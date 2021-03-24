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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали незаконное вооруженное формирование, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины пресекла деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, она действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

"Подготовка членов "ЧВК" проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области - там проходили боевые тренировки, тренировки обращения с оружием, отрабатывались навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом", - сказано в сообщении СБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко: подозревают в создании незаконных вооруженных формирований. ФОТО

В спецслужбе утверждают, что преступной организацией руководили 15 человек, в том числе - бывший нардеп Семен Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. Им сообщили о подозрении по ст. 260 (создание военизированных формирований) и собираются избрать меру пресечения.

"Кроме этого, по версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам", - отметили в СБУ.

Также на Цензор.НЕТ: У задержанного наемника "ЛНР" на Харьковщине выявлен тайник с оружием, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня сотрудники СБУ провели по этому делу около 80 обысков.

Правоохранители изъяли:

- почти 5500 патронов различного калибра;

- 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26;

- 4 подствольных гранатомета;

- ручной пулемет Калашникова;

- 2 автоматических винтовки;

- 3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74;

- 7 помповых ружей;

- 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 гранату (в частности, Ф-1 и РГД-5);

- 16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид;

- устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров;

- и тому подобное.

Напомним, ранее агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы.

Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали незаконное вооруженное формирование, - СБУ 01
Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали незаконное вооруженное формирование, - СБУ 02
Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали незаконное вооруженное формирование, - СБУ 03
Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали незаконное вооруженное формирование, - СБУ 04
Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали незаконное вооруженное формирование, - СБУ 05
Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали незаконное вооруженное формирование, - СБУ 06
Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали незаконное вооруженное формирование, - СБУ 07
Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали незаконное вооруженное формирование, - СБУ 08
Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали незаконное вооруженное формирование, - СБУ 09

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Топ комментарии
+98
Черговий зашквар від зелонодупих ідіотів.
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24.03.2021 21:29
+90
Какой поворот? Верить филиалу ФСБ, то есть СБУ, то это себя не уважать...
Какое незаконное вооружённое формирование?
Под эту формулировку сейчас гребут всех патриотов, волонтёров, активистов, добровольцев, которые с оружием в руках ранее защищали Украину.
По мнению "русскомировцев", все патриоты, кто встал на защиту Украины с оружием в руках от агрессии пуйла, это все незаконные вооружённые формирования.
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24.03.2021 21:35
+63
Злопамятный клоун,не простил прямоты Шевченко.
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24.03.2021 21:31
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Страница 5 из 5
пусть просят политичекого убежище у Британии или США пока не закрыли
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25.03.2021 13:19 Ответить
Те що каже сьогодні влада ідіотів та кацапських агентів - зрозуміло треба ще перевіряти 100 разів бо брешуть - як дихають. Але в мене є деякі моменти з приводу "славного "вомбата"" .По перше - це даубасський придурок та мародер. Мало того - його ж недавні співслужбовці по "Донбасу" відкрито з фактами викривають його різного роду злочини як для війни та тупі рішення через які загинуло багато добровольців. Мало хто навіть знає що "вомбат" - ніколи не створював "Донбас". Це робили військові добровольці, які зараз проти нього. До того ж відкрите питання про його втечу з атаки ( і не одної) яку він ініціював всупереч застереженням розвідки та у кущах у 60 кілометрах позаду у безпеці, - через ноут здача таємної інфи кацапам через мережу - що потім видали за просто недолугість та тупість. А чи так?? Хто це знає? Взагалі цей "герой" майже ніколи не був "на вістрі..." ,бо по словам офіцерів "Донбасу" - патологічний боягуз. Далі "поранення у сраку" - це момент коли так утікав, кинувши бійців , що влупилися у БТР обабіч дороги та вилізши заробів у сраку тікаючи і то не дуже сильно.. Далі - де поділися 4 мільйони гривень пожертв на батальйон які це чмо переводило на картку своєї дружини..а у бійців навіть мила не було у достатку та спали на чому попало? До сих пір їх немає. Щезли. Вже забули? Чи не знали? Що ця чума робила на з'їзді партії ригів у сраці як раз перед війною? Відео теж забули? Супер-мега розвідник?? Там питань дуже багато до кацапа Грішина.. Тому я йому не вірю більше ніж всі реляції що до АТОшника добровольця. Та патріота. Це дуже сумнівно. Тож я собі думаю - це послідовна боротьба павуків у банці за місце під сонцем. Хто таке цей шевченко - теж не знаю але те що він злигався з покидьком - вже показник..Боротьба нанайських хлопчиків. Геть однакових як для країни.
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25.03.2021 13:30 Ответить
Агент НАБУ Шевченко, а скольки разведок он еще агент? Агент ЦРУ, ФБР, Моссад и модет фсб?
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25.03.2021 14:08 Ответить
Інооземна держава про яку йде мова це, Польща. Вони разом з поляками проводили навчання і в Польщі до цієї організації претензій немає, вона там діє на законних підставах.
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25.03.2021 14:11 Ответить
так он агент польской разведки значит
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25.03.2021 15:16 Ответить
а еще ани в 2014 убивалиадиннарот Так падлы зеленые?
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25.03.2021 18:32 Ответить
а на фото две банки тушняка сбушники вскрыли и сожрали...??
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25.03.2021 18:34 Ответить
Черговий іспанський стид!!!!!А дрищ (вибачте за кощунство) з Криму Росляков ,буде?Оце все безумний бєня і його шістки нарозуміли?Безстидники і сволота.
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25.03.2021 19:50 Ответить
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