Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі. ДОКУМЕНТ

Слідчим відділом управління Комітету державної безпеки Республіки Білорусь у Гродненській області розслідується кримінальна справа за обвинуваченням громадян Республіки Білорусь, у ході якої влада України отримала запит на слідчі дії з ексдепутатом Семеном Семенченком.

Про це йдеться в дорученні про надання правової допомоги у кримінальній справі № 20125030489, що перебуває в розпорядженні редакції "Цензор.НЕТ".

Згідно з документом, слідчим відділом управління Комітету державної безпеки Республіки Білорусь у Гродненській області розслідується кримінальна справа №20125030489 за обвинуваченням громадян Республіки Білорусь:

Автуховича Миколи Миколайовича (AUTUKHOVICH MIKALAI), 07.01.1963 року народження, уродженця м. Волковиська Гродненської області;

Попка Артура Вікторовича (РОРОК ARTHUR), 05.05.1969 року народження, уродженця м. Мінська;

Сави Павла Михайловича (SAVA PAVEL), 27.05.1974 року народження, уродженця м. Мінська;

Снєгура Віктора Адамовича (SNEHURVIKTAR), 20.07.1988 року народження, уродженця с.Копище Олевського району Житомирської області України, та інших осіб у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 289 (Акт тероризму, вчинений повторно, або групою осіб за попередньою змовою, або особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені статтями 124, 126, 290-1-290-5, частиною 4 статті 309, частиною 3 статті 311 і статтею 359 цього Кодексу Республіки Білорусь, або пов'язаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, - карається позбавленням волі на термін від восьми до двадцяти років), частиною 6 статті 16 (Співучасть у злочині) і частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Зазначимо, що Комітет держбезпеки Білорусі раніше повідомляв, що "припинив діяльність угруповання активіста Автуховича, яке готувало вибухи і вбивства". За версією КДБ Білорусі, для цього нелегально привезли з України зброю і вибухівку. Білоруське телебачення випустило про це 2 серії передачі "Тротил протесту". (серія 1, серія 2).













"Комітет державної безпеки Республіки Білорусь запевняє, що це прохання про надання правової допомоги кримінальній справі складене у повній відповідності до законодавства Республіки Білорусь і нормам міжнародного права, уповноваженим на те органом і в межах наданих повноважень. Будь-які відомості або документи, отримані в результаті виконання цього доручення, будуть використані лише для цілей розслідування, як докази під час судового розгляду зазначеної кримінальної справи і не спричинять за собою порушень прав третіх осіб", - йдеться в дорученні.

У КДБ Білорусі "заздалегідь вдячні за надану правову допомогу, невідкладне і якісне виконання доручення". Силовики Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, висловили свою готовність "у взаємовигідній співпраці в боротьбі зі злочинністю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семенченко в суді: "Ми збиралися навчати білоруських опозиціонерів для допомоги Головному управлінню розвідки Міноборони"

Як повідомлялося раніше, підозрюваний у створенні НЗФ ексдепутат Семен Семенченко заявив, що він і його соратники збиралися навчати білоруських активістів самообороні, щоб ті за потреби могли стати в першому ряду боротьби проти російської агресії.

За словами Семенченка, восени минулого року його ім'я з'явилося в матеріалах справ проти низки білоруських опозиціонерів. Лукашенківські силовики стверджували, що він нібито постачав білоруській опозиції зброю і допомагав переходити кордон. За словами Семенченка, це не так - він і його товариші лише збиралися вчити білорусів самообороні.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна".