так как воздушное пространство этой страны и есть ее территория
показати весь коментар
24.05.2021 03:16 Відповісти
картофельный фюрер совсем уже с головой не дружит --- при таком отношении к международным авиалиниям надо всем прекратить летать в минск и даже пролетать над лукашенковым белтустаном
показати весь коментар
24.05.2021 06:26 Відповісти
Вот и вьіяснилась подстава ФСБ в деле "вагнеровцев" .
показати весь коментар
24.05.2021 06:44 Відповісти
Лукашенко долго будет благодарить Бутусова за идею, от которой вполне логично оказались украинцы - бандитский захват самолета в мирное время.
показати весь коментар
24.05.2021 09:56 Відповісти
Ти плутаєш тепле і м'яке. Хоча що взяти з людини, що поважає яника.
показати весь коментар
24.05.2021 10:04 Відповісти
Так вот зачем это фсё - паРашка организовала чтобы отбелить агентов Козыря-Дерьмака.и Зе-писюаниста, заодно и Беларусь жёстче на свой крючок посадить руками гейРопы.
показати весь коментар
24.05.2021 13:14 Відповісти
Вибачаюсь за самоцитування, але воно до речі
тихановській треба було вступити до виконання обов"язків президента і першим указом оголосити колхозана поза законом. І я впевнен що бажаючі зняти його з пробігузнайшлися б навіть у найближчому його оточенні.Але зараз як співають - вже трохи запізно. Взагалі білоруси мене неприємно здивували своєю нерішучістю. З цієї точки зору вони дійсно один нарід із зайвохромосомними злопатожерами. Імхо звичайно.
показати весь коментар
24.05.2021 14:09 Відповісти
тихановская, путинская курица, для того и поставлена была путеном, чтобы возглавить и спустить пар...
показати весь коментар
24.05.2021 17:06 Відповісти
Лукашенко теперь - идеальный мальчик для европейского битья.
На нём можно показать путину, чем обернётся отключение от SWIFT,
арест счетов, воздушных судов и других активов.
показати весь коментар
24.05.2021 14:03 Відповісти
Боюся що зразу почнуться репетування типу а чому мають страждати пересічні білоруси і т.п,
Хоча, як на мене то пересічний нарід і м ає у першу чергу відчути усі прєлєсті свого довготерпіння. тому зокрема за те що у міжнародному суді має бути також засуджений російський нарід за п орушення Всезагальної декларації прав людини.
народ имеет не только право, но и обязанность свергнуть власть, щоб встановити в стране такую власть, которая бы соответствовала интересам народа.

є
показати весь коментар
24.05.2021 14:26 Відповісти
Бутусов, не вигадуй. Вагнерівці мали сісти в Києві через пасажира, якому "стало зле".
показати весь коментар
06.07.2021 11:22 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 