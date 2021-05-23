Бутусов: Лукашенко застосував схему захоплення терористів-"вагнерівців", посадивши пасажирський літак, щоб затримати опозиціонера Протасевича

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, застосував схему захоплення терористів-"вагнерівців" проти опозиції: авіадиспетчери РБ посадили в Мінську пасажирський літак компанії Ryanair, а КДБ заарештувало опозиційного журналіста Романа Протасевича. Йому загрожує вища міра покарання - смертна кара.

Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Наводимо його текст повністю.

"Сьогодні під час прольоту пасажирського літака авіакомпанії Rayanair над Білоруссю під приводом отримання оперативної інформації, що на борту літака закладена бомба, авіадиспетчерська служба дала наказ екіпажу літака здійснити посадку в Мінську. Винищувач МіГ-29 ВПС Білорусі було піднято в повітря для супроводу літака.

Отримавши наказ, екіпаж літака, згідно з правилами Міжнародної організації цивільної авіації, здійснив о 13:15 посадку в Мінську.

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Бомби на борту, звичайно, не знайшли. Однак на борту був Роман Протасевич, засновник головного опозиційного ресурсу Білорусі - телеграм-каналу Nexta - і головний редактор ще одного опозиційного телеграм-каналу - "Білорусь головного мозку".

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Протасевич перебуває в розшуку в Білорусі за звинуваченням у тероризмі, оскільки висвітлення акцій протесту і критика узурпатора Лукашенка в РБ визнається тероризмом.

Журналісту загрожує найвища міра покарання. Білорусь залишається єдиною країною Європи, де досі застосовується смертна кара, вона передбачена, зокрема, і за статтею "тероризм", в якому звинувачують Протасевича.

Як видно, КДБ Білорусі використовувало схему затримання, яку планувало застосувати ГУР МО і спецслужби США для затримання в Україні 28 російських терористів-"вагенрівців", які мали за планом вилітати з Мінська до Туреччини через територію України 24 липня 2020 року. У салоні літака, за планом, розміщувалася група співробітників ГУР МО і спецслужб однієї з країн НАТО для нейтралізації неозброєних "вагнерівців" у разі, якщо хтось із них вирішив чинити опір. Однак операція була провалена відразу після наради в офісі президента з участю Зеленського, Єрмака та Демченка.

Керівництво Офісу президента багаторазово озвучувало через своїх піарників тезу про нібито неможливість і незаконність посадити пасажирський літак на території України. Все це брехня.

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Керівництво ОП, яке неофіційно підтримує тісні контакти з режимом Лукашенка, зобов'язане від імені України негайно засудити затримання журналіста, який, очевидно, жодного стосунку до тероризму не має.

Офіс президента і СБУ зобов'язані негайно припинити співпрацю з владою Білорусі. Це ворожий демократії та Україні режим, союзний із Путіним".