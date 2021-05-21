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Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Слідчим відділом управління Комітету державної безпеки Республіки Білорусь у Гродненській області розслідується кримінальна справа за обвинуваченням громадян Республіки Білорусь, у ході якої влада України отримала запит на слідчі дії з ексдепутатом Семеном Семенченком.

Про це йдеться в дорученні про надання правової допомоги у кримінальній справі № 20125030489, що перебуває в розпорядженні редакції "Цензор.НЕТ".

Згідно з документом, слідчим відділом управління Комітету державної безпеки Республіки Білорусь у Гродненській області розслідується кримінальна справа №20125030489 за обвинуваченням громадян Республіки Білорусь:

  • Автуховича Миколи Миколайовича (AUTUKHOVICH MIKALAI), 07.01.1963 року народження, уродженця м. Волковиська Гродненської області;
  • Попка Артура Вікторовича (РОРОК ARTHUR), 05.05.1969 року народження, уродженця м. Мінська;
  • Сави Павла Михайловича (SAVA PAVEL), 27.05.1974 року народження, уродженця м. Мінська;
  • Снєгура Віктора Адамовича (SNEHURVIKTAR), 20.07.1988 року народження, уродженця с.Копище Олевського району Житомирської області України, та інших осіб у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 289 (Акт тероризму, вчинений повторно, або групою осіб за попередньою змовою, або особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені статтями 124, 126, 290-1-290-5, частиною 4 статті 309, частиною 3 статті 311 і статтею 359 цього Кодексу Республіки Білорусь, або пов'язаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, - карається позбавленням волі на термін від восьми до двадцяти років), частиною 6 статті 16 (Співучасть у злочині) і частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Зазначимо, що Комітет держбезпеки Білорусі раніше повідомляв, що "припинив діяльність угруповання активіста Автуховича, яке готувало вибухи і вбивства". За версією КДБ Білорусі, для цього нелегально привезли з України зброю і вибухівку. Білоруське телебачення випустило про це 2 серії передачі "Тротил протесту". (серія 1, серія 2).

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 01

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 02

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 03

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 04

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 05

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 06

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 07

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 08

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 09

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 10

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 11

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 12
Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 13

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 14

"Комітет державної безпеки Республіки Білорусь запевняє, що це прохання про надання правової допомоги кримінальній справі складене у повній відповідності до законодавства Республіки Білорусь і нормам міжнародного права, уповноваженим на те органом і в межах наданих повноважень. Будь-які відомості або документи, отримані в результаті виконання цього доручення, будуть використані лише для цілей розслідування, як докази під час судового розгляду зазначеної кримінальної справи і не спричинять за собою порушень прав третіх осіб", - йдеться в дорученні.

У КДБ Білорусі "заздалегідь вдячні за надану правову допомогу, невідкладне і якісне виконання доручення". Силовики Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, висловили свою готовність "у взаємовигідній співпраці в боротьбі зі злочинністю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семенченко в суді: "Ми збиралися навчати білоруських опозиціонерів для допомоги Головному управлінню розвідки Міноборони"

Як повідомлялося раніше, підозрюваний у створенні НЗФ ексдепутат Семен Семенченко заявив, що він і його соратники збиралися навчати білоруських активістів самообороні, щоб ті за потреби могли стати в першому ряду боротьби проти російської агресії.

За словами Семенченка, восени минулого року його ім'я з'явилося в матеріалах справ проти низки білоруських опозиціонерів. Лукашенківські силовики стверджували, що він нібито постачав білоруській опозиції зброю і допомагав переходити кордон. За словами Семенченка, це не так - він і його товариші лише збиралися вчити білорусів самообороні.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+71
По замовленню організації , котра викрадає українських громадян і передає в РФ? Ню-ню...
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21.05.2021 12:10
+59
Зєбіли вас бити вже пора. Вмовляння закінчились.
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21.05.2021 12:08
+53
КГБ лукашенковское и в Литву посылало запрос насчёт Тихановской,но там просто послали нах, а украинские службы взялись исполнять и вилять хвостиком как нашкодившие собачонки, мерзость какая то
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21.05.2021 12:15
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І це після того як Лука не віддав вагнерівців....
Нема слів...
В когось з притомних ще є сумніви, щодо СБУ яким тепер повністю керує ФСБ?
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21.05.2021 13:34 Відповісти
Є.
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26.07.2021 16:06 Відповісти
Шо, ще не повністю?
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27.07.2021 10:49 Відповісти
А шо, так можна, щоб гебня узурпатора намагалася повісити на людину з іншої держави справу, яка б дозволила змістити акценти з узурпації влади диктатором, на якусь вигадану змову проти захопленої ним держави, а Україна при цьому б підмахувала диктатору і його вбивцям. Пацани, більш не буде ніяких мусорних баків при люстрації.
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21.05.2021 13:37 Відповісти
Треба молитися, щоб Слєтствіний Камітєт Расії аналогічний запит не зробив.
Бо пересаджають усю нашу політичну верхівку нафіг.
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21.05.2021 13:39 Відповісти
Якась зрада!
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21.05.2021 13:54 Відповісти
Не «якась» , и не одна , ЗРАДА за ЗРАДОЙ !!!Имя этой зРАДЕ ---. Зеиуда !!!
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22.05.2021 06:36 Відповісти
Це може бути договорняк - нерозголошення якоїсь інформаці по "вагнерівцям" в обмін на "співпрацю" по цій справі білоруського КДБ.
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21.05.2021 14:17 Відповісти
І що характерно,виконувати будуть це дорученя дуже старанно...
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21.05.2021 14:17 Відповісти
Дожили.... а не послать их на хутор бабочек ловить? За их посыл нас с вагнеровцами Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі - Цензор.НЕТ 1853 .
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21.05.2021 14:27 Відповісти
Почему нет дел по Рабиновичу,бойко? свободно гуляет Порошенко после сдачи дебальцево и снятия обороны мариуполя ? Почему Коломойский везде кроме Украины под санкциями,а у нас нет? Почему приостановлены дела по Ллукаш и Портнову?
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21.05.2021 15:02 Відповісти
Какого числа бьіла снята оборона мариуполя ?
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21.05.2021 15:53 Відповісти
Хто його зна коли ..., головне підкинути в маси випорожнення Го...дона.
Нехай бовтається перед очима людей.
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21.05.2021 16:38 Відповісти
а какого числа она была назщначена? )
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22.05.2021 19:47 Відповісти
Можете ответить на оба вопроса.
Вьі же с Го...ном в курсе.
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22.05.2021 20:46 Відповісти
СБУ это залёт.Шо вы там собрались расследовать с опричниной диктатора?Из дерьма конфетка не получится.Уроните себя в глазах общественности ещё на этаж вниз.Дерзайте Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі - Цензор.НЕТ 7149
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21.05.2021 15:37 Відповісти
Так все правильно. Він сам це підтвердив і ще стуканув купу українських спецслужб. Надійний, чи ні? На кого ж воно працює? На Білорусь, чи на Засрашку? Бо Україна для нього чужа.
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21.05.2021 16:03 Відповісти
_Абсолютно не удивлён! Ибо если ты понимаешь что такое зелёные человечки, то именно такого от них и ждёшь.
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21.05.2021 16:45 Відповісти
В КГБ Беларуси "заранее благодарны за оказанную правовую помощь, безотлагательное и качественное исполнение поручения". Силовики захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенка выразили свою готовность "во взаимовыгодном сотрудничестве в борьбе с преступностью".Источник: https://censor.net/ru/n3266697
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21.05.2021 16:47 Відповісти
Тобто читай на замовлення ФСБ Росії!
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21.05.2021 16:54 Відповісти
В Офісі простих рішень запропонували депортувати делегувати Семена в Білорусь, де він буде розповідати як боровся з щоколядним Баригою на славу Україні)
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21.05.2021 17:03 Відповісти
Похоже Украина уже захвачена врагом.
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21.05.2021 17:25 Відповісти
Нічого дивного, все так, як і мало бути. Це навіть не ціна помилки, яку він зробив, це і є його пряме досягнення за те, що він рвав опу проти єдиної проукраїнської влади Порошенка. Нехай Семенченка вишлють в Білорусь, чи посадять, а нам вже робити висновки.
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21.05.2021 17:29 Відповісти
Вагнеровцев они нам передали, спасибо но идите на йух
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21.05.2021 19:26 Відповісти
По запросу КГБ Беларуси... И материться не хочется...
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21.05.2021 19:46 Відповісти
за сам факт содействия бандитскому режиму Лукашенко нужно ставить к стенке
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21.05.2021 20:03 Відповісти
СОТРУДНИЧЕСТВО С ДИКТАТОРОМ -ТЕРРОРИСТОМ ПУТЛЕРОМ , ЗЕЛЕНСКОГО ПОД ТРИБУНАЛ (оно лично назначило 😈👹баканова и несёт всю ответственность за преступления , которые он выполняет )
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22.05.2021 05:55 Відповісти
Что это вы с пособниками путина сотрудничаете ?
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21.05.2021 21:35 Відповісти
Конечно, Семенченко еще тот пройдоха, но кошмарить его ПО ЗАКАЗУ БЕЛОРУССКОГО ДИКТАТОРА,- это уже слишком, даже для зеленых!!! ПОЗОРИЩЕ!!! СБУ превращается в ручную дрессированную собачку шмаркли и это печально.
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21.05.2021 21:46 Відповісти
ВСЕ БЫЛО ХОРОШО ПОКА СЕМЕНЧЕНКО НЕ СНЯЛ БАЛАКЛАВУ !)
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21.05.2021 22:07 Відповісти
От і підтвердження того, що гівноляпи проти Семенченка діють на користь фсб і фсб(у).
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24.05.2021 17:22 Відповісти
Бото ферма працює 😂
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26.07.2021 16:07 Відповісти
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