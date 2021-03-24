Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали незаконное вооруженное формирование, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины пресекла деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, она действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.
"Подготовка членов "ЧВК" проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области - там проходили боевые тренировки, тренировки обращения с оружием, отрабатывались навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом", - сказано в сообщении СБУ.
Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко: подозревают в создании незаконных вооруженных формирований. ФОТО
В спецслужбе утверждают, что преступной организацией руководили 15 человек, в том числе - бывший нардеп Семен Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. Им сообщили о подозрении по ст. 260 (создание военизированных формирований) и собираются избрать меру пресечения.
"Кроме этого, по версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам", - отметили в СБУ.
Также на Цензор.НЕТ: У задержанного наемника "ЛНР" на Харьковщине выявлен тайник с оружием, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня сотрудники СБУ провели по этому делу около 80 обысков.
Правоохранители изъяли:
- почти 5500 патронов различного калибра;
- 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26;
- 4 подствольных гранатомета;
- ручной пулемет Калашникова;
- 2 автоматических винтовки;
- 3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74;
- 7 помповых ружей;
- 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 гранату (в частности, Ф-1 и РГД-5);
- 16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид;
- устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров;
- и тому подобное.
Напомним, ранее агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы.
Пожалуйста, подождите...
Какое незаконное вооружённое формирование?
Под эту формулировку сейчас гребут всех патриотов, волонтёров, активистов, добровольцев, которые с оружием в руках ранее защищали Украину.
По мнению "русскомировцев", все патриоты, кто встал на защиту Украины с оружием в руках от агрессии пуйла, это все незаконные вооружённые формирования.