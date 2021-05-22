У Білорусі в колонії помер політв'язень режиму Лукашенка Вітольд Ашурок
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Вітольд Ашурок - політв'язень режиму Олександра Лукашенка - помер у Шкловській колонії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє"Наша Ніва".
Офіційною причиною смерті названа зупинка серця, однак останні два тижні від політв'язня не було листів.
Йому було 50 років. Ашурок був членом Партії БНФ, координатором руху "За свободу".
Вітольд Ашурок був затриманий 9 серпня 2020 року, в день виборів. Суд заарештував активіста на 20 діб: 15 - за участь в несанкціонованому заході і 5 - за неповагу до суду, Ашурок відмовився встати, коли увійшов суддя.
16 вересня Ашуркова затримали знову. Коли йому залишалося відбути дві-три доби, його перевели в Гродненське СІЗО за кримінальною статтею.
18 січня в Лідському районному суді на закритому процесі Ашуркова засудили до 5 років колонії загального режиму.
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Крым.Реалии получили письмо арестованного оккупантами в Крыму фрилансера "Радіо Свобода" Владислава Есипенко, который находится в заключении. Шокируют строки из его письма:
"Камера, решетки, засовы. Настоящая реконструкция событий…
Я, внук репрессированного и расстрелянного по приговору «тройки» в Чернигове 9 мая 1938 года деда Афанасия Фурсы, сижу, 84 года спустя, в тех же декорациях. Только в Крыму. И жду приговора тоталитарного режима. Так же, как ждал мой дед, «враг народа», отец пятерых детей. Мне 52. Он был на десять лет моложе.
Это случилось на следующий день после того, как я снимал акцию возложения цветов к памятнику Тараса Шевченко. Меня посадили в бус, надели черные очки и наушники. В полной неизвестности ехали примерно час. В какой-то момент удалось приподнять очки, и я увидел дорожный знак: «Севастополь - 46 км».
Через минут десять остановились. Понял, что приехали в Бахчисарай. Завели в подвал здания и молча начали раздевать. Сопротивлялся. Но поскольку их было четверо, а я в наручниках, не помогло. Повалили на пол, надели на уши провода с петлями и включили ток. Боль была невыносимой. На мои крики никто не обращал внимания.
Ребята работали слаженно и без эмоций. В паузах между пытками задавали вопросы. Если ответ на какой-то из вопросов их не устраивал, опять надевали провода и пускали ток. Язык потрескался и начал кровить. Когда начал выплевывать кровь, сотрудники ФСБ «заботливо» принесли воды и даже сводили в туалет.
«Добрый» во время экзекуций потребовал, чтобы я кричал «Слава Украине!». Затем опять был допрос. Этот же «добрый» предложил выбрать мне самому способ пытки: ток или отжимания. Я выбрал отжимания, но меня снова начали пытать током. Только теперь примотали скотчем к стулу.
В один из сильных разрядов тока от боли я вскочил, разорвав держащий меня скотч и сорвав черную маску с лица, увидел, что я в подвале без окон. В нем же находились пятеро эфэсбэшников в балаклавах. А пытали меня с помощью прибора, похожего на армейский полевой телефон. Меня сбили с ног и снова зафиксировали на стуле скотчем, продолжив допрос.
Через некоторое время в подвал спустилась женщина (видимо, тоже сотрудник ФСБ) и, надев датчики мне на пальцы, начала проверять на детекторе лжи. Мне опять задавали одни и те же вопросы. После полиграфа в подвале я подписывал какие-то бумаги, на камеру говорил, что «шпион» и что выполнял задания СБУ.
Ад. Безысходность. И ощущение абсурдности происходящего" https://ru.krymr.com/a/krym-vladislav-esipenko-pisma-iz-nevoli-zhurnalist-fsb/31264596.html
Після ваших протестів з квітами мені стало усе зрозуміло. Рабів до раю не пускають.
Мне очень жаль что свободная Беларусь уже потеряна, скорей всего в ближайшие годы будет и потеряна беларуская государственность. А все потому что бульбаши полагали, что у них свой путь... Нет никакого своего пути: либо боретесь и побеждаете как герои, либо подыхаете рабами.
Вечная память Героям Беларуси, которые боролись за свободу на свое земле. Жыве Беларусь!
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Треба бути геть впоротим, щоб порівняти зеленського та лукашенка.