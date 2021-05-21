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Дело против Семенченко ведется по запросу КГБ Беларуси. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Следственным отделом управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Гродненской области расследуется уголовное дело по обвинению граждан Республики Беларусь в ходе которого власти Украины получили запрос на следственные действия с экс-депутатом Семеном Семенченко.

Об этом говорится в поручении об оказании правовой помощи по уголовному делу № 20125030489, которое находится в распоряжении редакции "Цензор.НЕТ".

Согласно документу, следственным отделом управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Гродненской области расследуется уголовное дело №20125030489 по обвинению граждан Республики Беларусь:

  • Автуховича Николая Николаевича (AUTUKHOVICH MIKALAI), 07.01.1963 года рождения, уроженца г. Волковыска Гродненской области;
  • Попка Артура Викторовича (РОРОК ARTHUR), 05.05.1969 года рождения, уроженца г. Минска,
  • Савы Павла Михайловича (SAVA PAVEL), 27.05.1974г ода рождения, уроженца г. Минска,
  • Снегура Виктора Адамовича(SNEHURVIKTAR), 20.07.1988 года рождения, уроженца д.Копище Олевского района Житомнрской области Украины, и иных лиц в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 289 (Акт терроризма, совершенный повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 124, 126, 290-1–290-5, частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311 и статьей 359 настоящего Кодекса Респблики Беларусь, или сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет), частью 6 статьи 16 (Соучастие в преступлении) и частью 2 статьи 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Отметим, что Комитет госбезопасности Беларуси ранее сообщал, что "пресёк деятельность группировки активиста Автуховича, которая готовила взрывы и убийства". По версии КГБ Беларуси, для этого нелегально привезла из Украины оружие и взрывчатку. Беларусское телевидение выпустило об 2 серии передачи "Тротил протеста". (серия 1, серия 2).

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Дело против Семенченко ведется по запросу КГБ Беларуси 02

Дело против Семенченко ведется по запросу КГБ Беларуси 03

Дело против Семенченко ведется по запросу КГБ Беларуси 04

Дело против Семенченко ведется по запросу КГБ Беларуси 05

Дело против Семенченко ведется по запросу КГБ Беларуси 06

Дело против Семенченко ведется по запросу КГБ Беларуси 07

Дело против Семенченко ведется по запросу КГБ Беларуси 08

Дело против Семенченко ведется по запросу КГБ Беларуси 09

Дело против Семенченко ведется по запросу КГБ Беларуси 10

Дело против Семенченко ведется по запросу КГБ Беларуси 11

Дело против Семенченко ведется по запросу КГБ Беларуси 12
Дело против Семенченко ведется по запросу КГБ Беларуси 13

Дело против Семенченко ведется по запросу КГБ Беларуси 14

"Комитет государственной безопасности Республики Беларусь заверяет, что данная просьба об оказании правовой помощи расследуемому уголовному делу составлена в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормами международного права, уполномоченным на то органом и в пределах предоставленных полномочий. Любые сведения или документы, полученные в результате исполнения данного поручения, будут использованы только для целей расследования, в качестве доказательств при судебном рассмотрении данного уголовного дела и не повлекут за собой нарушений прав третьих лиц", - говорится в поручении.

В КГБ Беларуси "заранее благодарны за оказанную правовую помощь, безотлагательное и качественное исполнение поручения". Силовики захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенка выразили свою готовность "во взаимовыгодном сотрудничестве в борьбе с преступностью".

Как сообщалось ранее, подозреваемый в создании НВФ экс-депутат Семена Семенченко заявил, он и его соратники собирались обучать белорусских активистов самообороне, чтобы те при необходимости могли встать в первом ряду борьбы против российской агрессии.

По словам Семенченко, осенью прошлого года его имя появилось в материалах дел против ряда белорусских оппозиционеров. Лукашенковские силовики утверждали, что он якобы поставлял белорусской оппозиции оружие и помогал переходить границу. По словам Семенченко, это не так - он и его товарищи всего лишь собирались учить белорусов самообороне.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина".

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+71
По замовленню організації , котра викрадає українських громадян і передає в РФ? Ню-ню...
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21.05.2021 12:10
+59
Зєбіли вас бити вже пора. Вмовляння закінчились.
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21.05.2021 12:08
+53
КГБ лукашенковское и в Литву посылало запрос насчёт Тихановской,но там просто послали нах, а украинские службы взялись исполнять и вилять хвостиком как нашкодившие собачонки, мерзость какая то
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21.05.2021 12:15
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І це після того як Лука не віддав вагнерівців....
Нема слів...
В когось з притомних ще є сумніви, щодо СБУ яким тепер повністю керує ФСБ?
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21.05.2021 13:34 Ответить
Є.
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26.07.2021 16:06 Ответить
Шо, ще не повністю?
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27.07.2021 10:49 Ответить
А шо, так можна, щоб гебня узурпатора намагалася повісити на людину з іншої держави справу, яка б дозволила змістити акценти з узурпації влади диктатором, на якусь вигадану змову проти захопленої ним держави, а Україна при цьому б підмахувала диктатору і його вбивцям. Пацани, більш не буде ніяких мусорних баків при люстрації.
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21.05.2021 13:37 Ответить
Треба молитися, щоб Слєтствіний Камітєт Расії аналогічний запит не зробив.
Бо пересаджають усю нашу політичну верхівку нафіг.
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21.05.2021 13:39 Ответить
Якась зрада!
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21.05.2021 13:54 Ответить
Не «якась» , и не одна , ЗРАДА за ЗРАДОЙ !!!Имя этой зРАДЕ ---. Зеиуда !!!
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22.05.2021 06:36 Ответить
Це може бути договорняк - нерозголошення якоїсь інформаці по "вагнерівцям" в обмін на "співпрацю" по цій справі білоруського КДБ.
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21.05.2021 14:17 Ответить
І що характерно,виконувати будуть це дорученя дуже старанно...
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21.05.2021 14:17 Ответить
Дожили.... а не послать их на хутор бабочек ловить? За их посыл нас с вагнеровцами Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі - Цензор.НЕТ 1853 .
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21.05.2021 14:27 Ответить
Почему нет дел по Рабиновичу,бойко? свободно гуляет Порошенко после сдачи дебальцево и снятия обороны мариуполя ? Почему Коломойский везде кроме Украины под санкциями,а у нас нет? Почему приостановлены дела по Ллукаш и Портнову?
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21.05.2021 15:02 Ответить
Какого числа бьіла снята оборона мариуполя ?
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21.05.2021 15:53 Ответить
Хто його зна коли ..., головне підкинути в маси випорожнення Го...дона.
Нехай бовтається перед очима людей.
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21.05.2021 16:38 Ответить
а какого числа она была назщначена? )
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22.05.2021 19:47 Ответить
Можете ответить на оба вопроса.
Вьі же с Го...ном в курсе.
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22.05.2021 20:46 Ответить
СБУ это залёт.Шо вы там собрались расследовать с опричниной диктатора?Из дерьма конфетка не получится.Уроните себя в глазах общественности ещё на этаж вниз.Дерзайте Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі - Цензор.НЕТ 7149
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21.05.2021 15:37 Ответить
Так все правильно. Він сам це підтвердив і ще стуканув купу українських спецслужб. Надійний, чи ні? На кого ж воно працює? На Білорусь, чи на Засрашку? Бо Україна для нього чужа.
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21.05.2021 16:03 Ответить
_Абсолютно не удивлён! Ибо если ты понимаешь что такое зелёные человечки, то именно такого от них и ждёшь.
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21.05.2021 16:45 Ответить
В КГБ Беларуси "заранее благодарны за оказанную правовую помощь, безотлагательное и качественное исполнение поручения". Силовики захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенка выразили свою готовность "во взаимовыгодном сотрудничестве в борьбе с преступностью".Источник: https://censor.net/ru/n3266697
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21.05.2021 16:47 Ответить
Тобто читай на замовлення ФСБ Росії!
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21.05.2021 16:54 Ответить
В Офісі простих рішень запропонували депортувати делегувати Семена в Білорусь, де він буде розповідати як боровся з щоколядним Баригою на славу Україні)
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21.05.2021 17:03 Ответить
Похоже Украина уже захвачена врагом.
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21.05.2021 17:25 Ответить
Нічого дивного, все так, як і мало бути. Це навіть не ціна помилки, яку він зробив, це і є його пряме досягнення за те, що він рвав опу проти єдиної проукраїнської влади Порошенка. Нехай Семенченка вишлють в Білорусь, чи посадять, а нам вже робити висновки.
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21.05.2021 17:29 Ответить
Вагнеровцев они нам передали, спасибо но идите на йух
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21.05.2021 19:26 Ответить
По запросу КГБ Беларуси... И материться не хочется...
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21.05.2021 19:46 Ответить
за сам факт содействия бандитскому режиму Лукашенко нужно ставить к стенке
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21.05.2021 20:03 Ответить
СОТРУДНИЧЕСТВО С ДИКТАТОРОМ -ТЕРРОРИСТОМ ПУТЛЕРОМ , ЗЕЛЕНСКОГО ПОД ТРИБУНАЛ (оно лично назначило 😈👹баканова и несёт всю ответственность за преступления , которые он выполняет )
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22.05.2021 05:55 Ответить
Что это вы с пособниками путина сотрудничаете ?
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21.05.2021 21:35 Ответить
Конечно, Семенченко еще тот пройдоха, но кошмарить его ПО ЗАКАЗУ БЕЛОРУССКОГО ДИКТАТОРА,- это уже слишком, даже для зеленых!!! ПОЗОРИЩЕ!!! СБУ превращается в ручную дрессированную собачку шмаркли и это печально.
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21.05.2021 21:46 Ответить
ВСЕ БЫЛО ХОРОШО ПОКА СЕМЕНЧЕНКО НЕ СНЯЛ БАЛАКЛАВУ !)
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21.05.2021 22:07 Ответить
От і підтвердження того, що гівноляпи проти Семенченка діють на користь фсб і фсб(у).
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24.05.2021 17:22 Ответить
Бото ферма працює 😂
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26.07.2021 16:07 Ответить
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